Компромисс для семерых: детальный обзор и тест-драйв флагманского «Москвич 8»

О своих планах запустить производство большого паркетника с индексом «8» Московский автомобильный завод сообщил еще в ноябре 2023 года. Трёх лет нам ждать не пришлось — продажи кроссовера стартовали в июле. «Рамблер/авто» познакомился с долгожданной новинкой, после которой остались противоречивые впечатления.

© Вячеслав Крылов

Да, это снова «китаец»

Тех, кто надеялся, что возрождённый после ухода Renault Московский автомобильный завод наконец представит полностью отечественную разработку, ждёт разочарование. Как и в случае с моделями «Москвич 3» и «Москвич 6», новинка под индексом «8» оказывается точной копией китайского автомобиля. На этот раз для ребрендинга выбрали кроссовер X8 из линейки Sehol — суббренда компании JAC, дебютировавший еще в 2020-м.

Оригинальная версия Sehol X8 запоминалась агрессивным дизайном с «акульим носом» — массивной решёткой радиатора с обратным наклоном. Однако в 2022 году китайцы обновили модель, представив удлинённую версию Sehol X8 Plus с тремя рядами сидений.

Помимо прибавки в длине (целых 10 см), модификация получила радикально переработанную переднюю часть с широкой, почти вертикальной фальшрадиаторной решёткой. Именно этот вариант и лёг в основу «Москвича 8» — всё, что сделали на заводе, это заменили шильдики на капоте, крышке багажника и руле.

© Вячеслав Крылов

На московском предприятии кроссовер пока что собирают по методу крупноузловой сборки. Это значит, что готовый окрашенный кузов приезжает из Китая, а на месте к нему крепят подвеску, устанавливают двигатель и коробку передач. Все эти компоненты, как и сам кузов, поставляются прямо с завода JAC в Хэфэе.

Любопытно, что «Москвич 8» — далеко не единственный пример экспорта моделей JAC под другими именами. Как минимум, тот же самый кроссовер продаётся в Мексике и Италии. Так что, по сути, покупатель в России получает не локальную разработку, а глобальный продукт китайского автопрома — просто с другим логотипом на решётке.

© Вячеслав Крылов

Как он выглядит

Не сказать, что элегантно, тем не менее благодаря рельефной огранке и большим 19-дюймовым колёсам смотрится автомобиль спортивно и вполне пропорционально, удачно маскируя 4 825 мм длины и семейную сущность. Широкие, заканчивающиеся боковыми вертикалями планки ходовых и задних габаритных огней хорошо выделяют машину из потока в тёмное время и визуально роднят «восьмёрку» с другими моделями семейства.

Дверные ручки здесь обычные, не выдвижные — и это скорее плюс, чем минус. В условиях российских зим и далёких от стерильности дорог такая конструкция куда надёжнее модных, но капризных сенсорных решений.

© Вячеслав Крылов

Кстати, ещё при запуске «Москвича 3» завод с гордостью заявлял о лучшей в России антикоррозийной обработке кузова — это касалось как текущих, так и будущих моделей. Проверить эти слова на практике в случае с «восьмёркой» пока сложно. Зато уже сейчас видно, что полностью прикрытые дверями пороги — удачное решение: и от реагентов они будут страдать меньше, и водитель с пассажирами не испачкают брюки, выходя из машины.

Интерьер: аромат прошлого и глянцевый гламур

Первое, что встречает тебя при открытии двери, — характерный запах. То самое «амбре», которым грешили китайские автомобили-первопроходцы на нашем рынке лет десять-пятнадцать назад. Казалось, современные модели давно избавились от этого «ароматного» наследия, но, увы, «Москвич 8» решил вернуть нас в прошлое.

При этом пластик верхней части панели мягкий на ощупь, и сам стиль исполнения интерьера вполне современен. Но обилие глянцевых чёрных поверхностей и блестящих хромированных вставок — не лучшее решение. Во-первых, при ярком дневном свете они бликуют, а во-вторых — все эти поверхности неизбежно покрываются отпечатками пальцев, превращаясь в настоящее полотно для художника-абстракциониста.

© Вячеслав Крылов

Но настоящим разочарованием стало водительское место. Подушка сиденья плоская и короткая, а сама посадка — неестественно высокая. Для невысоких водителей это плюс — обзорность действительно хорошая. Но если ваш рост перевалил за 185 см, то взгляд упирается прямо в верхнюю кромку ветрового стекла, а чтобы посмотреть на приборную панель или мультимедийный экран, приходится буквально «нырять» глазами вниз. Ситуацию усугубляет отсутствие регулировки рулевой колонки по вылету — приходится выбирать: либо удобно сидеть, либо комфортно держать руль.

