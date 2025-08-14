Генетическая связь: обзор и тест-драйв кроссовера Soueast S07

Марка Soueast относительно недавно вышла на российский рынок. Эти машины пока нечасто встречаются на дорогах, но вызывают неподдельный интерес у автомобилистов. «Рамблер/авто» познакомился с моделью S07 и рассказывает, каков кроссовер на ходу и что за бренд Soueast.

Будем не очень далеки от истины, если скажем, что о существовании на российском рынке автомобильной марки Soueast знают немногие. Хороший маркер такого положения вещей — реакция на машину сотрудников ДПС. Поведение офицеров в моменты, когда проезжаешь мимо них за рулём Soueast S07, очень показательно. Если они не заняты с водителями остановленных машин, то в большинстве случаев провожают кроссовер озадаченными взглядами, мол, «что это за зверь такой».

С точки зрения железа «ноль-седьмой» — это уже хорошо всем известный Tiggo 8 Pro Max или Jetour X70 Plus. То есть один из многочисленных птенцов гнезда Chery. А вот с точки зрения маркетингового позиционирования бренда всё не столь ясно и прозрачно.

Soueast: что это за бренд

Бренд Soueast относительно мало известен в России. Хотя бы потому, что эти машины продаются у нас меньше года — с осени 2024-го. Изначально это предприятие принадлежало китайской компании South East (Fujian) Motor Co и тайваньской China Motor Corporation. Совместное предприятие выпускало лицензионные копии минивэна Mitsubishi Delica. Позднее, в 2006 году, Mitsubishi вошла в акционерный капитал китайского автопредприятия, став владельцем 25% акций. Новое совместное предприятие занялось выпуском легковых моделей в интересах внутреннего китайского рынка под новым брендом Soueast.

Название получили путем слияния слов south и east, взятых из исходного названия компании-производителя. Во втором десятилетии XXI века «китайские» дела у Mitsubishi шли всё хуже и хуже. Японцы постепенно теряли свои некогда сильные позиции на местном рынке. И в конце концов в 2021 году Mitsubishi полностью отказалась от участия в производстве Soueast.

Выпавшее из японских рук знамя быстренько подобрала компания Chery. Уже в 2022 году стало известно о её сотрудничестве с Soueast. А в 2024-м бренд окончательно стал частью конгломерата Chery Automobile. На внутреннем китайском рынке Soueast больше не продаются. Теперь это исключительно экспортно-ориентированный бренд.

Помимо российского рынка, Soueast также нацелен на рынки стран Ближнего Востока, Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и даже Африки. Сами машины марки Soueast сейчас полностью лишены «японских» корней. Обе модели бренда, продающиеся на российском рынке (и среднеразмерный Soueast S07, и его более крупный старший брат Soueast S09), построены на платформах Chery. Они выпускаются на одном заводе с машинами другого принадлежащего Chery бренда — Jetour.

Однако надо понимать, что формально Soueast — это не суббренд Chery, как, например, Exeed, а полноценная марка, некогда существовавшая наравне с Chery. Поэтому само название Soueast официальные представители компании теперь расшифровывают по-новому: как производное от английских слов: soul («душа») и ease («легкость»). «Душелёгкость» бытия, так сказать.

Как он выглядит и куда он целится

Китайский автомобильный конгломерат, судя по всему, делегировал Soueast задачу занять рыночную нишу в узком сегменте между премиумом и масс-маркетом. То есть вроде как без явной претензии на полноценную игру в высшей автомобильной лиге, но всё равно где-то поблизости от неё. Насколько хорошо создателям машины удалось отразить этот настрой в экстерьере — сказать сложно. Фотографии расскажут об этом лучше тысячи слов.

Можно лишь отметить, что дизайн экстерьера практически всех современных «китайцев» (за редким исключением) таков, что лишь от маркетологов конкретного автопроизводителя зависит позиционирование машины на рынке. Назовут премиальным — значит будут пытаться продавать дороже. Назовут бюджетным — пойдут в соответствующий сегмент рынка с конкурентоспособным ценообразованием. Всё смешалось в этой области. Словом, сейчас «встречать по одёжке» китайскую машину — дело совершенно неблагодарное.

Интерьер и оснащение

Внутри Soueast S07 всё чётко указывает на «почти премиальность». Масса кожи в отделке, мягкий дорогой пластик и большие сросшиеся экраны приборной доски и мультимедийной системы. Оба дисплея с диагональю по 12 дюймов. Широкая цветная приборка хороша, однако есть нюанс. Устроившись на водительском месте, обнаруживаешь, что руль закрывает от взгляда изрядную долю верхней части приборной доски. Это не особо критично, поскольку индикация ключевых для водителя данных от его внимания не скрывается, но немного досадно. Потенциальный владелец может задуматься, зачем он заплатил за этот большой экран, если не может разглядеть его целиком.

