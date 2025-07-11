Проверка временем: тест-драйв Geely Monjaro

Три года на российском рынке — срок достаточный, чтобы понять: Monjaro не просто удачный эксперимент Geely, а полноценный игрок в сегменте кроссоверов. При цене выше среднестатистических конкурентов он стабильно держится в ТОП-10 продаж. Что в нём особенного — разберёмся детально.

© Geely

Внешность: неувядающая и практичная классика

Своим экстерьером Monjaro в первую очередь обязан турецкому дизайнеру Хакану Саракоглу. В своё время поработавший на Ford и Volvo автомобильный художник наградил кроссовер Geely строгими, характерными для европейских машин формами, которые, возможно, не столь экспрессивны, как у других китайских паркетников, зато долго остаются актуальными для зрелой и консервативной аудитории.

© Geely

Адаптивные светодиодные фары ближнего и дальнего света — стандартное оснащение для всех комплектаций. А вот изумрудный цвет Emerald Bluе положен только топовой версии Exclusive. В двух остальных можно выбрать белый, чёрный, серый и серебристый металлики, а также матовый серый.

Скроенный по классическим лекалам, Monjaro и сегодня выглядит весьма солидно, удачно маскируя строгостью свои не самые скромные габариты: почти 4,8 метра длины и 1,9 метра ширины. Хром рейлингов, решётки радиатора и боковых рамок стёкол добавляет машине лоска, а крупные дверные ручки с системой бесключевого доступа не только удобны, но и, в отличие от модных сегодня «утопленных», точно не замерзнут зимой.

© Geely

На российском рынке представлены только полноприводные модификации Monjaro.

И раз уж зашёл разговор о практичности, упомянем двери, которые полностью закрывают пороги, позволяя содержать их в полной чистоте, невзирая на погоду, а также немного выступающие пластиковые вставки в колесных арках, защищающие крылья при небольших контактах.

Интерьер: модно, дорого, удобно, но слишком много экранов

На тесте у нас была машина в цвете изумрудный металлик. Ему в тон выполнена и отделка салона: зеленоватая алькантара присутствует на центральных вставках сидений, дверных картах и нижней части передней панели. В сочетании с тёмно-серым потолком из того же материала и мягким пластиком верха торпедо отделка создаёт впечатление дорогого интерьера. При этом декор из планок и вставок с бронзовыми и хромированными акцентами не бьёт по глазам, а удачно разбавляет тёмные тона.

© Geely

Для китайской машины салон Monjaro выглядит более чем достойно. Кстати, центральный и пассажирский экраны при желании можно выключить.

Баранка с пухлым ободом удобно ложится в руки — регулировок по углу наклона и вылету вполне хватает как для высокого водителя, так и для людей небольшого роста. А вот передним сиденьям не помешала бы дополнительная выдвижная поддержка для бедер. Но в остальном их по-прежнему можно считать лучшими среди большинства азиатских одноклассников. Благодаря выверенному профилю спина не устаёт в дальней поездке, а ненавязчивая, но плотная боковая поддержка хорошо фиксирует торс в поворотах.

© Geely

Графика дисплея и оперативность работы процессора развлекательно-информационной системы на высоте. Меню построено в целом логично — разобраться в нём несложно.

Приятно, что в отличие от родственного седана Preface, кроссовер Monjaro не заставляет водителя лишний раз лезть в мануал. Зеркала можно настроить непосредственно джойстиком на подлокотнике водительской двери, не углубляясь в лабиринты меню мультимедийной системы. Работой автомата здесь заведует привычный селектор, а климатической установкой можно управлять удобно выведенными на переднюю панель физическими клавишами. Такое простое и удобное решение сегодня — редкость.

© Geely

Под планкой с физическими кнопками расположена бесконтактная зарядка для смартфонов. Ярусом ниже есть еще и разъёмы USB.

Впрочем, есть и решения, которые не радуют. Например, третий пассажирский экран с урезанным функциями центрального — это только лишняя глянцевая и маркая панель, которую вполне можно было бы заменить декоративной накладкой. Абстрактная графика на цифровом щитке приборов — тоже не образец информативности. Но тут, благо, выручает проекция на лобовое стекло. Других эргономических огрехов нами не обнаружено.

© Geely

Водительское сиденье оборудовано полным комплектом электрических регулировок, обогревом и вентиляцией.

Диван — простор и комфорт, но с некоторыми упущениями

Благодаря внушительной колёсной базе пассажиры второго ряда получают по-настоящему много пространства для ног. Даже высокий человек ростом под 190 сантиметров может легко сесть сам за собой с запасом примерно в 10–15 сантиметров перед коленями. А панорамная стеклянная крыша, несмотря на свой размер, не ограничивает пространство над головой. Да и визуально усиливает ощущение простора в салоне благодаря обилию света.

© Geely

Места сзади много. Комфорт пусть и не как в бизнес-классе, но очень близок к тому.

Комфорт и функциональность на втором ряду Monjaro продуманы до мелочей: раздельные спинки сидений с регулировкой угла наклона (правда, всего в двух положениях), отдельный блок управления климатом, подогрев кресел, USB-разъёмы для зарядки гаджетов и удобный центральный подлокотник. Всё это делает Geely отличным вариантом для семейных поездок.

© Geely

Задним пассажирам положен отдельный пульт климат-контроля и пара USB-разъёмов.

Однако некоторые решения вызывают вопросы. Например, диван не имеет продольной регулировки. И даже на родине, в Китае, Geely доступен исключительно в пятиместном варианте. При таких габаритах отсутствие хотя бы опционального третьего ряда выглядит странно.

