Дефицит и ожидание полгода: у Lada Iskra проблемы уже на старте продаж

18 июля АвтоВАЗ объявил цены Lada Iskra, а в понедельник начались официальные продажи модели. Мы посетили и обзвонили несколько автосалонов — не только столичных, но ещё в Коломне, Великом Новгороде и Тольятти, — чтобы выяснить, какие машины уже сейчас есть в наличии, можно ли заказать другие версии из официального прайса-листа и на какие сроки поставок можно рассчитывать.

© Андрей Колтун

Что заявлено в прайс-листе

Напомним, что седан в базовой комплектации Comfort с мотором 1,6 л (90 л.с.) и 5-ступенчатой механикой оценивается от 1 249 000 рублей. Комплектация Life с датчиками дождя и света, обогревом зеркал и мультимедийной системой стоит уже от 1 319 000 рублей, а со старшим мотором (106 л.с.) и вариатором оценивается уже 1 469 000 рублей. Вариант Enjoy со 106-сильным 16-клапанником и МКПП-6, который включает круиз-контроль, камеру заднего вида, кожаную отделку руля, мультимедиа с Яндекс.Авто предлагается уже от 1 499 000 рублей. Топовый вариант Techno с двухцветными дисками и подогревом задних сидений заявлен от 1 579 000 рублей. Базовые цвета — белый и чёрный, доплата за металлики составляет 20 000 рублей.

Универсал SW в единственной комплектации Enjoy (1,6 л (90 л.с.) + МКПП-5) стоит от 1 499 000 рублей. Если оснастить его 106-сильным мотором и вариатором, то цена подскочит до 1 649 000 рублей. Самый дорогой вариант SW Cross с пластиковым обвесом и дорожным просветом 200 мм оценивается минимум в 1 629 000 рублей (Enjoy, 1,6 (106 л.с.) + МКПП-6). Такой же автомобиль с вариатором обойдётся уже в 1 719 000 рублей. Цены на кросс-универсал в комплектации Techno начинаются от 1 709 000 рублей за начальную силовую установку и доходят до 1 799 000 рублей за полный фарш.

© Кирилл Зыков/РИА Новости

Что есть у дилеров в Москве и Подмосковье

В шоуруме центра «Лада КорсГрупп Коломна» Iskra появилась ещё в субботу 19 июля. На обозрение посетителей был выставлен универсал синего цвета с механической коробкой. Продавец уже успел навесить на автомобиль допы в виде дефлекторов на окна, однако купить его было нельзя. Экземпляр предназначался исключительно для знакомства с новинкой.

Из доступного сегодня за наличные нам предложили седан белого цвета в комплектации Techno за 1 575 000 рублей, то есть даже на четыре тысячи дешевле прайса-листа.

На вопрос, когда будут новые поступления, продавец ответил, что к старту продаж все российские дилеры Lada получили всего порядка 300 машин, и в ближайшие дни новые поступления не ожидаются, а массовые отгрузки автомобилей начнутся ближе к концу года.

Отказался менеджер и составлять предварительный договор продажи, сославшись на то, что завод может в любой момент прекратить производство, формально из-за нехватки комплектующих. В свете чего брать на себя какие-то обязательства продавец не захотел.

© Андрей Колтун

В московском салоне «АвтоГермес» на Каширском шоссе, 41 уже в воскресенье мы не обнаружили ни одной Iskra. Как выяснилось из разговора с продавцом, у них нет машин даже для показа. Когда будут — сказать затрудняются. Всё, что могут предложить — оставить телефон для информирования о поступлении.

Звонок в «АвтоГермес» на Сормовской оказался немногим результативнее. Да, они получили в салон три машины. Но все они уже забронированы под клиентов. В обозримой перспективе продавцы ожидают поступлений по 2–3 автомобиля в месяц и так же, как их коллеги с Каширки, предложили оставить свой телефон для связи.

В салоне «Торгмаш» в Мытищах мы обнаружили аж две «живые машины». Но, увы, не для продажи, а лишь для демонстрации. Оформлять предзаказ на интересующий нас седан в средней комплектации продавец отказался, но поделился визиткой и предложил нам позвонить недельки через две-три. «Возможно, к середине августа будет какая-то ясность с поставками» — подытожил менеджер.

Может быть, один из ключевых столичных дилеров АвтоВАЗа — компания «Техинком» — предложит нам больший выбор? Мы позвонили в Химки. Ответ был таким: на московские салоны их сети завод выделил всего 10 автомобилей. Конкретно они пока не получили ни одной. Ждут поступлений в августе или даже сентябре. Также попросили оставить телефон для обратной связи, чтобы ближе к указанному сроку пригласить на тест-драйв и, может быть, уже что-то предложить из ближайших поставок.

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Наличие в регионах

А вот дилер из Великого Новгорода — компания «Прагматика Лада» — ждёт более-менее регулярных поставок Iskra не раньше сентября, после того как заводчане выйдут из планового августовского отпуска. При этом продавец откровенно предупредил, что к официальным цифрам в прайсе-листе можно «смело накидывать примерно 150 тысяч на допы». Мол, новинка.

Если не хочется ждать, можно забрать прямо сегодня Vesta в кузове седан в комплектации Life за 1 626 000 рублей — со светодиодной оптикой и заводской двойной оцинковкой. С его же слов, у Iskra лишь одинарная оцинковка.

Рассчитывая, что непосредственная близость может дать тольяттинскому дилеру какие-то преференции, мы позвонили в местную компанию «Центральная СТО». Но опять-таки с частичным успехом.

Из наличия нам предложили универсал за 1 519 000 рублей, сразу предупредив, чтобы приготовили 60 тысяч на допы — защиту днища, сигнализацию и коврики.

По поводу машин на заказ ответили, что каких-либо новых поступлений в своей базе в ближайшее время не видят, и да, предложили оставить телефон для информирования. Мол, как только появится что-то на горизонте, сразу позвоним.

Ситуация с Lada Iskra на старте продаж — типичная для новинок АвтоВАЗа: официальные цены есть, но реально купить машину сложно. Дилеры либо предлагают единичные экземпляры, чаще с наценкой за допы, либо просят ждать несколько месяцев.