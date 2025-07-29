Новые русские: 8 российских автобрендов, которые появились после санкций

Уже в сентябре в России стартуют продажи кроссовера новоиспечённой марки Tenet. Но она — не первая. У нас уже продавали паркетники Chery с шильдиками специально выведенного для России бренда XCite, бывший завод Hyundai под Санкт-Петербургом собирает хорошо известные модели корейского концерна под маркой Solaris, а Geely параллельно с оригинальными машинами предлагает то же самое с шильдиками Belgee и Knewstar. Впрочем, список брендов, изобретённых специально для России, расширяется. Рассказываем, что скрывается под новыми именами.

© АО «Кама»

Tenet

Этот автомобильный бренд появился в феврале 2025 года. Проект создан совместно китайской компанией Defetoo, крупнейшим акционером которой выступает Комитет по развитию экономической и технологической зоны Уху, и российским холдингом «АГР», с 2022 года владеющим бывшим российским заводом Volkswagen.

Первая модель марки — кроссовер T8. Автомобиль представляет собой перелицованный Chery, который уже собирается на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. В его основе среднеразмерный Tiggo 8 Plus, который в России продавался под названием Tiggo 8 Pro Max. У модели вместительный трёхрядный салон, полный привод и турбомотор.

Под капот T8 установлена пока безальтернативная бензиновая «турбочетвёрка» рабочим объемом 2,0 литра и мощностью 197 л.с. Трансмиссия — полноприводная. Но если в Китае Tiggo 8 Plus имеет модификацию с классическим автоматом, то его российский аналог оборудуется только роботизированной коробкой передач.

© Tenet

В список доступного для модели оснащения входят светодиодная оптика, 19-дюймовые колёсные диски, панорамная крыша, атмосферная подсветка в салоне, водительское кресло с электрорегулировкой в десяти направлениях, вентиляцией и функцией памяти. У машины в активе также медиасистема с 15,6-дюймовым тачскрином и 10,3-дюймовая цифровая «приборка».

Кроме того, по заявлению производителя, Tenet T8 адаптирован к климатическим условиям России. Уже в базовой комплектации имеется полноценный зимний пакет с обогревом лобового и заднего стекол, форсунок стеклоомывателя, зеркал, рулевого колеса и всех сидений. Стоимость Tenet T8 будут объявлены отдельно ближе к старту продаж.

Solaris

После ухода Hyundai и Kia с российского рынка в 2022 году их бывший завод под Санкт-Петербургом (ранее принадлежавший Hyundai Motor Manufacturing Rus) возобновил производство автомобилей под новым брендом Solaris.

Завод начал выпуск машин под маркой Solaris в 2023 году, используя оставшиеся машинокомплекты Hyundai и Kia. Модельный ряд был переименован: Hyundai Solaris стал Solaris HS, Hyundai Creta получил название Solaris HC, Kia Rio — Solaris KRS, Kia Rio X-Line — Solaris KRX. Технически это те же автомобили, что выпускались ранее, но с изменённой маркировкой.

© Solaris

По данным отраслевых источников, завод вышел на объёмы в 2–3 тысячи автомобилей в месяц, однако точные цифры не разглашаются. Ранее сообщалось, что сборка машин осуществляется из машинокомплектов, оставшихся после ухода корейцев.

Но судя по тому, что по итогам продаж за шесть месяцев 2025 года Solaris с результатом 10 480 реализованных машин оказался в десятке самых популярных марок, её нынешний владелец — российская компания «АГР Холдинг», — возможно, договорился с корейцами о поставках новых комплектующих из Китая. Правда, официального подтверждения этому нет.

«Атом»

Разработка российского электромобиля «Атом» ведётся с 2021 года компанией АО «Кама» при поддержке государственной корпорации «Росатом» и ПАО «КамАЗ». Проект создаётся с участием ведущих российских научных центров, включая НАМИ и Санкт-Петербургский политехнический университет.

Основная и пока единственная модель «Атома» представляет собой хэтчбек городского класса с задним приводом. Автомобиль оснащается электродвигателем мощностью 204 л.с. и литий-ионной батареей ёмкостью 77 кВт·ч российского производства. По заявлению разработчиков, запас хода составит около 500 км по циклу WLTP.

Среди ключевых особенностей проекта — оригинальный кузов без центральной стойки, распашные двери с электроприводом, собственная операционная система «Атом ОС» и комплекс систем мониторинга состояния водителя. Автомобиль получит базовые системы помощи водителю ADAS, включая адаптивный круиз-контроль.

© Евгений Биятов/РИА Новости

В настоящее время функциональные прототипы проходят комплексные испытания на полигонах НАМИ и дорогах общего пользования. Первоначально серийное производство планировалось начать в конце 2025 года на мощностях завода «Москвич», однако на сегодняшний день точные сроки старта пока не подтверждены.

