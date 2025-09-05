Какой автомобиль купить за три миллиона рублей: топ-11 кроссоверов в 2025 году + бонус

В отличие от бюджета на покупку в 2,5 миллиона, где царят сплошь компактные кроссоверы, за три миллиона рублей выбор гораздо шире. Разница «всего» в полмиллиона открывает доступ и к моделям премиальных марок, и к электромобилям, и даже… к хардкорным внедорожникам! Так что, если не хочется ограничивать себя выбором практически идентичных по характеристикам китайских кроссоверов, стоит подкопить и получить более широкий ассортимент моделей. «Рамблер/авто» подобрал на рынке наиболее интересные варианты для покупки.

© Evolute

Как выбрать машину за три миллиона рублей в 2025 году

Традиционно в наш рейтинг мы включаем только те автомобили, которые можно приобрести в России официально — у авторизованного компанией дилера, с заводской гарантией от производителя. Те же самые модели у «серых» продавцов могут быть дешевле, но на такие варианты гарантию не предоставляют и мы их не рассматриваем.

Цены указываются на момент подготовки материала на основании рекомендованных розничных цен автопроизводителей без учёта акций и специальных предложений. Исключение — электромобили, на покупку которых предусмотрена государственная субсидия, существенно снижающая финальную цену машины для покупателя.

Лучшие авто до 3 000 000

1. Evolute i-Sky

Цена: от 2 995 000 рублей (с учётом госсубсидии).

Имея в наличии три миллиона рублей, можно замахнуться и на электромобиль, причём не бюджетный седан, а вполне себе стильный и современный кроссовер Evolute i-Sky. За счёт госсубсидии в 925 000 рублей розничная цена на модель снижается с 3 920 000 до 2 995 000 рублей. За эти деньги можно купить новую машину, доступную в единственной комплектации с единственным силовым агрегатом.

© Evolute

Переднеприводный Evolute i-Sky оснащён 204-сильным электромотором в сочетании с батареей ёмкостью 85,9 кВт·ч, которая обещает запас хода в 511 км по циклу WLTP.

В оснащение модели входят не только традиционные для современных машин электронные системы безопасности, но и элементы роскоши — панорамная крыша с эффектом «звёздного неба», обогрев форсунок стеклоомывателей, водительское сиденье с вентиляцией, камеры кругового обзора и другое оборудование.

2. Exeed LX

Цена: от 2 790 000 рублей.

Компактный премиальный кроссовер Exeed LX тоже можно купить дешевле трёх миллионов, поскольку обновлённый вариант модели в базовой комплектации Business оценивается производителем в 2 790 000 рублей. За эти деньги доступен переднеприводный кроссовер с бензиновым турбомотором 1,5 л мощностью 147 л.с., который работает в связке с бесступенчатым вариатором.

© Exeed

Круиз-контроль, камера заднего вида с динамической разметкой, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, набор электронных помощников водителя, традиционная для современных машин цифровая панель приборов (аналогичный 12,3-дюймовый экран полагается и для мультимедиа), атмосферная подсветка салона входят в базовое оснащение автомобиля.

3. GAC GS4

Цена: от 2 349 000 рублей.

Среднеразмерный кроссовер GAC GS4 в России доступен в единственной версии стоимостью 2 349 000 рублей. Модель оснащается 170-сильным бензиновым турбомотором 1,5 в связке с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и безальтернативным пока передним приводом. Полноприводная модификация с более мощным мотором и классическим автоматом должна появиться в продаже уже этой осенью, однако цены на эту версию пока не озвучены.

© GAC

Доступный сейчас в продаже автомобиль может предложить покупателю 7,0-дюймовую цифровую панель приборов, лобовое стекло и передние кресла с обогревом, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, базовый набор электронных ассистентов водителя, мультимедийную систему с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также фирменный телематический комплекс с приложением для смартфонов.

4. Geely Cityray

Цена: от 2 849 990 рублей.

В России Cityray позиционируется Geely как модель более высокого уровня, чем компактный Coolray, однако на ступень ниже среднеразмерного Geely Atlas. Базовая комплектация Comfort стоит 2 849 990 рублей. И подразумевает привычный для китайских кроссоверов турбомотор 1,5 л мощностью 147 л.с., 7-ступенчатый робот и передний привод.

© Geely

Оснащение включает в себя однозонный климат-контроль, комбинированную тканево-кожаную отделку кресел, обогрев передних сидений, руля и зоны покоя стеклоочистителей, камеру заднего вида, круиз-контроль, а также 10,2-дюймовую цифровую панель приборов и вертикальный 13,2-дюймовый экран мультимедиа.

5. Haval H3

Цена: от 2 649 000 рублей.

Haval H3 во внутрибрендовой линейке относится к семейству моделей Pro, которые позиционируются как автомобили повышенной проходимости. С бюджетом в три миллиона рублей можно приобрести машину в базовой версии Premium (от 2 649 00 рублей) или средней комплектации Tech+ (от 2 899 000 рублей). Технически обе версии идентичны: передний привод, бензиновый турбомотор 1,5 л на 143 л.с. в связке с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией. А вот полноприводная версия, увы, дороже трёх миллионов.

