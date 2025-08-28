Два пути к семейной идиллии: новый «Москвич 8» против Geely Okavango

В сегменте доступных семиместных кроссоверов недавно произошло пополнение — «Москвич 8», заявленный как новый флагман возрождённого автозавода. Ему точно не избежать конкуренции с Geely Okavango, который, судя по объёмам продаж, уже заслужил неплохую репутацию. Мы детально сравнили эти два автомобиля, чтобы выяснить, кто из них в конечном итоге предлагает более убедительный набор качеств для покупателя, считающего свои деньги.

© Вячеслав Крылов

Внешность

Философия Okavango в вопросах дизайна — это откровенный и прагматичный функционализм. Кроссовер Geely не пытается произвести впечатление ультрамодным или агрессивным стилем. Его облик — прямая отсылка к утилитарным минивэнам, где во главу угла поставлено внутреннее пространство, а не внешние эффекты.

Отдельные элементы, такие как обильное хромирование, стилизованные фальш-воздуховоды в переднем бампере и массивные накладки, многим могут показаться излишними и в какой-то степени карикатурными.

Неуклюжий силуэт и сравнительно небольшие колёса в раздутых арках лишь подчёркивают его грубоватую рабочую сущность. Однако в этой простоте скрывается определённая искренность: Okavango — это машина, которая не носит маску и не притворяется тем, кем не является.

© Вячеслав Крылов

«Москвич 8», будучи точной копией китайского Sehol X8 Plus, напротив, всеми силами стремится соответствовать трендам и выглядеть современно и спортивно. Рельефная огранка кузова, выразительные проёмы колёсных арок и крупные 19-дюймовые диски скрадывают объёмы почти пятиметрового кузова, визуально делая его более подтянутым и динамичным.

Массивная передняя часть с вертикальными блоками фар хорошо выделяет автомобиль в потоке. Нельзя не отметить и практичное решение в виде обычных механических дверных ручек, которые в условиях русской зимы с её реагентами и морозами зарекомендовали себя как куда более надёжные, чем модные выдвижные решения. Стоит отметить, что у Geely Okavango ручки также традиционные, что является общим практичным плюсом.

© Вячеслав Крылов

Салон и эргономика водительского места

Okavango предлагает интерьер, который можно охарактеризовать как простой, местами даже грубоватый по материалам, но при этом очень логичный и продуманный с эргономической точки зрения. Множеством функций можно управлять интуитивно, не отвлекаясь от дороги: доступ к параметрам климата в салоне, обогрев переднего и заднего стекла реализованы посредством физических клавиш. Селектор роботизированной коробки и пульт управления наружными зеркалами также на привычных местах.

Приборная панель имеет адекватную, не чрезмерную диагональ, а информация на ней подаётся в понятной форме. К водительскому месту, правда, есть претензии: подушка сиденья могла бы быть длиннее, а руль — иметь больший вылет. Однако в целом посадка удобна, а благодаря большим окнам и тонким стойкам — ещё и с очень неплохой обзорностью.

© Вячеслав Крылов

«Москвич 8», наоборот, пытается создать иллюзию дороговизны и технологичности там, где на самом деле царят компромиссы. Обилие глянцевых чёрных поверхностей и блестящих хромированных вставок на деле оборачивается постоянной борьбой с бликами на солнце и вечным лесом отпечатков пальцев, которые приходится регулярно протирать.

Однако главные проблемы лежат глубже — в области эргономики. Водительское кресло имеет плоскую и короткую подушку, а посадка в нём завышена настолько, что водитель высокого роста упирается взглядом в верхнюю кромку лобового стекла. Ещё одно упущение, заставляющее выбирать между удобством управления и комфортной посадкой, — это отсутствие регулировки рулевой колонки по вылету.

© Вячеслав Крылов

Цифровая приборная панель, впрочем, не проигрывает в информативности щитку приборов Okavango, а мультимедийную систему можно отругать разве что за капризы при подключении к Android Auto. К слову, в Geely этого сервиса Google нет по определению. Общее впечатление от салона «Москвича» портит и характерный запах недорогого пластика.

