Дизельный эффект: тест-драйв пикапа JAC T9 на тяжёлом топливе

С момента появления пикапа JAC T9 на российском рынке, ему под капот напрашивался дизельный силовой агрегат. И вот, наконец, он появился. В канун старта продаж «Рамблер/авто» одним из первых изучил новую модификацию с литерами CTi на шоссе и горном бездорожье.

© JAC

Под капот T9 CTi установлен рядный четырёхцилиндровый турбодизель рабочим объёмом 2,0 литра и мощностью 163 л.с. Представители JAC заявляют, что новый силовой агрегат — собственная разработка компании. Вместе с тем с гордостью добавляют, что система питания у него от именитой немецкой Bosch, а нагнетатель с изменяемой геометрией — от американской Garret.

Любопытно, что в паре с новым мотором на пикапе появилась и новая коробка передач. Как и у бензиновой версии, это тоже 8-ступенчатый автомат. Но если в последней используется агрегат от японской Aisin, то на дизельной машине — от немецкой ZF.

© JAC

Использование разных коробок передач у бензиновой и дизельной модификаций, скорее всего, связано с техническими особенностями моторов. Так, у дизеля крутящий момент выше (410 Нм) и достигается в диапазоне от 1 500 до 2 500 об/мин, в то время как у бензинового мотора пиковые 390 Нм доступны от 1 900 до 3 000 об/мин. Кроме того, у двигателей совершенно разные по характеристикам маховики. Но точные причины такого конструктивного решения представители JAC не раскрывают.

Впрочем, как и не называют поставщиков агрегатов в своих официальных заявлениях. Их бренды угадываются лишь по некоторым маркировкам на узлах и одобрительному молчанию людей из JAC в ответ на соответствующий вопрос.

© JAC

Ищем отличия

Почти 60% покупателей этого пикапа — юридические лица. Оказывается, Т9 довольно активно закупают в корпоративные парки компании Урала и Сибири — преимущественно нефтяники, газовики, энергетики и прочие подобные организации. Для таких клиентов внешность автомобиля уж точно не на первом месте.

Для всех остальных фанатов пикапов лишь отметим, что дизельную версию JAC от бензиновой можно отличить по трём деталям. Первая: у дизеля решётка радиатора чёрного цвета и полностью лишена хрома. Вторая: буквы JAC на ней не красные, а тоже чёрные. Ну и третья: на заднем откидном борту кузова присутствует дизельный шильдик 2.0 CTi.

© JAC

Салоны бензиновой и дизельной версий вообще идентичны. Кожаная отделка передней панели и сидений, цифровая приборная доска, большой тачскрин мультимедийной системы и всё прочее — один в один. Соответственно и все эргономические огрехи, связанные в первую очередь с не очень удобной посадкой, никуда не делись.

© JAC

Грузовая суть

Считается, что дизель — лучший вариант мотора для эксплуатации в тяжёлых условиях: на бездорожье и с серьёзным грузом на борту. Каменистого бездорожья в ходе поездки по кавказским горам и предгорьям нашлось с избытком. А вот грузов в кузове тестового пикапа не было. И этот факт, по правде говоря, расстроил. Дело в том, что задняя подвеска у всех JAC T9 — рессорная. Причём очень мощная. По документам машина рассчитана на перевозку без малого тонны груза. То есть она может без угрозы штрафа двигаться вне московского «грузового каркаса», например.

Кстати, в крайний левый ряд шоссе с тремя и более полосами движения в одну сторону на ней соваться не стоит — во избежание штрафа 2 250 рублей по части 1 статьи 12.15 КоАП. А всё потому, что в СТС JAC T9 значится как «грузовик бортовой» (хотя и категории «В») и его полная разрешённая масса (3 100 кг) превышает установленный законом порог в 2 500 кг.

Так вот, наперекор паспортным данным представляется, что любой JAC T9 без проблем увезёт в кузове не паспортные 980 кг, а тонны полторы, как минимум. Недаром же в ходе заводских испытаний этот пикап, по словам представителей марки, спокойно буксировал 3,5-тонный прицеп.

© JAC

Возвращаясь к вопросу отсутствия груза в машине, приходится констатировать: при полностью пустом кузове на плохой дороге могучие рессоры превращают машину в пыточную для спины и позвоночника, особенно пассажиров заднего ряда. Доводилось и раньше ездить на бензиновом T9, но тогда за подвеской пикапа не было замечено столь экстремальной жёсткости. Быть может, по той причине, что езда была преимущественно на ровном московском и подмосковном асфальте. А на разбитых второстепенных дорогах Карачаево-Черкесии с большим количеством лежачих полицейских даже в самом глухом селе — пустой кузов JAC T9 дал о себе знать по полной программе. К тому же колёса машины, изначально накачанные до паспортных 2,5 атмосфер, в 30-градусную жару нагрелись, увеличив давление до 2,7–2,8. Что лишь усилило эффект дискомфорта.