Багажник: вместительный, хотя и не рекордный

По паспорту Monjaro предлагает 562 литра багажного пространства — цифра солидная. Даже несмотря на то, что объём немного съедает высокий пол, места хватит для нескольких крупных чемоданов. Да и организацию грузового отсека можно назвать продуманной: слева нашлось место для канистр с маслом или омывайкой, под основным полом скрывается аккуратный дополнительный лоток, а в подполье притаилась докатка.

© Geely

Крышка багажника — с электроприводом и оснащена системой бесконтактного открытия.

При загрузке до потолка вместимость увеличивается до 704 литров! А при сложенных спинках заднего дивана получаем уже 1530 литров — не рекорд для класса, но вполне достаточно для перевозки крупногабаритных вещей вроде велосипеда.

Езда: комфорт прежде всего

Под капотом у Monjaro — 2-литровый турбомотор с отдачей в 238 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. В паре с восьмиступенчатым автоматом Aisin этот агрегат обеспечивает похвальную динамику: плавную, но напористую.

© Geely

Двигатель JLH-4G20TDB — это лицензионная версия мотора Volvo B4204T. Алюминиевый блок, непосредственный впрыск, ремень ГРМ с ресурсом до 100 тысяч км — агрегат проверенный и надёжный.

Разгон до сотни занимает 7,4 секунды, что оставляет позади большинство одноклассников. При этом гидромеханическая автоматическая коробка передач работает практически безупречно. Переключения быстрые, но плавные: без рывков и задумчивости. Даже в плотном городском потоке или при резком ускорении силовая установка не подводит — тяга всегда под контролем.

© Geely

Кроме комфортного, можно выбрать зимний, спортивный, внедорожный, экономичный и интеллектуальный режимы движения.

Но настоящая магия Monjaro раскрывается в режиме Comfort. Здесь кроссовер слегка сбавляет пыл, переходя на пониженные обороты, но сохраняет высокую отзывчивость педали газа. Хотите остроты? Активируйте Sport — руль станет тяжелее, а мотор — агрессивнее. Правда, даже в этом режиме обратной связи через баранку маловато — она остаётся чуть отстранённой, как у многих современных кроссоверов.

© Geely

Проекция на лобовое стекло — отличная альтернатива не самой информативной приборной панели.

Monjaro построен на растянутой платформе CMA от Volvo XC40. Спереди — стойки McPherson, сзади — многорычажка. При этом настройки явно заточены под комфорт.

Даже на 20-дюймовых колёсах Monjaro демонстрирует неплохую плавность хода. Асфальтовые волны поглощаются без лишней суеты, и даже серьёзные неровности отрабатываются мягко, без жёстких ударов. По грунтовке кроссовер идёт собранно, хотя дрожь от острых выбоин всё же отдаёт по кузову и проникает в салон.

© Geely

В комплектациях Flagship и Exclusive присутствует премиальная аудиосистема Bose.

Отдельный плюс — шумоизоляция. В салоне тихо даже на высоких скоростях, что роднит Monjaro с куда более дорогими и благородными европейскими моделями.

Несмотря на городской имидж, Monjaro умеет больше, чем кажется. Внедорожный режим в настройках мехатроника заставляет муфту Haldex оперативно перераспределять момент между осями, помогая преодолевать лёгкое бездорожье и даже справляться с диагональным вывешиванием.

© Geely

Перейти во внедорожный режим можно, повернув шайбу справа от селектора АКП.

Цены и комплектации: за что платим

Базовый Monjaro в версии Luxury российский офис Geely оценил в 4 549 990 рублей. Деньги немаленькие, но и «пустой» машину не назовешь: LED-оптика, 19-дюймовые диски, панорамная крыша, адаптивный круиз, система экстренного торможения, камера кругового обзора, трёхзонный климат и даже вентилируемое сиденье водителя с памятью настроек.

За дополнительные 302 000 рублей в комплектации Flagship добавляются 20-дюймовые колёса, тонировка задних стёкол, аудиосистема Bose, проекционный дисплей, экран для переднего пассажира и полный набор ассистентов вроде контроля слепых зон, системы помощи при выезде задним ходом и ассистента смены полосы. Именно этот вариант кажется оптимальным — все ключевые опции на месте без переплаты за статус.

Топовая Exclusive за 5 052 190 рублей отличается в основном косметикой: эксклюзивный зелёный цвет кузова, дизайнерские диски, отделка салона алькантарой в чёрно-изумрудной гамме. Так что если выбирать между пафосом и рациональностью, Flagship вне конкуренции.

© Geely

Плюсы:

Стильный и практичный дизайн.

Дорогой и технологичный салон.

Просторный задний ряд.

Мощная силовая установка.

Комфортная подвеска и тишина в салоне.

Богатое оснащение даже в базе.

Минусы:

Высокая цена на фоне конкурентов.

Нет третьего ряда.

Средняя топливная экономичность.

Не очень информативные приборы.

Вывод:

Спустя три года с момента появления на российском рынке Monjaro — по-прежнему один из лучших китайских кроссоверов, который может конкурировать с европейцами, японцами и корейцами по комфорту и динамике. Его главные козыри — просторный салон, плавность хода и богатое оснащение. Но за это придётся заплатить как минимум 4,6 миллиона, а также смириться с высоким расходом и не самым острым управлением.

Оптимальная комплектация: Flagship (4,85 миллиона) — есть все ключевые опции без переплаты за «косметику» топовой версии.

Технические характеристики Geely Monjaro