Стала известна цена «Москвич 8»: семь конкурентов в схожей цене

«Москвича» объвил цены и старт продаж нового флагманского кроссовера «Москвич 8». Стоимость базовой комплектации «Бизнес» составляет 2 980 000 рублей. Вторая версия «Техно» оценивается уже в 3 210 000 рублей, а топовый вариант «Премиум» обойдётся покупателям в 3 370 000. Рассказываем, к каким ещё вариантам в схожем бюджете можно присмотреться.

© МАЗ

Bestune T90

Bestune T90 — исключительно переднеприводный кроссовер. По габаритам он немного уступает «Москвичу»: длина составляет 4,71 м, ширина — 1,88 м, но колёсная база достаточно большая по меркам сегмента — почти 2,8 м. Начальный кроссовер оснащается 1,5-литровым турбомотором с отдачей 160 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым роботом. На ступень выше стоит модификация также с наддувным, но уже 2-литровым 245-сильным агрегатом, сопряжённым с АКП-8.

Машина предлагается в пяти комплектациях по цене от 2,8 до 3,7 миллионов рублей. Даже в базовом варианте оснащения (с менее мощным мотором) модель достаточно хорошо укомплектована. Достаточно упомянуть, например, кожаное рулевое колесо с подогревом, 8-дюймовый экран приборной панели, 12,6-дюймовый монитор мультимедийной системы, предустановленную систему Bestune link c функцией Apple CarPlay/Android Auto.

© Bestune

Changan CS75 Plus

Changan CS75 Plus — ещё один исключительно переднеприводный кроссовер в нашем обзоре. Габаритные размеры составляют 4 710 х 1 865 х 1 710 мм, колёсная база достигает в длину 2 710 мм. CS75 Plus комплектуется единственно возможной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач в паре с двумя двигателями — 1,5-литровым 181-сильным и 2-литровым 232-сильным.

Уже начальная комплектация кроссовера имеет очень богатое оснащение. Оно включает, например, 12,3-дюймовый дисплей мультимедийной системы, пакет электронных систем безопасности, адаптивный круиз-контроль, многофункциональное рулевое колесо, системы кругового обзора и бесключевого доступа, панорамную крышу, электропривод пятой двери, Apple CarPlay и многое другое. Дилеры предлагают модель в трёх комплектациях с ценами: 3,6 миллиона рублей, 3,79 миллиона рублей и 3,95 миллиона рублей.

© Changan

Chery Tiggo 8 Pro Max

Tiggo 8 Pro Max — семиместный кроссовер с достаточно крупными габаритами (4 720 × 1 860 × 1 705 мм) и дорожным просветом 190 мм. Покупатели могут выбрать его с одним из двух бензиновых турбомоторов: 1,6-литровым на 186 л.с. с передним приводом либо более производительным 2,0-литровым (197 л.с.) в полноприводной версии. Оба агрегата работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач, обеспечивая разгон до 100 км/ч за 9,1 и 8,4 секунды соответственно. Расход топлива составляет от 6,7 л/100 км на трассе до 10,5 л в городском цикле.

Уже в базе Tiggo 8 Pro Max присутствует светодиодная оптика, двухзонный климат-контроль, подогрев сидений и руля, а также мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном. Более дорогие версии дополнены панорамной крышей, адаптивным круиз-контролем, системой мониторинга слепых зон и вентилируемыми сиденьями. Верхушка линейки — Ultimate AWD — предлагает 19-дюймовые диски, премиальную отделку салона с массажем передних сидений, проекционный дисплей и девять подушек безопасности.

© Chery

Машина предлагается в четырёх комплектациях: Elite, Dreamline, Dreamline AWD и топовая Ultimate AWD. Стартовая цена — 3,04 миллиона рублей за базовую версию Elite. Dreamline на 200 тысяч дороже, она же с полным приводом — это еще плюс 350 тысяч. Наконец, флагманская Ultimate AWD оценивается в 3,72 миллиона рублей.

Geely Atlas

Geely Atlas — прошлогодняя новинка из Китая с габаритами 4 670 миллиметров в длину, 1 900 миллиметров в ширину и 1 705 миллиметров в высоту, а также дорожным просветом 215 миллиметров.

Кроссовер оснащается турбированным бензиновым двигателем объёмом 2,0 литра мощностью 204 лошадиные силы, который сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом либо с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач в полноприводной версии. Расход топлива составляет от 6,3 литра на 100 километров на трассе до 10,3 литра в городском цикле.

В линейке доступны три комплектации: Luxury, Flagship и Flagship Sport. Начальная Luxury включает светодиодную оптику, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений и руля, мультимедийную систему с 13,2-дюймовым экраном, камеры кругового обзора 360 градусов и шесть подушек безопасности. Flagship дополнена проекционным дисплеем (HUD), премиальной аудиосистемой с 11 динамиками, вентиляцией передних сидений и электроприводом крышки багажника. А Flagship Sport отличается двухцветной окраской кузова, расширенной подсветкой салона с функцией её синхронизации с музыкой.