© JAC

Между гор и скал

Внедорожный маршрут, по которому мы проехали на T9, пролегал по каменистому и ухабистому «грейдеру» строящейся дороги, а затем сквозь ущелье с горной речушкой и крупными валунами. По ним машина скакала как в родной стихии. А каково было внутри — лучше не представлять.

T9 справился со всеми преградами на раз-два. Как и с бродами горной речки глубиной сантиметров под 70–80. Спасибо честному полному приводу с жёстко подключаемым передком и понижающей передачей, а также самоблоку в заднем мосту и заводской стальной защите картера, наконец… Внедорожные качества у любого Т9 на высоте.

© JAC

А вот его экипаж должен быть готов к испытаниям тряской. Впрочем, если забросить в кузов груз килограммов эдак на 300–500, то весьма вероятно, что этот балласт как следует нагрузит рессоры заднего моста и не даст им подбрасывать машину на каждой неровности.

Умеет быстро

Не стоит думать, что загруженный пикап сильно потеряет в динамике. На фоне бензинового собрата дизельный T9 выглядит не хуже. На трассе с хорошим асфальтом обе машины демонстрируют примерно одинаковую энерговооруженность, разгоняясь до крейсерских 90–100 км/ч примерно за 11–12 секунд. Это исключительно наши измерения подручными инструментами — в паспортных данных производитель их не указывает. Впрочем, то, что мы намерили — неплохо для тяжёлого пикапа-работяги.

При этом, если говорить именно об ощущениях от разгона, то сложилось чёткое впечатление, что тандем дизель–ZF гораздо более слажен и гармоничен по сравнению с парой бензиновый мотор–Aisin. Для максимально эффективного разгона JAC T9 CTi не нужно давить газ в пол, как на бензиновой версии. Чуть больше половины свободного хода педали достаточно, чтобы машина начала плавно и напористо набирать скорость. При этом никаких заминок при переключениях, как на бензиновой машине с Aisin, здесь нет. Коробка быстро и плавно перебирает передачи, мотор ровно, по-дизельному, стрекочет, машина уверенно ускоряется... Эластичность дизеля с большим крутящим моментом позволяет уже на низах хорошо тянуть пикап. Словом, этот силовой агрегат на JAC T9 воспринимается намного органичней бензинового.

© JAC

Еще и экономно

Обгоны попутного транспорта, идущего на скоростях свыше 90–100 км/ч, разумеется не молниеносны. Но говорить о том, что дизель на верхах совсем уже закисает и опережения превращаются в мучительно-затяжное драматическое действо, тоже не очень уместно.

Но на трассе, в отличие от бензинового автомобиля, на дизеле лучше всегда ездить в режиме «Спорт». Так коробка реже переключается, а мотор почти постоянно держится в рабочем диапазоне от 2 000 до 3 000 об/мин, где его крутящий момент почти всегда у пиковых значений.

При этом расход топлива в таком режиме остаётся разумным. После нескольких часов езды по скоростной трассе в режиме 100–120 км/ч он так и не превысил 9,7 л на 100 км. И даже при движении по упомянутому выше ущелью с постоянными разгонами и торможениями потребление тяжёлого топлива не превысило 12 литров на 100 км по данным бортового компьютера.

© JAC

Цена вопроса

С точки зрения цен бензиновый пикап все равно выглядит чуть привлекательнее дизельного. Но разница в 160 000 рублей не особо существенна на фоне общей цены модели свыше 3,5 миллионов. А небольшая переплата в дальнейшем наверняка окупится благодаря экономичности дизеля.

Так что если с умом подойти к приобретению, то стоит сделать выбор именно в пользу новой модификации. Главное, чтобы машина не разочаровала излишней жёсткостью, потому что всё остальное у неё — в полном порядке.

Плюсы JAC T9 СTi

Тяговитый двигатель, хорошо согласованный с новым автоматом.

Скромный топливный аппетит.

Большая грузоподъёмность.

Высокая проходимость.

Богатая комплектация.

Минусы JAC T9 CTi

Жёсткая подвеска.

Огрехи эргономики водительского кресла.

Более высокая цена, чем у бензиновой версии.

Технические характеристики JAC T9 CTi