© Вячеслав Крылов

Вместительность и удобство пассажиров

Победителем в этой номинации снова выходит Geely Okavango. Его главное преимущество — три по-настоящему полноценных ряда сидений. Второй ряд состоит не из сплошного дивана, а из трёх отдельных кресел. Каждое из них можно регулировать продольно и по углу наклона спинки, что даёт отличную гибкость как для перевозки пассажиров разного роста и комплекции, так и для комбинаций с багажом. Попасть на третий ряд можно без труда с обеих сторон салона. А благодаря тому, что пол в районе третьего ряда опущен, даже взрослый пассажир среднего роста сможет разместиться там с приемлемым комфортом на длительной дистанции.

© Вячеслав Крылов

«Москвич 8» также формально предлагает три ряда сидений. Второй ряд обеспечивает хорошее пространство для коленей и над головой, оснащён собственными дефлекторами обдува и парой USB-разъёмов, один из которых (Type-C) обладает мощностью 60 Вт для быстрой зарядки гаджетов. Однако сами сиденья наследуют проблему передних кресел — подушки коротковаты.

Доступ на «галёрку» осложнён: залезть туда можно лишь с правой стороны, откидывая и большую половинку дивана второго ряда, что требует определённой сноровки. Посадка на третьем ряду вынужденная, «табуреточная», с поднятыми коленями. Тем не менее благодаря высокой крыше в непродолжительных поездках эти места пригодны даже для взрослых пассажиров. К тому же в распоряжении последних будет отдельный блок управления своим климатом и USB-порт.

© Вячеслав Крылов

Организация пространства багажных отделений

Оба автомобиля предлагают стандартный для своего класса сценарий трансформации. При полностью сложенных втором и третьем рядах сидений образуется огромное пространство с ровным полом объёмом более 2000 литров. Но в своём семиместном варианте оба кроссовера оставляют весьма скромное место для багажа, достаточное разве что для нескольких мягких сумок или одного небольшого чемодана.

При этом производители обеих машин сэкономили на организационных мелочах: сетках для фиксации груза, крючках и дополнительных карманах. В «Москвиче» в топовых комплектациях и вовсе наблюдается конфликт: ниша, предназначенная для уборки сдвижной шторки, занята сабвуфером аудиосистемы. Из-за этого саму шторку некуда убрать при необходимости загрузить крупногабаритный груз. У Geely Okavango складной шторки в принципе нет.

© Вячеслав Крылов

Небольшое преимущество Geely проявляется в гибкости конфигурации. Три отдельных кресла второго ряда позволяют, к примеру, перевозить одновременно четырёх пассажиров и длинный груз, размещённый в проёме между сиденьями. В «восьмёрке» с его поделённым в пропорции 2/3 диваном подобное сложнее реализовать.

© Вячеслав Крылов

Динамика, управляемость и ездовой комфорт

В движении Geely Okavango оказывается приятным и неожиданно проворным сюрпризом. Его 2-литровый турбированный двигатель (200 л. с., 325 Нм) в паре с хорошо настроенным для этого класса роботом с двумя сцеплениями обеспечивает уверенную и эластичную динамику. Субъективно автомобиль разгоняется гораздо резвее заявленных 9,6 секунды до 100 км/ч.

Лёгкий, но информативный руль, чёткие отклики и, главное, отлично настроенное упругое шасси превращают поездку в удовольствие. Подвеска хорошо справляется с российским дорожным рельефом: она эффективно гасит крупные и мелкие неровности, оставаясь собранной и не допуская раскачки. Добавляет плюсов и достойная для своего класса шумоизоляция. Баланс между комфортом и устойчивостью для семейного автомобиля можно считать оптимальным.

