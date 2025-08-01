Хорошо забытое: обзор и тест-драйв новой Lada Iskra

Вот и зажег АвтоВАЗ свою «Искру». Даже сразу две: седан и универсал. «На адаптированной платформе иностранного бренда» — если выражаться обтекаемым языком представителей завода. Хотя, похоже, вся страна знает «откуда растут ноги» у конструкции Iskra. Впрочем, мы отправились в Минск не для того, чтобы разоблачать очередной секрет Полишинеля. Рассказываем, какой получилась самая важная новинка десятилетия от Lada.

© АВТОВАЗ

Любопытно, что в аэропорт на тест-драйв новой Lada Iskra меня вез таксист на Renault Logan. Но в этот момент я и предположить не мог, что, оказавшись через пару часов в белорусской столице, испытаю очень похожие автомобильные ощущения. Но давайте обо всём по порядку.

Подробно описывать внешность Iskra особого смысла нет. Машину впервые показали больше года назад, но и тогда её дизайн не стал сюрпризом из-за множества утечек патентных изображений. А теперь и подавно.

© АВТОВАЗ

Стоит лишь отметить, что живьём машина выглядит не хуже, чем на фото: свежо и стильно. Да и с идентификацией на дороге проблем быть не должно: дизайн выдержан в фирменном и очень узнаваемом икс-стиле Lada, который придумал ещё Стив Маттин. А различия во внешности со старшей Vesta сразу заметны в пропорциях (у Iskra заметно короче корма и меньше свесы) и в оформлении деталей вроде фар и фонарей.

© АВТОВАЗ

Ключевое: облик новой модели никак не перекликается с родственным Logan. И это замечательно. Поскольку людей, по-настоящему влюблённых в дизайн француза, лично я не встречал ни разу в жизни.

Пакет с кондиционером и кнопки

В салоне Iskra следов французского наследия нет: всё своё. Начальная комплектация довольно приятная: две подушки безопасности, датчик дождя и света, центральный замок, электростеклоподъёмники. Но… есть нюанс. В базе нет кондиционера: придётся докупать специальный пакет. При этом есть встроенное телематическое приложение Lada connect. Если быть совсем точным — его начальная версия. Но тем не менее. В общем, весьма своеобразный набор оборудования, если не сказать — странный.

Приборная доска состоит из двух стрелочных циферблатов тахометра и спидометра с монохромным экранчиком борткомпьютера между ними. Объём бардачка — почти семь литров. В топе туда ещё и охлаждаемый бокс встраивают. Отделка недорогая, но пластик — качественный.

© АВТОВАЗ

Вообще же в список возможного оснащения Iskra входит куча опций вроде обогрева лобового стекла, камеры заднего вида, круиз-контроля и прочего приятного. Ну и, разумеется, медиасистема с 8-дюймовым тачскрином на центральной консоли. Туда по умолчанию встроены сервисы Яндекса с навигацией и Алисой. Пообщался и я с ней. Работает корректно и даже с прокладкой маршрутов по территории Белоруссии справляется.

Три года (с момента покупки новой машины) можно бесплатно пользоваться всеми предустановленными сервисами. Не нужно даже покупать дополнительную SIM-карту: связь поддерживается через штатный модуль ГЛОНАСС. Провайдер — СберМобайл. Через три года подписка становится платной.

Стоит отдать должное ещё одному аспекту работы мультимедийной системы. Её радио хорошо ловит волны местных станций. Это особенно заметно на фоне приёмников недорогих китайских моделей.

© АВТОВАЗ

Блок климатической установки также порадовал: у неё нормальные физические маховички для регулировки температуры и обдува. Как и кнопки подогрева сидений, отключения системы стабилизации, подогрева лобового стекла. Очень правильное решение с точки зрения эргономики и безопасности. Недаром европейский автопром осознал это, и теперь возвращается к «кнопочной» классике. А тольяттинцы, получается, от неё и не отходили никогда.

