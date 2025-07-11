«Два миллиона за топ» — за сколько реально дилеры будут продавать Lada Iskra

Уже в следующую пятницу, 18 июля, АвтоВАЗ объявит цены и комплектации новой Lada Iskra. Официальные продажи модели стартуют 20 июля, говорится в сообщении пресс-службы автопроизводителя. Ожидается, что стоимость седана будет варьироваться в вилке от 1,1 до 1,6 миллиона рублей.

© Lada

Премьера Lada Iskra состоялась на ПМЭФ в июне 2024 года. Машина вышла спустя почти год после запланированного дебюта: ранее прежний собственник тольяттинского предприятия, альянс Renault-Nissan, объявлял, что готовит замену Lada Granta к 2023 году.

Новая модель должна была базироваться на платформе CMF-B, которая также лежит в основе автомобилей Dacia и «бюджетников» от Renault. Однако после «развода» с Renault весной 2022 года, когда работа над Iskra была в разгаре, отечественному предприятию пришлось собственными силами перекроить модель и искать замену множеству европейских компонентов у новых азиатских поставщиков. Именно по этой причине премьера модели была отложена на год.

© Lada

Тогда же, в 2024-м, АвтоВАЗ перестал позиционировать Iskra как замену Granta. В официальных релизах компании заявлялось, что новинка займёт нишу между семействами Vesta и Granta. При этом в ходе пресс-конференции на ПМЭФ-2024 глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов подтвердил прекращение производства семейства Granta в ближайшие пять лет.

По словам директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, поскольку полная замена Granta новой Iskra — ещё очень далекая перспектива, то стоимость новой модели всё же будет выше, чем у начального семейства.

«По логике цена на Iskra должна быть в том самом узком коридоре между Granta и флагманской Vesta, поэтому диапазон от 1,1 миллиона рублей за начальную версию до 1,6–1,7 миллиона за топовые комплектации кажется наиболее реалистичным», — отмечает Целиков.

С другой стороны, зачастую автопроизводители в самом начале продаж объявляют очень привлекательную цену за начальную версию для стимуляции большего внимания покупателей.

«Не думаю, что на старте будет объявлена очень низкая цена за "базу", например, до миллиона рублей, чтоб подогреть интерес к машине. К модели и без того приковано большое внимание. Тем более, что производитель выходит на запланированные объёмы выпуска не моментально, а постепенно. Поэтому привлекать внимание какой-то акционной ценой на этом этапе мне кажется не очень-то и целесообразным», — подытожил Целиков.

© Sergey Petrov/news.ru/www.globallookpress.com

19 апреля, в день 40-летия культовой ВАЗ 2101, на заводе в Тольятти состоялась еще одна презентация Iskra, в ходе которой помимо седана были показаны универсал и вседорожная версия SW Cross.

При этом ещё в январе экс-сотрудник АвтоВАЗа и тольяттинский блогер под ником KhamDM поделился инсайдерской информацией о будущих модификациях Lada Iskra.

Как ожидается, в начальной комплектации седан будет оснащён ВАЗовской 8-клапанной «четвёркой» мощностью 90 л.с. в сочетании с пятиступенчатой механикой. Такая машина получит две подушки безопасности, ABS и ESP, электрический усилитель руля, центральный замок, светодиодные ходовые огни, 15-дюймовые штампованные колёса. Из опций комфорта будут передние электростеклоподъёмники и обогрев зеркал. В такой версии не предполагается даже магнитола — лишь аудиоподготовка.

© Sergey Petrov/news.ru/www.globallookpress.com

Машина в промежуточной комплектации должна обзавестись кондиционером, начальной медиасистемой и подогревом передних сидений. Кроме того, помимо 8-клапанного двигателя на такой Iskra будет доступен и 16-клапанный 106-сильный мотор в сочетании с 6-ступенчатой механикой от китайской компании WLY. За доплату машину можно будет дооснастить вариатором от той же WLY.

Топовая же версия по умолчанию получит 16-клапанный мотор с вариатором. В перечень оснащения войдут климат-контроль, противотуманные фары, 16-дюймовые легкосплавные диски, боковые подушки безопасности, парктроник, медиасистема с сервисами от Яндекса и камерой заднего вида, обогрев лобового стекла, задних сидений и руля, а также круиз-контроль с ограничителем скорости и регулировку водительского кресла по высоте. Как раз стоимость такой версии может составить 1,6 миллиона рублей.

Впрочем, не исключено, что цена может оказаться ещё выше. Редактор auto.rambler.ru под видом обычного покупателя связался с несколькими дилерскими центрами Lada и опросил продавцов об ожидаемых ценах на автомобиль в день старта продаж — 20 июля.

© Sergey Petrov/news.ru/www.globallookpress.com

В одном из московских дилерских центров компании «Автогермес» менеджеры озвучили цену в 1 250 000 рублей за промежуточную версию Iskra со 106-сильным мотором и бесступенчатым вариатором. Сколько будет стоить базовая 90-сильная версия и 106-сильная модификация с механической коробкой, продавцы не готовы были ответить.

В «Автомире» в Ярославле эту информацию, правда, не подтвердили. Там менеджер сообщил по телефону, что 1 250 000 рублей, скорее всего, будет стоить 90-сильная версия. А выбирая машину с вариатором, лучше «ориентироваться уже на полтора миллиона».

В другом московском дилерском центре, автосалоне «Техинком», и вовсе предложили сделать предзаказ, объяснив это тем, что вокруг модели большой ажиотаж и «первые машины будут только в топе по цене под два миллиона рублей».