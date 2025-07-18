6 конкурентов Lada Iskra: все варианты на рынке до 1,8 млн рублей

АвтоВАЗ объявил цены и комплектации новой Lada Iskra. Стоит ли сразу отправляться в салон и оформлять предзаказ? Чтобы ответить на этот вопрос, мы сравнили оснащение новинки с моделями, которые можно приобрести в аналогичном ценовом диапазоне.

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Lada Iskra (1 249 000 – 1 799 000 рублей)

Lada Iskra предлагается с двумя бензиновыми двигателями объёмом 1,6 литра. Базовый 90-сильный мотор работает исключительно с 5-ступенчатой механической коробкой передач, разгоняя автомобиль до 100 км/ч за 13,3 секунды. Более мощная 106-сильная версия предлагает выбор между 6-ступенчатой механикой и вариатором, сокращающим время разгона до 12,3 секунды. Средний расход топлива у обеих модификаций составляет 7,2–7,8 л/100 км.

В базовой комплектации автомобиль оснащён двумя подушками безопасности, системой ABS и аудиоподготовкой. Более дорогие версии дополнены кондиционером, медиасистемой с 8-дюймовым экраном, подогревом сидений и руля, а топовая — климат-контролем, круиз-контролем и шестью подушками безопасности. В качестве опций доступен зимний пакет, включающий подогрев сидений, руля и ветрового стекла.

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Changan Alsvin (1 550 000 – 1 619 000 рублей)

Этот китайский конкурент Lada Iskra имеет богатую историю: первое поколение модели дебютировало еще в 2009 году. В России третья генерация Alsvin появилась в начале 2023 года.

Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 98 л.с., работающий с 5-ступенчатым преселективным роботом с двумя сцеплениями. Такое решение, характерное для более дорогих автомобилей, повышает комфорт вождения, но сказывается на стоимости.

Базовая комплектация LX за 1 550 000 рублей включает комбинированную обивку сидений, систему стабилизации ESP и 7-дюймовый сенсорный экран с камерой заднего вида. Версия Luxe (1 570 000 рублей) дополнена подогревом сидений. Комплектация DLX (1 599 900 рублей) лишена подогрева кресел, но оснащена системой старт-стоп, камерой бокового обзора и люком. Топовая версия Tech (1 619 900 рублей) включает все перечисленные опции, однако бюджетный статус модели выдает жёсткий пластик отделки и отсутствие складывающегося заднего дивана.

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Kaiyi E5 (1 250 000 – 1 520 000 рублей)

Седан Kaiyi E5 от дочернего суббренда Chery собирается на калининградском «Автоторе». Модель представлена в России в четырёх комплектациях.

Базовая версия Standard за 1 250 000 рублей оснащена 1,5-литровым турбомотором (147 л.с.) и механической коробкой. В список оборудования входят LED-оптика, мультимедийная система с 10,25-дюймовым экраном, кондиционер и две фронтальные подушки безопасности.

Комплектация Luxury (от 1 460 000 рублей) по умолчанию идёт с вариатором и дополнена 17-дюймовыми литыми дисками (вместо 16-дюймовых в базе) и системой камер кругового обзора. В Luxury+ (1 470 000 рублей) добавляются хромированные молдинги, подогрев руля, 10-дюймовая цифровая панель приборов, люк с электроприводом и подогрев форсунок омывателя. Luxury Sport (1 520 000 рублей) отличается спортивным экстерьером с красными акцентами на бампере, сохраняя оснащение Luxury+.

Габариты автомобиля — 4 710 × 1 825 × 1 490 мм при колёсной базе 2 700 мм. Объём багажника — 480 литров. Расход топлива в смешанном цикле — 6,5 л/100 км. Все версии соответствуют стандарту Евро-5 и предлагаются с гарантией пять лет или 150 000 км пробега.

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BAIC U5 Plus (1 394 500 – 1 784 000 рублей)

Фактически U5 Plus — это глубокая модернизация модели Senova D50 семилетней давности. Несмотря на это, автомобиль выглядит современно как с точки зрения дизайна, так и в плане организации салона. С конца 2023 года седан собирается на калининградском заводе «Автотор».

Под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 105 л.с. В базовой комплектации Luxury доступны как 5-ступенчатая механика, так и вариатор. Правда, доплата за двухпедальную версию составляет внушительные 336 тысяч рублей.

Стандартное оснащение включает систему ESP, сиденья с экокожей, кондиционер, 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы, объединённый с цифровой приборной панелью, камеру заднего вида, парктроники, подогрев передних сидений, зеркал и форсунок омывателя. Топовая версия Honor дополнена подогревом руля и лобового стекла.

Габариты BAIC U5 Plus составляют 4 660 × 1 820 × 1 480 мм, клиренс — 155 мм, объём багажника — 430 литров. Средний расход топлива — 7,4 л/100 км (АИ-92). Гарантия производителя — пять лет или 150 000 км пробега.

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Livan S6Pro (1 654 000 – 1 744 000 рублей)

Livan S6Pro создан на платформе Geely GL и появился в России в октябре 2023 года. Автомобиль оснащён 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л.с., работающим с 7-ступенчатым роботом с двойным сцеплением. Габариты составляют 4 730 мм в длину при колёсной базе 2 702 мм, а объём багажника — 418 литров. Расход топлива заявлен на уровне 6,3 л/100 км в смешанном цикле. Гарантия производителя — пять лет или 150 000 км пробега.