© Вячеслав Крылов

Цифровая приборная панель выполнена в современном стиле, однако лишена классических круглых шкал, которые были бы куда удобнее для быстрого восприятия информации. Благо со спидометром проблем нет — цифры читаются отлично.

Мультимедийная система также оставила двоякое впечатление. С одной стороны, графика чёткая, интерфейс отзывчивый, а управление климатом вынесено на отдельные физические кнопки — это радует. Apple CarPlay работает без нареканий, а вот с Android Auto возникли проблемы — подключиться не удалось, несмотря на несколько попыток с разными смартфонами.

© Вячеслав Крылов

Ещё один странный момент — камеры кругового обзора. Углы обзора у них слишком широкие, из-за чего картинка сильно искажается. Функция вроде бы есть, но пользоваться ей не очень удобно.

Зато селектор коробки передач оказался приятным исключением. Компактная шайба на центральном тоннеле лежит прямо под рукой, позволяя одним движением выбрать нужный режим, а кнопка паркинга сверху — это вообще образец интуитивности. Жаль, что таких продуманных решений в салоне не так много, как хотелось бы.

© Вячеслав Крылов

Удобство пассажиров: семья будет довольна

Подушки сидений второго ряда, как и водительского кресла, могли бы быть подлиннее. Однако дефицита пространства здесь точно нет — места в ногах и над головой хоть отбавляй. К тому же спинку можно откинуть на приличный угол, превратив поездку в почти курортный отдых.

По ширине диван без проблем вмещает троих взрослых. Так как автомобиль переднеприводный, конструкторы сделали сзади ровный пол, не доставляющий каких-либо неудобств сидящему посередине. Если же ехать вдвоём — можно разложить центральный подлокотник с парой подстаканников.

© Вячеслав Крылов

Дополнительные удобства для задних пассажиров не ограничиваются регулируемыми дефлекторами — на торце центрального тоннеля установлена пара USB-разъёмов. Причём один из них – мощный Type-C на 60 Вт, способный заряжать гаджеты почти так же быстро, как розетка. Карманы на спинках передних сидений, индивидуальная подсветка и крючки для одежды довершают картину семейного уюта.

Третий ряд, как водится, требует небольшой акробатики — забраться туда можно только с правой стороны. Разумеется, на «галёрке» не ждёшь кожаных кресел с ортопедическими профилями — посадка тут больше напоминает табурет, да и колени приходится поднимать довольно высоко. Но даже при росте 185 см ты не чувствуешь себя зажатым, как в консервной банке. А наличие отдельного кондиционера и USB-порта для зарядки делает эти места вполне пригодными для непродолжительных поездок.

© Вячеслав Крылов

Багажник: без сюрпризов

Как и положено полноразмерному кроссоверу, «Москвич 8» предлагает внушительное пространство для багажа. Сложи второй и третий ряды сидений — и перед тобой окажется ровный пол с полезным объёмом за два кубометра. Даже если убрать только «галёрку», места хватит для перевозки стиральной машины или пары крупных коробок. Ну а когда все ряды заняты пассажирами, в оставшемся отсеке можно вертикально поставить чемодан или уложить две-три спортивные сумки — стандартный набор для семейной поездки.

© Вячеслав Крылов

Но на этом список удобств заканчивается: ни сеток для фиксации груза, ни крючков на боковинах не предусмотрено. Всё придется докупать у дилера. Органайзер в подполе почти полностью занят инструментами, а в топовой комплектации там еще и разместили сабвуфер — так что даже роллерную шторку нельзя убрать в предназначенные для неё пазы. Зато крышка багажника порадовала регулировкой угла открывания — полезная опция для низких гаражей.

Как едет «Москвич 8»: торопиться не стоит

Силовой агрегат «Москвича 8» схож с тем, что устанавливают на старшие версии лифтбэка с индексом «6». Различия только в ступенях роботизированной коробки. У флагманского кроссовера их на одну больше — семь против шести. Но если в младшей по рангу модели связка робота и полуторалитрового 174-сильного турбомотора работает весьма бодро, то на старшем кроссовере демонстрирует совершенно иной характер.

