Посмотрите, что стало с китайским авто после 33 тысяч километров пробега

Короткая поездка во время тест-драйва в автосалоне дает представление о потребительских свойствах машины, но не скажет ничего об эксплуатационных характеристиках. Например о том, как проявит себя автомобиль после нескольких десятков тысяч километров пробега. «Рамблер/авто» детально изучил, как отразилась длительная эксплуатация в сложных условиях на кроссовере GAC GS8.

© GAC

Так сложилось, что в наши руки на некоторое время попал GAC GS8 из пресс-парка российского представительства бренда. Причем не новенький, «с иголочки», а уже повидавший многое на своем веку автомобиль с пробегом более 33 тысяч. километров.

© Алексей Батушенко

Вы скажете, что 33 000 км не пробег, а ерунда. И будете неправы. Дело в том, что эти километры машина прошла в руках десятков разных водителей, на регулярной основе пишущих статьи и снимающих сюжеты об автомобилях. И многие не всегда бережно относятся к оказавшейся в их руках технике. Даже наоборот: некоторые норовят эксплуатировать тестовые машины на пределе возможностей и, порой, даже на грани разумного, чтобы потом получить максимальный отклик от своих читателей и зрителям.

По этой же причине, в прежние времена сотрудники представительств европейских, японских и корейских автоконцернов в России полагали, что километры пробега на одометре тестовой машины следует умножать вдвое или даже втрое – чтобы составить представление об истинном износе этих автомобилей.

Поговаривают даже, что на сборочных предприятиях VW, например, машины для комплектования пресс-парков по всему миру собирались по отдельной техкарте. Если это действительно так, то понять их не очень сложно. Особенно, когда знаком замашками некоторых коллег-журналистов, а тем более блогеров.

Один из них, например, каждую тестовую машину разгоняет до скорости около 150 км/ч, а затем тормозит в пол. И так три раза подряд. Объясняется это желанием «проверить тормоза». Характерно, что, в его текстах потом итоги таких «проверок», как правило, вообще никак не отражаются. Зато тормозные диски после таких экспериментов «плывут» на многих тестовых легковушках. Ведь не все модели подготовлены для подобных автоспортивных нагрузок.

Кстати, у «нашего» GAC GS8 тормоза при интенсивном торможении слегка «били». И я подозреваю, что лично знаком с «первопричиной» этого эффекта. В остальном же машина на ходу теста нареканий не вызывала: мотор работал как часы, управлялся кроссовер адекватно, как и должен. Никаких посторонних звуков при движении машина не издавала, электрика тоже вроде бы была в порядке.

© Алексей Батушенко

Сколы на кромке капота GAC – последствия «прилетов» камней с дороги.

Пристрастный осмотр лакокрасочного покрытия GS8 ничего криминального не выявил. Пара сколов на передней кромке капота – последствия «прилетов» камней с дороги. К примеру, на моделях «Тойота», с которыми себя роднит GAC, помнится, после перехода на экологические краски все бывало похуже и после 15-20 тысяч километров пробега. И все же рекомендация нынешним и будущим владельцам GS8 при возможности озаботиться установкой пластикового защитного экрана на крышку капота.

© Алексей Батушенко

Пластик салона и его общее состояние нареканий не вызывают.

Потертостей, царапин и тому подобных изъянов не видно. Но тут надо отдать должное темному оформлению. Будь в интерьер материалы светлых оттенков – выглядело бы все иначе.

© Алексей Батушенко

Слабое место практически азиатских автомобилей – низкое качество экокожи.

Больное место практически азиатских автомобильных брендов – крайне быстро протирающаяся и трескающаяся экокожа сидений. В особенности это касается водительского кресла, которое используется наиболее интенсивно. На момент обследования у «нашего» кроссовера экокожа имел вмятины, но выглядела довольно свежей. Удивительно, но состояние кожаной отделки рулевого колеса также не вызвало вопросов.

© Алексей Батушенко

Клипсу напольного коврика вырвало с корнем еще до нашего теста.

А вот напольный коврик водительского места не выдержал жестокого обращения. Одна из фиксирующих клипс вырвана с корнем. Хозяевам GAC на заметку: рекомендуем снимать коврики для его мойки максимально аккуратно.

© Алексей Батушенко

Декоративное покрытие «под никель» ручки водительской двери уже начало облезать.

А вот это уже «косячок». Декоративное покрытие «под никель» ручки водительской двери начало облезать от частого контакта. Пока это не очень заметно. Только водительские пальцы каждый раз при открывании двери ощущают образовавшиеся заусенцы. Но со временем процесс отслаивания усилится. На скорость, как говорится, это абсолютно не влияет, но эстетика будет «прихрамывать».

© Алексей Батушенко

Под днищем машины – на деталях подвески, кузова, тормозной и топливной систем – не обнаружено вообще никаких следов ржавчины. При том, что эта машина совершенно точно провела одну зиму в московских реагентах и, как видим, не подвергалась никакой дополнительной антикоррозийной обработке. Это действительно хорошая новость для владельцев GAC: заводская оцинковка достаточно эффективна.

© Алексей Батушенко

Элементы выхлопной системы подверглись незначительной коррозии.

Единственное место, где коррозия, похоже, начала делать свое нехорошее дело – элементы выхлопной системы. Но тут уж ничего не поделаешь: постоянные нагревы и охлаждения в комплексе с «солевыми ваннам» московских дорог разъедают практически любой металл.

© Алексей Батушенко

Кто-то явно посадил GAC «на брюхо» на бездорожье. Под треснувши коробом трубопроводы системы климат-контроля заднего ряда, а также провода электропитания приводов.

На фото выше доказательство вины не машины, а водителя. Это – пластиковый короб, проходящий под правым порогом кузова кроссовера. Он прикрывает трубопроводы системы климат-контроля, идущие к задним сиденья, а также провода электропитания приводов пятой двери и системы складывания третьего ряда сидений в багажном отсеке.

Кто-то из предыдущих эксплуатантов этой машины явно посадил её «на брюхо» на бездорожье. Это, скорее всего, и стало причиной появления пролома в коробе. Хорошо, кстати, что он существует. Без него могли пострадать коммуникации, скрытые под пластиком. В любом случае, эта картинка – напоминание всем владельцам GAC GS8: ваша машина не брутальный внедорожник, а кроссовер. Штурмовать глубокие колеи или по-настоящему крутые каменистые склоны – не для него задачка!

Выводы

Изучив состояние GAC GS8, мы пришли к выводу, что он, скорее всего, еще вполне в состоянии пробежать немало километров без каких-либо серьезных технических проблем. Разумеется, при условии своевременного обслуживания и обязательного устранения выявленных повреждений. Ведь начавшие ржаветь сколы краски на капоте могут впоследствии стать очагами серьезного поражения коррозией. А в пробитый пластиковый короб на днище будет неизбежно попадать влага, снег, грязь и реагенты, которые совершенно точно не пойдет на пользу проложенным там проводам и шлангам. Ну и тормозные диски лучше заменить на новые для устранения биений…