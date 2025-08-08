Не молния, но бодрит: подробный обзор и тест-драйв электрокроссовера Geely EX5

Свой электромобиль компания Geely начала продавать в России ещё в марте. Но на дорогах и во дворах его практически не видно. Так что у соседа не спросишь — что почём и как едет. Берём эту миссию на себя — подробно рассказываем и показываем всё, что нужно знать об этой машине.

Оказывается, так можно было

Практически у каждого автомобильного завода есть своя испытательная трасса — специальный участок дороги с волнами и ухабами разного калибра для проверки ходового комфорта и выносливости подвески. Такой полигончик находится, как правило, на территории предприятия и огорожен забором. В общем, посторонним на него вход закрыт.

Впрочем, кому было интересно узнать, как автопроизводители тестируют подвеску, вполне могли бы — да и могут — удовлетворить свое любопытство на столичных улицах, с конца весны переживающих замену асфальта.

Эмблема в виде плитки из шести квадратов — отличительный знак Galaxy. Под этим суббрендом Geely выпускает только электромобили и гибриды. К слову, у чисто электрического EX5 есть гибридный брат Galaxy Starship 7, который под названием Belgee X80 планируют собирать в Белоруссии, а в дальнейшем поставлять в Россию.

Гребёнка, стыки, воронки разных размеров и выступающие островки с острыми краями — представляют из себя исчерпывающий набор для тестов пружин и амортизаторов. Признаюсь, даже моему личному Renault Duster всё это безобразие крайне не нравится. Едет — и подрагивает, передавая тряску в салон и на руль. А Geely EX5 c его 19-дюймовыми дисками абсолютно невозмутим, будто на дорожные раны кто-то постелил толстый слой ваты. Да, глубокие ухабы заставят подвеску сдаться, но мелочевку и средний калибр неровностей кроссовер отфильтровывает начисто.

Кто-то скажет — так это же одна из особенностей электромобилей. Тяжёлая батарея под днищем обеспечивает низкий центр масс, а значит машина меньше кренится в поворотах. Что, в свою очередь, позволяет использовать менее жёсткие пружины и амортизаторы. Вот тебе и ходовой комфорт.

И фары, и задние фонари полностью светодиодные. Ручки, как видно на фото — утопленные. Есть система бесключевого доступа, но датчик расположен только на ручке водительской двери.

В теории всё так, но прокатитесь, например, на Tesla Model Y. По мне, так спортивный карт катит мягче. Здесь я, конечно, утрирую, что, впрочем, не умаляет достоинств подвески EX5. Ходовой комфорт здесь реально на уровне автомобилей премиум-сегмента.

Внешность: свой среди своих

А вот внешне электричка Geely мало чем выделяется. Дебютировавшая в мае 2024 года модель выполнена в той же стилистике и с такими же обтекаемыми формами, как, например, Aito A5 или Evolute I-Jet. Отсутствие решётки радиатора явно указывает на электромобильную сущность, а эмблема из четырёх кубиков — на принадлежность к Geely. Правда, распознать бренд по этому шильдику смогут разве что знатоки.

В топовой комплектации Max идут 19-дюймовые колёса. В базовом исполнении Pro диски на дюйм меньше и с другим рисунком. Кроме бирюзово-синего (на фото), кузов EX5 может быть окрашен в чёрный, серый и серебристый металлики, а также матовый белый.

По габаритам (4,62 м в длину и 1,9 м в ширину) EX5 очень близок к Toyota RAV4, но превосходит мировой бестселлер по величине колёсной базы — 2,75 м против 2,69 м. Но дорожный просвет в 173 мм, достаточно длинные передний и задние свесы не дают особых преимуществ на бездорожье. Впрочем, и безальтернативный передний привод указывает на то, что лучше выбирать дороги с твёрдым покрытием и поровнее.