Базовая комплектация Luxury (от 1 654 000 рублей) включает кожаные сиденья с подогревом, две 12,3-дюймовые цифровые панели (приборную и мультимедийную), климат-контроль и круиз-контроль. Версия Premium (от 1 744 000 рублей) дополнена системой кругового обзора, электрорегулировкой сиденья водителя и функцией бесконтактного открывания багажника.

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Lada Granta (749 900 – 1 370 000 рублей)

По изначальному плану АвтоВАЗа Iskra должна была заменить Granta. Однако после перипетий 2022 года и «развода» с Renault на АвтоВАЗе было принято решение изменить позиционирование Iskra и оставить Granta в строю. Поэтому дорогие версии модели будут конкурировать с Iskra.

Цены на автомобиль начинаются от 749 900 рублей, однако большинство актуальных модификаций этой модели сегодня оцениваются в миллион рублей и выше. При этом альтернативы Iskra в гамме Granta будут с более насыщенным оснащением.

Так, седан Granta #Club EnjoY за 1 269 000 рублей предлагает 106-сильный двигатель с 5-ступенчатой МКПП в топовой комплектации, включающей климат-контроль, круиз-контроль, 15-дюймовые диски, парктроники, камеру заднего вида и аудиосистему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Granta Cross в комплектациях Quest и Quest Enjoy оценивается в 1 270 000 и 1 350 000 рублей соответственно. Quest оснащена 90-сильным мотором с механической коробкой передач, двумя подушками безопасности, ABS с EBD, кондиционером, подогревом сидений и зеркал, а также аудиосистемой с Bluetooth. Дополнительно в комплектацию входят 15-дюймовые диски и черная крыша. Quest Enjoy по умолчанию получает 106-сильный двигатель, медиасистему с 7-дюймовым экраном и Яндекс.Авто, климат-контроль, круиз-контроль, парковочные датчики с камерой, оригинальные диски и улучшенную отделку сидений.

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Granta Active Cross Enjoy за 1 370 000 рублей оснащается 106-сильным мотором с 5-ступенчатой механикой, климат-контролем, 7-дюймовым экраном с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, круиз-контролем, камерой заднего вида и датчиками парковки. Безопасность обеспечивают две подушки и ABS.

Лифтбек Granta Active #CLUB EnjoY за 1 303 000 рублей комплектуется 106-сильным 1,6-литровым двигателем с 5-ступенчатой МКПП. В список оснащения входят климат-контроль, 7-дюймовый экран с Apple CarPlay и Android Auto, камера заднего вида с парктрониками и круиз-контроль. Безопасность представлена двумя подушками, ABS и креплениями ISOFIX. Внешне модель выделяется 15-дюймовыми дисками и молдингами в цвет кузова.

Lada Vesta (1 239 900 – 1 730 000 рублей)

Помимо базового седана Vesta за 1 239 900 рублей, в ценовой категории Iskra также представлены комплектации Vesta Comfort'24 и Life'24. Хотя их оснащение нельзя назвать богатым, они уже предлагают все доступные для Vesta силовые агрегаты.

Comfort'24 с 1,6-литровым двигателем (106 л.с.) и 5-ступенчатой механикой стоит 1 525 000 рублей, а с вариатором — 1 575 000 рублей. Также доступна версия с 122-сильным мотором, работающим исключительно с вариатором, за 1 600 000 рублей. Базовая комплектация включает две подушки безопасности, ABS с EBD, систему стабилизации ESC и помощь при трогании на подъёме. Для комфорта предусмотрены кондиционер, электростеклоподъёмники и обогрев зеркал.

Life'24 также предлагается с тремя силовыми агрегатами: 106-сильным 1,6-литровым с механической коробкой (1 626 000 рублей) или вариатором (1 676 000 рублей), а также 122-сильным 1,8-литровым с вариатором (1 701 000 рублей). Помимо оснащения Comfort'24, эта версия дополнена центральным подлокотником с боксом, трехуровневым подогревом передних сидений, круиз-контролем и аудиосистемой с 7-дюймовым экраном, поддерживающим Apple CarPlay и Android Auto.

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Vesta SW в самой доступной комплектации Comfort'24 с аналогичным седану оснащением предлагается за 1 655 000 рублей с 106-сильным двигателем и механикой. Вариатор увеличивает цену на 50 000 рублей, а топовый 122-сильный агрегат — ещё на 25 000 рублей. Таким образом, цена Vesta SW со старшим 122-сильным мотором и вариатором также «укладывается» до 1,8 миллиона: она стоит 1 730 000 рублей.

Что выбрать

LADA Iskra — современный и сбалансированный вариант в своём классе, особенно для тех, кто ценит новый дизайн и доступность обслуживания. Однако её главный минус — высокая цена в топовых комплектациях, где она проигрывает по оснащению более дешёвой Granta или технологичным китайским аналогам.

Если важна максимальная комплектация за те же деньги, выгоднее смотрится Granta. Если приоритет — динамика и мультимедиа, стоит рассмотреть китайские модели (Livan S6 Pro, Kaiyi E5). Iskra оправдана для тех, кто хочет свежую Lada без экспериментов с новыми брендами, но перед покупкой лучше сравнить все варианты в салонах.