Базовая версия Luxury с передним приводом стоит 3 512 990 рублей, средняя Flagship — 3 717 190 рублей, а топовую Flagship Sport отдают за 3 817 190 рублей. Те же версии с полным приводом в среднем на 200 тысяч рублей дороже.

© Geely

Haval F7

F7 второго поколения, как и предшественник, собирается на заводе Haval под Тулой. Кроссовер с габаритными размерами 4 780 х 1 890 х 1 675 мм в зависимости от модификации имеет дорожный просвет 183 либо 191 мм. Автомобиль оснащается двумя турбированными бензиновыми двигателями: 1,5-литровым мощностью 150 л.с. или 2,0-литровым на 192 л.с. Оба агрегата работают в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Привод доступен как передний (2WD), так и подключаемый полный (4WD). Расход топлива варьируется от 7,3 л/100 км в смешанном цикле для 1,5-литровой версии до 8,6 л/100 км для 2,0-литровой.

В линейке представлено три комплектации: Elite 1.5T 2WD/4WD, Premium 1.5T 2WD либо 4WD, и топовая Tech Plus 2.0T 4WD. В базе Haval F7 предлагает светодиодную оптику, двухзонный климат-контроль, подогрев передних и задних сидений, мультимедийную систему с поддержкой беспроводного Android Auto и Apple CarPlay, а также шесть подушек безопасности. Средняя версия дополнена панорамной крышей, адаптивным круиз-контролем, системой мониторинга слепых зон, электроприводом сидений с поясничной поддержкой и атмосферной LED-подсветкой салона на 64 цвета. Топовая комплектация Tech Plus включает 19-дюймовые легкосплавные диски, премиальную аудиосистему с сабвуфером, проекционный дисплей и расширенный набор систем безопасности.

Стартовая цена – 2,7 миллиона рублей за базовую переднеприводную версию Elite. Комплектация Premium оценивается в 2,9 миллиона рублей. Те же модификации с полным приводом по умолчанию на 400 тысяч рублей дороже. При этом флагманская Tech Plus 2.0T доступна исключительно со всеми ведущими и стоит 3,5 миллиона рублей.

© Haval

Jetour T2

Jetour T2 — полноприводный кроссовер с «вайбами» полноценного внедорожника. Габариты составляют 4 780 х 2 006 х 1 880 мм, колёсная база — 2 800 мм, а дорожный просвет — внушительные 220 мм.

Модель оснащается единственно возможным двухлитровым мотором мощностью 245 л.с. В трансмиссии применяется либо 7-ступенчатый робот, либо классическая 8-ступенчатая АКП.

Уже в базовой версии кроссовер оснащается 10,25-дюймовой цифровой приборной панелью, многофункциональным кожаным рулём, системой запуска мотора с кнопки, датчиками света и дождя, бесключевым доступом, круиз-контролем, электроприводами складывания боковых зеркал и прочими опциями.

Дилеры предлагают кроссовер в трёх комплектациях: две с роботизированной КП (за 3,96 и 4,25 миллиона рублей) и одну с автоматом — за 4,45 миллиона рублей.

© Jetour

Omoda C7

C7 — самая свежая модель в линейке Omoda на нашем рынке. Среднеразмерный кроссовер с габаритами 4 660 х 1 875 х 1 670 мм и колёсной базой 2 720 мм позиционируется как флагман модельного ряда, стоящий на ступень выше компактного С5. Несмотря на наличие полноприводной версии, имидж у модели сугубо городской: намекает на это и клиренс высотой всего 176 мм.

Автомобиль предлагается с одним бензиновым турбомотором объёмом 1,6 литра и мощностью 150 л.с., который работает в паре с роботизированной коробкой передач. Привод передний либо полный — на основе многодисковой муфты с электронным управлением.

Автомобиль предлагается в пяти комплектациях: Joy, LifeStyle, Drive, Active и Supreme. Начальные Joy (с передним приводом) и Drive (с полным) имеют подогревы передних кресел, руля и лобового стекла, задний парктроник с камерой, четыре подушки безопасности, медиасистему с шестью динамиками и беспроводной поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. В версиях Lifestyle (передний привод) и Active (полный привод) добавляются электрорегулировки сидений, подогрев заднего дивана, привод складывания зеркал, атмосферная подсветка, беспроводная зарядка, второй парктроник, система кругового обзора и уже восемь динамиков с составе медиасистемы. Топ-версия Supreme идёт исключительно с полным приводом и отличается 19-дюймовыми колёсами, панорамной крышей с люком, набором водительских ассистентов, автоматическим дальним светом, вентиляцией кресел, памятью настроек водительского кресла и встроенными сервисами Omoda Connect.

© Omoda

Цена за базовую версию составляет 3,39 миллиона рублей за переднеприводный вариант и 3,65 миллиона за полноприводный. Комплектации LifeStyle и Active стоят 3,69 миллиона и 3,85 миллиона соответственно. А самый дорогой Supreme оценивается уже в 4,04 миллиона рублей.