Интерьер: без изысков, но на приличном уровне

Интерьер EX5 выполнен в том же техно-стиле, что и у последних бензиновых моделей Geely — с массивной передней панелью, высокой двухъярусной перегородкой между передними креслами и парой экранов. Первый дисплей диагональю 10,2 дюйма выполняет роль приборной панели, второй тачскрин на 15,4 дюйма служит для управления салонным оборудованием и трансляции картинки с камер кругового обзора.

Тонкие передние стойки, крупные зеркала и большая площадь остекления обеспечивают хорошую обзорность. В топовой версии интерьер может быть выполнен и в светло-серых тонах, но тёмный, как на фото, более практичен.

Материалы отделки не скажу, что дорогие и изысканные, но вполне приличные. Пластик верха податливо мягок, внизу хоть и жестковат, но не выглядит дешёвым. Разочаровала разве что обивка сидений, даже не пытающаяся скрыть своей искусственной природы. Двоякое впечатление оставил и приплюснутый руль. Выглядит стильно, но перехватывать его в процессе вращения не очень удобно, к тому же обод частично перекрывает информацию на щитке приборов.

Помимо тёмного, для экрана приборной панели можно выбрать и светлый фон. В режиме «Спорт» на дисплее появляются красные акценты. Расположенный слева цифровой индикатор скорости — не самое удачное решение в плане считывания показаний. Благо выручает проекция на стекло.

Что касается эргономики, то поначалу привыкать придётся к управлению омывателями стекла, вынесенному на левый подрулевой переключатель. Сенсорный переключатель режимов коробки, расположенный на мерседесовский лад справа под рулём, — для электромобилей дело уже привычное. У бензинового седана Geely Preface, кстати, такой же. Но в отличие от последнего в EX5 зеркала настраиваются не через меню мультимедийной системы, а джойстиком и кнопками на водительской двери, что несомненно удобнее. Но не ищите кнопки управления люком и его шторкой на потолке. Добраться к ним можно только через меню центрального экрана, свайпнув по нему сверху вниз.

Информационно-развлекательный комплекс работает на операционной системе Flyme Auto, адаптированной под автомобили платформы Flyme OIS от Meizu. Меню хоть и сложное для новичка, но построено логично. Порадовали скорость отклика и высокое разрешение матрицы.

У сидений же абсолютно стандартные органы настроек и большие диапазоны регулировок. Клавишами на боковинах можно достаточно точно настроить кресло под себя, а машина предложит запомнить положение.

Набивка кресел могла быть и пожёстче, но профиль вполне удачный. Подогрев есть у всех сидений, а в топовой комплектации у передних добавляются вентиляция и массаж. У последнего 4 различных программы. Кстати, спинки передних кресел можно сложить буквально горизонтально, обеспечив тем самым лежачие места для короткого отдыха.

Диван: комфортно, но есть нюанс

Создатели EX5 явно ставили во главу угла комфорт пассажиров, а не маркетинговые цифры. Даже у высоких седоков коленки не упрутся в передние кресла — запас места для ног весьма приличный, особенно если учесть, что этот Geely не длиннее многих конкурентов. Ровный пол без центрального тоннеля — ещё один приятный бонус. Да и по ширине здесь комфортно — центральное место не воспринимается как пытка, а плечи не приходится прижимать к соседям. Правда, есть нюансы. У дивана нет продольной регулировки, а диапазон наклона спинки — минимальный.

У пассажиров нет отдельного пульта управления климатом, только воздуховоды, которые встроены в тыльную часть центральной консоли. Зато есть подогрев с двумя уровнями интенсивности. Для гаджетов предусмотрена пара USB-портов разных форматов: классический Type-A и более современный Type-C. Практичные пассажиры наверняка оценят и выдвижной ящик под сиденьем.

Багажник: цифры есть, а удобство — не всегда

На первый взгляд, 461 литр багажного пространства выглядит солидно — формально EX5 даже обходит некоторых конкурентов. Но, как это часто бывает, заявленные цифры не всегда переводятся в реальное удобство.

