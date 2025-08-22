В России до конца года появится 20 новых моделей авто: список всех новинок

Несмотря на снижение продаж новых автомобилей, производители с оптимизмом смотрят в будущее и готовят к выходу на рынок множество свежих моделей. «Рамблер/авто» рассказывает о главных новинках для России, которые поступят в продажу до конца текущего года.

© Tank

Tenet T7

Пожалуй, стоит начать именно с младшей модели новоиспечённого российского бренда Tenet, чья сборка уже налажена на бывшем заводе Volkswagen в Калужской области.

Технически Tenet T7 — это аналог хорошо известного россиянам кроссовера Chery Tiggo 7L. Под капотом T7 располагается единственно возможный турбомотор рабочим объёмом 1,6 литра и мощностью 150 л.с. Он работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Привод — исключительно передний.

Старт продаж уже объявлен и первые товарные машины поступиди к дилерам, однако широкий выбор для покупателей и насыщение потребительского спроса ожидается в начала сентябра. Цены на модель начинаются от 2 680 000 рублей за базовый вариант Active. А более богатая версия Prime стоит уже от 2 880 000 рублей.

© Tenet

Tenet T8

Там же, в Калуге, идёт сборка и второй модели Tenet — более крупного кроссовера T8. В его случае вновь имеем дело с перелицованной моделью Chery, но на этот раз за основу взят Tiggo 8 Plus.

Подробностей о начинке нет, но, судя по донору, под капот кроссовера будет установлен двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 197 л.с., который работает в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом. Привод ожидается как передний, так и полный. Tenet T8 также должен появиться на рынке в первой половине осени.

© Tenet

Belgee S50

Выход белорусского седана пока не подтверждён официальным офисом производителя, однако автовозы с моделью уже замечены на пути к российским дилерам. Так что выход модели на российский рынок ожидается в ближайшее время.

Как и другие модели бренда Belgee, S50 представляет собой копию очередной модели Geely: на этот раз — компактного седана Emgrand. Машина уже производится на мощностях СЗАО «БЕЛДЖИ» и доступна покупателям в Белоруссии.

Как и Emgrand, седан Belgee S50 оснащается атмосферным 1,5-литровым мотором мощностью 122 л.с., который может работать в паре как с 5-ступенчатой механикой, так и шестидиапазонным автоматом.

© Belgee

BAIC BJ60

BAIC обещает привезти осенью крупный внедорожник BJ60. Модель оснащена 2-литровым дизельным двигателем мощностью 163 л.с. и 8-ступенчатым автоматом, а также полным приводом типа part-time.

Силовая установка модели относится к типу «мягкий гибрид» (MHEV). Дизельный мотор в её составе сопряжён с электрическим стартер-генератором мощностью 10 кВт. Последний заряжает батарею и помогает ДВС в моменты повышенной нагрузки.

© BAIC

Avatr 12

Компания Avatr ранее заявляла о намерении вывести осенью на российский рынок свой электрический седан Avatr 12. Для российского рынка, по крайней мере на начальном этапе, предназначаются модификации с чисто электрической силовой установкой. Хотя в Китае доступен и гибридный вариант модели.

Судя по всему, самая доступная комплектация седана получит 322-сильный электродвигатель на задней оси. Полноприводная версия оснащается двумя моторами суммарной мощностью 578 л.с. Батареи у российских Avatr 12 будут одинаковые — ёмкостью 94,5 кВт⋅ч.

© Avatr

Changan X5 Plus

К концу 2025 года до России должен доехать и кроссовер Changan X5 Plus. Изначально был шанс, что этот автомобиль появится в нашей стране под именем Volga K30 возрождённого бренда «Волга». Однако проект крупноузловой сборки адаптированных для России моделей в Нижнем Новгороде забуксовал. Поэтому X5 Plus появится под собственным брендом Changan.

