Что взять до 1,5 миллионов рублей: топ-7 надёжных кроссоверов на вторичке

Кроссовер за 1,5 миллиона — это либо новая Lada Niva, либо вариант с пробегом. Рассказываем, какой автомобиль выбрать на вторичке, чтобы не нарваться на проблемы.

© Renault

Достаточно скромную по нынешним временам сумму в 1,5 миллиона рекомендуем потратить на максимально свежий и технически беспроблемный автомобиль. При таком подходе стоит обратить внимание на компактные кроссоверы в возрасте до 7 лет: только в этом сегменте можно подобрать что-то приличное в столь небольшом бюджете. Мы внимательно изучили предложения на рынке и отобрали несколько наиболее надёжных и привлекательных моделей.

Hyundai Creta (1 поколение)

В пределах полутора миллионов можно подобрать автомобиль 2018–2021 годов выпуска. У основной части пробеги достигают 100 тысяч километров, однако встречаются и экземпляры, накрутившие на одометр порядка 60–70 тысяч.

В таком бюджете стоит рассматривать переднеприводные экземпляры с 1,6-литровым мотором мощностью 123 л.с. и механикой либо автоматом. Более мощные 2-литровые (150 л.с.) версии «Креты» с полным приводом будут ощутимо дороже, либо же пробеги таких машин будут слишком велики, а состояние — плачевным.

© Hyundai

На что обратить внимание:

По отзывам специалистов СТО и владельцев Creta, машина не доставляет каких-либо существенных технических проблем вплоть до пробегов 150–200 тысяч километров. При должном обслуживании, конечно же.

Стоимость запасных частей не очень высока, к тому же на рынке есть выбор и среди качественного «неоригинала».

Nissan Qashqai (2 поколение, рестайлинг)

В пределах 1,5 миллионов рублей наиболее достойное техническое состояние встречается у «Кашкаев» 2017–2020 годов выпуска. Пробеги таких машин, как правило, не превышают 100–120 тысяч километров. В продаже преобладают переднеприводные комплектации с двухлитровым бензиновым мотором мощностью 144 л.с. и вариатором в трансмиссии.

Изредка среди объявлений о продаже Qashqai «до 1,5 млн» мелькают экземпляры с маленьким 1,2-литровым турбированным силовым агрегатом мощностью 115 л.с. и МКП-6, а также дизелем. Но такие автомобили чуть сложнее обслуживать.

© Nissan

На что обратить внимание:

При покупке Qashqai специалисты советуют обратить внимание на работу вариатора. Это наиболее проблемный узел автомобиля. Любые рывки, толчки и излишняя «задумчивость» могут указывать на неисправности.

Даже у ухоженных экземпляров с пробегом свыше 100 тысяч километров могут встречаться проблемы электрикой. В этом случае для пущей уверенности стоит обратиться к специалистам по диагностике и подбору автомобилей.

Renault Duster (1 поколение, рестайлинг)

Duster — один из самых ликвидных и вместе с тем один из самых доступных кроссоверов в нашем рейтинге. В случае с ним можно приобрести достаточно свежий экземпляр первого поколения последних (2020–2021) годов выпуска.

Пробеги таких машин на текущий момент варьируются от 55 до 85 тысяч километров. В продаже встречаются как топовые версии с 2-литровым 143-сильным бензиновым двигателем, полным приводом и автоматом, так и базовые — переднеприводные автомобили с 1,6-литровым мотором (114 л.с.) и пятиступенчатой механикой. Последние, конечно же, будут дешевле.

© Renault

На что обратить внимание:

Отзывы владельцев французского кроссовера порой диаметрально противоположны. Кто-то утверждает, что машина «надёжна как танк», а кто-то приводит длинный список поломок. Однако специалисты всё же говорят о высокой надёжности автомобиля, особенно модификаций с МКП.

Для столь доступного кроссовера оригинальные запчасти и расходники достаточно дороги. Также есть сложности с поиском «неоригинала» хорошего качества.

Renault Kaptur

С 1,5 миллионами на руках можно твёрдо рассчитывать на приобретение дорестайлингового кроссовера 2018–2020 годов выпуска. Среди них можно найти довольно много по-настоящему свежих экземпляров с пробегом до 50 тысяч километров. Хотя, конечно, больше предложений с пробегами порядка 80 000–100 000 км.

Как правило, самые распространенные варианты – это переднеприводные модификации с 1,6-литровым (114 л.с.) бензиновым мотором и вариатором CVT. Реже проскакивают полноприводные экземпляры с 2-литровым (143 л.с.) бензиновым атмосферником с МКП-6.

