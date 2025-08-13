Какое авто купить за 2,5 млн рублей: топ-10 кроссоверов на рынке

«Рамблер/авто» изучил актуальные предложения на рынке и подобрал десять автомобилей, на которые стоит обратить внимание.

© Haggardous50000/Shutterstock

Как выбрать автомобиль за 2,5 миллиона рублей в 2025 году

В наш рейтинг попали модели, которые поставляются в Россию официально и имеют заводскую гарантию от производителей.

Кроме того, мы ориентировались на рекомендованные розничные цены автопроизводителей без учёта акций и специальных предложений.

Отметим, что в рекламных объявлениях дилерских центров многие из этих моделей могут стоить намного дешевле. Однако скидки, как правило, предлагаются за покупку в кредит или с трейд-ином, а также в рамках непродолжительных сезонных акций.

Какой автомобиль за 2,5 миллиона рублей купить в 2025 году

1. FAW Bestune Т77

Bestune Т77 — исключительно переднеприводный кроссовер, который построен на модульной платформе ASUV, «основанной на немецких технологиях производства», как пишут в пресс-релизах Bestune. В Поднебесной действительно есть совместное предприятие FAW-Volkswagen, так что в модели так или иначе используются унифицированные элементы от платформ VW.

В базовую комплектацию Bestune Т77 входят полностью светодиодная оптика, 8-дюймовая приборная доска, салон с отделкой из экокожи, панорамная крыша, система бесключевого доступа, климат-контроль, электрорегулировки передних сидений, камера заднего вида и т.п.

© Bestune

Мотор: 1,5 л турбо (160 л.с.).

Трансмиссия: роботизированная (далее РКП) 7 ст., передний привод.

Цена: от 1 924 000 до 2 176 000 рублей.

2. Changan CS35 Plus

Changan CS35 Plus дебютировал в России после рестайлинга весной 2023 года. Кроссовер предлагается исключительно с передним приводом.

В базовую комплектацию CS35 Plus входят фронтальные и передние боковые подушки безопасности, система бесключевого доступа, салон с отделкой из экокожи, камера заднего вида, электрорегулировка и подогрев боковых зеркал, обогрев лобового стекла, климат-контроль с ионизатором воздуха, 7-дюймовая приборная панель, 10-дюймовый тачскрин мультимедийной системы и прочее.

Собственно, только такой вариант и укладывается в обозначенный нами бюджет. Цена старшей версии Tech уже переваливает за 2,6 миллиона рублей.

© Changan

Мотор: 1,4 л.турбо (150 л.с.).

Трансмиссия: РКП-7, передний привод.

Цена: 2 569 000 рублей.

3. Сhery Tiggo 4

Компактный кроссовер Tiggo 4, построенный на фирменной модульной платформе Сhery T1X, также предлагается исключительно в переднеприводном исполнении. Модель дебютировала на российском рынке еще в 2019 году и с тех пор пережила уже несколько обновлений. Самую глубокую модернизацию провели осенью 2024 года.

В базовую комплектацию Tiggo 4 входит полностью светодиодная оптика, парктроники и камера заднего вида, круиз-контроль, система бесключевого доступа, обогрев лобового стекла и рулевого колеса, кондиционер, аналоговая приборка с 3,5-дюймовым экраном борткомпьютера, 10,25-дюймовый тачскрин мультимедиа и т. п.

© Chery

Моторы: 1,5 л (113 л.с.); 1,5 л турбо (147 л.с.).

Трансмиссия: МКП-5, вариатор, РКП-6, передний привод.

Цена: от 1 999 000 до 2 620 000 рублей.

4. GAC GS3

GS3 — ещё один чисто переднеприводный кроссовер. Благодаря мощному турбомотору, острым настройкам рулевого управления и плотным подвескам претендует на звание одного из самых драйверских автомобилей в сегменте. Любопытная конструктивная особенность GAC GS3 — отсутствующий «дворник» стекла пятой двери.

В начальную комплектацию входят: светодиодная оптика, электропривод и подогрев зеркал, кондиционер, аналоговая приборка с 3,5-дюймовым борткомпьютером, медиасистема с 10-дюймовым тачскрином, парктроники и т.п. Впрочем, только её и можно приобрести, обладая суммой в 2,5 миллиона. Остальные версии ощутимо дороже.

© GAC

Мотор: 1,5 л (170 л.с.).

Трансмиссия: РКП-7, передний привод.

Цена: 2 449 000 рублей.

5. Haval Jolion

Jolion — бестселлер российского рынка. Модель выпускают на заводе Haval в Тульской области с 2021 года, что позволяет производителю предлагать его по достаточно привлекательным для сегмента ценам.

Кроссовер оснащается как передним, так и полным приводом. Причём в бюджете до 2,5 миллионов рублей можно приобрести и Jolion с трансмиссией 4х4. Стоимость лишь двух топовых комплектаций Premium и Tech+ переваливает за эту сумму, составляя 2,6 и 2,75 миллиона рублей соответственно.

