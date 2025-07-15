Bentley EXP 15 против Rolls-Royce Spectre: битва электрических аристократов

Три года назад появление Rolls-Royce Spectre произвело эффект разорвавшейся бомбы в мире автомобильного люкса. Теперь Bentley бросает вызов своему извечному конкуренту с концептом EXP 15 — не просто демонстрацией технологий, а полноценным анонсом будущего флагмана. Сравниваем два подхода к электрической роскоши, две философии и два воплощения британского автомобильного искусства — кто же из них достоин короны?

© Bentley, Rolls Royce

Дизайн: традиции против эволюции

Rolls-Royce Spectre с его монументальными габаритами (5 453 мм в длину) и классическими пропорциями выглядит так, будто сошёл с полотен художников Belle Epoque. Массивная решётка, двери с обратным открыванием и стремительная линия крыши создают ощущение движущегося дворца. При этом инженеры умудрились добиться коэффициента аэродинамического сопротивления всего 0,25 — рекорд для марки.

© Rolls Royce

Bentley EXP 15, пока существующий в виде концепта, предлагает более спортивный взгляд на электрическую роскошь. Четырёхдверный фастбэк с покатой крышей и агрессивной посадкой напоминает, что в ДНК Bentley всё ещё течёт кровь гонщика «24 часа Ле-Мана». Дизайнеры сделали ставку на чистые линии, минималистичную оптику и скрытые дверные ручки — явный намёк на аэродинамическую эффективность.

© Bentley

Любопытная деталь: несмотря на электрическую природу, оба автомобиля сохраняют имитацию «дыхания» — у Spectre это подсвеченная решётка, у EXP 15 — световые элементы, имитирующие воздухозаборники.

Интерьер: рукотворная роскошь против цифрового авангарда

Салон Rolls-Royce Spectre — это гимн традиционным ценностям. Каждый квадратный сантиметр обит кожей, прошедшей строжайший отбор — мастера отвергают даже минимальные природные отметины. Деревянные панели полируются вручную до зеркального блеска, а система «звёздного неба» теперь дополнена эффектом «падающих звёзд». При этом интерфейс намеренно аналоговый — никаких сенсорных панелей, только массивные металлические переключатели.

© Rolls Royce

Интерьер Bentley EXP 15 — полная противоположность Spectre. Центральное место занимает изогнутый OLED-экран, занимающий всю ширину торпедо. Материалы хоть и премиальные, но с экологическим уклоном — переработанный нейлон, керамические вставки, древесина с сертификацией FSC. Даже традиционная для Bentley алмазная насечка на кнопках заменена лазерной гравировкой по алюминию.

© Bentley

Парадокс: Spectre, будучи электрическим, выглядит внутри как автомобиль ХХ века. EXP 15 — еще концепт, но его интерьер уже соответствует современным серийным стандартам.

Техническая начинка: две философии

Rolls-Royce Spectre построен на адаптированной платформе «Architecture of Luxury». Два электромотора суммарной мощностью 585 л.с. разгоняют 2,9-тонную махину до 100 км/ч за 4,5 секунды — скромно для электрокара, но более чем достаточно для «летящего» характера езды. Аккумулятор на 102 кВт·ч обеспечивает запас хода 530 км, а система адаптивной подвески, умеющая анализировать дорожное покрытие, доводит плавность хода до совершенства.

Bentley EXP 15, согласно утечкам, получит революционную платформу SSP от Volkswagen Group с 800-вольтовой архитектурой. Ожидаемая мощность — около 700 л.с., разгон до сотни — 3,8 секунды, запас хода — до 600 км. Но главное — полностью управляемое шасси с электромеханическими стабилизаторами поперечной устойчивости, способное за доли секунды менять настройки: от комфортного до спортивного режима.

Важный нюанс: Spectre использует проверенную 400-вольтовую систему, тогда как EXP 15 сделает ставку на 800-вольтовую — это значит вдвое более быструю зарядку (до 350 кВт против 195 кВт у Rolls-Royce).

Ценовая политика и позиционирование

Rolls-Royce Spectre уже сегодня доступен за цену от 400 тысяч евро, а средний чек на машину с опциями Bespoke превышает полмиллиона! Компания намеренно ограничивает производство, сохраняя эксклюзивность — в первые месяцы производства спрос превышал предложение в пять раз.

Bentley EXP 15 выйдет на рынок не раньше 2026 года, но аналитики прогнозируют стартовую цену около 350 тысяч евро. Это сделает его самым дорогим Bentley в истории, даже без учёта индивидуальных заказов через ателье Mulliner.

Ключевое отличие: Spectre покупают как «последний автомобиль в жизни». EXP 15, скорее всего, станет выбором тех, кто видит себя пионером новой эры.

Заключение: пока без победителя

Rolls-Royce Spectre — это воплощение консервативной роскоши, где электрическая тяга служит лишь инструментом для достижения идеальной плавности хода и высочайшего комфорта. В нём всё — от звукоизоляции до алгоритмов работы педали акселератора — подчинено одной цели: создать ощущение абсолютной гармонии.

© Rolls Royce

Bentley EXP 15, напротив, выглядит дерзким вызовом. Это автомобиль для тех, кто готов пожертвовать частью традиционного шика ради технологического превосходства. Если Spectre — это электрический дворец, то EXP 15 стремится стать электрическим суперкаром с салоном самолета первого класса.