У X5 Plus в активе один двигатель — это 1,5-литровый агрегат на 188 л.с., который работает совместно с семиступенчатым роботом. Привод — исключительно передний.

© Autohome

Evolute i-Space

В середине лета на выставке «Иннопром» публике была продемонстрирована обновлённая версия собираемого на заводе «Моторинвест» в Липецкой области гибридного кроссовера Evolute i-Space. На рынке она должна появиться ближайшей осенью.

В ходе модернизации модель лишилась решётки радиатора, внешне став максимально похожей на электромобиль. Был также обновлён интерьер. Гибридная силовая установка стала мощнее. Электромотор теперь развивает 218 л.с. против 178 л.с. у первоначального варианта. Заявленный максимальный запас хода вырос на 33% и составляет 1 250 км.

© Evolute

Hongqi HS7

Hongqi пообещал осенью 2025 года вывести на российский рынок полноразмерный кроссовер HS7 второго поколения, который уже окрестили «конкурентом BMW X5». Семиместная модель будет оснащена 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 245 л.с. и 8-ступенчатым автоматом от Aisin. При почти пятиметровой длине модели колёсная база составляет без малого три метра. Так что салон обещает быть просторным.

На российском рынке будут представлены комплектации как с полным, так и с передним приводом. Цены на новинку, увы, пока не оглашены.

© Hongqi

Hongqi L1

Вторая новинка от премиального бренда Hongqi — это большой представительский седан Guoya, который на нашем рынке получит имя L1. Длина его кузова — 5,35 метра, колёсной базы — 3,26 метра. А это значит, что модель по своим габаритам метит в конкуренты Mercedes-Maybach S-class и Rolls-Royce Ghost.

При этом российским покупателям Hongqi L1 будет предлагаться с единственно возможным трёхлитровым бензиновым V6 c двойным турбонаддувом мощностью 380 л.с., восьмиступенчатым автоматом и полным приводом.

© Hongqi

Jaecoo 5

Jaecoo 5 — новый кроссовер дочернего бренда Chery, который должен выйти на российский рынок до конца текущего года. Jaecoo 5 станет младшей моделью в гамме марки — с длиной кузова всего 4,38 метра и колёсной базой в 2,61 метра.

Автомобиль будет представлен у нас исключительно в переднеприводном исполнении с 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л.с. и вариатором.

© Jaecoo

Jetour T1

Новый среднеразмерный кроссовер Jetour T1 ожидается на нашем рынке во второй половине осени. Габариты «копейки» — 4,7 х 1,97 х 1,95 метра, расстояние между осями — 2,8 метра. Модель будет доступна с двумя вариантами бензиновых турбодвигателей.

Первый — 1,5-литровый агрегат мощностью 170 л.с, который работает в паре с 7-ступенчатым роботом. Второй — 2-литровый мощностью 245 л.с., сочетающийся с 8-ступенчатым автоматом. T1 с младшим мотором будет предлагаться в переднеприводном исполнении, а со старшим — в полноприводном.

© Jetour

Soueast S06

До конца года ожидается появление на российском рынке и новой модели бренда Soueast — кроссовера S06. Новый паркетник может оснащаться одним из двух возможных бензиновых турбодвигателей: 1,5-литровым (156 л.с.) или 1,6-литровым (197 л.с.).

Оба мотора работают с роботизированными КП. Первый — с шестиступенчатой, а второй — с семиступенчатой. Ожидается, что на российский рынок поступят модификации как в переднеприводном, так и полноприводном исполнении.

© Soueast

Tank 500 Hi-Charge

Tank 500 недавно обзавёлся гибридной версией, появление которой ожидается в шоу-румах российских дилеров до конца текущего года. Под капотом автомобиля установлен 2-литровый бензиновый турбированный двигатель, последовательно соединённый с электрическим мотор-генератором. От них крутящий момент передаётся на 9-ступенчатый автомат.

