Дороги на Аляске: какие испытания могут ждать президентские кортежи

Уже завтра на Аляске пройдут переговоры президентов России и США. Выбор этого удалённого и сурового региона не случаен: Аляска символизирует нейтральную территорию, далёкую от политических центров. Однако климатические условия и рельеф 49 штата США ставят перед организаторами серьёзные логистические вызовы. Рассказываем, как обстоят дела с дорогами на этом полуострове, на чём ездят сами аляскинцы и какие автомобили из кортежей двух лидеров лучше всего готовы к местным трассам.

© Андрей Гордеев/РИА Новости

Погода и дороги Аляски: испытание для любого транспорта

Аляска — край с экстремальным климатом. Без каких-либо оговорок. Лето чаще всего ограничивается июлем, а в августе температура здесь редко поднимается выше +15 °C. Аляска обладает одной из самых малоразвитых дорожных сетей среди всех штатов США. Общая протяжённость автомобильных дорог на его территории составляет около 28 тысяч километров, при этом только пятая часть из них, примерно 5 600 км, имеет твёрдое асфальтовое покрытие. Остальные дорожные артерии представляют собой грунтовые или гравийные трассы, состояние которых значительно ухудшается в непогоду.

Среди ключевых транспортных артерий Аляски особое значение имеет Паркс Хайвей (Parks Highway), соединяющая два крупнейших города штата — Анкоридж и Фэрбанкс (официальное обозначение — шоссе № 3). Хотя эта трасса частично асфальтирована, на многих участках водителям приходится преодолевать гравийные отрезки с нестабильным покрытием.

© mos_rittiron/Shutterstock

Ещё сложнее проехать по Далтон Хайвей (Dalton Highway) c официальным обозначением шоссе № 11. Трасса тянется к побережью Северного Ледовитого океана. Эта дорога на 80% состоит из укатанного гравия, отличается множеством глубоких ухабов и опасных участков, где даже в летние месяцы может сохраняться лёд.

На фоне остальных магистралей относительно благополучным выглядит шоссе № 1 Сьюард Хайвей (Seward Highway) длиной 126 миль (около 202 км), где качество покрытия в целом соответствует стандартам американских дорог. Однако и здесь в горных районах путешественников подстерегают опасности в виде возможных камнепадов и оползней.

Отдельную и особую проблему представляют грунтовки, которые после обильных дождей превращаются в труднопроходимое грязевое месиво. Не лучше обстоят дела и на гравийных трассах — постоянное движение тяжёлого транспорта приводит к образованию так называемой «гребёнки» — характерных поперечных волн на поверхности, которые создают сильную вибрацию и могут стать причиной серьёзных повреждений подвески обычных легковушек. Всё это делает полноприводные внедорожники практически незаменимыми в таких условиях.

© Troutnut/Shutterstock

Автомобили Аляски: какие машины выживают в таком климате

Жители Аляски, как правило, выбирают транспорт, способный пережить морозы, бездорожье и долгие перегоны между посёлками. Среди самых популярных моделей большую часть составляют полноразмерные пикапы, внедорожники и кроссоверы.

Ford F-150

На Аляске этот пикап популярен благодаря надёжному полному приводу и стальной защите двигателя. Клиренс составляет 250 мм, есть опционная пневмоподвеска. Уже базовый мотор V6 может похвастать крутящим моментом в 637 Н•м. Зимний пакет включает подогрев сидений, руля и зеркал.

Toyota Tacoma

Ценится за простоту конструкции и ремонтопригодность. Оснащается дизельными или бензиновыми двигателями, имеет блокировку заднего дифференциала. Дорожный просвет — 280 мм. Система Multi-Terrain Select позволяет настроить пикап для движения по песку, грязи или снегу.

