Новый Porsche Cayenne, суперкар Lexus и очередной «убийца» Tesla — главные премьеры Фестиваля скорости в Гудвуде

Ежегодно поместье Гудвуд-Хаус превращается в огромную «игровую площадку» для поклонников гонок, где собираются классические и современные образцы гоночной техники из мира авто- и мотоспорта.

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В этом году Фестиваль скорости в Гудвуде стартовал 10 июля и завершается сегодня — 13 июля. Многие автопроизводители традиционно использовали эти дни для презентации своих новинок. Рассказываем о самых громких премьерах Гудвуда.

Новый Porsche Cayenne: теперь электромобиль

Два электромотора, тяговая батарея ёмкостью более 100 кВт·ч, полный привод и более 1000 л.с. — это характеристики не очередного электрического гиперкара современности, а нового Porsche Cayenne.

Марка готовится к смене поколений своего бестселлера, который по моде времени станет электромобилем. Впрочем, пока непонятно, пойдёт ли компания по пути более компактного Porsche Macan, который в последней генерации предложен исключительно как чистая «электричка», или же появятся и версии с классическими ДВС.

Никакой другой информацией о новом Porsche Cayenne Electric, кроме озвученных выше, немецкий производитель не поделился. Однако предсерийный прототип, пусть и в камуфляже, публике уже представлен.

Сроки выхода модели на рынок не названы, поскольку и дата премьеры нового кроссовера до сих пор остаётся секретом. Но если учитывать, что широкой аудитории показали предсерийный экземпляр, то полноценный дебют нового поколения немецкого бестселлера не за горами.

MG IM 5/MG IM 6 — очередной «убийца» Tesla

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Кто только ни пытался создать «убийцу Tesla», но ни у кого пока это не получилось. Очередную попытку предпринял британский бренд MG, который ныне принадлежит китайскому концерну SAIC. В Гудвуде марка показала первые модели своего нового суббренда IM, под которым на рынок будут выходить исключительно электромобили.

Бренд IM появился в 2020 году в результате сотрудничества материнской компании MG SAIC, гиганта электронной коммерции Alibaba и специалистов по исследованиям и разработкам Zhangjiang Hi-Tech.

С 2022 года модели IM продаются в Китае, а в 2025-м начнётся экспансия в Европу. Бороться за клиентов будут с помощью седана MG IM 5 и кроссовера MG IM 6, которые по своему формату являются конкурентами Tesla Model 3 и Tesla Model Y соответственно.

Детальная информация о технических характеристиках новинок пока не раскрыта, но известно, что клиентам предложат несколько модификаций с разной мощности и ёмкости батарей.

GT Concept — новый суперкар от Lexus

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В 2022 году состоялась премьера прототипа GT3 GR, который создан для кольцевых гонок, но пока до серийного производства пока не добрался. Зато появился прототип дорожной машины, которая необходима по регламенту для омологации нового спорткара. Оба автомобиля в виде закамуфлированных прототипов дебютировали в Гудвуде.

Гоночная версия получит турбомотор V8, тогда как у дорожного купе будет гибридная силовая установка. Основными конкурентами для новинки станут Aston Martin Vantage, Mercedes-AMG GT, Porsche 911 и другие спорткары этого сегмента. Премьера нового спортивного Lexus ожидается в начале 2026 года, а в продаже автомобиль появится к концу следующего года.

Super EV Concept — электрический хот-хэтч от Honda

Компактные электромобили Hyundai Inster, Fiat 500e и Renault Twingo могут получить конкурента из Японии. Honda в Гудвуде представила прототип Super EV Concept, который представляет собой компактный и очень мощный хэтчбек с электрической силовой установкой.

Никаких характеристик не раскрыто, как не озвучены и перспективы модели, но концепт выглядит как полностью готовая к массовому производству машина.

Honda же заявила, что проект в первую очередь призван продемонстрировать, насколько увлекательным может быть вождение компактного и доступного электромобиля.

Super EV Concept уже прошёл испытания в Великобритании в рамках более широкого международного проекта по разработке компактного электромобиля, однако в компании решения относительно судьбы хэтчбека пока не принято.

Lanzante 95-59 — дань уважения McLaren F1

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Британское ателье Lanzante представило новый суперкар под названием 95-59 — дань уважения McLaren F1 GTR под номером 59, с которым Lanzante выиграла гонку «24 часа Ле-Мана» 1995 года.

Новый трёхместный суперкар 4,0-литровый турбомотор V8 мощностью 850 л.с. и 7-ступенчатую секвентальную коробку передач. Заднеприводное купе построено на основе карбонового монокока McLaren Monocage от моделей P1, 720S и Senna, который был адаптирован для установки трёх сидений в салоне.

Облик Lanzante был создан бывшим дизайнером McLaren Полом Хаузом, который курировал экстерьер моделей P1, 570S, 720S и Artura. Так что многие элементы дизайна в стиле McLaren очевидны и в модели 95-59. Новинку выпустят ограниченной серией в 59 экземпляров, стоимость каждого из которых составит 1,2 миллиона фунтов стерлингов.