Производитель заявляет о планах создания нескольких модификаций на единой платформе, включая версии для каршеринга и коммерческого использования. Однако технические характеристики дополнительных моделей, включая возможный кроссовер, официально не раскрывались.

XСite

Этот бренд был зарегистрирован в России в 2023 году. Многие эксперты связывали его с АвтоВАЗом, однако официального анонса от компании так и не последовало. В течение 2022–2025 годов под этой маркой предлагались к продаже два автомобиля.

Первой моделью стал XCite X-Cross 7, представлявший собой перелицованную переднеприводную версию китайского Chery Tiggo 7 Pro. Автомобиль оснащался бензиновым 1,5-литровым мотором мощностью 147 лошадиных сил в паре с вариатором.

Второй моделью линейки стал более крупный XCite X-Cross 8, созданный на базе Chery Tiggo 8 Pro. Этот кроссовер получил 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 150 лошадиных сил в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой передач, передним либо полным приводом.

© XCite

Обе модели некоторое время продавались через официальную дилерскую сеть АвтоВАЗа, однако уже к середине 2025 года их предложение практически исчезло из прайс-листов. Хотя официального заявления о прекращении проекта не последовало, фактическое отсутствие и какой-либо маркетинговой поддержки, и автомобилей в продаже позволяет предположить, что история бренда XCite оказалась недолгой.

«Москвич»

Бренд «Москвич» был возрождён в 2022 году на базе бывшего завода Renault в Москве и сейчас находится под управлением ПАО «КамАЗ». Однако, вопреки ожиданиям о создании под исторической маркой полностью российского автомобиля, модельный ряд состоит из переименованных китайских автомобилей JAC.

Сегодняшняя линейка включает несколько моделей разного класса. Компактный кроссовер «Москвич 3» создан на базе JAC JS4 и оснащается бензиновым турбированным двигателем объёмом 1,5 литра с механической коробкой или вариатором. Его электрическая версия «Москвич 3е» с запасом хода в 410 км использует платформу JAC iEVS4.

Для любителей классических пропорций доступен лифтбэк «Москвич 6», разработанный на основе JAC Sehol A5 Plus.

© МАЗ «Москвич»

Наиболее солидным в линейке является представленный в начале июля полноразмерный 7-местный кроссовер «Москвич 8», созданный на платформе JAC JS6.

Производственный процесс на столичном заводе пока ограничивается крупноузловой сборкой, при этом уровень локализации, по оценкам экспертов, не превышает 20%. Основные компоненты, включая силовые агрегаты и электронные системы, поставляются из Китая. В перспективе рассматривается возможность увеличения доли российских комплектующих.

Evolute

Основанный в 2022 году бренд позиционируется как российский производитель электромобилей и гибридов, однако фактически собирает переименованные модели китайской компании Dongfeng. Производство осуществляется методом крупноузловой сборки на заводе «Моторинвест» в Липецкой области.

© Evolute

Текущий модельный ряд отечественной марки включает:

Седан Evolute i-Pro: создан на базе Dongfeng Aeolus E70. Модель оснащена электродвигателем мощностью 150 л.с. с передним приводом, обеспечивающим разгон до 100 км/ч за 9,5 секунд. Запас хода составляет 433 км.

Кроссовер Evolute i-Joy: представляет собой адаптированный Dongfeng Fengon E3. Электромобиль развивает 163 л.с., разгоняясь до 100 км/ч за 8,9 секунды. Установлена батарея ёмкостью 53 кВт·ч с жидкостным охлаждением, обеспечивающая максимальную скорость 155 км/ч.

Построенная на базе Dongfeng Fengon E5 модель Evolute i-Space: пока единственный гибрид в продуктовой линейке бренда. Совокупная отдача гибридной системы около 250 лошадиных сил. При этом паспортный расход топлива в смешанном цикле при заряженной батарее составляет 2,5 л/100 км.

Флагманский кроссовер Evolute i-Sky: создан на платформе Seres SF5 2019 года выпуска и оснащён интеллектуальным полным приводом, электромоторами суммарной мощностью 585 л.с. и запасом хода 483 км.

Для коммерческого сегмента компания предлагает Evolute i-Van: адаптацию китайского Dongfeng Lingzhi M5EV с батареей ёмкостью 67,5 кВт·ч, обеспечивающей запас хода 400 км.

«Амберавто»

Калининградский автомобильный завод «Автотор», хорошо известный по сборке моделей BMW и Kia, после ухода иностранных производителей представил собственный бренд «Амберавто». На первом этапе компания сосредоточилась на выпуске электрического седана A5, который представляет собой адаптированную версию китайского электромобиля JMEV Yi5, разработанного совместным предприятием Renault и китайской JMC.

Электромобиль оснащён двигателем мощностью 160 л.с. и литий-ионной батареей ёмкостью 60,2 кВт·ч. Благодаря поддержке технологии быстрой зарядки аккумулятор можно полностью зарядить примерно за 40 минут, а разгон до 100 км/ч занимает 10,2 секунды. Заявленный запас хода — до 520 км.

