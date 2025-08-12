На какие авто дилеры дают самые большие скидки: список моделей

По данным аналитиков, на складах дилеров сейчас скопилось порядка полумиллиона новых машин, произведённых в прошлом и позапрошлом годах. Длительное хранение столь больших запасов дорого обходится продавцам, да и сами машины морально устаревают. Поэтому их начали продавать со скидками. Мы выяснили, насколько велик дисконт, посетив и обзвонив ряд московских салонов.

Bestune B70

Этот двухлитровый седан в комплектации Prestige 2024 года выпуска дилер был готов отдать нам за 2 699 000 рублей, а в случае оформления кредита предлагал дополнительную скидку в 150 тысяч рублей. При том, что рекомендованная производителем цена на данную модель сейчас составляет 3 099 990 рублей.

XCite X-Cross 7

Кроссовер XCite X-Cross — точная копия Chery Tiggo 7 Pro. При рекомендованной розничной цене в 2 499 000 рублей за комплектацию Enjoy он уже на 170 тысяч дешевле сопоставимого по оснащению китайского аналога. Помимо этого, при расчёте наличными за машину 2024 года выпуска продавец был готов предоставить скидку в 300 000 рублей и уступить ещё 150 тысяч, если бы мы решили воспользоваться кредитом.

XCite X-Cross 8

Рекомендованная цена на полноприводный кроссовер 2024 года выпуска в комплектации Enjoy составляет 3 039 000 рублей — что на 190 тысяч дешевле китайского аналога Chery Tiggo 8 Pro Max.

При покупке за наличные дилеры готовы скинуть еще 300 тысяч и отдать машину за 2 739 000 рублей, а при оформлении кредита уступить дополнительно еще 150 тысяч.

JAC JS

Предложений по экземплярам 2023 года немало. Цены на них варьируются в зависимости от комплектации: Comfort — 2 399 000 рублей, Luxury — 2 699 000 рублей, Flagship — 2 799 000 рублей. Сейчас доступны следующие скидки: при расчёте наличными — 500 000 рублей, при покупке в кредит — 300 тысяч, и столько же — при сдаче своей машины в трейд-ин.

JAC J7

Рекомендованные цены на лифтбек в комплектации Luxury 2023 и 2024 годов выпуска составляют соответственно 2 149 000 и 2 250 000 рублей. При расчёте за наличные продавцы готовы скинуть 200 тысяч.

При сдаче своего авто в трейд-ин обещают дополнительную выгоду в 170 000 рублей. Но даже без кредитного предложения стоимость автомобиля получается ниже 2 000 000 рублей.

«Москвич 6»

Весьма примечательно, что на собираемый в Москве аналог лифтбека JAC J7 — «Москвич 6» — в сопоставимой по оснащению комплектации «Бизнес» рекомендованные цены выше: 2 336 000 рублей за 2023 год и 2 400 000 за 2024-й.

Не горят желанием сильно двигаться по цене и сами продавцы. 200 тысяч рублей — это максимальный дисконт, который мы получили. Хотя, надо признать, без каких либо навязанных услуг и кредитов.

Geely Okavango

На официальном сайте представлен прайс-лист на кроссоверы 2024 года выпуска. Судя по этой информации, рекомендованная цена на машину в топовой комплектации Flagship составляет 3 847 900 рублей.

В разговоре по телефону дилер готов был предоставить нам скидку за наличные в размере 370 000 рублей и обещал дополнительный дисконт в 323 тысячи, если мы сдадим свою машину в трейд-ин.

GAC GS8

Несмотря на обновление модели, скидка на дорестайлинговый кроссовер 2024 года выпуска составляет всего 100 тысяч рублей. Немного готовы уступить и дилеры — всего 200 тысяч от рекомендованной цены в 4 099 000 рублей.

Lada Granta

Связавшись с дилером, мы уточняли информацию по седану в комплектации Comfort. Машины 2024 года ещё есть, но, по словам продавцов, их мало и все они идут с набором дополнительных опций, из-за которых итоговая цена превышает рекомендованные производителем 1 080 000 рублей.

Формально столько стоят и машины 2025 года. Но и их за эту цену не купить. Минимум, что нам предложили, — 1 096 000 рублей. В общем, у Lada никаких скидок.

KGM Torres

На единственный в нашей подборке корейский кроссовер дилеры сейчас дают очень щедрые скидки — больше, чем на любой из представленных выше автомобилей. При рекомендованной цене за переднеприводную версию Active в 4 140 000 рублей нам готовы были отдать её за 3 090 000 рублей. То есть на 1 050 000 рублей дешевле. Из них 800 тысяч — это прямая скидка, а 250 тысяч — скидка за семейный статус, подтверждённый штампом в паспорте.

Выводы

Сейчас — отличный момент, чтобы купить новый автомобиль с серьёзной выгодой. На многие модели 2023-го и 2024-го годов выпуска скидки достигают нескольких сотен тысяч рублей, а в некоторых случаях — даже миллиона. Таких условий раньше не было и неизвестно, будут ли они в будущем — остатки распродаются, и самые выгодные предложения могут исчезнуть в любой момент.

Но есть важный нюанс: скидки сильно зависят от дилера. Один салон может уступить 300 тысяч, другой — только 100. Некоторые акции ограничены по времени, а условия (кредит, трейд-ин, спецпрограммы) могут влиять на итоговую цену.