В базовую комплектацию Jolion входят галогеновые фары, тканевый салон, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, медиасистема с 10-дюймовым тачскрином, аналоговая приборка с 3,5-дюймовым экраном борткомпьютера, легкосплавные диски R17 и другие опции.

© Haval

Моторы: 1,5 л (143 л.с.); 1,5 л (150 л.с.).

Трансмиссия: МКП-6, РКП-7, передний или полный привод.

Цена: от 1 999 000 до 2 399 000 рублей.

6. Haval M6

В отличие от соплатформенного Jolion, с которым он делит фирменную модульную «тележку» L.E.M.O.N от Haval, M6 предлагается только с передним приводом. Модель дебютировала на российском рынке в 2023 году, а с января этого года выпускается на бывшем заводе «ПСМА Рус» в Калуге.

В базовую комплектацию входит светодиодный головной и галогеновый задний свет, тканевый салон, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, однозонный климат-контроль, камера заднего вида, система бесключевого доступа, 10,25-дюймовая сенсорная медиасистема и прочее.

© Haval

Мотор: 1,5 л (143 л.с.).

Трансмиссия: МКП-6, РКП-7, передний привод.

Цена: от 1 999 000 до 2 119 000 рублей.

7. Belgee X50

Belgee X50 представляет собой слегка перелицованный Geely Coolray первого поколения, который собирают на заводе «Белджи» в Белоруссии. Модель построена на переднеприводной платформе, разработанной Geely совместно со специалистами Volvo.

В базовую комплектацию входят галогеновые фары, рейлинги на крыше, диски R17, тканевый салон, кондиционер, обогрев форсунок омывателя лобового стекла и зоны покоя стеклоочистителей, боковые зеркала с электроприводом и обогревом, цифровая 7-дюймовая приборка, мультимедийная система c 10,25-дюймовым тачскрином, камера заднего вида, запуск мотора кнопкой и ряд других опций. К слову, исключительно она и укладывается в бюджет до 2,5 миллионов. Две другие комплектации оцениваются в 2,59 и 2,69 миллионов рублей.

© Belgee

Мотор: 1,5 л (150 л.с.).

Трансмиссия: РКП-7, передний привод.

Цена: 2 479 900 рублей.

8. Omoda C5

Кроссовер Omoda C5 построен на той же модульной платформе Chery T1X, что и Tiggo 4, однако предлагается как с передним приводом, так и полным. Причём за 2,5 миллиона рублей можно приобрести как переднеприводную версию с младшим мотором в двух комплектациях Fun и LifeStyle, так и полноприводную в начальном оснащении Drive c 1,6-литровым турбомотором и роботом. Кстати, на китайском рынке Omoda не считается отдельным брендом и позиционируется лишь как одно из семейств бренда Chery.

В базовую комплектацию С5 входят передние галогеновые фары и задние светодиодные фонари, литые диски R17, боковые зеркала с электрорегулировкой и повторителями поворотов, камера заднего вида с парктроником, передние боковые подушки безопасности, датчик освещённости, круиз-контроль, система бесключевого доступа, обогрев рулевого колеса, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, а также круиз-контроль, цифровая панель приборов и мультимедийная система с дисплеями на 10,25 дюймов каждая.

© Omoda

Мотор: 1,5 л (147 л.c); 1,6 л (150 л.с.).

Трансмиссия: вариатор (для 1,5), РКП-7 (для 1,6), передний привод.

Цена: от 2 279 900 до 2 529 900 рублей.

9. Solaris HC

Solaris HC фактически представляет собой некогда сверхпопулярный бестселлер Hyundai Creta второго поколения. Его собирают в Санкт-Петербурге на мощностях, ранее известных как сборочное предприятие Hyundai в России.

В базовую комплектацию автомобиля входят галогеновый головной свет и светодиодный задний, тканевый салон, центральный замок, медиасистема с 8-дюймовым тачскрином, кондиционер, боковые зеркала с электроприводом и обогревом и прочее.

Автомобиль предлагается как с передним, так и полным приводом, однако в бюджете до 2,5 миллионов рублей можно приобрести только моноприводный вариант. Стоимость полноприводных модификаций начинается от 2,8 и доходит до 3,2 миллионов.

© Solaris

Мотор: 1,6 л (123 л.с.).

Трансмиссия: МКП-6 или АКП-6, передний привод.

Цена: от 1 979 000 до 2 570 000 рублей.

10. «Москвич 3»

«Москвич 3» — первая модель возрождённого отечественного бренда, которая представляет собой копию китайского JAC JS4. Переднеприводный автомобиль собирают на месте исторического завода «Москвич», который долгое время был сборочным предприятием Renault.

В базовую комплектацию кроссовера входят: галогеновый головной свет, зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом с повторителями сигнала поворота, легкосплавные колёсные диски R17, комбинированная отделка салона тканью и экокожей, подогрев передних кресел, климат-контроль, круиз контроль, аудиосистема с тачскрином, камера заднего вида с задними парктрониками, система бесключевого доступа и другое.

© МАЗ Москвич