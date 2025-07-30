Смартфоны на колесах: 9 автомобилей от технологических компаний
Рассказываем про девять передовых электромобилей, которые были созданы технологическими гигантами или в кооперации с ними.
Современный автомобиль представляет собой настолько сложное устройство, что ни одна компания не в состоянии разработать и произвести его полностью самостоятельно. Коробки передач, оптика, элементы подвески, стёкла — всё это поставляется на сборочные линии автопроизводителей фирмами-партнёрами.
То же самое касается программного обеспечения и электронных компонентов: даже такие гиганты, как Volkswagen или Toyota, не производят чипы самостоятельно. Например, Tesla недавно объявила о заключении контракта с Samsung на сумму $16,5 миллиардов. В рамках этого соглашения корейская компания будет поставлять Tesla передовые полупроводниковые решения, включая специализированные чипы для систем искусственного интеллекта, используемые в беспилотных автомобилях, роботах и дата-центрах.
Это абсолютно нормальная практика в современной автомобильной промышленности. Однако иногда подобная кооперация становится настолько тесной, что за производство автомобилей берутся и сами технологические гиганты.
Рассказываем про девять передовых серийных электромобилей, которые были созданы при непосредственном участии технологических компаний.
Xiaomi SU7
Китайский технологический гигант Xiaomi, известный своими смартфонами и устройствами для умного дома, в конце 2023 года представил свой первый электромобиль — кроссовер SU7. Построенная на оригинальной платформе Modena модель производится на собственном заводе Xiaomi.
Автомобиль работает под управлением HyperOS — унифицированной операционной системы, которая обеспечивает полную интеграцию между электрокаром, смартфонами и другими устройствами экосистемы Xiaomi. Мультимедийная система автомобиля построена на мощных процессорах Qualcomm Snapdragon Automotive, специально разработанных для применения в автопроме.
AVATR 11
Этот премиальный китайский электромобиль создан на совместной платформе CHN, разработанной альянсом автокомпании Changan, технологического гиганта Huawei и производителя тяговых батарей CATL.
Компания Huawei отвечает за цифровую составляющую автомобиля, включая операционную систему HarmonyOS, которая обеспечивает глубокую интеграцию с устройствами экосистемы Huawei. Сенсорный экран и цифровая приборная панель работают на вычислительной платформе Huawei MDC (Mobile Data Center), использующей мощные AI-чипы серии Ascend.
AITO M9
Столкнувшись с санкционным давлением со стороны США, компания Huawei сделала стратегическую ставку на автомобильный сектор. В партнёрстве с автопроизводителем Seres технологический гигант представил AITO M9 — роскошный электрический внедорожник с полной интеграцией экосистемы Huawei.
В салоне автомобиля установлена операционная система HarmonyOS, превращающая центральный дисплей в многофункциональный планшет с доступом ко всем сервисам Huawei. Система автономного вождения ADS 2.0 работает на специализированных AI-процессорах Ascend, обеспечивающих обработку данных с многочисленных датчиков и камер.
Afeela
Совместное предприятие Sony и Honda создало электромобиль Afeela, который больше напоминает высокотехнологичный гаджет, чем традиционный автомобиль. В разработке модели принимали непосредственное участие инженеры Sony, отвечавшие за сенсорные системы, камеры и развлекательную платформу. Автомобиль использует платформу Qualcomm Snapdragon Digital Chassis для обработки данных и поддержки функций дополненной реальности.
Ключевая особенность Afeela — потенциальная интеграция с игровой экосистемой PlayStation. Предполагается, что пассажиры смогут играть в консольные игры прямо на автомобильном дисплее. Кроме того, в машине реализована система на базе искусственного интеллекта, которая способна анализировать эмоциональное состояние водителя и адаптировать интерьер под его настроение.
NIO ET7
Китайский производитель электромобилей NIO делает серьёзную ставку на автономное вождение. В его флагманском седане ET7 используется мощный чип Nvidia Orin, способный обрабатывать данные с многочисленных датчиков и камер.
Инфотейнмент-система работает на платформе Qualcomm Snapdragon, а голосовой помощник NOMI, помимо управления климатом, мультимедиа и навигацией, способен поддерживать простейшие формы диалога.
Ранее NIO сотрудничала с Mobileye (принадлежит Intel), но современные модели используют преимущественно собственные разработки в области автономного вождения.
XPeng X9
Компания XPeng, один из лидеров китайского рынка электромобилей, оснастила свой флагманский минивэн X9 передовыми облачными технологиями Alibaba.
Система автономного вождения XNGP базируется на чипах Nvidia Orin, в то время как Alibaba предоставляет облачные сервисы для навигации и обработки данных, включая картографические решения и голосового помощника. Это делает X9 одним из самых «умных» семейных электромобилей на рынке.
BYD Han
Китайский автогигант BYD, крупнейший в мире производитель электромобилей, работал над своей люксовой моделью Han совместно с Huawei. В машине используется система Huawei HiCar, позволяющая проецировать интерфейс смартфона на автомобильный дисплей.
Кроме того, BYD активно сотрудничает с такими технологическими компаниями, как Nvidia и Qualcomm, в разработке систем автономного вождения следующего поколения, хотя текущие модели используют преимущественно собственные разработки.
Volvo EX90
Шведский автопроизводитель Volvo в своей новой модели EX90 пошёл значительно дальше простой интеграции голосового помощника. В автомобиле используется полноценная операционная система Google Android Automotive OS — это не просто подключение смартфона через Android Auto, а полностью интегрированная экосистема Google с родными сервисами: навигацией через Google Maps, голосовым управлением через Google Assistant и доступом к приложениям через встроенный магазин Google Play.
Система постоянно совершенствуется благодаря регулярным OTA-обновлениям. Кроме того, EX90 оснащён лидаром Luminar, который в сочетании с вычислительной мощностью платформы на чипах Nvidia позволяет не только детально «видеть» дорожную обстановку, но и прогнозировать потенциально опасные ситуации.