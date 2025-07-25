Новые городские седаны: как и из чего выбирать в 2025-м году

Максимально подходящий для городской эксплуатации седан должен обладать определённым набором качеств: маневренность, экономичность, надёжность и т.д. «Рамблер Авто» рассказывает о нескольких таких моделях, которые входят (или ранее входили) в рейтинги наиболее востребованных на нашем рынке. Причём мы подобрали автомобили на любой вкус и кошелёк: от самых доступных бюджетников до премиальных моделей бизнес-класса.

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Как выбрать городской седан в 2025

При выборе городского седана будущему автовладельцу чаще всего приходится принимать компромиссное решение. Поскольку максималистские требования к потребительским свойствам такой машины могут вступать в противоречие с реалиями эксплуатации в городской среде. Ведь хочется, чтобы автомобиль предоставлял максимально возможный уровень комфорта и водителю, и всем пассажирам, а также обладал по-настоящему вместительным багажником. Что подводит нас к мысли о приобретении нового городского седана с большим кузовом, например D или E-класса. Однако приходится иметь в виду, что для города характерны сложности с парковкой. Это обстоятельство делает более предпочтительным выбор менее габаритного городского седана — класса С или даже В.

Мало кто из водителей будет спорить, что машина с более мощным двигателем — лучше. Однако не забываем: чем больше лошадиных сил — тем выше транспортный налог. Кроме того, более мощный седан в условиях городской эксплуатации с обилием пробок будет и более прожорливым.

В этом смысле на роль городского седана лучше всего подходят относительно небольшие машины с двигателями умеренной мощности. Например, такие как Lada Vesta, Geely Emgrand или Solaris HS. Впрочем, если статус для вас имеет решающее значение, а финансовые возможности позволяют, то можно присмотреться и к премиальным моделям именитых брендов. Рассмотрим преимущества и недостатки наиболее популярных городских седанов, которые сейчас можно приобрести на российском рынке официально или по схеме параллельного импорта.

Какой седан для города выбрать в 2025

Lada Granta

Цена: от 749 900 до 1 269 900 рублей

Lada Granta, пожалуй, первая модель, которая приходит на ум при упоминании «седана для города». Это не просто флагман продаж АвтоВАЗа, но и, в принципе, самая популярная машина в нашей стране.

Плюсы:

Granta — самая доступная модель среди городских седанов. Техническое состояние машины поддерживается гарантийными обязательствами производителя. Модель обладает вместительным багажником — 520 литров. У Granta немалый дорожный просвет — 180 мм. Автомобиль оснащается двумя вариантами 1,6-литрового атмосферного двигателя мощностью 90 либо 106 л.с.

Минусы:

Granta — компактная модель. Её колёсная база равна всего 2 476 мм при общей длине кузова 4 268 мм. Комплектуется исключительно механической коробкой передач. Большинство комплектаций Granta — скудные. Для понимания ситуации достаточно сказать, что кондиционер и складывающийся ключ зажигания положен лишь топовой версии модели #CLUB EnjoY.

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Lada Vesta

Цена: от 1 525 000 до 1 966 000 рублей

Другой представитель городских седанов от Lada — модель Vesta. До появления Aura этот седан был флагманским трёхобъёмником в модельном ряду АвтоВАЗа.

Плюсы:

Приобретая новый седан для города Vesta, автовладелец может рассчитывать на заводскую гарантию. У модели довольно большая колёсная база для этого класса, что позволяет задним пассажирам чувствовать себя комфортно. На выбор покупателя два варианта двигателей (1,6-литровый мощностью 106 л.с. и 1,8-литровый на 122 л.с.) и три варианта трансмиссии (МКП-5, МКП-6, вариатор). Багажное отделение объёмом 480 литров. Высокий клиренс — 171 мм. Кондиционер в базовой комплектации.

Минусы:

Стоимость. Самая дешёвая и скупо укомплектованная «Веста» предлагается по цене от 1,24 миллиона рублей, и это с учётом спецпредложений. Вариант на следующей строчке в прайс-листе Vesta по своей цене уже переваливает за 1,5 миллиона рублей. Самая дорогая комплектация обойдётся покупателю от 1,97 миллиона рублей. Солидный возраст модели. Несмотря на глубокую модернизацию в 2022 году, Vesta уже 10 лет от роду: седан дебютировал в 2015.

