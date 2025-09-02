Для России с любовью: обзор и тест-драйв Haval F7x

Кросс-купе Haval F7x создан специально для России: модель выпускают на заводе под Тулой и продают исключительно в нашей стране. Разбираемся, как так вышло и что же собой представляет локальная новинка.

Haval F7 второго поколения стал локальной российской моделью весной этого года. Изначально автомобиль дебютировал в Китае в 2021 году под именем Haval Monster. Однако большими продажами похвастаться так и не смог. В начале этого года его сняли с производства и убрали из модельного ряда в Китае. Тульский завод Haval остался единственным, где продолжается выпуск этих машин. Более того, купеобразную версию F7x модель обрела только у нас — в Китае такого кроссовера никогда не было.

Внешность: на контрасте

В палитре F7x четыре металлика: чёрный, серый, синий и белый. Но именно последний, на наш взгляд, лучше всего подходит этой машине. Да, он уступает серому в практичности, но в то же время именно на контрасте с белым очень выгодно смотрятся окрашенные в матовый чёрный цвет массив решетки радиатора, рамки боковых окон, рейлинги и молдинги.

Так называемый антихром — основное косметическое отличие модификации с индексом X от стандартной «семёрки». Причём весьма эффектное. Ну и купеобразный профиль делает «икс» визуально более интересным.

В техническом плане F7x идентичен полноприводным модификациям стандартного F7. Аналогичная платформа L.E.M.O.N. Такой же 2-литровый турбомотор мощностью 192 л.с. в связке с семиступенчатым роботом, независимая подвеска и муфта Haldex для подключения колёс задней оси. База в 2 800 мм, длина — 4 780 мм и ширина — 1 890 мм тоже совпадают. При этом по паспорту «икс» на 32 мм выше. Но поскольку до средней стойки кузова стандартная и купеобразная версии — копии друг друга, то разницу делают более крупные колёса. Не исключено, что в топовых версиях она нивелируется.

Интерьер: добротный и просторный

Единственное визуальное отличие салона купеобразной версии от стандартного F7 — другой руль, позаимствованный у модели Dargo. Пухлый «бублик» с приливами под хват вполне удобен, да и выглядит здорово.

© Haval

В целом интерьер оставил хорошие впечатления. Вся отделка выполнена в приятном матовом пластике без единой бликующей поверхности. Обивка кресел из кожзама аккуратна. Посадка удобная, диапазон регулировок водительского кресла достаточно широкий. Радует, что его можно опустить в нижнее положение и при этом менять угол наклона подушки. Огорчили только выполненные из откровенно дешёвой пластмассы накладки порогов и их грубые стыки в местах сопряжения с соседними накладками. Это бросается в глаза на фоне прилично оформленного интерьера.

Блок 12,3-дюймовой приборной панели и экрана мультимедийной системы диагональю 14,6 дюймов скомпонован удачно. Ни один дисплей не перекрывается рулём, индикация крупная и не меркнет на солнце, а пользовательский интерфейс логичный и интуитивно понятный. В топовой версии Tech Plus есть проектор на лобовое стекло с широким диапазоном регулировки. Все показания с экранов и проектора прекрасно читаются.

Однако организация пространства и эргономика вызывают смешанные чувства. С одной стороны, в салоне много практичных мелочей: большие карманы в дверях, крючки и ёмкости для мелочевки. С другой — отказ от привычных решений.

На центральной консоли всего лишь семь клавиш: для включения аварийки, кондиционера, обогрева стёкол и мультимедийной системы. Поэтому, чтобы принудительно включить ближний свет днём, приходится несколько раз тапать по центральному экрану. Такая же история и с электронным ручником. Все эти лишние манипуляции раздражают.

© Haval

Что касается обзорности, то единственная претензия касается зауженного проёма стекла пятой двери. В остальном же интерьер сохранил все плюсы практичного F7, включая предустановленные сервисы Яндекса, беспроводные Apple CarPlay/Android Auto и навигатор, который можно вывести на любой из трех экранов.

Задний ряд и багажное отделение: компромиссы есть?

Сказалась ли смена кузова на заднем ряду? Практически нет. Единственное заметное отличие — уменьшенная площадь панорамной крыши. В остальном пассажиры вряд ли почувствуют разницу между F7 и F7х.

© Haval

Благодаря выемке в потолке над головой сохраняется достаточный запас пространства. Ногам не мешает центральный тоннель, а расстояние до передних кресел исключает риск упереться коленями. Диван с подогревом и регулировкой наклона спинки обеспечивает удобную посадку — её можно откинуть чуть сильнее для комфортного положения в длительной поездке.

С багажником ситуация интереснее. Формальный объём у обеих версий идентичен — 376 литров под шторкой. Однако при сложенных сиденьях цифры расходятся: 1 278 литров у F7x против 1 328 у классического F7. Но главное улучшение — пятая дверь. Уже в базе она оснащена электроприводом. Причём открывать её можно несколькими способами: кнопкой в салоне, голосом через мобильное приложение GWM, а в топовом варианте ещё и бесконтактным способом снаружи, просто махнув ступнёй под бампером.

В движении: купе — значит спорт?

По динамике пусть и не огонь, но в целом тяги 2-литрового двигателя хватает даже на скоростных шоссе. Коробка, если не давить резко на газ, работает почти бесшовно.

Правда, аппетит у мотора не такой скромный, как заявленные 8,6 л/100 км. В реальной жизни без частых динамичных ускорений бортовой компьютер показывает 12,5–13 л/100 км, что всё-таки многовато для автомобиля этого класса.

Настройки шасси достаточно плотные, но не в ущерб плавности хода. F7x не дрожит на мелких неровностях и даже на более крупных ухабах и острых стыках подвеска не допускает пробоев. В поворотах автомобиль не спрыгивает с траектории, пружины и амортизаторы эффективно гасят колебания кузова на поперечных волнах. От руля хотелось бы большей обратной связи, да и реактивное усилие могло бы быть чуть более внятным. Но всё это далеко не критично. Особенно если учесть, что львиную долю времени эти автомобили, как правило, проводят в пробках.

Главный вывод весьма тривиальный: купе в повадках ничем не отличается от обычного F7. Так что доплата в данном случае идёт лишь за приставку «x» и более стильный кузов, не более.

Что касается акустического комфорта, то всё на приличном уровне: шин практически не слышно, мотор хорошо приглушен, а аэродинамические шумы становятся заметными лишь после 110-120 км/ч.

Похвально для кроссовера работает и полный привод. В режиме Offroad электроника машины грамотно распределяет крутящий момент по колёсам и имитирует межколёсные блокировки. И, в общем, справиться с диагональным вывешиванием — не проблема, на случай, если кто-то вдруг выберется на более-менее серьёзное бездорожье на таком кроссовере.

Комплектации и цены: оправданный стиль

Кросс-купе Haval F7x предлагается на российском рынке в двух комплектациях. Базовая версия Premium стоит от 3 349 000 рублей. Оснащена она далеко не бедно: шесть подушек безопасности, полный комплект подогревов (сиденья, руль, ветровое стекло), двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ, система кругового обзора, электропривод пятой двери, беспроводная зарядка, атмосферная подсветка салона и медиасистема с онлайн-сервисами Яндекса. Фактически в машине есть всё для комфортной эксплуатации.

За 3 549 000 комплектация Tech Plus дополняет базовый список оборудования панорамной крышей, проекционным дисплеем на лобовое стекло, электроприводом с функцией вентиляции обоих передних сидений, а также расширенным пакетом электронных ассистентов водителя.

Таким образом, цена F7x выглядит более чем взвешенно. Доплата в 50 тысяч рублей за эффектный дизайн и уникальность на фоне стандартной «пятидверки» представляется минимальной, делая модель привлекательным предложением в своём сегменте.

Плюсы и минусы Haval F7x

Плюсы:

Привлекательный дизайн: эффектный купеобразный силуэт, стильный «антихром» в отделке экстерьера. Всё это выгодно отличает модель от стандартного F7.

эффектный купеобразный силуэт, стильный «антихром» в отделке экстерьера. Всё это выгодно отличает модель от стандартного F7. Хорошее оснащение: даже в базовой версии предлагается приличный набор оборудования: полный комплект подогревов, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, медиасистема с сервисами Яндекс, электропривод багажника.

даже в базовой версии предлагается приличный набор оборудования: полный комплект подогревов, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, медиасистема с сервисами Яндекс, электропривод багажника. Практичный и вместительный салон: преимущественно качественные материалы отделки, удобная посадка с широким диапазоном регулировок, продуманная эргономика экранов, множество полочек и карманов для мелочей. Несмотря на покатую крышу, задний ряд остался комфортным для пассажиров благодаря выемке в потолке и отсутствию центрального тоннеля.

преимущественно качественные материалы отделки, удобная посадка с широким диапазоном регулировок, продуманная эргономика экранов, множество полочек и карманов для мелочей. Несмотря на покатую крышу, задний ряд остался комфортным для пассажиров благодаря выемке в потолке и отсутствию центрального тоннеля. Сбалансированная ходовая часть и уверенный полный привод: плотная, но комфортная подвеска, которая не допускает пробоев на крупных неровностях и эффективно гасит колебания. Электронная система с муфтой Haldex хорошо справляется с легким бездорожьем, грамотно распределяя момент.

плотная, но комфортная подвеска, которая не допускает пробоев на крупных неровностях и эффективно гасит колебания. Электронная система с муфтой Haldex хорошо справляется с легким бездорожьем, грамотно распределяя момент. Локальная сборка и цена: сборка на заводе в Тульской области позволяет не завышать цену. Небольшая доплата за уникальный по сравнению с F7 дизайн выглядит вполне оправданной.

Минусы:

Спорная эргономика: перенос ряда функций (ручник, принудительное включение света) в сенсорное меню усложняет быстрый доступ и отвлекает водителя.

перенос ряда функций (ручник, принудительное включение света) в сенсорное меню усложняет быстрый доступ и отвлекает водителя. Высокий расход топлива: реальный расход (12,5–13 л/100 км) значительно превышает заявленный и является высоким для данного класса.

реальный расход (12,5–13 л/100 км) значительно превышает заявленный и является высоким для данного класса. Дешёвые элементы в салоне: накладки на порогах сделаны из грубого пластика с неаккуратными стыками, что контрастирует с общей отделкой интерьера.

накладки на порогах сделаны из грубого пластика с неаккуратными стыками, что контрастирует с общей отделкой интерьера. Ограниченная обзорность: зауженный проём стекла пятой двери в определённой степени ухудшает обзор назад. Красота, как говорится, требует жертв.

Выводы

Haval F7x — это удачный и своевременный продукт для российского рынка. Не просто стилизация, а полноценный кроссовер, который предлагает яркий и эффектный дизайн, не жертвуя при этом основными практическими качествами: простором салона, удобством дивана и вместительностью багажника.

Инженерам удалось найти компромисс между спортивным внешним видом и повседневной полезностью. При этом недостатки в виде высокого расхода топлива и излишней оцифровки органов управления компенсируются богатой базовой комплектацией, уверенным поведением на дороге и привлекательной ценой. В итоге мы имеем одно из самых интересных и оправданных предложений в своём сегменте для тех, кто ищет не просто практичный, но и стильный автомобиль.

