Дорого–богато: тест-драйв гибридного GAC GS8

Всего пару недель назад GAC объявил о старте продаж на российском рынке своей гибридной модели — GS8 Dragon HEV. Мы познакомились с машиной и оценили её характер на дорогах, а заодно сравнили кроссовер с его чисто бензиновой версией.

© GAC

Поскольку этот GAC уже достаточно хорошо знаком автолюбителям (все вы его уже видели на дорогах), останавливаться подробно на том, что это за модель — бессмысленно.

GS8 — главный столп продаж GAC на российском рынке. Этот большой кроссовер у нас уже точно знают, а некоторые покупатели даже ценят и, судя по всему, любят. Основная аудитория модели: одна из самых платёжеспособных покупательских групп — мужчины от 40 до 50 лет.

Технически подкованным владельцам импонирует, что GAC уже многие десятилетия ведёт промышленные коллаборации с японскими Hino, Honda, Isuzu, Mitsubishi и Toyota. Для некоторых из этих компаний на предприятиях GAC и по сей день изготавливают огромное количество комплектующих. И в GS8 HEV, кстати, тоже имеются японские детали….

© GAC

Отличия в штрихах

При беглом взгляде гибридный GS8 легко спутать и с другой богатой комплектацией кроссовера с приставкой Dragon. Она также появились на рынке этим летом. «Дракон» отличается от базового GS8 дополнительным хромом в экстерьере, иным рисунком радиаторной решётки (китайцы называют её «чешуёй дракона»), изменённым дизайном переднего бампера с противотуманками, диффузором по низу заднего бампера, а также стабилизированными (не вращаются вместе с колесом) фирменными эмблемами на 20-х дисках.

© Алексей Батушенко

У гибрида также имеются все перечисленные выше фишки. Но их ещё дополняет маленький шильдик Hybrid в левом нижнем углу пятой двери, да голубоватая окантовка логотипа в виде буквы G на радиаторной решётке. Заметить столь неброские штрихи можно, пожалуй, лишь с близкого расстояния. Так что, если вы склонны демонстрировать на каждом углу свою приверженность зеленой повестке, эта машина не про вас — её отношение к экотренду абсолютно не бросается в глаза.

© Алексей Батушенко

Внутренние особенности

Оказавшись в салоне гибрида, сразу же понимаешь, что имеешь дело с чем-то нестандартным. На втором ряду не диван, а два раздельных капитанских кресла. Кроме того, у GS8 HEV спинки сидений прошиты линейной строчкой, а в остальных комплектациях — ромбиком.

© GAC

А наиболее явное отличие гибрида от моделей-собратьев проявляется при нажатии кнопки «старт-стоп». Прежде всего, речь идёт об индикаторе заряда бортовой батареи в нижнем левом углу цветной 12-дюймовой приборной доски. На ходу над ним появляется красивая анимация, которая демонстрирует, куда именно в данный момент направлен поток энергии силовой установки: от двигателя к колёсам и батарее или от колёс к батарее и обратно.

© Алексей Батушенко

Причем аналогичный мультик можно вывести и на 14-дюймовый планшет медиасистемы на центральной консоли. Но что даёт эта информация водителю — не очень понятно. Разве что разок самому полюбоваться или показать кому-нибудь. В остальное время имеет смысл использовать тачскрин для более функциональных целей. Например, для управления климатом или навигацией от Яндекса, поскольку обилием физических клавиш эта машина водителя не балует.

© GAC

Что под капотом

У всех версий GAC GS8 (кроме гибрида) под капотом установлена наддувная бензиновая «четверка» объёмом 2,0 литра и отдачей 231 л.с., которая сочетается с восьмиступенчатой АКП. У гибрида тоже двухлитровый бензиновый мотор, но он дефорсирован до 190 л.с. При этом в его трансмиссии ключевую роль играет электрифицированная раздаточная коробка THS (Toyota Hybrid System) четвёртого поколения. Японцы начали применять её с 2017 года на своих гибридных Lexus RX и NX, RAV4 и Highlander. Строго говоря, это не совсем раздатка, а единый блок из стартер-генератора, планетарной передачи и электродвигателя.