Во всех комплектациях, кроме самой дешёвой, руль регулируется не только по высоте, но и по вылету. А вот конструкция передних кресел — привет от Logan. Набивка плотная, но профиль спинки не самый удачный. Очень не хватает поясничного подпора. Длительная поездка за рулём Iskra может стать настоящим испытанием для спины и поясницы, особенно у тех, кто имеет проблемы с позвоночником.

© АВТОВАЗ

При этом диапазон продольных регулировок передних кресел впечатляет. Максимально отодвинув пассажирское кресло назад и откинув спинку, можно практически лечь. Я так и поступил. И при росте чуть больше 180 см чувствовал себя вольготно. Водитель такого простора лишён: свободу его ног ограничивают педали. Однако в любом случае за рулем Iskra даже двухметровый дядя устроится без стеснений. Но всё это, конечно же, в ущерб задним пассажирам. Ну а чего вы хотели: Iskra меньше Vesta и её колёсная база короче на 3 см, так оно и должно быть.

Тонкости замеров

Производитель заявляет, что объём багажника седана Iskra составляет 500 литров, а универсала — 480 литров до уровня полки. Вы скажете: показатели не впечатляют на фоне компактных китайских моделей. Да, но, опять же, есть нюанс. У нас полезный объём багажника измеряют путем наполнения его тарированными кубиками. А китайцы используют сыпучую смесь наподобие песка, которая заполняет все закоулки грузового отсека, куда на самом деле даже коробок спичек не поместится. Затем этот песочек тщательно собирают и измеряют его объём, который слабо бьётся с реальной вместимостью.

© АВТОВАЗ

Так вот, согласно «песочной» методике измерения, багажник седана Iskra достигает 645 литров, а универсала — 585 литров. А ведь грузовое отделение пятидверки можно заполнить и до потолка. Это будет соответствовать 780 «песочным» литрам. А если спинки заднего ряда сложить, то в машину войдет уже 1 965 литров скарба.

Ощущение дежавю

И седан, и универсал Lada Iskra оснащаются двумя давно и хорошо всем известными 1,6-литровыми ВАЗовскими моторами: 90-сильным 8-клапанником и 106-сильным 16-клапанником. Трансмиссия, само-собой, переднеприводная. В ней применяются либо 5-ступенчатая механика родом из Тольятти, либо шестиступка «от китайского партнёра», либо вариатор (тоже китайский). 90-сильному мотору положена исключительно пятиступка. Со 106-сильным подружили МКП-6 и бесступенчатую трансмиссию. С тандемом пятиступенчатой механики и 90-сильного силового агрегата всё и так более-менее ясно. Куда любопытней познакомиться с особенностями работы китайских агрегатов в паре со 106-сильным двигателем. На них и остановимся подробнее.

© АВТОВАЗ

С первых минут за рулем Iskra я будто снова почувствовал себя в том самом Logan из такси. Как работает подвеска Iskra (в особенности на неровностях), как машина при этом звучит, как она слушается руля: если это не вылитый Logan, то как минимум очень похожий на него автомобиль. Да, на ВАЗе серьёзно переработали логановскую платформу под свои технологические особенности и новые комплектующие, но суть (концепция, кинематика, энергоёмкость) осталась прежней — французской.

И это скорее комплимент, поскольку логановская подвеска давно и прочно снискала себе славу комфортной и неубиваемой. Она прекрасно справляется с российскими дорогами и направлениями благодаря своей незамысловатой, но надёжной и выносливой конструкции. Если эта платформа в тольяттинской интерпретации на Iskra проявит себя точно так же, то перед нами будущий бестселлер региональных авторынков и большая любовь всех таксистов страны.

© АВТОВАЗ

Чтобы прочувствовать все тонкости китайских механики и вариатора, я проехал один и тот же маршрут на седанах Iskra в одной и той же комплектации, но с разными коробками.

Сначала — о динамике. Заводские данные говорят, что модель с механикой чуть быстрее: 12,6 секунды до 100 км/ч против 13,8 у варианта с вариатором. Наверняка так и есть, но вряд ли вы ощутите эту разницу в почти 1,5 секунды на практике. Ставить рекорды времени разгона на Iskra никто не будет. Да и занятие это бессмысленное. Педаль газа в пол, вариатор натужно гудит, мотор тоже орёт на оборотах свыше 4 000, а деревья за окном совсем уж неспешно набирают ход…. Перевод в режим мануального перебора виртуальных передач тоже толком ничего не меняет. Зато в режиме спокойного набора скорости бесступенчатая коробка не особо быстро, но зато очень плавно разгоняет машину. И не требуется никаких манипуляций со сцеплением и рычагом.