© Renault

На что обратить внимание:

Как и в случае с Duster, одни владельцы хвалят свои Kaptur, а другие ругают. Недовольство сводится к недостатку мощности у 1,6-литрового мотора и глюкам мультимедийной системы с оболочкой от «Яндекса».

Регулярно встречаются машины с проблемами с электрикой и подвеской. Качество французских кроссоверов российской сборки — величина непостоянная. Достаточно велик шанс нарваться на неудачный экземпляр.

Chery Tiggo 4

Самые молодые экземпляры модели по цене до 1,5 миллионов рублей были выпущены в 2019–2022 годах. Переднеприводный кроссовер может быть укомплектован одним из двух 1,5-литровых бензиновых моторов: либо 113-сильным атмосферником, либо 147-сильной турбо-версией. В трансмиссии применяются либо МКП-5, либо шестиступенчатый робот. Попадаются также комплектации с атмосферным мотором объёмом 2,0 литра и мощностью 122 л.с., сопряжённым с вариатором.

Цены на «Тигго 4» имеют широкий разброс и порой смотрятся очень привлекательно. В продаже много машин стоимостью около 1–1,2 миллиона рублей. Такая остаточная стоимость Tiggo 4 по сравнению с моделями-конкурентами от европейских, корейских и японских брендов связана, прежде всего, с низкой ликвидностью модели. Кроме того, Chery Tiggo 4 массово использовался (и используется по сей день) в такси и каршеринге. Множество предложений таких авто с внушительными пробегами также сказывается на формировании цен подержанных Tiggo 4. Важно учитывать эти аспекты, если остановили свой выбор на Сhery. Отыскать на рынке свежий и достойный экземпляр не так-то просто.

© Chery

На что обратить внимание:

Владельцы относительно свежих кроссоверов хвалят машину за пристойную динамику и экономичность, однако жалуются на медлительную работу медиасистемы.

Обладатели более пожилых машин жалуются на не очень выносливую подвеску, периодические проблемы с электрикой и появление точечной ржавчины на кузовах автомобилей возрастом свыше пяти лет.

Geely Coolray

За 1,5 миллиона можно приобрести Coolray первого поколения, причём даже 2023 года выпуска. Пробеги таких экземпляров декларируются продавцами на уровне 80 000–90 000 км. Это всё переднеприводные автомобили с 1,5-литровым турбомотором с отдачей в 150 лошадок и 7-ступенчатым роботом.

Как и в случае с Chery Tiggo 4, огромная доля среди продающихся экземпляров — экс-таксомоторы и машины каршеринга. Найти среди них кроссовер из-под единственного владельца, не имеющего отношения с таксомоторному бизнесу, очень сложно, но всё же возможно.

© Geely

На что обратить внимание:

Даже у свежих машин встречается много нареканий с мультимедийной системой и электроникой.

Важно учитывать дороговизну оригинальных запасных частей и высокую стоимость обслуживания.

Changan CS35 Plus

Основная масса кроссоверов, представленных на рынке, выпущена в 2019–2020 годах. К продаже предлагаются машины, оснащённые, как правило, 117-сильным 1,6-литровым атмосферником и AКП-6. Привод — передний. Изредка проскакивают рестайлинговые (младше 2021 года выпуска) экземпляры с 1,4-литровым турбомотором (150 л.с.) и семиступенчатым роботом.

Любопытно, что экземпляры одного года выпуска порой имеют огромный разброс по пробегу, но одинаковую стоимость. При этом Changan CS35 Plus избежал участи по-настоящему массового использования в такси и каршеринге. Это небольшое преимущество, которое, при условии прозрачной истории приглянувшегося экземпляра, позволяет объективно оценивать остаточный ресурс его агрегатов при покупке.

© Changan

На что обратить внимание:

Владельцы и сотрудники СТО положительно отзываются о качестве лакокрасочного покрытия кузова, а также общую надёжность модификаций с автоматом.

Обладатели рестайлинговых версий иногда жалуются на некорректную («рывки» и «пинки») работу роботизированной КП. Достаточно часто встречаются жалобы на глюки мультимедийной системы, которые лечатся только полной перезагрузкой устройства.

Выводы

Таким образом, мы видим, что вторичный рынок предлагает достаточно широкий выбор кроссоверов в столь скромном бюджете, причём порой достаточно свежих, например, возрастом до трёх лет. Вдумчивый подход к подбору конкретного экземпляра будет залогом долгой и беспроблемной эксплуатации.