Всему виной специфичная форма грузового пространства. Заметно выступающие колёсные арки съедают много полезного пространства. Чтобы благополучно закрыть дверь с тем же багажом, который без проблем поместился бы уже в упомянутый RAV4, приходится опускать фальшпол и устанавливать спинку заднего дивана в почти вертикальное положение, жертвуя комфортом пассажиров.

Отдельная история — высокий порог. Поднять увесистую сумку на его уровень — задача не из лёгких. Для редких поездок в магазин это может быть терпимо, но при активной эксплуатации быстро превращается в испытание для спины.

Не обошлось и без досадных мелочей. Жёсткий пластик боковин никак не способствует бережной транспортировке вещей. Отсутствие креплений для сетки и шторки означает, что на каждой кочке содержимое багажника начинает «путешествовать» и все ваши вещи будут как на ладони.

Если сложить спинки дивана, ровный пол не получится. Зато объём багажника увеличивается до 1 877 литров.

Как едет: быстро, тихо, но с ограничением

EX5 оснащён единственным, расположенным на передней оси двигателем переменного тока мощностью 160 кВт, что эквивалентно 218 более привычным нам лошадиным силам. Отдача вполне сопоставимая с агрегатами бензиновых кроссоверов такого же класса, но из-за батареи Geely тяжелее многих. Не ошеломляет и крутящий момент в 320 Н·м. Вот только все эти ньютон-метры у Geely доступны буквально с первых мгновений старта и во всем диапазоне работы электрической машины.

В итоге при старте со светофора ты с лёгкостью уезжаешь даже от более мощных машин с ДВС и способен здорово прибавить для обгона и на скорости 140 км/ч. Причём буквально под шелест шин — силовой установки совершенно не слышно. Не скажу, что на 180 км/ч машина буквально врезается в ограничитель скорости, но чувствуется, что могла бы ехать и за 200 км/ч.

Выбрать режимы вождения можно на той же странице, где доступно управление люком. Причём для ощущения яркого драйва вовсе не обязательно выбирать Sport, машина и в Comfort реагирует на газ без малейших задержек.

Ограничение никак не связано с безопасностью: всё дело в запасе энергии батареи. Двигаясь равномерно со скоростью 90–100 км/ч, в принципе можно проехать заявленные производителем 430 км. Именно на столько хватает полностью заряженного аккумулятора емкостью 60,2 кВт∙ч. Но прибавишь до 120–130 км/ч — например, на платной дороге — и запас хода сократится до 330–340 км. То есть даже в таком режиме съездить на одной зарядке из Москвы во Владимир и вернуться обратно не получится. Нужно будет искать, где подзарядиться.

Что в какой-то степени огорчает. Ведь у EX5 есть все задатки отличного круизёра. Комфортный ход, хорошая шумоизоляция — то, что доктор прописал в дальней поездке. Не хватает только более ёмкой батареи.

Как заряжается: 400-вольтная архитектура решает

Установленная на EX5 литий-железофосфатная батарея изготовлена непосредственно Geely. Этот аккумулятор хотя и относится к группе накопителей энергии последнего поколения, однако 400-вольтная архитектура не позволяет полностью реализовать возможности сверхбыстрых зарядок.

При зарядке постоянным током бортовая сеть машины ограничивает мощность тока станции — 100 кВт и не больше. В принципе, этого хватит, чтобы за полчаса зарядить аккумулятор от 10% до 80%, но хотелось бы быстрее. Тем более, что станций мощностью 120 кВт и выше уже много.

Порты для зарядки расположены на правом переднем крыле. Сверху — разъём Type 2 для переменного тока, вместе с нижней секцией получаем разъём CCS 2 для постоянного тока. Станций с такими разъёмами сейчас большинство, так что с их поиском в больших городах и на ключевых трассах в европейской части страны проблем не будет.

Гораздо больше времени уйдёт, если заряжаться переменным током. В этом случае машина не принимает более 11 кВт. Несложно подсчитать, что на зарядку от тех же 10% до 80% придётся потратить не менее пяти часов.

