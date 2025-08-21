От BMW iX3 до нового Porsche Cayenne: 15 главных новинок осени 2025

Осень — традиционное для автопроизводителей время презентации новинок. В этом году сезон премьер обещает быть особенно богатым, поскольку с 9 по 14 сентября в Мюнхене пройдёт международный автосалон IAA Mobility. Выставка, которая до 2021 года проходила во Франкфурте-на-Майне, станет местом дебюта сразу нескольких десятков машин — от серийных моделей до концепт-каров. Рассказываем, о главных автомобильных новинках предстоящей осени.

© Polestar

Audi RS5

Одной из главных премьер осени должно стать новое поколение Audi RS5, поскольку базовые лифтбек и универсал уже рассекречены. Более того, показана и «подогретая» модификация S5, так что на рынке не хватает только флагманского исполнения RS5. Машины активно обкатываются на «Нордшляйфе», а премьера ожидается на домашнем для марки автосалоне в Мюнхене.

Модель, скорее всего, сохранит верность мощным бензиновым турбомоторам, но ради соответствия ужесточившимся экологическим нормам производитель сделает новое семейство Audi RS5 подключаемым гибридом. Ожидается, что наддувный двигатель V6 будет сочетаться с электрической составляющей, на которую намекают двойные крышки «топливных баков» на замеченных прототипах.

© Audi

BMW iX3

Премьера электрического кроссовера BMW iX3, который уже неоднократно показывали публике в виде закамуфлированных предсерийных образцов, также ожидается на мюнхенской выставке. Но на мировой рынок новинка выйдет уже в 2026 году. Модель станет важным для марки автомобилем, поскольку на нём дебютирует новая платформа семейства Neue Klasse.

Кроссовер получит 800-вольтовую архитектуру, а запас хода будет достигать 800 км. При этом мощность силовой установки в зависимости от модификации будет варьироваться от 270 л.с. до 1 000 с лишним «лошадей». iX3 также будет поддерживать возможность зарядки от быстрых станций мощностью 400 кВт, что позволит за десять минут восполнить запас хода примерно на 350 км пути. В оснащение войдут растянувшийся от стойки до стойки экран Panoramic Vision, проекционный 3D-дисплей и медиасистема с искусственным интеллектом.

© BMW

Cupra Raval

Cupra — это новое наименование марки Seat. А Raval — её грядущий компактный кроссовер, который дебютирует пока лишь в статусе концепт-кара. Новинку покажут в преддверие премьеры серийной модели и её выхода в продажу в 2026 году. Raval важен как автомобиль, в основе которого впервые применяется перспективная платформа MEB-Entry от Volkswagen Group. В дальнейшем на ней будут базироваться и другие модели брендов, входящих в немецкий концерн.

Так, впоследствии она ляжет в основу будущих серийных Volkswagen ID.2 и Skoda Epiq. Естественно, в духе времени все три модели окажутся электромобилями. Никакой другой информации об этих машинах пока нет.

© Cupra

Mercedes-Benz GLC with EQ Technology

Электрический кроссовер Mercedes-Benz EQC в новом поколении превратится просто в модификацию семейства GLC, но зато со своим именем with EQ Technology. Визуально «электричка» будет отличаться от версий с ДВС лишь небольшими акцентами. А вот техническая начинка будет иной.

Так, GLC EQ Technology с новой 800-вольтовой архитектурой получит батареи ёмкостью 94,5 кВт·ч, которые будут поддерживать зарядные терминалы постоянного тока мощностью 320 кВт. Это обеспечит запас хода до 650 км. Покупателям предложат переднеприводную одномоторную версию на 272 л.с. или двухмоторный полноприводный вариант на 489 сил. Особняком будет стоять флагманская 608-сильная модификация от AMG.

© Mercedes-Benz

Mercedes-Benz EQS

Другой новинкой Mercedes-Benz станет обновлённый электрический седан EQS. Рестайлинговая модель получит внешность в новом фирменном стиле Mercedes, однако главные изменения коснутся технической начинки. Модель примерит инновации от платформ MMA (применяется в Mercedes-Benz CLA with EQ Technology) и MB.EA (применяется в Mercedes-Benz GLC with EQ Technology).