Суммарная мощность силовой установки составляет 394 л.с. Ёмкость батареи — 37,1 кВт·ч. При полном заряде она обеспечивает полноприводному кроссоверу запас хода исключительно на электротяге на дистанцию до 115 км.

© Tank

GAC S7

GAC готовится к выходу на рынок совершенно новой модели — гибридного кроссовера GAC S7. В Китае он был представлен чуть более полугода назад под названием GAC Trumpchi S7.

Под капотом гибрида установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 160 л.с., который может вращать передние колеса и заряжать батарею ёмкостью 36,3 кВт⋅ч. В моноприводном варианте у S7 на передней оси установлен также 160-сильный электродвигатель. А в полноприводном исполнении задняя ось модели дополнительно оснащена 109-сильным электромотором.

© GAC

GAC GS4 4х4

В начале осени также расширится список модификаций кроссовера GS4. Он получит полноприводную версию в дополнение к уже представленной на нашем рынке переднеприводной вариации. Под капотом у GS4 2-литровый двигатель мощностью 231 л.с. (на переднеприводной версии — 1,5 литра и 170 л.с ), который сочетается с АКП-8 (переднеприводная комплектация оснащена 7-ступенчатым роботом).

© GAC

Deepal G318

Бренд Deepal — новичок рынка, входящий в группу Changan. Осенью в продажу должен поступить его дебютант в лице полноприводного кроссовера Deepal G318. Брутальной внешности машину уже показали публике в рамках прошедшей летом в Екатеринбурге выставки «Иннопром».

Длина его кузова — чуть более пяти метров, колёсная база — 2,88 метра. Кроссовер получил гибридную силовую установку последовательного типа. В неё входит бензиновый 1,5-литровый мотор мощностью 150 л.с., выполняющий функции электрогенератора, и по одному электродвигателю на каждой из осей суммарной мощностью 430 л.с.

© Deepal

Deepal EO7

Второй моделью в линейке Deepal станет кросс-купе EO7. Его фишкой считается способность превращаться в своего рода пикап: электропривод может убирать крышку багажного отделения под крышу салона.

Для китайского рынка кроссовер оснащают как гибридными, так и электрическими силовыми установками мощностью от 224 до 598 л.с. Какие из них появятся на российском рынке, пока не ясно. Также пока ничего неизвестно о типах привода модели, которые предложат российским покупателям.

© China News Service/Getty Images

Oting Rich 7

Осенью на наш рынок выйдет новый рамный пикап марки Oting — модель Rich 7. На родине модель известна под названием Dongfeng Rich 7 и считается китайским вариантом пикапа Nissan Navara.

Машина оснащается либо 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 228 л.с., либо 2,3-литровым турбодизелем мощностью 166 л.с. В трансмиссии (либо заднеприводной, либо полноприводной) может устанавливаться как пятиступенчатая механика, так и 9-диапазонный автомат.

© Oting

Oting Z9

Вторая новинка от Oting — пикап Z9. Он также должен появиться на российском рынке до конца текущего года. Oting Z9 — это китайский брат-близнец пикапа Nissan Z9, который производится в Поднебесной на совместном предприятии Nissan и Dongfeng, которое называется Zhenghou-Nissan.

Моторы — это либо 2-литровый бензиновый агрегат с отдачей 258 лошадей, либо 2,3-литровый турбодизельный мощностью 190 сил. Трансмиссия полноприводная с единственно возможной АКП от ZF.

© Oting

Sollers SP7

Ожидается, что осенью 2025 года первые покупатели получат этот минивэн, собираемый на заводе Sollers в Елабуге. С технической точки зрения SP7 — копия однообъёмника JAC Refine RF8.

Модель оснащается одной силовой установкой, которая сочетает в себе 2-литровый 237-сильный бензиновый агрегат и 8-диапазонный автомат. Привод — передний. Вэн можно будет приобрести как в семиместном варианте, так и в люксовом четырёхместном исполнении.