Chevrolet Silverado 1500

Оснащается мощными дизельными двигателями Duramax, развивающими до 910 Н•м крутящего момента. Усиленная рама выдерживает серьёзные нагрузки. Клиренс — 260 мм. Доступны грязевые шины и лебёдка. Система Trailering Package упрощает перевозку прицепов со снегоходами.

Ram 1500 Rebel

Оснащается легендарным двигателем HEMI V8. Регулируемый клиренс — до 290 мм — позволяет адаптироваться к разным дорожным условиям. В мультимедийно-развлекательной системе есть навигация для бездорожья.

© Vitali Adutskevich/Shutterstock

GMC Sierra AT4

Пикап с пневмоподвеской, регулирующей клиренс до 300 мм. Система Terrain Mode позволяет выбрать оптимальные настройки двигателя и трансмиссии для езды по снегу, грязи и песку.

Toyota 4Runner

Рамный внедорожник с клиренсом в 240 мм. Простая конструкция с минимальным количеством электроники повышает надёжность в удалённых районах. Система Crawl Control помогает преодолевать сложные участки.

Lexus GX 460

Люксовый рамный внедорожник с постоянным полным приводом, клиренсом в 215 мм и понижающей передачей. Система кинетической стабилизации подвески улучшает управляемость на бездорожье.

Jeep Wrangler Rubicon

Благодаря усиленным мостам и 33-дюймовым шинам отличается высокой надёжностью и потрясающей проходимостью. Защита картера и усиленные пороги страхуют от повреждений на бездорожье. Клиренс — 274 мм. Полный привод Rock-Trac с понижающей передачей.

Кортежи Трампа и Путина: сравнение технологий

Российский кортеж

Автопарк президента России практически полностью переведён на отечественные автомобили Aurus, разработанные с учётом российского климата. Aurus Senat оснащён полным приводом с электронной блокировкой межосевого дифференциала и пневматической подвеской, позволяющей увеличивать клиренс до 170 мм — рекордного показателя для бронированных лимузинов! У обычных седанов Senat без бронекапсулы он и вовсе может достигать 200 мм.

© Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Внедорожник сопровождения Aurus Komendant обладает постоянным полным приводом с понижающей передачей и адаптивной пневматической подвеской, регулирующей клиренс в диапазоне от 230 до 260 мм. Углы въезда и съезда составляют 25° и 27°, что делает эту модель идеальной для гравийных трасс и лёгкого бездорожья.

© Haggardous50000/Shutterstock

Не меньшего внимания заслуживает минивэн Aurus Arsenal, который также используется службой охраны. Этот 9-местный, без малого 6-метровый автомобиль оснащен полным приводом, усиленной подвеской с клиренсом в 200 мм и специальными бронированными стеклами. Детальные характеристики модели из президентского гаража по понятным причинам не разглашаются.

© Aurus

Американский кортеж

Традиционно президент США использует Cadillac One, известный как The Beast («Зверь»), с мощным бронированием, полным приводом, но без понижающей передачи и с клиренсом всего 150 мм. Его возможности на бездорожье ограничены.

© AFLO/Global Look Press

Зато автомобили сопровождения Chevrolet Suburban оснащены полным приводом с электронной блокировкой. Однако их стандартная подвеска и клиренс 200 мм в сочетании с длинной базой 3 302 мм ухудшают геометрическую проходимость.

© STR/NurPhoto via Getty Images

В составе кортежа Трампа также присутствуют полноприводные микроавтобусы Chevrolet Express, используемые для перевозки персонала и оборудования.

© White House Transportation Agency (WHTA)

Чей кортеж круче?

Если сравнивать технические характеристики, то российский кортеж из Aurus лучше адаптирован благодаря более высокому клиренсу и регулируемой подвеске. Американские машины в целом обладают большей массой, обеспечивающей устойчивость, но повышающей риск увязания в грязи. Впрочем, главное при движении кортежей — не характеристки машин, а уровень безопасности, который обеспечивается на маршрутах спецслужбами обеих стран.