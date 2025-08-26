Новые машины марки «ДПС» у ГИБДД: что это за автомобили

Новые автомобильные бренды на российском рынке появляются чуть ли не ежедневно, но одной из самых интригующих новых марок стала... «ДПС». Именно такие шильдики красуются на радиаторных решётках патрульных кроссоверов Госавтоинспекции, которые лишены других фирменных логотипов. Разбираемся, что это за новый автопроизводитель в России.

© Максим Богодвид/РИА Новости

Производитель и модель

Машина ГАИ традиционно в нашей стране создаётся на базе одной из серийных моделей, продающихся официально на российском рынке. Автомобиль ДПС обычно отличается от товарной машины минимальными доработками, самые заметные из которых — узнаваемая бело-синяя или серебристо-синяя окраска кузова и спецсигналы, а также ряд другого, характерного для патрульной техники оборудования наподобие радиостанций, громкоговорителей и т.д.

До недавнего времени автомобиль сотрудников ДПС создавался именно по такому рецепту, но сейчас на дорогах встречаются необычные экземпляры — машина ДПС, где «ДПС» является фактически маркой автомобиля.

Визуально новые автомобили ГАИ выглядят как прекрасно известные автолюбителям кроссоверы Haval F7, однако ни одного логотипа китайской марки — ни привычного шильдика на решётке радиатора, ни литер с названием бренда на дверце багажника — на такой машине не отыскать. И это не ошибка и не производственный брак, а осознанное решение автопроизводителя.

© Виталий Аньков/РИА Новости

Завод-изготовитель и объём выпуска

Выпуском серийных кроссоверов Haval F7 для российского рынка занимается завод «Хавал Мотор Мануфэкчуринг Рус» в Тульской области. Однако в случае с авто для ДПС стандартные модели являются лишь заготовкой, на основе которых служебную технику создают не связанные с предприятием-изготовителем компании.

В случае с новыми автомобилями ГАИ такой компанией стал завод спецтехники «Нижегородец» из Нижнего Новгорода. Вопреки своей локации, «СТ Нижегородец» сделал себе имя не на доработке «ГАЗелей» и «Соболей», а на разработке и выпуске автобусов, грузового транспорта и спецтехники на базе Ford Transit, Iveco Daily, Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter, Nissan Cabstar, а после 2022 года — на основе различных моделей бренда Sollers и Haval.

Для госзакупок полицейских автомобилей в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» были созданы новые машины ГАИ на базе кроссовера Haval F7 теперь уже предыдущего поколения. Объём выпущенных автомобилей не раскрывается, но речь идёт о сотнях экземпляров, которые уже сейчас работают в различных регионах России. Что касается марки «ДПС», то это идея самого завода СТ «Нижегородец».

Генеральный директор предприятия Владимир Гойхман объяснил появление нового «бренда» международной обстановкой. Идею полностью избавиться от каких-либо логотипов на кузове отвергли, предпочтя альтернативный вариант: сзади шильдики убрали целиком, а спереди плашку «Haval» заменили аналогичной по размеру и схожей по начертанию надписью «ДПС» на новой эмблеме.

«На презентации автомобиля сотрудникам МВД идея очень понравилась. Полицейские её оценили и сказали: "Мы хотим, чтобы появился бренд ДПС". По-моему, получилось очень неплохо», — объяснил глава «Нижегородца».

© @gibdd72

Комплектация новых машин

Официальной информации о новом исполнении кроссовера на сайте производителя не найти, но из пресс-релизов региональных подразделений Госавтоинспекции можно получить представление о технических характеристиках и оснащении необычных машин.

Для госзаказа используются кроссоверы со 190-сильным бензиновым турбомотором 2,0 в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом. Технически китайские машины ДПС ничем не отличаются от товарных вариантов кроссовера, а вся разница заключается в оснащении патрульных автомобилей.

Отличия спецсерии

Новые машины ГИБДД несут на себе стандартную для подобной спецтехники цветографическую оклейку (синие полосы на белом или серебристом кузове с надписями «Полиция» на бортах и «ДПС» на капоте) и установленные на крыше красно-синие проблесковые маячки.

В салоне располагается обязательная для служебных автомобилей радиостанция, а также специальный комплекс «ПатрульВидео», который ведёт аудио- и видеозапись обстановки в салоне машины ДПС, а также на дороге и придорожной территории впереди и позади автомобиля.

В 2023 году стоимость дооборудования Haval F7 до патрульной техники оценивалась в 600 тысяч рублей. Сколько доработки стоят сейчас — не сообщается.