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Jetta VA3 (VW Polo/Skoda Rapid)

Цена: от 1 730 000 до 2 190 000 рублей

Jetta VA-3 завозится к нам сейчас из Китая, однако технически он очень близок к бестселлерам VW Polo и Skoda Rapid, которые собирались в Калужской области и уже несколько лет официально не продаются в России. Строго говоря, две последние модели имеют тип кузова «лифтбэк», но Jetta осталась привержена к классической трёхобъёмной конструкции.

Плюсы:

Репутация «качественной немецкой машины». Проверенная временем агрегатная база. Современные мотор и трансмиссия. VA-3 оснащается 1,5-литровым 112-сильным мотором и АКП. Немаленький дорожный просвет в 163 мм.

Минусы:

Не самый объёмный в классе багажник — 460 литров. Дорогие оригинальные запчасти.

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Solaris KRS/Kia Rio

Цена: от 1 750 000 до 2 275 000 рублей

Это технически идентичные модели. Solaris KRS, будучи по свой сути Kia Rio, собирается на бывшем заводе «Хёндэ Мотор Мануфактуринг Рус», который теперь называется ООО «Автомобильный завод АГР», из корейских комплектующих. Rio в своё время был бестселлером нашего рынка и самой популярной иномаркой.

Плюсы:

Хорошо известные персоналу СТО агрегаты: 1,4- и 1,6-литровые моторы, а также шестиступенчатые трансмиссии — механика и автомат. Просторный салон. Багажник объёмом 480 литров. Дорожный просвет 160 мм. Относительно недорогие запчасти и расходники.

Минусы:

Довольно высокая стоимость. Цены на Solaris KRS в диапазоне от 1,75 до 2,46 миллиона рублей. Возможные неприятности с двигателями объёмом 1,6 литра из-за особенностей конструкции катализатора.

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Solaris HS/Hyundai Solaris

Цена: от 1 930 000 до 2 365 000 рублей

Solaris HS фактически та же модель автомобиля, что и старый добрый Hyundai Solaris. Различия между ними вновь сводятся к шильдикам. Solaris HS собирают вместе с Solaris KRS на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге. А его технического двойника Hyundai Solaris можно найти лишь на рынке машин с пробегом.

Плюсы:

Как и у KRS, хорошо известные персоналу СТО агрегаты: 1,4- и 1,6-литровые моторы, надёжные коробки передач. Довольно просторный салон. Объём багажного отсека — 480 литров. Дорожный просвет — 160 мм. Запчасти и расходники — как оригинальные, так и иных производителей, — широко представлены в розничной сети.

Минусы:

Высокая стоимость. За разные комплектации Solaris HS дилеры просят от 1,93 до 2,36 миллиона рублей. Опыт эксплуатации Hyundai Solaris говорит, что некоторые 1,6-литровые моторы могут выходить из строя из-за особенностей расположения и конструкции катализатора.

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Changan Alsvin

Цена: от 1 850 000 до 1 919 000 рублей

Один из самых компактных и доступных по цене китайских седанов на российском рынке. В соцсетях его порой называют «китайской Грантой» — имея в виду сходство габаритов и параметров силовых агрегатов.

Плюсы:

Поставляется официально, предоставляется заводская гарантия 5 лет. Богатая по меркам класса базовая комплектация. От топовой её отличает лишь отсутствие люка в крыше, кнопки запуска двигателя и подогрева передних сидений. Относительно невысокие для новой машины цены.

Минусы:

Тесный задний ряд из-за короткой (всего 2 535 мм) колёсной базы. Безальтернативное сочетание единственного двигателя и КП: 1,5-литровый бензиновый атмосферник мощностью 98 л.с. сочетается исключительно с 5-ступенчатым роботом. Маленький багажник — всего 380 литров объёма. Невысокий дорожный просвет — 150 мм.

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Geely Emgrand

Цена: от 1 759 900 до 2 243 900 рублей

Наиболее компактный и доступный по цене седан в модельной линейке бренда. Довольно широко используется в такси, что косвенно свидетельствует о достаточно высокой эксплуатационной надёжности модели.