THS4 установлен на выходном валу бензинового мотора и передаёт через планетарную передачу крутящий момент непосредственно от ДВС на переднюю ось. А интегрированный в блок стартер-генератор либо подзаряжает бортовой аккумулятор, либо помогает бензиновому мотору вращать передние колёса. Он же, к слову, совместно с батареей питает электродвигатель, приводящий в движение задние колеса.

© GAC

На характеристиках вся эта конструкция отражается следующим образом. Бензиновый двигатель развивает 190 л.с. Стартер-генератор выдаёт на передние колёса еще 134 кВт (около 182 л.с.) в пике и 53 кВт (примерно 73 л.с.) при 30-минутном цикле. Мощность заднего электромотора 40 кВт (50 л.с.) в пике и 9 кВт (12 л.с.) при том же 30-минутном цикле. Суммарная мощность силовой установки «для налоговой» составляет 272 л.с. То есть машина попадает в не очень выгодную категорию моделей мощностью свыше 250 сил.

Ёмкость бортовой батареи — 6 Ач. Чисто на электротяге машина может проехать лишь несколько километров. Но основная задача электрической части GS8 HEV — помогать ДВС в тяжёлых условиях: при старте, быстром разгоне, в пробках и т.д. и т.п. Благодаря этому, как утверждают в GAC, гибрид тратит примерно на 33% меньше топлива, чем обычный бензиновый GS8, а именно 7,8 литра 95-го бензина в смешанном цикле на каждые 100 км пробега.

© GAC

Цифры и деньги

Показатели в официальных характеристиках GAC утверждают, что гибридный GS8 более динамичный, чем обычный GS8. Производитель утверждает, что кроссовер разгоняется до сотни всего за 6,9 секунды — на целых две с лишним секунды быстрее чисто бензиновой версии. Так удачно сложилось, что параллельно тест-драйву GS8 HEV у меня была возможность поездить и на обычном GAC GS8, и на Empow.

Однако по моим личным ощущениям ни GS8, ни GS8 HEV при старте с места в стиле «тапка в пол» и близко не приближаются к Empow по интенсивности набора скорости. Нет, они вполне неплохо разгоняются. Неплохо — для здоровенных двухтонных кроссоверов. Но по сравнению с шустрым Empow — это неторопливо и с достоинством.

© GAC

Что же касается сравнения динамики обычного GS8 и гибрида, то за рулём принципиальная разница не ощущается. В типичных дорожных ситуациях, например при обгоне, во время ускорений с 60–70 км/ч до 100–120 км/ч, обе модификации ведут себя примерно одинаково: уверенно и прогнозируемо.

Различия в ценах GS8 и GS8 HEV куда заметнее. Самая дорогая из негибридных комплектаций модели стоит 4,65 миллиона рублей, а HEV – уже 5,4 миллиона. Так что новая версия в первую очередь ориентирована на специфических клиентов, которым важен экологический имидж машины, накрепко переплетённый с японскими корнями использованных в ней технологий.

© GAC

Плюсы

Просторный салон.

Богатая комплектация с системами помощи водителю.

Хорошая динамика.

Комфортная, но собранная подвеска.

Минусы

Высокая цена.

Минимальное количество физических кнопок в салоне.

GAC GS8 Dragon HEV

Габариты, мм — 5 015 х 1 950 х 1 780

Колёсная база, мм — 2 920

Снаряжённая масса, кг — 2 195

Объём двигателя, л — 1 991

Максимальная мощность, л.с. — 190

Разгон 0–100 км/ч, сек. — 6,9

Расход топлива л/100 км (смешанный цикл) — 7,8

Трансмиссия, тип — АКП

Привод — полный

Объём багажного отделения, л — 181–1 859

Мест — 6