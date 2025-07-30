Этюд в светло-серых тонах: тест-драйв седана Changan Lamore

Changan Lamore — достаточно крупный седан, оснащённый мощным малообъёмным турбомотором. Впрочем, так можно описать многих его конкурентов из Поднебесной. Поэтому мы постарались выявить главные отличия модели от прочих китайских трёхобъёмников.

© Алексей Батушенко

Внешность Changan Lamore, как и у большинства «китайцев», выполнена в стиле электромобилей: гладкие боковины с утопленными ручками дверей, фальшрадиаторная решётка, замаскированная в цвет кузова, и узкий прищур диодных фар. Эти решения китайские автодизайнеры взяли на вооружение ещё несколько лет назад и до сих продолжают эксплуатировать.

Впрочем, у Lamore в этом стандартном наборе приёмов современного автодизайна есть и приятное «но». Стилисты не стали перегружать экстерьер седана избыточными деталями, сделав его достаточно лаконичным. Но есть у внешности Lamore и минус: цвета. Вернее, отсутствие по-настоящему ярких колеров в палитре. Предлагаются только пара оттенков серого, белый да серо-зелёный. По-настоящему симпатичная машина, а в потоке — незаметная «серая мышка»...

© Алексей Батушенко

Скромность – порок

Цветовая гамма салона Changan Lamore — под стать кузову. Всё в серо-чёрных тонах, но тут это не так критично. Многие предпочитают спокойное оформление интерьера — менее маркое, и по глазам ежедневно не бьёт. Материалы отделки качественные: используется мягкий пластик и приятная на ощупь искусственная кожа, а хрома — минимум. Общее впечатление то же, что и от экстерьера машины — скромно и неброско. Хотя на самом деле салон тут отнюдь не скромен с точки зрения канонов современного продвинутого китайского автомобиля.

Прежде всего обращает на себя внимание безусловная победа конструкторов интерьера над физическими кнопками. Функции последних, включая управление климатом, запрятаны в меню большого (13,2 дюйма) тачскрина, занимающего всю центральную консоль. И опять вот это: интерфейс планшета почти исключительно чёрно-белый. Только некоторые ярлыки в меню получили блёклые цвета.

© Алексей Батушенко

Приборка тоже упрямо стремится к монохромности. Пожалуй, только значки предупреждений и оповещений тут цветные (красный, жёлтый, зелёный), как того требуют нормативы безопасности. А ещё вертикальная шкала скорости (слева от цифрового спидометра) желтеет после отметки в 210 км/ч. Не вполне ясна её практическая ценность, но да Бог с ней — спишем на дизайнерскую фишку.

Возвращаясь к мультимедийке, стоит отметить, что меню организовано вполне логично. Правда, слегка раздражает, что для подключения иного (кроме радио) источника музыки приходится каждый раз лезть в его дебри после очередного запуска машины.

© Алексей Батушенко

Вопросы эргономики

Мультируль, при помощи которого можно управлять музыкой и показаниями на приборке, удобен, но его форма в виде овала — явно спорное решение. Привыкнуть можно, но зачем? Тем более, что при активной работе с баранкой во время парковки то и дело нечаянно задеваешь кнопку активации голосового помощника. И каждый раз машина девичьим голосом спрашивает, чем она может помочь. Да ничем, милая, ты не поможешь! На экран центрального планшета и так выводится почти идеального качества видео с камер кругового обзора. А если человеку, сдающему задним ходом на этой машине, потребуется ещё чья-то помощь — ему за руль в принципе садиться не стоит.

© Алексей Батушенко

Из других эргономических особенностей Changan можно отметить и коротковатую подушку передних кресел. Зато быстро устроиться за рулём — не проблема. И это показательно. Когда в машине что-то не так, внимание постоянно отвлекается на этот нюанс. А когда пользуешься чем-то, не замечая ничего — значит, всё сделано правильно.

Lamore достаточно просторен. Места для ног задних пассажиров вполне хватает для комфортных поездок, в том числе на дальняк. И над головой свободно. За это спасибо скату крыши и стоек: кузов у машины фактически лифтбэчный. В этой связи можно вспомнить, что другая модель от Changan — лифтбэк Uni-V — конструктивный брат-близнец Lamore. Отчасти из-за этого у последнего невелика высота проёма багажника. При этом спинка заднего дивана Lamore по частям не складывается, только целиком. Любителям возить длинномеры в седанах — на заметку.

© Алексей Батушенко

Сюрпризы подвески

Вот чего не ожидаешь от Changan Lamore, так это столь мягкого характера. Задняя подвеска очень многих китайских моделей грохочет и сурово «дерётся с кузовом» при проезде лежачих полицейских. Машины из Поднебесной также демонстрируют общую жёсткость подвески на мелких неровностях асфальта. Это — следствие широко распространённого китайского подхода к хорошей управляемости через жёсткость упругих элементов и короткие ходы отбоя амортизаторов.

Но в Lamore нет и намёка на подобную зубодробительность. При том, что машина адекватно управляется и чётко слушается руля. Седан также хорошо справляется с крупными неровностями на асфальте. Помнится, Changan одно время на каждом углу выпячивал факт своих давних производственных и конструкторских связей с японской Mazda. Кто его знает: возможно, за комфортную и энергоёмкую подвеску Lamore и правда стоит благодарить вайбы японского автопрома.

Единственное, что серьёзно бьёт по комфорту — звукоизоляция. На ходу в салоне многовато шума от колёсных арок. Но это свойственно подавляющему большинству современных азиатских машин. Придётся понять и простить.

© Алексей Батушенко

Лёгкость – сестра скорости

Динамика у седана тоже вполне себе. Заявленное время разгона с места до 100 км/ч за 7,5 секунд по субъективным ощущениям соответствует действительности. Хотя по началу может показаться, что 181 л.с. 1,5-литрового мотора для автомобиля такого класса недостаточно, чтобы выезжать из восьми секунд. Но, оказывается, снаряжённая масса Changan Lamore — всего 1 325 кг. Это примерно на 150 килограммов меньше, чем у моделей-конкурентов, обладающих сопоставимой энерговооружённостью.

Отчасти этим обстоятельством можно объяснить и скромный расход горючего. При размеренной езде по трассе на скоростях 100–110 км/ч борткомпьютер седана может показать потребление всего 6,5–7 литров на сотню. По городу машина ест примерно 8–8,5 литров, но в пробках этот показатель может спокойно вырасти до 10–10,5 литров.

© Алексей Батушенко

При столь удачных потребительских качествах серьёзным недостатком Changan Lamore можно считать отсутствие выбора версий. Мало того, что седану полагается один единственный двигатель с роботизированной коробкой, так модель ещё и продаётся в одной-единственной комплектации. Она, конечно, оснащена внушительным набором опций, включая системы помощи водителю, панорамный люк, климат-контроль, адаптивный круиз и прочие приятные штучки. Однако за экземпляры 2024 года выпуска, которые ещё есть в наличии, дилеры просят от 2,87 миллиона рублей, а за более свежие машины и того больше.

© Алексей Батушенко

Плюсы:

Стильный дизайн и богатое оснащение.

Просторный салон и комфортная подвеска.

Хорошая динамика.

Минусы:

Скудная палитра цветов кузова и отделки интерьера

Минимальное количество физических кнопок в салоне

Отсутствие выбора комплектаций

Технические характеристики Changan Lamore: