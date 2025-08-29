Мечта по цене Lada Iskra: 6 спортивных купе и родстеров на вторичке

Lada Iskra — новая точка отсчёта в сегменте бюджетников российского авторынка. Любой выбор в этом классе будет сопоставляться со стоимостью тольяттинских седанов и универсалов. Однако по цене топовой «Искры» (от 1,79 миллиона рублей) можно подобрать не только схожую модель из Поднебесной, но и присмотреться к настоящим породистым купе и родстерам. Правда, в солидном возрасте и, скорее всего, с приличным пробегом. Тем не менее подобрали на вторичке шесть интересных вариантов в этом бюджете.

Важно: для машин в таком возрасте никаких гарантий относительно технического состояния не даст никто: всё на свой страх и риск. Но, купив подобное спорткупе или родстер, вы гарантированно получите хорошую дозу водительского кайфа, недоступную владельцу скромной малолитражки.

Audi TT (годы выпуска: 2006–2014)

За 1,3–1,8 миллиона рублей можно подобрать на вторичке Audi TT второго поколения. Основная масса таких купе оснащены 2-литровым бензиновым турбомотором с непосредственным впрыском, который выдаёт 200 л. с. Впрочем, можно найти и экземпляры с атмосферником объёмом 3,2 литра и мощностью 250 л. с. Привод у большинства экземпляров передний, хотя иногда встречаются и полноприводные версии с приставкой quattro.

Чего ждать:

Мотор 2.0 TFSI может заметно терять мощность из-за склонности к накоплению нагара на клапанах. Считается, что он там набирается из-за использования бензина с октановым числом ниже 98. Нагар на клапанах в состоянии вывести из строя головку блока цилиндров.

Катушки зажигания — ещё одно слабое место Audi TT, как и регулятор давления впрыска. А также перепускной клапан турбонагнетателя двухлитрового мотора, который неожиданно может заклинить.

Роботизированная коробка DSG тех лет выпуска к пробегу 150 тысяч километров хотя бы однажды потребует замены мехатроника и подшипников. Важно уточнить у продавца, проводились ли подобные работы, чтобы быть готовым к ремонту.

Самоблокирующаяся муфта Haldex — слабое место в трансмиссии полноприводных TT. Запчасти для DSG и новый «Халдекс» в сборе бывают только оригинальными, а значит, дорогостоящими.

Для электрики характерен выход из строя центрального замка, электростеклоподъёмников, замка зажигания, лепестков подрулевого переключения передач.

Владельцы кабриолетов нередко жалуются на негерметичность складного верха. Во время дождей влага проникает не только в салон, но и в багажник, где размещён усилитель аудиосистемы.

BMW Z4 (годы выпуска: 2002–2009)

В бюджете «Искры» можно также присмотреться к BMW Z4 с кузовным индексом E85/E86. Наиболее распространены «зэтки» с рядной бензиновой «шестёркой» 3.0 мощностью 231 л. с. или 265 л. с. Но при желании можно найти и более простые варианты с 2,5-литровым мотором на 218 или 192 «лошадки» и даже машину с 150-сильной «четвёркой».

Чего ждать:

Владельцу Z4 следует быть готовым к заметному расходу масла шестицилиндровых моторов. Это не неисправность, а особенность двигателя. Склонная к засорению система вентиляции картера и состарившиеся маслосъёмные колпачки могут ускорить убыль смазки.

У возрастных машин часто выходит из строя термостат. Нередко появляются и трещины в расширительном бачке. Даже небольшая убыль охлаждающей жидкости быстро приводит к перегреву мотора — важно следить за её уровнем.

Катушки зажигания тут редко «живут» дольше 100 000 км пробега. Кроме того, у многих Z4 фары часто теряют герметичность и запотевают. В дальнейшем конденсат неизбежно «убивает» блок розжига ксенонового света.

Мягкая крыша оснащена гидроприводом. Электромотор насоса этой системы плохо защищён от влаги и подвержен преждевременному выходу из строя.

