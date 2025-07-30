Смартфоны на колесах: 9 автомобилей от технологических компаний

Рассказываем про девять передовых электромобилей, которые были созданы технологическими гигантами или в кооперации с ними.

© Xiaomi

Современный автомобиль представляет собой настолько сложное устройство, что ни одна компания не в состоянии разработать и произвести его полностью самостоятельно. Коробки передач, оптика, элементы подвески, стёкла — всё это поставляется на сборочные линии автопроизводителей фирмами-партнёрами.

То же самое касается программного обеспечения и электронных компонентов: даже такие гиганты, как Volkswagen или Toyota, не производят чипы самостоятельно. Например, Tesla недавно объявила о заключении контракта с Samsung на сумму $16,5 миллиардов. В рамках этого соглашения корейская компания будет поставлять Tesla передовые полупроводниковые решения, включая специализированные чипы для систем искусственного интеллекта, используемые в беспилотных автомобилях, роботах и дата-центрах.

Это абсолютно нормальная практика в современной автомобильной промышленности. Однако иногда подобная кооперация становится настолько тесной, что за производство автомобилей берутся и сами технологические гиганты.

Рассказываем про девять передовых серийных электромобилей, которые были созданы при непосредственном участии технологических компаний.

Xiaomi SU7

Китайский технологический гигант Xiaomi, известный своими смартфонами и устройствами для умного дома, в конце 2023 года представил свой первый электромобиль — кроссовер SU7. Построенная на оригинальной платформе Modena модель производится на собственном заводе Xiaomi.

Автомобиль работает под управлением HyperOS — унифицированной операционной системы, которая обеспечивает полную интеграцию между электрокаром, смартфонами и другими устройствами экосистемы Xiaomi. Мультимедийная система автомобиля построена на мощных процессорах Qualcomm Snapdragon Automotive, специально разработанных для применения в автопроме.

© Xiaomi

AVATR 11

Этот премиальный китайский электромобиль создан на совместной платформе CHN, разработанной альянсом автокомпании Changan, технологического гиганта Huawei и производителя тяговых батарей CATL.

Компания Huawei отвечает за цифровую составляющую автомобиля, включая операционную систему HarmonyOS, которая обеспечивает глубокую интеграцию с устройствами экосистемы Huawei. Сенсорный экран и цифровая приборная панель работают на вычислительной платформе Huawei MDC (Mobile Data Center), использующей мощные AI-чипы серии Ascend.

© Avatr

AITO M9

Столкнувшись с санкционным давлением со стороны США, компания Huawei сделала стратегическую ставку на автомобильный сектор. В партнёрстве с автопроизводителем Seres технологический гигант представил AITO M9 — роскошный электрический внедорожник с полной интеграцией экосистемы Huawei.

В салоне автомобиля установлена операционная система HarmonyOS, превращающая центральный дисплей в многофункциональный планшет с доступом ко всем сервисам Huawei. Система автономного вождения ADS 2.0 работает на специализированных AI-процессорах Ascend, обеспечивающих обработку данных с многочисленных датчиков и камер.

© Aito

Afeela

Совместное предприятие Sony и Honda создало электромобиль Afeela, который больше напоминает высокотехнологичный гаджет, чем традиционный автомобиль. В разработке модели принимали непосредственное участие инженеры Sony, отвечавшие за сенсорные системы, камеры и развлекательную платформу. Автомобиль использует платформу Qualcomm Snapdragon Digital Chassis для обработки данных и поддержки функций дополненной реальности.

Ключевая особенность Afeela — потенциальная интеграция с игровой экосистемой PlayStation. Предполагается, что пассажиры смогут играть в консольные игры прямо на автомобильном дисплее. Кроме того, в машине реализована система на базе искусственного интеллекта, которая способна анализировать эмоциональное состояние водителя и адаптировать интерьер под его настроение.

© Afeela

NIO ET7

Китайский производитель электромобилей NIO делает серьёзную ставку на автономное вождение. В его флагманском седане ET7 используется мощный чип Nvidia Orin, способный обрабатывать данные с многочисленных датчиков и камер.

Инфотейнмент-система работает на платформе Qualcomm Snapdragon, а голосовой помощник NOMI, помимо управления климатом, мультимедиа и навигацией, способен поддерживать простейшие формы диалога.

Ранее NIO сотрудничала с Mobileye (принадлежит Intel), но современные модели используют преимущественно собственные разработки в области автономного вождения.

© NIO

XPeng X9

Компания XPeng, один из лидеров китайского рынка электромобилей, оснастила свой флагманский минивэн X9 передовыми облачными технологиями Alibaba.

Система автономного вождения XNGP базируется на чипах Nvidia Orin, в то время как Alibaba предоставляет облачные сервисы для навигации и обработки данных, включая картографические решения и голосового помощника. Это делает X9 одним из самых «умных» семейных электромобилей на рынке.

© Xpeng

BYD Han

Китайский автогигант BYD, крупнейший в мире производитель электромобилей, работал над своей люксовой моделью Han совместно с Huawei. В машине используется система Huawei HiCar, позволяющая проецировать интерфейс смартфона на автомобильный дисплей.

Кроме того, BYD активно сотрудничает с такими технологическими компаниями, как Nvidia и Qualcomm, в разработке систем автономного вождения следующего поколения, хотя текущие модели используют преимущественно собственные разработки.

© BYD

Volvo EX90

Шведский автопроизводитель Volvo в своей новой модели EX90 пошёл значительно дальше простой интеграции голосового помощника. В автомобиле используется полноценная операционная система Google Android Automotive OS — это не просто подключение смартфона через Android Auto, а полностью интегрированная экосистема Google с родными сервисами: навигацией через Google Maps, голосовым управлением через Google Assistant и доступом к приложениям через встроенный магазин Google Play.

© Volvo

Система постоянно совершенствуется благодаря регулярным OTA-обновлениям. Кроме того, EX90 оснащён лидаром Luminar, который в сочетании с вычислительной мощностью платформы на чипах Nvidia позволяет не только детально «видеть» дорожную обстановку, но и прогнозировать потенциально опасные ситуации.