Робот на «восьмёрке» настроен иначе. Будь то старт с места или попытка резко ускориться для перестроения или обгона — каждый раз коробка выдерживает заметную паузу. И спортивным режимом эта задумчивость, к сожалению, не лечится. Даже при высоких оборотах сильное нажатие на педаль газа вызывает у коробки замешательство.

© Вячеслав Крылов

При этом сам мотор совсем не плох. Несмотря на небольшой рабочий объём, он способен обеспечить 2,2-тонной машине неплохое ускорение и со ста, и со ста тридцати километров в час. Вот только о комфортной тишине на скоростях за 100 км/ч можно забыть — в салоне отчётливо слышно не только работу двигателя, но и навязчивый гул шин, и шум набегающего воздушного потока.

Не спешить стимулирует и подвеска, которая плохо фильтрует даже небольшие неровности. С хорошего асфальта лучше не съезжать, и не только по причине отсутствия полного привода. На стыках и ямках чувствуется вся тяжесть неподрессоренных масс. Выражаясь метафорически, «Москвич» не разглаживает ухабы, а сильно бьёт по ним, будто бы выказывая раздражение.

Словом, энергоёмкостью подвеска не радует, при этом она отнюдь не жёсткая. На крупных волнах асфальта кузов заметно раскачивается — задние амортизаторы не всегда успешно справляются с гашением колебаний. В крутых поворотах, особенно на неровностях, кроссовер норовит соскользнуть с траектории, а система стабилизации работает достаточно резко. Не добавляют устойчивости и посредственные китайские шины Wanli Rangetour SU027. В сочетании с вязким, лишённым чёткой обратной связи рулем всё это заставляет заранее сбрасывать скорость перед манёврами.

© Вячеслав Крылов

Единственное, что не вызывает нареканий — тормоза. Они работают чётко и предсказуемо на всех скоростях, позволяя точно дозировать замедление. Но даже надёжные тормоза не меняют общего впечатления — за рулём «Москвича 8» лучше никуда не торопиться и по возможности выбирать дороги с хорошим покрытием.

Сколько стоит «Москвич 8»

Цена на базовый «Москвич 8» в комплектации «Бизнес» стартует с отметки 2 950 000 рублей. За эти деньги покупатель получает вполне приличный уровень оснащения: салон, отделанный экокожей, 18-дюймовые диски, 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, медиасистему с тачскрином и климат-контроль. Из приятных дополнений — светодиодная оптика и камера заднего вида. Правда, бесключевой доступ в базе не предусмотрен — странная экономия для автомобиля, который уже вплотную подбирается к трёхмиллионной планке. Впрочем, альтернатив на рынке все равно нет — другой новый 7-местный кроссовер за эти деньги вы просто не найдёте.

© Вячеслав Крылов

Добавив 260 тысяч, можно взять комплектацию «Техно» за 3 210 000 рублей. Здесь оснащение уже куда богаче. Добавляются вентиляция передних сидений, камеры кругового обзора, мониторинг слепых зон, интерьерная подсветка, отдельный кондиционер для третьего ряда и электропривод багажной двери. Этот вариант явно выигрывает по соотношению цены и оснащения.

Наконец, топовый «Премиум» за 3 370 000 рублей предлагает полный набор ассистентов вождения: от адаптивного круиз-контроля до автоматического торможения. Кроме того, самой дорогой версии положена панорамная крыша и премиальная аудиосистема с 12 динамиками и сабвуфером. Впрочем, стоит ли переплачивать за эти опции — вопрос спорный. Если вам не нужны все эти «плюшки», «Техно» выглядит самым разумным выбором.

© Вячеслав Крылов

Вывод: флагман с оговорками

«Москвича 8» — типичный представитель эпохи ребрендинга: китайская начинка в российской упаковке. Заявленный как флагман семейства, он действительно предлагает то, чего не хватает многим конкурентам — три ряда сидений за относительно вменяемые деньги. Но за эту доступность приходится платить компромиссами.

Плюсы:

Просторный салон с честной семиместной компоновкой

Разумная цена в своем сегменте

Минусы:

«Задумчивая» роботизированная коробка передач

Посредственная шумоизоляция

Неуклюжая подвеска, сочетающая жесткость с раскачкой

Кому подойдет:

Семьям, которым принципиально нужен новый 7-местный кроссовер за 3-3.5 млн рублей. В этом сегменте альтернатив действительно нет.

Кому лучше поискать другой вариант:

Тем, кто ценит высокий комфорт и отточенную управляемость. Москвич 8 — это машина «по расчету», а не «по любви».