Mercedes-Benz SLK (годы выпуска: 2004–2011)

По цене «Искры» вполне можно купить дорестайлинговый Mercedes-Benz SLK второго поколения. В ценовую вилку от 1,3 до 1,8 миллиона рублей попадают заднеприводные родстеры, выпущенные до 2007 года. Самые популярные версии SLK на вторичке — это машины с бензиновыми V6 объёмом 3,0 (231 л. с.) и 3,5 литра (272 л. с.). Но встречаются и экземпляры с более скромным 1,8-литровым агрегатом с отдачей 163 или 184 л. с.

Чего ждать:

Проблемой V-образных двигателей Mercedes-Benz SLK считается относительно быстрый износ звёздочек балансирных валов цепного привода ГРМ. Долговечность различных прокладок блока цилиндров — тоже не самое сильное место этих моторов. Как и нестабильно работающий бензонасос.

Семиступенчатая АКП «славится» проблемами блока управления и поломками гидротрансформатора, но, как правило, на пробегах свыше 150–200 тысяч километров.

Как и у любого пожилого купе со складным верхом, для SLK вероятны проблемы с его приводом, также с герметичностью самой крыши.

Электрика Mercedes-Benz SLK по большому счёту надёжна. Но могут внезапно отказать датчики дождя или парктроников.

Mazda MX-5 (годы выпуска: 2007–2015)

Ещё один родстер по цене новой Lada — дорейстайлинговая Mazda MX-5 третьего поколения. В продаже встречаются экземпляры как с 2-литровым (160 л. с.) мотором, работающим в паре с 6-ступенчатыми механикой или автоматом, так и с 1,8-литровым (126 л. с.) агрегатом с МКП-5. Важное преимущество Mazda MX-5 — высокая ликвидность. Машина крайне медленно теряет в цене с течением времени.

Чего ждать:

Главная проблема MX-5 — плохая стойкость кузова к коррозии. Ржавчина особенно сильно проявляется на порогах, кромках капота и дверей, а также на крышке багажника.

Двигатель очень надёжен, однако изредка выходит из строя механизм изменения фаз газораспределения. Заслонки во впускном коллекторе наряду с неисправным кислородным датчиком также могут доставить неприятности с течением времени.

Владельцу MX-5 важно регулярно следить за уровнем масла в двигателе. Недостаток смазки ведёт к быстрому износу вкладышей коленвала и последующему капремонту силового агрегата.

Nissan 350Z (годы выпуска: 2002–2009)

Если вы в отрочестве фанатели от NFS Underground, то Nissan 350Z — ваш выбор. Однако важно учесть, что до 1,8 миллиона рублей возможно подобрать возрастной экземпляр, выпущенный до 2005–2006 годов. Двигатель у 350Z только один — это 3,5-литровый V6 мощностью 280 л. с. Коробка передач — либо 6-ступенчатая «механика», либо 5-диапазонный автомат. Привод, конечно же, задний.

Чего ждать:

Мотор у 350Z достаточно выносливый и вполне ремонтопригодный. На рынке не сложно приобрести машину с уже откапиталенным движком.

Слабое место силовой установки — маховик и сцепление моделей с механикой. Обычно они становятся первыми жертвами «гоночного» стиля вождения. Вслед за ними часто выходят из строя синхронизаторы МКП, а также приводов колёс.

Электрика и электроника — ахиллесова пята у 350Z. Простым отключением клемм аккумулятора ошибки могут и не сбрасываться, требуя обращения на СТО. На пожилых машинах часто ломается моторчик электропривода дверного стекла.

Porsche Boxster (годы выпуска: 1996–2004)

Это, пожалуй, самая экстремальная покупка по цене Iskra. Ведь в этом бюджете придётся выбирать среди первых Boxster с кузовным индексом 986, которые были выпущены на рубеже веков. Солидный возраст вкупе с дорогостоящими запчастями Porsche — настоящая проверка на истинное «петролхедство».

Львиную долю предложений составляют машины с моторами объёмом 2,5 (204 л. с.) и 2,7 (220 л. с.) литра и автоматом. Впрочем, есть и единичные экземпляры с мотором 3,2 литра (252 л. с.).