Ожидается, что батареями с EQS поделится CLA, хотя их ёмкость будет увеличена минимум до 100 кВт·ч. А вот электромоторы собственной разработки флагманский электроседан Mercedes-Benz заимствует у нового GLC with EQ Technology, однако варианты их мощностей пока не раскрываются. Естественно, модель получит и все самые актуальные наработки Mercedes в области систем активной безопасности и мультимедийных решений.

© Mercedes-Benz

Mitsubishi Grandis

Возрождённый Mitsubishi Grandis, который был анонсирован текущим летом, покажут уже этой осенью. Впрочем, теперь это будет не минивэн, как машина начала 2000-х, а кроссовер, созданный в кооперации с Renault. Фактически он будет представлять собой перелицованный паркетник Symbioz, который является удлинённой версией Renault Captur.

Помимо логотипа Mitsubishi машина будет отличаться от французского собрата подретушированной внешностью в корпоративной стилистике Dynamic Shield. А вот в салоне изменений будет ещё меньше. Лишь накладка на руле и селектор трансмиссии, причём последний заимствовали у бюджетных моделей Dacia. Никаких других изменений, включая технические, нет.

© Mitsubishi

Nissan Leaf

Несмотря на катастрофическое положение, Nissan продолжает обновлять модельный ряд. Так, Leaf — один из самых популярных электромобилей в мире — сменит поколение. Правда, теперь это будет не бюджетный хэтчбек, а стильный кроссовер. Машина получила полностью новый дизайн, в котором можно даже отыскать черты спорткара Nissan Z. Обещают, что в салоне будет больше места, более качественные материалы и более продвинутое оснащение за счёт современной бортовой электроники.

Несмотря на переход к кроссоверному формату, новый Leaf будет только переднеприводным с единственным электромотором. Базовый вариант — 174-сильный с батареей на 52,9 кВт·ч и запасом хода до 436 км, а топовой назначена комплектация с мотором 214 л.с., аккумулятором 75,1 кВт·ч и автономностью до 604 км.

© Nissan

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

800-сильный хэтчбек Corsa создан силами заводских специалистов Opel. Немецкая марка представит новинку в виде концепт-кара для популярного автосимулятора Gran Turismo 7. Машина оснащена двумя электродвигателями по 476 л.с. Полноприводный хэтчбек с аккумулятором ёмкостью 82 кВт·ч и массой всего 1 170 кг может разгоняться до 100 км/ч за 2 секунды и развивает максимальную скорость в 320 км/ч.

Правда, всё это — исключительно в рамках видеоигры. Хэтчбек, построенный на платформе STLA Small, имеет инфернальный внешний вид за счёт безумного аэродинамического обвеса и 21-дюймовых чёрно-жёлтых дисков спереди и 22-дюймовых бело-жёлтых дисков сзади. Колёса обуты в шины Goodyear, подвеска сделана на компонентах Bilstein, однако всё это демонстрирует лишь внимание создателей к деталям — выпускать Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo никто не собирается. Ареал обитания безумного хэтчбека ограничен виртуальным миром Gran Turismo.

© Opel

Peugeot 208 E-GTi

Новый электромобиль интересен в первую очередь как модель, с которой Peugeot возрождает свой суббренд «заряженных» машин с литерами GTi . Спустя семь лет после снятия с производства Peugeot 208 GTi, этот шильдик возвращается на серийные машины. Причём вновь на 208-й, но теперь электрический.

Помимо агрессивной внешности и салона с многочисленными алыми акцентами новинка технически ничем не отличается от соплатформенных по концерну Alfa Romeo Junior Veloce, Abarth 600e и Lancia Ypsilon HF. Это подразумевает 280-сильный электромотор на передней оси и батарею на 54 кВт·ч с запасом хода до 350 км. Но за счёт того, что E-208 GTi — самый лёгкий среди собратьев, в разгоне 0–100 км/ч он выигрывает у них 0,1 секунды, хотя и уступает целых 20 км/ч по максимальной скорости — она ограничена на 180 км/ч.