© Амберавто

В перспективе «Автотор» планирует расширить модельный ряд, используя не только китайские платформы. Среди ближайших планов компании — запуск городского электромобиля «Амберавто A3» на базе JMEV EV3, а также модели L7, разработка которой ведётся с 2023 года при участии «Ростеха» и Московского политехнического университета.

Как ранее заявляли в «Автоторе», эти модели, ориентированные на каршеринг и службы доставки, должны были поступить в серийное производство в 2025 году. Однако официальных новостей о скором их дебюте не было.

Belgee

Belgee не совсем российская марка. Она родом из Белоруссии. И хотя официально бренд позиционируется для белорусского рынка, основной объём продаж приходится на Россию, где компания уже смогла войти в десятку самых продаваемых марок.

Belgee представляет собой совместный белорусско-китайский автомобильный проект, созданный при технологической поддержке концерна Geely. Производство первых автомобилей в Борисове, где осуществляется полный цикл сборки, включая сварку кузовов и окраску, было запущено в 2013 году.

© Belgee

В настоящее время российским покупателям доступны две модели бренда. Belgee X50 представляет собой вариант кроссовера Geely Coolray первого поколения, оснащённый турбированным двигателем 1,5 литра (150 л.с.), который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Вторая модель — Belgee X70 — клон Geely Atlas Pro предыдущего поколения, вооруженный аналогичным силовым агрегатом, а также гибридной установкой отдачей 177 л.с.

Knewstar

В сентябре 2024 года китайский автоконцерн Geely официально представил новый бренд Knewstar, созданный специально для российского рынка. Этот шаг стал частью стратегии компании «по укреплению позиций в условиях изменяющейся рыночной ситуации».

Сборка автомобилей Knewstar организована на заводе Heilongjiang Yufun Automobile Company в Харбине (провинция Хэйлунцзян, Китай), производственные мощности которого позволяют выпускать до 120 тысяч автомобилей в год.

© Knewstar

Первой моделью нового бренда стал кроссовер Knewstar 001, представляющий собой модернизированную версию Geely Tugella с переработанным дизайном. Автомобиль предлагается российским покупателям в трёх комплектациях: Luxury, Flagship и Flagship Sport. Техническая начинка включает 2,0-литровый бензиновый турбированный двигатель в сочетании с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией.

«Волга»/Volga (проект не реализован)

Первые автомобили возрождённого бренда Volga (именно под таким именем его презентовали на выставке «Цифровая индустрия промышленной России») показали ещё в прошлом году. Кроме бизнес-седана Volga C40 на базе Changan Raeton Plus, новая линейка на платформах китайской Changan включала компактный кроссовер K30 и более крупный K40. Планировалось, что их серийный выпуск начнётся уже в этом году, но, похоже, Changan решил отказаться от партнёрства. По крайней мере, недавно стало известно, что модель X5 Plus, которая была в основе Volga K30, выходит на российский рынок под собственным именем.

© Volga

Стратегия осторожной экспансии

После ухода западных, корейских и японских автобрендов российский рынок открыл значительные возможности для китайских производителей. Однако за исключением компании Haval, открывшей завод ещё в 2019 году, китайские автоконцерны не спешат с масштабными инвестициями в российское производство. Эта осторожность объясняется комплексом экономических и политических факторов.

Ключевым сдерживающим моментом остаётся риск вторичных санкций, которые могут привести к замораживанию активов или ограничению доступа к критически важным технологиям. Многие китайские производители до сих пор зависят от западных поставщиков электронных компонентов и сложных инженерных решений.

Добавляют неопределённости и валютные риски, сложности с выводом прибыли, а также опасения относительно устойчивости текущего спроса на китайские автомобили в России.

Вместо прямых инвестиций в строительство заводов китайские компании выбирают более гибкие схемы работы. Особенно популярным стало создание специальных «российских» суббрендов через совместные предприятия. Такие проекты, как Evolute или возрождённый «Москвич» позволяют минимизировать риски. Юридически обособленные структуры служат защитой от потенциальных санкций, дают доступ к государственным субсидиям и позволяют оптимизировать налогообложение.

Отдельные бренды для России помогают китайским производителям решать и маркетинговые задачи. Так, ностальгические названия вроде «Волги» или «Москвича» снижают потребительский скепсис, а возможность предлагать под новыми именами устаревшие платформы сохраняет рентабельность. При этом схема крупноузловой сборки позволяет быстро адаптироваться к изменениям конъюнктуры без значительных финансовых потерь.

Таким образом, текущая стратегия китайских автопроизводителей в России балансирует между желанием занять освободившуюся нишу и стремлением минимизировать риски. Создание специальных суббрендов и работа через совместные предприятия позволяют им извлекать выгоду из сложившейся ситуации, не связывая себя долгосрочными обязательствами.