Плюсы:

Поставляется официально, имеет заводскую гарантию 5 лет. Много места для задних пассажиров благодаря относительно большой колёсной базе (2 650 мм). Большой багажный отсек — 500 литров. Достаточно мощный атмосферный двигатель — 122 л.с. На выбор два типа трансмиссии: МКП-5 и АКП-6.

Минусы:

Небольшой дорожный просвет — 151 мм. Единственный вариант двигателя. Высокая цена. Машин в начальной комплектации практически нет в наличии у дилеров. Реальные предложения начинаются от 2,1 миллиона рублей.

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Geely Preface

Цена: от 2 899 990 до 3 567 190 рублей

Производитель называет эту модель седаном бизнес-класса. Что по канону предполагает способность конкурировать с машинами типа Mercedes E-class. На самом же деле Preface правильней отнести к классу D+. Этот крупный семейный седан, китайская альтернатива ушедшим из России Toyota Camry и Kia K5.

Плюсы:

Богатая начальная комплектация. Разница между базовым и топовым исполнением — лишь в наличии пакета систем помощи водителю, бесключевого доступа, вентиляции передних сидений и в классе аудиосистемы. Комфорт задних пассажиров обеспечивает достаточно длинная колёсная база (2 800 мм). Мощный двигатель. Заводская гарантия 5 лет.

Минусы:

Небольшой дорожный просвет — 136 мм. Единственный вариант мотора и трансмиссии: двигатель мощностью 200 л.с. в паре с семиступенчатым роботом. Далеко не самый большой в классе объём багажного отделения — 500 литров.

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Toyota Camry (XV80)

Цена: от 3 890 000 до 5 890 000 рублей

Один из самых популярных в России седанов класса D+. К сожалению, на данный момент эта модель может попасть на наш рынок лишь по схеме параллельного импорта. К нам везут преимущественно машины, предназначенные для китайского рынка.

Плюсы:

Высокая ликвидность и высокая остаточная стоимость. Просторный задний ряд. Достаточно широкая гамма силовых установок: как чисто бензиновых, так и гибридных. Наличие большого ассортимента запчастей и количества СТО, специализирующихся на обслуживании машины. Надёжность.

Минусы:

Высокая стоимость, обусловленная схемами ввоза. Отсутствие официальной заводской гарантии.

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BMW 5 Series (G60/61)

Цена: от 8 500 000 до 11 800 000 рублей

Модель — одна из признанных икон сегмента премиальных седанов бизнес-класса. Позволить себе современную пятёрку BMW (по цене небольшой квартиры в Москве) могут сейчас лишь по-настоящему обеспеченные люди.

Плюсы:

Классический дизайн современного премиального немецкого седана. Общая надёжность, история и имидж модели. Широкий выбор модификаций и комплектаций. У продавцов можно найти модели как с бензиновыми, так и с дизельными моторами. Типы привода — как задний, так и полный.

Минусы:

Высокая стоимость содержания и обслуживания. Небольшой клиренс —144 мм. Отсутствие заводской гарантии.

© BMW

Цена: от 8 300 000 до 12 500 000 рублей

Настоящая классика бизнес-класса — главный конкурент BMW 5 Series. Современный E-класс — истинный наследник десятков и сотен тысяч «ешек», в своё время достаточно массово эксплуатировавшихся в России как в корпоративных автопарках, так и частными владельцами.

Плюсы:

Заслуженный имидж статусного автомобиля. Комфортный салон премиального авто. Относительная техническая беспроблемность. Большое количество СТО бывших официальных дилеров Mercedes-Benz, способных грамотно обслужить машину бренда.

Минусы:

Высокая стоимость приобретения. Дороговизна содержания и обслуживания. Отсутствие заводской гарантии. Ограниченный выбор силовых агрегатов на российском рынке. Львиная доля предложений приходится на полноприводные модели (4МАTIC) с 2-литровыми двигателями: либо с бензиновым 258-сильным, либо с дизельным 190-сильным.

© Mercedes-Benz

Выводы

При обновлении личного или семейного автомобиля стоит обратить внимание на городские седаны. Несмотря на все ограничения, сейчас есть возможность выбирать как минимум из десятка моделей в совершенно разных классах и ценовых сегментах. На рынке есть предложения как среди компактных бюджетных седанов, так и в сегменте более крупных премиальных моделей бизнес-класса, причём не только китайских брендов.