© Вячеслав Крылов

«Москвич 8» на его фоне меркнет. Связка 1,5-литрового турбомотора (174 л. с.) и 7-ступенчатого «робота» демонстрируют не самую слаженную работу. Трансмиссия задумчива при старте, иногда нервно дёргается в пробках при переключениях вниз и с ленцой откликается на резкие нажатия на педаль акселератора для обгонов.

В подвеске также не нашли золотую середину: она излишне жёстко отрабатывает мелкие швы и трещины, но при этом неуверенно справляется с волнами асфальта, допуская заметную раскачку кузова. Руль лёгкий, но обратной связи маловато. Поэтому склонность к ухудшению курсовой устойчивости на скорости заставляет водителя постоянно быть в напряжении. Не добавляют уверенности и недорогие китайские шины Wanli Rangetour SU027. За рулём «Москвича» лучше забыть о спешке и по возможности планировать маршрут по качественным дорогам.

© Вячеслав Крылов

Комплектации и цены

Набор весьма приличных для семейного автомобиля ходовых качеств вкупе с похвальной вместительностью Okavango оценивается относительно недорого. Базовый, но совсем не бедный вариант Luxury (сиденья с отделкой из экокожи, раздельный климат-контроль, камеры кругового обзора) стоит от 3 692 990 рублей. А доплатив ещё 204 тысячи за топовый Flagship, покупатель получит автомобиль с набором активных систем помощи водителю и панорамной крышей.

© Вячеслав Крылов

«Москвич 8», несмотря на флагманский статус в гамме, ощутимо дешевле. Базовая комплектация «Бизнес» начинается от 2 950 000 рублей. Как и у Okavango, его салон отделан экокожей, есть климат-контроль, но при этом нет бесключевого доступа.

Наиболее адекватный по оснащению вариант «Техно» стоит уже от 3 210 000 рублей. В него добавлены вентиляция передних кресел, камеры кругового обзора, мониторинг слепых зон и электропривод багажной двери. Этот вариант наиболее оптимальный по соотношению цены и оснащения.

Старшая комплектация «Премиум» оценивается в 3 370 000 рублей и имеет практически аналогичный с топовым Geely набор водительских ассистентов, включая адаптивный круиз-контроль с автоматическим торможением, а также панорамную крышу и премиальную аудиосистему с 12 динамиками и сабвуфером.

© Вячеслав Крылов

Выводы

Geely Okavango — это история про прагматизм. За неказистой внешностью и простоватым, на первый взгляд, оформлением салона скрывается весьма удобное внутреннее пространство, хорошая эргономика, приятная динамика, плюс комфортная и собранная подвеска. Это добрый и уютный великан, подходящий большой семье, ценящей суть, а не внешний лоск.

«Москвич 8» — это типичный продукт эпохи ребрендинга. Он пытается казаться современным, технологичным и флагманским, но за глянцевым фасадом скрываются компромиссы: огрехи эргономики водительского места, посредственно настроенная трансмиссия и не очень сбалансированное шасси. Его главные козыри — наличие третьего ряда и самый привлекательный прайс-лист в сегменте семиместных машин.

Тем не менее, несмотря на приличную разницу в ценах в пользу «Москвича» (он на 600–700 тысяч рублей дешевле), при комплексном сравнении двух кроссоверов Okavango кажется более оправданным и взвешенным выбором. Если же бюджет на покупку строго ограничен, то продукция московского завода — единственный и безальтернативный вариант в этом сегменте.

© Вячеслав Крылов

Технические характеристики:

Geely Okavango Москвич 8

Габариты, мм 4860 х 1910 х 1780 4825 х 1870 х 1758

Колёсная база, мм 2825 2 830

Объём двигателя, см³ 1969 1449

Мощность, л.с. 200 174

Трансмиссия 7-ступенчатая роботизированная

Привод передний

Расход топлива, л/100 км 7,7 8,3

Макс. скорость, км/ч 200 170

Дорожный просвет, мм 184 190

Объём багажника, л 227/2360 418/2153

Снаряжённая масса, кг 1780 1750