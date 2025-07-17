Россия vs США: топ-10 моделей в 2025 году по разные стороны океана

Автомобильные предпочтения американцев и россиян и в прежние времена не были схожими, а с уходом с нашего рынка в 2022 году большинства иностранных марок стали отличаться ещё сильнее.

© АВТОВАЗ; Ford

В нашей подборке мы собрали десять самых покупаемых автомобилей в Штатах по итогам первых трёх месяцев текущего года и ровно столько же популярных машин российского рынка. В последнем случае мы уже оперировали более свежей полугодовой статистикой. Что, впрочем, не мешает сделать выводы об объёмах продаж, возможностях покупателей и их предпочтениях.

10 место

США: Nissan Rogue (X-Trail) — 62 102 шт. (январь–март 2025)

Несмотря на то, что Rogue (у нас модель известна как X-Trail) сохранил в США статус самого продаваемого автомобиля Nissan, в первом квартале 2025 года продажи этого популярного компактного кроссовера пережили резкое падение — минус 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В попытке оживить интерес к машине, Nissan представил новую версию Rock Creek с увеличенным дорожным просветом, защитными элементами кузова и особым дизайном экстерьера.

© Nissan

Россия: Chery Tiggo 4 — 9 552 шт. (январь–июнь 2025)

Обновлённый Chery Tiggo 4 переживает серьёзное падение спроса — продажи модели рухнули на 56,5% по сравнению с предшественником Tiggo 4 Pro. Всего за отчётный период реализовано лишь 9 522 экземпляра против 22 007 у предыдущей версии, которая ещё есть у дилеров. Столь резкий спад эксперты объясняют неудачным редизайном, а также снижением скидок. Даже наиболее доступная 113-сильная версия не смогла компенсировать возросшую конкуренцию в сегменте.

© Chery

9 место

США: Тoyota Camry — 70 308 шт. (январь–март 2025)

Camry 2025 модельного года в США теперь предлагается исключительно с гибридной силовой установкой, что подчёркивает приверженность Toyota экологичным технологиям. Несмотря на небольшой спад продаж (-10%), Camry уверенно удерживает звание самого востребованного седана на американском рынке. В то же время его извечный конкурент — Honda Accord — переживает не лучшие времена, опустившись на 35-ю строчку с падением продаж на 27%.

© Toyota

Россия: Belgee X50 — 11 435 шт. (январь–июнь 2025)

В сравнении с большинством моделей из топ-10 собираемый в Белоруссии кроссовер показал относительно скромное снижение — всего 19% за отчётный период. Аналитики объясняют устойчивость модели грамотной ценовой политикой и своевременным обновлением комплектаций. В 2025 году X50 получил новую мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

© Belgee

8 место

США: Tesla Model Y — 71 000 шт. (январь–март 2025)

Младший кроссовер Tesla сохраняет лидерство в сегменте электромобилей, хотя и демонстрирует снижение продаж по сравнению с рекордным первым кварталом 2024 года (тогда было продано 95 тысяч таких машин). Эксперты связывают это с переходом на обновлённую версию, получившую радикально новый дизайн передней части в стиле Cybertruck, усовершенствованную матричную LED-оптику и ряд технических улучшений.

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Россия: Lada Largus — 12 483 шт. (январь–июнь 2025)

На фоне общего спада автомобильного рынка Lada Largus VP демонстрирует феноменальный рост продаж: +5 788,2%. Однако этот впечатляющий результат объясняется не маркетинговыми успехами, а банальным отсутствием модели в продаже вплоть до середины 2024 года. Фактически, производитель просто возобновил поставки после долгого перерыва, что формально дало колоссальный процентный прирост.

© АВТОВАЗ

7 место

США: Chevrolet Equinox — 71 002 шт. (январь–март 2025)

Полностью обновлённый Equinox 2025 года стал настоящим хитом продаж, показав впечатляющий рост на 31%. Обновления затронули дизайн экстерьера, оформление интерьера и технологическую начинку кроссовера. Отдельно стоит отметить успехи электрической версии Equinox EV, которая нашла 10 329 покупателей.

© Chevrolet

Россия: Geely Monjaro — 13 754 шт. (январь–июнь 2025)

Даже потеряв 42,3% продаж по сравнению с прошлым годом, Monjaro остается в топ-10 российского авторынка. Флагманский Geely — по-прежнему один из лидеров по оснащению в своём классе: он предлагает покупателям невероятно широкий по меркам сегмента набор опций.

© Geely

6 место

США: GMC Sierra — 77 292 шт. (январь–март 2025)

Пикап GMC продемонстрировал в США уверенный рост — почти на 10 000 проданных единиц больше, чем в первом квартале прошлого года. В статистику включены как легкая Sierra 1500, так и тяжёлые модели с индексом 2500/3500. Электрическая версия с литерами EV пока только набирает обороты (1 249 проданных экземпляров), но потенциал у модели несомненный.

© GMC

Россия: Changan UNI-S — 13 489 шт. (январь–июнь 2025)

На фоне общего спада рынка кроссовер Changan UNI-S демонстрирует относительную стабильность — продажи снизились всего на 16,3%, что значительно меньше, чем у большинства конкурентов. Такую устойчивость модель обеспечила за счёт продуманного сочетания цены и оснащения. Свою роль сыграла и гибкая система скидок, сделавшая кроссовер одним из самых выгодных предложений в сегменте.

