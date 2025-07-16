Во-первых, это красиво: тест-драйв пикапа Foton Tunland V9

Снаружи эта машина кажется китайской интерпретацией Dodge Ram. Внутри — премиальным внедорожником. А на ходу ощущается как крупный кроссовер. Рассказываем, что это за зверь такой: пикап Foton Tunland V9.

© Алексей Батушенко

Описывать внешность Foton Tunland V9 нужно лишь для человека максимально далёкого от автодизайна, который понятия не имеет о внешности культовых американских пикапов от Dodge.

Китайские дизайнеры не заморачивались и просто «закосплеили» Tunland V9 под легендарный Ram 1500. По крайней мере, «лицо» машины об этом просто кричит. Здесь та же щедро сдобренная хромом необъятная радиаторная решётка, перетекающая в светодиодные фары, и похожая массивная «нижняя челюсть» бампера с противотуманками по краям. И только небольшие хромированные надписи «Foton» вдоль передней кромки капота слегка рассеивают ощущение дежавю…

© Алексей Батушенко

Впрочем, при взгляде на машину сзади обвинять китайцев в копировании сложнее. Во-первых, благодаря крупному барельефу из надписи «Foton» во всю ширину откидного борта. А во-вторых, из-за широченной красной светодиодной полосы габаритного огня, визуально соединяющей фонари. Создатели Ram 1500 до такого пока не додумались.

© Алексей Батушенко

Как бы то ни было, внешнее впечатление Foton Tunland V9 производит, как минимум, не менее внушительное, чем его американское «альтер эго». С той разницей, что Ram уже примелькались на наших улицах, а Tunland V9 — пока диковинка. И на него засматриваются. Тем более, что линейку своих пикапов Foton красит в яркие цвета. Помимо стандартных унылых колеров (чёрный, белый, серый, серебристый) и фиолетового, как у нас на тесте, в палитре Foton есть голубой, синий и даже красный.

© Алексей Батушенко

Богатый внутренний мир

Пикап по своей изначальной сути — утилитарная машина. Эдакий небольшой личный грузовик. Но когда открываешь дверь Tunland V9 — понимаешь: ничего подобного. По глазам сразу бьёт ярко-оранжевая кожаная отделка кресел, центрального тоннеля, большей части дверных карт. Этот интерьер — точно не про повседневную лямку машины-работяги, а про радости жизни и всяческие развлечения. Прочая начинка салона такой настрой всячески поддерживает. Передняя панель с подлоконтником — тоже обтянуты кожей.

© Алексей Батушенко

Над центральной консолью возвышается 14-дюймовый тачскрин мультимедийки, перед глазами водителя — цветная 12-дюймовая панель приборов с кучей настроек и кожаный мультируль с «лепестками» переключения передач. Передние кресла с электрорегулировками и подогревом, задний диван — тоже с электроподогревом, есть панорамная крыша и камеры «по кругу». Словом, тут полно весьма дорогих решений.

© Алексей Батушенко

Кроме того, с передней левой стойки в глаза водителю пристально смотрит камера, следящая за его состоянием. В дополнение к этому на центральном тоннеле, помимо джойстика переключения передач, кнопок аварийки, ручника, отключения «старт-стопа» и прочих — две большие внедорожные крутилки. Одна отвечает за подключение передней оси и блокировки дифференциалов, а вторая — за выбор режимов движения (снег/песок/асфальт и т.п.). То есть всё по-взрослому, по-внедорожному. Ну и обязательные для вездеходного имиджа ручки на стойках кузова: образ салона дорогого внедорожника можно считать законченным.

© Алексей Батушенко

За рулём «грузовика»

Подозреваю, что за рулём Foton Tunland V9 понравится большинству автомобилистов. Недаром же в нашей стране столь популярны большие кроссоверы. Мне кажется, люди их покупают, чтобы ощутить эмоции, подобные тем, которые получаешь, сидя на водительском месте этого Foton. Широченный салон, командирская посадка, массивный капот перед глазами, крупное рулевое колесо в руках, тихое бормотание дизельного мотора под капотом…

© Алексей Батушенко

Лично я нашёл только один серьёзный недостаток в салоне V9. Причём он встречается у подавляющего большинства «китайцев». Это маленький диапазон продольной регулировки водительского кресла. Ему не хватает еще хотя бы 5–7 см хода назад, чтобы ноги водителей ростом выше 180 см лежали на подушке кресла, а не висели над ней даже при максимально возможном откате назад. Особенно остро нехватка диапазона ощущается, когда проводишь за рулем Tunland V9 много времени. Уже через 2–3 часа непрерывного вождения ноги устают и начинают сигнализировать, что поездку неплохо было бы уже и закончить.

© Алексей Батушенко

Впрочем, не исключено, что диапазон перемещения водительского кресла назад был укорочен ради удобства задних пассажиров. Я смог усесться на заднем диване «за собой» с поразительным для китайских пикапов комфортом: запас пространства в коленях был приличный. Это значит, что дальнее путешествие в качестве пассажира второго ряда Foton не должно быть утомительным.

© Алексей Батушенко

Прямые обязанности

Главное умение любого пикапа — возить тяжёлые и габаритные грузы. Tunland V9 с этой точки зрения смотрится неплохо. Размер кузова — 1,6 х 1,6 метра. Причём расстояние между колёсными арками — 1,24 метра. То есть большой европаллет сюда встаёт, как говорится, «со свистом».

