«Москвич» готовит к выпуску новую модель: первые фото и подробности

Похоже, «Москвич» готовит к выпуску новую модель, а также может сменить стратегического партнера — компанию JAC — на другого крупного китайского производителя. В объектив нашего корреспондента попал закамуфлированный прототип с площадки столичного предприятия, что может подтверждать информацию о поиске заводом нового технологического компаньона. О том, что на самом деле происходит на предприятии и насколько вероятна смена партнера — в репортаже «Рамблер/авто».

© Кирилл Каллиников/РИА Новости

Новый кроссовер в камуфляже: будущая новинка?

За тройным сетчатым по периметру МАЗ «Москвич» можно увидеть не только парковку для сотрудников, но и технику, которую выпускает и испытывает завод. Так, помимо череды уже знакомых моделей нам удалось разглядеть несколько компактных кроссоверов в камуфляже, размером примерно с Hyundai Creta.

Как можно увидеть на фото, их экстерьер ничем не напоминает собираемые сейчас на заводе паркетники с индексами «3» и «8». Совершенно точно, что это не наследие, доставшееся «Москвичу» от Renault, — замаскированный автомобиль не похож ни на одну из моделей французского автогиганта.

© Андрей Титов/РамблерАвто

При этом ранее сообщалось о возможной смене стратегического технологического партнера — компании JAC — на другого крупного китайского производителя.

По данным портала «Китайские автомобили», столичное предприятие подало заявку на получение одобрения типа транспортного средства (ОТТС), необходимого для производства и продажи новой модели. Судя по документации, которую публикует издание, новая машина будет называться М70.

Сообщается, что новый автомобиль будет оснащаться двумя вариантами двигателей объёмом 1,5 и 2,0 литра. Подобными характеристиками обладает множество моделей из Поднебесной, однако согласно данным издания, речь идет о модели HS британо-китайской марки MG, которая с 2007 года входит в китайский конгломерат SAIC Motor.

© MG

Мы изучили изображения моделей в актуальной линейке кроссоверов экс-британского бренда, однако точных совпадений с нашей находкой не обнаружили. При этом, между закамуфлированным экземпляром на фото и MG HS действительно есть некоторые сходства: расположение блока фар и «противотуманок» в максимально нижней точке, а также рисунок сетки переднего воздухозаборника.

С другой стороны, закамуфлированный «Москвич» чуть меньше в размерах, а на капоте и крыше установлены массивные элементы, которых на оригинальном автомобиле нет.

Запрос «Рамблер/авто» о возможной смене технологического партнера и выпуске новой модели в пресс-службе завода «Москвич» комментировать отказались.

«Просим вас ориентироваться только на официальные заявления компании» — заявил представитель компании.

Новые «Москвичи 8», отсутствие «Москвич 6» и забытые «Дастеры»

При этом, несколько дней назад пресс-служба предприятия опубликовала официальное заявление о реализации лишь 24 экземпляров «Москвич 8» с момента старта продаж 21 июля. Такой результат многие эксперты и СМИ связали с производственными проблемами предприятия. Однако, судя по тому, что на площадке завода мы увидели не менее сотни новеньких «восьмерок», мизерные продажи этой модели, скорее всего, не связаны с дефицитом поставляемых из Китая машинокомплектов. Более вероятно, что дело в низком спросе на сам автомобиль.

© Андрей Титов/РамблерАвто

Помимо запасов «восьмой» модели, на заводской площадке мы обнаружили значительное количество «Москвичей 3» — в основном бензиновых версий. Также на парковке было замечено немало более крупных кроссоверов «Москвич 5». Продажи этой модели анонсировали еще на 2024 год, однако пока все ограничилось выпуском небольшой опытной партии машин, которую распределили среди организаций Москвы и сотрудников завода для ездовых испытаний.

Что любопытно, в этом царстве кроссоверов мы не увидели ни одного лифтбека «Москвич 6». Судя по тому, что еще весной завод убрал из прайс-листа самую доступную версию модели, а результаты продаж машины за 6 месяцев этого года по данным «Автостата» не превысили 800 штук, можно предположить, что предприятие сильно сократило объемы выпуска лифтбэка. Впрочем, комментировать ситуацию с моделью «Москвич 6» и объемами её выпуска пресс-служба завода также отказалась.

Помимо закамуфлированных прототипов на парковке предприятия по-прежнему остаются модели Renault. Так, более десятка «Дастеров» второго поколения, выпуск которых был прекращен ещё в 2022 году, до сих пор пылятся под открытым небом. Некоторые из машин были в камуфляже, а некоторые — в совершенно товарном виде. Судя по тому, что на одном из кроссоверов был установлен внутренний заводской номер, скорее всего, это опытные предсерийные образцы.

© Андрей Титов/РамблерАвто

Чего ожидать от «Москвича» в ближайшее время

Делать однозначные выводы и давать конкретные прогнозы пока рано, однако вероятность смены китайского партнера похоже действительно существует. Об этом свидетельствуют не только многочисленные утечки, но неизвестные ранее закамуфлированные автомобили на территории завода.

Кроме того, снижение спроса и объемов выпуска «Москвич 6», а также не очень успешный старт продаж флагманской «восьмерки», действительно, могут подтолкнуть руководство предприятия сменить технологического партнера. Такой шаг может позволить наладить выпуск новых более конкурентоспособных моделей, которые будут лучше востребованы у российских покупателей.