Бестселлеры Chery Tiggo 7 и Tiggo 8 прошли краш-тесты EuroNCAP: есть нюансы

Европейские независимые эксперты редко бьют китайские автомобили, но когда берутся за них — смотрят пристально. На этот раз под прицелом EuroNCAP, одной из самых авторитетных организаций в области краш-тестов, оказались популярные в России кроссоверы Chery Tiggo 7 и Chery Tiggo 8. Результаты оказались неоднозначными.

© Канал Euro NCAP на Youtube

Четыре звезды из пяти: в чём проблема?

В ходе испытаний соплатформенные модели получили оценку в четыре звезды из пяти возможных. Снижение рейтинга связано с некорректной работой системы подушек безопасности.

При лобовом столкновении коленная подушка безопасности не сработала должным образом и, таким образом, не полностью закрыла зону удара. Это увеличило риск получения водителем травм ног. Другая проблема была выявлена ​​при боковом столкновении. При таком ударе шторка безопасности в задней части не сработала, как предполагалось, тем самым повысив риск травмирования уже задних пассажиров.

© Канал Euro NCAP на Youtube

Chery были проинформированы испытателями и получили возможность улучшить шторку безопасности, чтобы гарантировать правильное раскрытие. Однако последующее испытание не дало лучших результатов. Фактически, шторка безопасности оторвалась от обивки потолка. Это заставило экспертов усомниться в надёжности защиты и порекомендовать пересмотр конструкции.

Что с остальными параметрами

Если бы не проблемы с подушками, Tiggo 7 и Tiggo 8 могли бы претендовать на «пятёрку». По другим критериям обе модели показали себя достойно:

Защита взрослых пассажиров: 80% (32,2 балла).

Защита детей: 77% (37,8 балла).

Защита пешеходов: 80% (50,6 балла).

Ассистенты безопасности: 78% (14,2 балла).

© Канал Euro NCAP на Youtube

Силовая структура салона осталась стабильной после всех видов ударов, а большинство систем отработало корректно.

Вывод: безопасны, но с оговорками

Кроссоверы Chery Tiggo 7 и Tiggo 8 в целом подтвердили приемлемый уровень безопасности, но недоработки с подушками стоили им пятой звезды. Впрочем, это не повод считать китайские автомобили небезопасными: в последние годы многие модели из Поднебесной демонстрируют высокие результаты в краш-тестах. Chery просто есть над чем поработать.

Если производитель устранит выявленные недостатки, у Tiggo есть все шансы присоединиться к списку пятизвёздочных моделей. Пока же покупателям стоит учитывать этот нюанс при выборе.