У медленных общественных станций не всегда есть зарядные провода. На этот случай в EX5 предусмотрен свой «шнурок».

Что касается стоимости километра пробега без учёта амортизации и сервиса, то даже при оплате по максимальным тарифам в 20 рублей за 1 кВт∙ч, затраты на «заправку» электрического кроссовера Geely окажутся меньше, чем у паркетника с ДВС сопоставимой мощности.

Даже если взять не заявленный производителем запас хода, а более приближенные к зимним условиям 300 км, получится, что каждая сотня километров обойдётся в 401 рубль. Для сравнения: бензиновая машина с расходом 10 литров на 100 км при нынешней цене на бензин — 64 рубля за литр 95-го — потратит на ту же сотню 640 рублей, то есть на 60% больше. Если же заряжать электромобиль от домашней станции по бытовым тарифам, то разница будет ещё больше. Не в пользу машины с ДВС, разумеется.

Обратите внимание, как сильно электроника ограничивает мощность зарядки после того, как батарея заполнится до 80%. При максимальной мощности станции в 150 кВт электромобиль получает только 31,8 кВт. То же самое происходит, если заряжать почти пустую батарею. Поэтому, если вы хотите сэкономить время, следует заряжаться в диапазоне от 10% до 80%, а ещё лучше от 30% до 80%. Да и для ресурса батареи это полезнее.

Цены и комплектации Geely EX5: за что платим

Начальная цена EX5 в базовой комплектации Pro составляет 4 099 990 рублей. В такой машине уже есть: светодиодная оптика, 18-дюймовые легкосплавные диски, однозонный климат-контроль, подогрев передних и задних сидений, а также подогрев рулевого колеса. Технологическая часть представлена мультимедийной системой с 15,4-дюймовым сенсорным экраном и камерой кругового обзора. Безопасность обеспечивают шесть подушек безопасности, ABS, ESP и система помощи при экстренном торможении.

Беспроводная зарядка для мобильного телефона есть даже в базе. Вращающейся ручкой можно регулировать громкость аудиосистемы, а клавишами рядом — быстро добраться к меню климат-контроля и включить обогрев ветрового стекла.

Топовая версия Max оценивается в 4 399 990 рублей. Доплата в 300 тысяч рублей по сравнению с базовой версией приносит заметные улучшения: 19-дюймовые диски, отделку салона экокожей, проекционный дисплей, панорамную крышу, аудиосистему Flyme Sound с 16 динамиками, включая индивидуальные в подголовниках, вентиляцию и массаж передних сидений и электропривод двери багажника.

Максимальная версия также включает полный пакет ассистентов вождения: адаптивный круиз-контроль, систему мониторинга слепых зон, удержание в полосе и экстренное торможение при движении задним ходом.

Вывод

Отличные ходовые качества, богатое ощущение, бодрая динамика, удобный салон — за четыре с небольшим миллиона Geely EX5 предлагает многое. Да, он не так быстр, как Zeekr 001 или AVATR 11, и проигрывает обоим в запасе хода, но и стоит почти в два раза дешевле.

У EX5 не самая большая батарея, так что дальние поездки потребуют тщательного планирования с учётом дополнительного времени на зарядки. Но если ваши основные поездки ограничиваются радиусом в 100 км от места проживания, то вполне можно присмотреться к этому кроссоверу. В эксплуатации он будет дешевле бензинового. Единственный открытый вопрос — сколько он будет стоить через три года. Электромобили стремительно эволюционируют и поэтому быстро теряют в цене.

Плюсы:

Высокая плавность хода и комфорт.

Динамика.

Просторный салон.

Выгодная эксплуатация.

Минусы

Недостаточная для дальних поездок ёмкость батареи.

Не самый удобный багажник.

Ограниченная мощность зарядки.

Быстрое моральное устаревание.

Технические характеристики Geely EX5