© Алексей Батушенко

Массивные стальные петли по углам кузова позволят закрепить любой груз. Если откинуть задний борт, можно даже небольшой квадроцикл перевозить. Или, например, пару мотоциклов типа «эндуро». В борту, кстати, имеется встроенный выдвижной порожек — чтобы проще было залезать в кузов. Пикап штатно комплектуется съёмным прицепным устройством. Причём фаркоп снимается и ставится на место очень легко.

© Алексей Батушенко

Нюансы поведения

В узких местах — во дворе многоэтажки или на парковке ТЦ — Foton Tunland V9 смотрится как слон. Но только со стороны. Дело в том, что эта 5,6-метровая машина достаточно просто управляется благодаря лёгкому рулю и множеству камер по периметру. Хотя система кругового обзора порой перестраховывается и громко сигналит о препятствиях, которые в общем-то никакой опасности не представляют.

© Алексей Батушенко

По своим ездовым повадкам Tunland V9 напоминает очень крупный кроссовер. В этом он отчасти напоминает старину VW Amarok. Тот тоже по своему характеру, помнится, был самым «легковым» из пикапов.

И во многом это заслуга конструкции задней подвески китайского пикапа: она пружинная с продольными рычагами и поперечным стабилизатором. Поездив на этом «грузовике», могу с уверенностью сказать, что Tundland V9 проезжает лежачих полицейских мягче большинства кроссоверов из Поднебесной. Причём он преодолевает такие препятствия с поразительной плавностью даже при полностью пустом кузове.

© Алексей Батушенко

На трассе V9 также демонстрирует «кроссоверный» характер: идёт плавно, держится курса стабильно, а подвеска с легкостью глотает выбоины. Да, в поворотах пикап величаво кренится, но это физика: с высоко расположенным центром тяжести ничего не поделаешь. Отдельно стоит отметить шумоизоляцию Foton: она у него на очень хорошем уровне.

© Алексей Батушенко

Силовая установка и динамика

Под капотом Tunland V9 — 4-цилиндровый 159-сильный турбодизель, работающий в паре с мотор-генератором. Последний связан с коленвалом дизеля ременной передачей. При старте, разгоне и движении в гору он подключается и помогает ДВС. Во время торможений, при езде накатом и на холостом ходу мотор-генератор подзаряжает бортовой аккумулятор пикапа. То есть перед нами довольно редкая птица — дизельный гибрид. Силовая установка работает в паре классическим 8-ступенчатым автоматом.

© Алексей Батушенко

Формально 159 дизельных «лошадок» для машины с полной массой более трёх тонн может показаться мало. Но знающий человек скажет вам: разгон зависит не от мощности двигателя, а от величины крутящего момента, передаваемого на колеса. Так вот, «тунландовский» движок выдает 410 Нм крутящего момента. Плюс мотор-генератор при необходимости подкидывает еще 60 Нм (в пике — до 80 Нм). То есть суммарно под педалью газа этого пикапа почти пять сотен ньютон-метров, что очень неплохо для динамики «грузовика».

© Алексей Батушенко

Отдачи мотора хватает, чтобы машина с достоинством держалась в городском потоке и даже на трассе. Официальных данных о разгоне производитель не заявляет, но по субъективным ощущениям первую сотню Foton разменивает за 12–14 секунд. Крейсерские 110–130 км/ч трехтонный Tunland V9 также набирает играючи, и идёт по трассе на таких скоростях легко и непринужденно. Включаешь адаптивный круиз и позволяешь электронным ассистентам рулить за тебя: красота!

© Алексей Батушенко

Вот только система слежения за усталостью водителя тут очень назойливая и по большей части только раздражает своими предупреждениями. Так что при езде по городу, когда приходится часто крутить головой, лучше её отключить. А вот в дальней поездке по загородным шоссе она может быть весьма полезна.

По плохим дорогам или вообще без них

Занятно, но этот пикап не требует от водителя вообще никакого напряжения, даже если ехать быстро по разбитому асфальту или по грунтовке: подвеска всеядна.

© Алексей Батушенко

У трансмиссии есть набор режимов движения по бездорожью с разным покрытием. Они несколько меняют манеру поведения автомобиля, но лично я пришёл к выводу, что в 90% случаев можно не заморачиваться на эти тонкости. Достаточно просто включить блокировку дифференциалов обоих мостов и автоматический полный привод. Для пущей уверенности можете воткнуть ещё и пониженную передачу…

Любопытно, кстати, что заявленный производителем средний расход топлива практически совпал с фактическим. При движении что в городе, что по трассе, он так и не превысил 11 л на 100 км. А после продолжительного лазания по приличному бездорожью борткомпьютер показал всего 12 л на «сотню». Что ни говори, а связка дизель – гибрид – АКП-8 — сочетание, близкое к идеальному с точки зрения топливной экономичности.

© Алексей Батушенко

Что почём

Со стоимостью на Foton Tunland V9 всё просто. Машина предлагается в одной фиксированной комплектации Prestige по цене от 5,2 миллионов рублей. Набор дополнительных опций, например электророзетки для прицепного устройства, дуг в кузов и т.п. — оплачивается отдельно по договорённости с дилером.

Плюсы Foton Tunland V9

Яркий дизайн и богатое оснащение.

Хорошие ходовые качества.

Высокая проходимость.

Большой грузовой отсек.

Высокая топливная экономичность.

Минусы Foton Tunland V9

Отсутствие модификаций и комплектаций.

Высокая цена.

Недочёты эргономики водительского места.

Технические характеристики Foton Tunland V9