В мультимедийной системе S07 есть всё, что положено дорогой современной машине, включая Apple CarPlay и Android Auto, трансляцию изображения с камер кругового обзора и многое другое. Но при этом банальное радио в кроссовере слушать просто невозможно. Радиоантенна слабо ловит сигналы даже крупных федеральных станций, поэтому весь эфир транслируется в салон через динамики с периодическими помехами. Притом что сама по себе аудиосистема кроссовера звучит вполне пристойно, если, например, слушать музыку со смартфона.

Отметим удачное эргономическое решение блока управления климатом в основании центральной консоли. Сочетание физических крутилок, регулирующих температуру и интенсивность обдува, с сенсорными кнопками вполне рабочее. И смотрится симпатично. А у задних пассажиров имеется собственный блок управления климатом.

Сама посадка за рулём — спорная. Водительское кресло в Soueast S07 не рассчитано на рослого седока. Это видно и по длине подушки, и по диапазону продольной регулировки сиденья. При росте чуть более 180 см мои колени оставались на весу, даже когда я загнал кресло максимально назад, а правое ещё и задевало за рулевую колонку.

При этом на втором ряду очень просторно. Пол практически ровный, без центрального тоннеля, места для ног — навалом, а над макушкой приличный запас по высоте и здоровенное панорамное стекло. Есть ещё третий ряд со складными сиденьями, но на нём даже щуплым подросткам будет тесновато.

Каков Soueast S07 на ходу

На ходу Soueast S07 производит неоднозначное впечатление. Под капотом нашего тестового S07 — бензиновый 1,6-литровый турбомотор мощностью 186 л.с., который сочетается с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом. Максимальный крутящий момент у двигателя на уровне 275 Н·м. Причём он доступен в диапазоне от 2 000 до 4 000 об/мин. Однако этой отдачи не хватает увесистому (масса на уровне 1,7 тонны) кроссоверу.

Заявленные 9,7 секунды до сотни кажутся нереалистичными. При разгоне с газом в пол ускорение сопровождается натужным рокотом малообъёмного мотора. Попытки помочь машине ручными переключениями подрулевыми лепестками ситуацию к лучшему не меняют. Перевод силовых агрегатов кроссовера в режим «спорт» — тоже.

Существует ещё базовая версия кроссовера — переднеприводная с 7-ступенчатым роботом и чуть более мощным (190 л.с.) мотором аналогичного объёма, однако есть ощущение, что и она не блещет. Не подумайте, динамики вполне хватает для безопасной езды и маневрирования, но метить с такой в премиум-сегмент — самонадеянно.

Что касается управляемости, то Soueast S07 едет без каких-либо сюрпризов для любого, кто имел дело с кроссоверами от Chery Automobile. То есть достаточно жёстко, гулко (шумит из колёсных арок), с «пустоватым» рулём и слишком синтетическим усилием при его поворотах.

На скоростях свыше 90–100 км/ч в салон проникает отчетливый свист аэродинамических шумов в районе боковых зеркал заднего вида. Неприятно удивила и повышенная чувствительность к колейности в асфальте. Вроде бы и резина на нашей тестовой машине не низкопрофильная, и колёса не перекачаны — а всё равно реагировал, требуя периодических подруливаний.

Реальный расход топлива у кроссовера (по данным борткомпьютера) составил чуть более восьми литров на сотню при езде по трассе. В городе, при перемещениях по полупустой летней столице, стабильно получалось около десяти литров. В зимних заторах потребление горючего наверняка будет выше.

Комплектации, цены, выводы

Самая доступная версия кроссовера — со 190-сильным мотором, роботом и передним приводом предлагается за 3,1 миллиона рублей. Вторая комплектация, стоящая на ступень выше базы, отличается 184-сильным двигателем, 8-ступенчатым автоматом вместо робота и наличием полного привода. Она уже оценивается в 3,3 миллиона рублей.

В топовой комплектации к богатому базовому оснащению Soueast S07 добавляется пакет водительских ассистентов, трёхзонный климат-контроль, встроенный видеорегистратор, передний парктроник, а также 19-дюймовые диски вместо R18. Такая машина стоит уже 3,45 миллиона рублей.

Как мы видим, по ценовому позиционированию кроссовер Soueast S07 помещается аккуратно между моделями Chery Tiggo 8 Pro и Exeed TLX. Чисто теоретически он должен найти свою небольшую аудиторию, которая не готова переплачивать за премиальный налет Exeed, но хочет получить чуточку больше, чем владельцы обычных Chery. Однако с похожей философией на рынке присутствуют и другие бренды конгломерата Chery Automobile наподобие Jaecoo, Omoda, Jetour, не говоря уже о многочисленных конкурентах от других китайских концернов. Так что закрепиться на рынке Soueast S07 будет не очень-то и просто.

Плюсы Soueast S07

Оригинальная, непримелькавшаяся внешность.

Богатая базовая комплектация.

Качественные и дорогие материалы отделки интерьера.

Просторный салон.

Минусы Soueast S07

Недочёты эргономики водительского места.

Слабый радиоприёмник.

Посредственная шумоизоляция.

Жёсткая подвеска.