© Changan

5 место

США: Ram Pickup — 78 848 шт. (январь–март 2025)

Продажи флагманской модели Ram 1500 в этом году снизились на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Поэтому производитель активно готовит ответные меры. В ближайшие месяцы ожидается дебют гибридной версии Ramcharger с запасом хода до 1 100 километров.

© RAM

Россия: Lada Niva Legend — 15 319 шт. (январь–июнь 2025)

Культовый внедорожник продолжает терять покупателей — за отчётный период продажи Niva Legend упали на 34,7%, что стало одним из самых резких падений среди автомобилей первой десятки. Даже статус иконы внедорожного мира не спасает модель от снижения спроса.

Проблема Legend не только в устаревшей конструкции, но и в нелогичной ценовой политике. Аудитория внедорожника, традиционно состоявшая из охотников, рыбаков и сельских жителей, попросту не готова к новым ценам.

© АВТОВАЗ

4 место

США: Honda CR-V — 103 325 шт. (январь–март 2025)

CR-V подтверждает статус бестселлера Honda с ростом продаж на 9%. Особенно популярна гибридная версия, на которую приходится более половины всех проданных кроссоверов. Обновлённый дизайн, просторный салон и экономичный гибридный двигатель — вот рецепт успеха модели.

© Honda

Россия: Lada Niva Travel — 16 164 шт. (январь–июнь 2025)

Этот внедорожник столкнулся с ещё более серьёзным спадом спроса, чем родственный Legend. За первое полугодие 2025 года продажи Niva Travel рухнули на 36,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (25 368 шт.). Причины столь резкого падения, возможно, кроются в устаревшей технической начинке: 83-сильный атмосферный мотор и базовый набор опций мало соответствуют ожиданиям современного покупателя. Впрочем, выход на рынок модернизированной машины не за горами.

© АВТОВАЗ

3 место

США: Toyota RAV4 — 115 402 шт. (январь–март 2025)

Несмотря на небольшой спад продаж на 8%, RAV4 сохраняет лидерство в сегменте компактных кроссоверов. Производитель активно готовит почву для выхода нового поколения, которое дебютирует в 2026 году. Ожидается, что оно будет построено на обновленной платформе TNGA-K следующего поколения, что позволит улучшить динамические характеристики и снизить уровень шума в салоне.

© Toyota

Россия: Haval Jolion — 25 589 шт. (январь–июнь 2025)

Даже потеряв 27,3% продаж, китайский кроссовер сохраняет титул самой популярной иномарки в России. Jolion остаётся безусловным фаворитом у покупателей, ищущих современный автомобиль за разумные деньги.

Секрет устойчивости прост: грамотное сочетание цены (от 1,99 миллиона рублей за «базу»), узнаваемого дизайна и богатого оснащения.

© Haval

2 место

США: Chevrolet Silverado — 125 298 шт. (январь–март 2025)

Silverado демонстрирует сбалансированные результаты: если продажи лёгких версий снизились на 8%, то тяжёлые модификации показали 12-процентный рост. Особой популярностью у покупателей пользуется модификация с новым 3,0-литровым дизелем, сочетающим похвальную экономичность с впечатляющим крутящим моментом в 671 Нм.

Электрический Silverado EV постепенно набирает обороты — за первый квартал продано 2 382 экземпляра. Коммерческая версия Work Truck с запасом хода 640 км также привлекает внимание корпоративных клиентов.

© Chevrolet

Россия: Lada Vesta — 42 886 шт. (январь–июнь 2025)

Продажи некогда бестселлера АвтоВАЗа снизились на 31%, что превышает среднерыночные показатели. Столь резкий спад объясняется сразу несколькими факторами, главный из которых — высокие цены при отсутствии существенных обновлений.

Ситуацию усугубляет и ожидание начала продаж принципиально новой модели Lada Iskra, которая вот-вот появится на рынке. Многие потенциальные покупатели сознательно откладывают покупку Vesta, ожидая более современную разработку с новой платформой и актуальными технологиями.

© АВТОВАЗ

1 место

США: Ford F-Series — 183 202 шт. (январь–март 2025)

С огромным отрывом лидируя в рейтинге, Ford F-Series демонстрирует феноменальный 26-процентный рост продаж. В 2025 году модель получила несколько новшеств, включая систему Pro Access Tailgate с откидной средней секцией, что значительно упрощает погрузку.

Для самых взыскательных покупателей предлагается Limited Black Edition с эксклюзивным интерьером из комбинации премиальной кожи и алькантары, а также 22-дюймовыми колёсными дисками.

© Ford

Россия: Lada Granta — 68 160 шт. (январь–июнь 2025)

Лидер российского авторынка демонстрирует тревожную динамику — продажи упали на 29%, что превышает среднерыночные показатели. Старение платформы (модель выпускается с 2011 года) в сочетании с постоянным ростом цен превратили самый доступный автомобиль России в неоднозначное приобретение. Кроме того, многие покупатели в качестве альтернативы Granta рассматривают приобретение новой бюджетной модели Lada Iskra, которая готовится к выходу на рынок.

© АВТОВАЗ

Вывод

Автомобильные рынки США и России в 2025 году демонстрируют противоположные тенденции. В Штатах лидируют пикапы и кроссоверы, причём гибридные и электрические версии набирают популярность.

В России же наблюдается общий спад продаж, особенно среди отечественных моделей, которые теряют покупателей из-за устаревания платформ и роста цен. Китайские бренды укрепляют позиции, но даже они не избежали снижения спроса.

Единственное пересечение двух рынков — растущий интерес к более современным и технологичным автомобилям, будь то электромобили в США или доступные, но хорошо оснащённые модели в России.