Но надо отдать должное китайским механизмам и на трёхпедальной модификации Iskra: работают они чётко, без каких-либо существенных замечаний. Избирательность рычага высокая, педаль сцепления лёгкая, но не ватная, с чёткой точкой схватывания. Сами передачи короткие. Для интенсивного разгона приходится раскручивать мотор почти до отсечки. Никакой особой водительской радости от вовлечённости в процесс управления механика не дарит. Поэтому выбор в пользу вариатора в данном случае предпочтителен из-за его классических преимуществ. Как и любой автомат, он меньше утомляет водителя.

Единственное преимущество версии с МКП: экономичность. Хотя по заводской таблице ТТХ так и не скажешь. Согласно данным производителя, во всех дисциплинах седан или универсал Iskra с СVT хоть на чуть-чуть, но экономичней машин на механике. Только у версии SW Сross при движении по шоссе это соотношение меняется на противоположное с минимальным преимуществом ручной коробки.

© АВТОВАЗ

Разумеется, нет повода не доверять заводским данным Lada. Но поездки на двух седанах (с механикой и вариатором) с мотором на 106 л.с. по одному и тому же маршруту дали любопытные результаты. Заезды проходили из центра Минска до Мирского замка и обратно. Это почти сотня километров сначала по улицам белорусской столицы, а затем по скоростным трассам. По шоссе перегоны были с разрешённой скоростью 120 км/ч и с использованием круиз-контроля в обоих случаях. На финише борткомпьютер вариаторной Iskra показал расход в 10,1 л на 100 км, а у «механической» — 8 л. Выводы делайте сами.

Что почём

Самая доступная «Искра» c мотором 1,6 л (90 л.с.) и МКП-5 стоит от 1 249 000 рублей. Но такие машины навряд ли будут пользоваться большим спросом. Даже для таксопарков и корпоративных нужд клиенты, скорее всего, будут докупать к ней фирменный «Пакет кондиционер», в который также входят подогревы передних кресел и боковых зеркал. Полная цена такой машины составляет уже 1 319 000 рублей.

То же самое, но уже со 106-сильным мотором обойдётся минимум в 1 469 000. А наиболее богато укомплектованный седан с вариатором оценивается уже в 1 669 000 рублей.

За самый доступный универсал Lada Iskra SW (90 л.с., МКП–5) дилеры просят не менее 1 339 000 рублей. А за топовый во всей линейке SW Cross — 1 799 000 рублей.

© АВТОВАЗ

В итоге цены на автомобиль оказались даже выше, чем ожидалось с учетом позиционирования модели между более доступной Granta и флагманской Vesta. Но спрос всё же будет высоким. Китайские производители с хорошей репутацией в этом ценовом сегменте не предлагают никаких альтернатив, а иные конкуренты сильно уступают Iskra по множеству потребительских качеств.

Плюсы Lada Iskra

Современный дизайн

Большой багажный отсек

Продвинутая мультимедийная система с бесплатным (на три года) мобильным трафиком

Минусы Lada Iskra

Не очень удачный профиль спинки передних кресел

Галогеновый головной свет

Технические характеристики Lada Iskra Comfort

Габариты, мм – 4333х1777х1517

– 4333х1777х1517 Колёсная база, мм – 2603

– 2603 Дорожный просвет, мм – 170

– 170 Снаряжённая масса, кг – 1125

– 1125 Рабочий объём двигателя, см³ ‑ 1598

‑ 1598 Мощность двигателя, л.с. – 90

– 90 Трансмиссия – механическая, 5 ступеней

– механическая, 5 ступеней Время разгона 0-100 км/ч, сек – 13

– 13 Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км – 7,4

– 7,4 Объем багажного отделения, л – 500/645

Технические характеристики Lada Iskra SW Cross Techno