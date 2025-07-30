Этюд в светло-серых тонах: тест-драйв седана Changan Lamore
Changan Lamore — достаточно крупный седан, оснащённый мощным малообъёмным турбомотором. Впрочем, так можно описать многих его конкурентов из Поднебесной. Поэтому мы постарались выявить главные отличия модели от прочих китайских трёхобъёмников.
Внешность Changan Lamore, как и у большинства «китайцев», выполнена в стиле электромобилей: гладкие боковины с утопленными ручками дверей, фальшрадиаторная решётка, замаскированная в цвет кузова, и узкий прищур диодных фар. Эти решения китайские автодизайнеры взяли на вооружение ещё несколько лет назад и до сих продолжают эксплуатировать.
Впрочем, у Lamore в этом стандартном наборе приёмов современного автодизайна есть и приятное «но». Стилисты не стали перегружать экстерьер седана избыточными деталями, сделав его достаточно лаконичным. Но есть у внешности Lamore и минус: цвета. Вернее, отсутствие по-настоящему ярких колеров в палитре. Предлагаются только пара оттенков серого, белый да серо-зелёный. По-настоящему симпатичная машина, а в потоке — незаметная «серая мышка»...
Скромность – порок
Цветовая гамма салона Changan Lamore — под стать кузову. Всё в серо-чёрных тонах, но тут это не так критично. Многие предпочитают спокойное оформление интерьера — менее маркое, и по глазам ежедневно не бьёт. Материалы отделки качественные: используется мягкий пластик и приятная на ощупь искусственная кожа, а хрома — минимум. Общее впечатление то же, что и от экстерьера машины — скромно и неброско. Хотя на самом деле салон тут отнюдь не скромен с точки зрения канонов современного продвинутого китайского автомобиля.
Прежде всего обращает на себя внимание безусловная победа конструкторов интерьера над физическими кнопками. Функции последних, включая управление климатом, запрятаны в меню большого (13,2 дюйма) тачскрина, занимающего всю центральную консоль. И опять вот это: интерфейс планшета почти исключительно чёрно-белый. Только некоторые ярлыки в меню получили блёклые цвета.
Приборка тоже упрямо стремится к монохромности. Пожалуй, только значки предупреждений и оповещений тут цветные (красный, жёлтый, зелёный), как того требуют нормативы безопасности. А ещё вертикальная шкала скорости (слева от цифрового спидометра) желтеет после отметки в 210 км/ч. Не вполне ясна её практическая ценность, но да Бог с ней — спишем на дизайнерскую фишку.
Возвращаясь к мультимедийке, стоит отметить, что меню организовано вполне логично. Правда, слегка раздражает, что для подключения иного (кроме радио) источника музыки приходится каждый раз лезть в его дебри после очередного запуска машины.
Вопросы эргономики
Мультируль, при помощи которого можно управлять музыкой и показаниями на приборке, удобен, но его форма в виде овала — явно спорное решение. Привыкнуть можно, но зачем? Тем более, что при активной работе с баранкой во время парковки то и дело нечаянно задеваешь кнопку активации голосового помощника. И каждый раз машина девичьим голосом спрашивает, чем она может помочь. Да ничем, милая, ты не поможешь! На экран центрального планшета и так выводится почти идеального качества видео с камер кругового обзора. А если человеку, сдающему задним ходом на этой машине, потребуется ещё чья-то помощь — ему за руль в принципе садиться не стоит.
Из других эргономических особенностей Changan можно отметить и коротковатую подушку передних кресел. Зато быстро устроиться за рулём — не проблема. И это показательно. Когда в машине что-то не так, внимание постоянно отвлекается на этот нюанс. А когда пользуешься чем-то, не замечая ничего — значит, всё сделано правильно.
Lamore достаточно просторен. Места для ног задних пассажиров вполне хватает для комфортных поездок, в том числе на дальняк. И над головой свободно. За это спасибо скату крыши и стоек: кузов у машины фактически лифтбэчный. В этой связи можно вспомнить, что другая модель от Changan — лифтбэк Uni-V — конструктивный брат-близнец Lamore. Отчасти из-за этого у последнего невелика высота проёма багажника. При этом спинка заднего дивана Lamore по частям не складывается, только целиком. Любителям возить длинномеры в седанах — на заметку.
Сюрпризы подвески
Вот чего не ожидаешь от Changan Lamore, так это столь мягкого характера. Задняя подвеска очень многих китайских моделей грохочет и сурово «дерётся с кузовом» при проезде лежачих полицейских. Машины из Поднебесной также демонстрируют общую жёсткость подвески на мелких неровностях асфальта. Это — следствие широко распространённого китайского подхода к хорошей управляемости через жёсткость упругих элементов и короткие ходы отбоя амортизаторов.
Но в Lamore нет и намёка на подобную зубодробительность. При том, что машина адекватно управляется и чётко слушается руля. Седан также хорошо справляется с крупными неровностями на асфальте. Помнится, Changan одно время на каждом углу выпячивал факт своих давних производственных и конструкторских связей с японской Mazda. Кто его знает: возможно, за комфортную и энергоёмкую подвеску Lamore и правда стоит благодарить вайбы японского автопрома.
Единственное, что серьёзно бьёт по комфорту — звукоизоляция. На ходу в салоне многовато шума от колёсных арок. Но это свойственно подавляющему большинству современных азиатских машин. Придётся понять и простить.
Лёгкость – сестра скорости
Динамика у седана тоже вполне себе. Заявленное время разгона с места до 100 км/ч за 7,5 секунд по субъективным ощущениям соответствует действительности. Хотя по началу может показаться, что 181 л.с. 1,5-литрового мотора для автомобиля такого класса недостаточно, чтобы выезжать из восьми секунд. Но, оказывается, снаряжённая масса Changan Lamore — всего 1 325 кг. Это примерно на 150 килограммов меньше, чем у моделей-конкурентов, обладающих сопоставимой энерговооружённостью.
Отчасти этим обстоятельством можно объяснить и скромный расход горючего. При размеренной езде по трассе на скоростях 100–110 км/ч борткомпьютер седана может показать потребление всего 6,5–7 литров на сотню. По городу машина ест примерно 8–8,5 литров, но в пробках этот показатель может спокойно вырасти до 10–10,5 литров.
При столь удачных потребительских качествах серьёзным недостатком Changan Lamore можно считать отсутствие выбора версий. Мало того, что седану полагается один единственный двигатель с роботизированной коробкой, так модель ещё и продаётся в одной-единственной комплектации. Она, конечно, оснащена внушительным набором опций, включая системы помощи водителю, панорамный люк, климат-контроль, адаптивный круиз и прочие приятные штучки. Однако за экземпляры 2024 года выпуска, которые ещё есть в наличии, дилеры просят от 2,87 миллиона рублей, а за более свежие машины и того больше.
Плюсы:
- Стильный дизайн и богатое оснащение.
- Просторный салон и комфортная подвеска.
- Хорошая динамика.
Минусы:
- Скудная палитра цветов кузова и отделки интерьера
- Минимальное количество физических кнопок в салоне
- Отсутствие выбора комплектаций
Технические характеристики Changan Lamore:
- Габариты, мм – 4770х1840х1440
- Колёсная база, мм – 2765
- Снаряжённая масса, кг ‑ 1325
- Рабочий объём двигателя, см³ ‑ 1494
- Мощность двигателя, л.с. – 181
- Трансмиссия – роботизированная, 7 ступеней
- Время разгона 0-100 км/ч, сек – 7,5
- Объем багажного отделения, л – 520