© Peugeot

Polestar 5

Шведский производитель электромобилей Polestar пока так и не показал серийный вариант своего концепт-кара Polestar 5, хотя старт продаж модели намечен на 2025 год. Ожидается, что на мюнхенском автосалоне компания рассекретит товарную версию амбициозной новинки, которая должна навязать конкуренцию Porsche Taycan.

Информации о технических характеристиках Polestar 5 пока мало. Из подтверждённого лишь то, что она станет первой моделью бренда с 800-вольтовой бортовой сетью. А в топовых версиях отдача силовой установки будет достигать 880 л.с. Естественно, всё это будет упаковано в традиционный для марки лаконичный дизайн, а салон получит экологичную отделку.

© Polestar

Porsche Cayenne

Бестселлер Porsche также готовится к премьере. В случае с кроссовером Cayenne речь идёт не столько о смене поколений, сколько о смене парадигмы — новинка станет электромобилем с приставкой Electric. Пока, правда, не совсем ясно, будет предложен исключительно электрический вариант, или всё же появятся версии с ДВС.

При этом предсерийные образцы Porsche Cayenne Electric уже показали публике на Фестивале скорости в британском Гудвуде, так что модель готова к премьере. Ожидается, что на автосалоне в Мюнхене и рассекретят машину, которая получит два электромотора, тяговую батарею ёмкостью более 100 кВт·ч, полный привод и более 1 000 л.с. мощности в топовой модификации.

© Porsche

Renault Clio

От французов ждут серийную версию возрождённого компактного хэтчбека Renault Twingo, однако в Мюнхен компания привезёт не его. На немецкой земле состоится презентация Renault Clio нового поколения. Модель обеспечивает компании хорошие продажи, так что с модернизацией своего бестселлера фирма не затягивает.

О новом — уже шестом по счёту — поколении Renault Clio никакой детальной информации пока нет. Можно лишь предположить, что дизайн новинки выполнят в стиле актуальных моделей марки, а технически её унифицируют с уже выпускающимися автомобилями Renault и Nissan. Так что можно ожидать гибридных силовых агрегатов и полностью электрической версии.

© Renault

Skoda Vision O

Vision O — концепт-предвестник новой Skoda Octavia. Семейство этой модели уже который год остаётся для чешской марки самой результативной моделью на рынке. Так что на радикальные реформы сверхуспешной по продажам машины компания не готова.

На примере концептуального универсала Skoda Vision O бренд продемонстрирует новый дизайнерский стиль не только грядущей Octavia, но в принципе всех будущих автомобилей марки. Судя по всему, на прототипе будут изучать реакцию публики на перспективный электромобиль, призванный если не заменить, то дополнить существующую гамму Octavia.

© Skoda

Volvo EX60

Volvo уже официально объявила в своих социальных сетях, что электрическая модификация популярного кроссовера Volvo XC60 появится в начале 2026 года. Поэтому премьера серийной версии модели осенью представляется весьма вероятной. Особенно с учётом активной тизерной кампании новинки.

Ожидается, что электрический кроссовер будет схож с текущим поколением Volvo XC60 по габаритам, но получит фирменный стиль в духе актуальных шведских электромобилей. Вероятно, как и лифтбек Volvo ES90, он получит 800-вольтовую электрику, а также заимствует у флагмана базовые электромоторы и аккумулятор.

© Volvo

Volkswagen T-Roc

Компактный кроссовер Volkswagen T-Roc должен стать одной из звёзд мотор-шоу в Мюнхене. Не только потому, что речь идёт об одной из самых популярных моделей в классе, но и по причине радикальных технических инноваций.

T-Roc станет первой моделью Volkswagen, которая получит новую гибридную силовую установку, подобную тем, что уже есть у Toyota. Этот агрегат сможет задействовать как только бензиновый мотор или электродвигатель в зависимости от ситуации, так и их комбинацию. В перспективе этот же гибридный двигатель последовательно-параллельной схемы появится на бестселлерах Golf и Tiguan.