© Haval

Помимо стандартного для машин такого класса перечня систем помощи водителю, традиционных двух 12,3-дюймовых экранов в салоне, круиз-контроля, электрообогрева лобового стекла и форсунок омывателя, а также всех сидений почти ничего больше в автомобиле начальной комплектации нет. В Tech+ добавляются адаптивный круиз, система удержания в полосе, электропривод крышки багажника, электрорегулировки водительского кресла с функцией памяти, продвинутая аудиосистема с 16 динамиками и другое оборудование.

6. Hongqi HS3

Цена: от 2 690 000 рублей.

Новый HS3 стал самой компактной моделью бренда Hongqi, который ранее столь небольших машин не выпускал. В пределах трёх миллионов рублей можно купить HS3 в базовой комплектации Comfort. Версия за 2 690 000 рублей подразумевает передний привод, турбомотор 1,5 л на 156 л.с. и 7-ступенчатый робот.

© Hongqi

Помимо комплекса электронных систем помощи водителю, оснащение паркетника включает панорамную крышу с люком, фоновую подсветку салона, двухзонный климат-контроль, 12,3-дюймовую цифровую панель приборов и мультимедиа с 12,6-дюймовым тачскрином, отделку салона искусственной кожей.

7. Jaecoo J7

Цена: от 2 909 900 рублей.

Jaecoo J7, ставший первенцем дочернего бренда Chery, под конец 2024 года на российском рынке получил ряд комплектаций, которые за счёт другого мотора и урезанного оснащения стали дешевле трёх миллионов. В этот бюджет укладывается базовая комплектация Urban 150 за 2 909 900 рублей. Такой автомобиль имеет 150-сильный бензиновый турбомотор 1,6, 7-ступенчатую роботизированную коробку передач и передний привод.

© Jaecoo

Покупатель также получает однозонный климат-контроль, обогревы передних сидений, руля и лобового стекла, круиз-контроль и ряд другого оборудования, включая шесть подушек безопасности, датчик света и камеру заднего вида с отображением траектории движения машины.

8. KGM Tivoli

Цена: от 2 840 000 рублей.

Марка SsangYong, которая теперь называется KGM или KG Mobility, вернулась в Россию с четырьмя моделями. Самая доступная среди них — кроссовер Tivoli. С тремя миллионами можно купить базовую комплектацию City, которая оценивается минимум в 2 840 000 рублей.

© KGM

У Tivoli только передний привод, исключительно бензиновый турбодвигатель 1,5 л на 163 л.с. и безальтернативная 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Базовая комплектация может похвастать разве что обогревом передних сидений, кондиционером, парктрониками спереди и сзади и, пожалуй, всё. Даже мультимедиа с 8-дюймовым экраном появляется только в среднем варианте оснащения.

9. Tenet T7

Цена: от 2 680 000 рублей.

Российский бренд Tenet, под которым «АГР Холдинг» выпускает собственную версию Chery Tiggo 7L — одна из марок, позволяющая купить привычный китайский кроссовер под новым наименованием. За три миллиона рублей, например, доступны обе комплектации модели Tenet T7 — базовая Active за 2 680 000 и флагманская Prime за 2 880 000 рублей. Ровно столько же стоит и китайский исходник.

© Tenet

Оба исполнения имеют 150-сильный турбомотор 1,6 под капотом, который агрегатируется с 7-ступенчатым роботом, с исключительно передним приводом. Оснащение подразумевает пару 12,3-дюймовых дисплеев, полный набор «тёплых» опций (обогревы всех сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя), двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, круиз-контроль, панорамную крышу с люком, беспроводную зарядку для смартфона и другие опции комфорта, сочетающиеся с базовым набором электронных систем безопасности.

11. Xcite X-cross 8

Цена: от 2 999 000 рублей.

Ещё одну вариацию на тему Chery Tiggo — на сей раз модели Chery Tiggo 8 — предлагает бренд Xcite. За 2 999 000 рублей можно приобрести Xcite X-Cross 8 в базовой версии Enjoy со 150-сильным бензиновым турбомотором 1,6, 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом. С технической точки зрения у машины нет ничего выдающегося, равно как и по оснащению.

© Xcite

Покупатель самого доступного исполнения получит обогрев подушек передних сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, водительское кресло с электрорегулировками, круиз-контроль, камеры кругового обзора, а также мультимедиа с поддержкой протоколов Apple CarPlay и Android Auto и ряд базовых для современных китайских кроссоверов электронных ассистентов водителя.

12. «Москвич 8»

Цена: от 2 980 000 рублей.

Дополняет трио (наряду с Tenet и Xcite) отечественных брендов в нашей подборке «Москвич 8». Долгожданный флагман марки, который вышел на рынок в августе этого года. Перелицованный JAC X8 Plus в базовой комплектации «Бизнес» стоит 2 980 000 рублей, что позволяет новинке вписаться в установленные нами рамки цен. Из интересного — это единственный в подборке автомобиль с семиместным салоном, что для кого-то может стать решающим фактором при выборе машины.

© МАЗ Москвич

Все варианты «Москвич 8» оснащаются 174-сильным бензиновым турбомотором 1,5 в сочетании с привычным по другим «китайцам» 7-ступенчатым роботом и передним приводом. Базовая комплектация включает однозонный климат-контроль, камеру заднего вида, обогрев сидений первого и второго ряда, лобового стекла и форсунок омывателя, мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto да и, пожалуй, всё. Набор электронных помощников, включая адаптивный круиз и камеры кругового обзора, доступны только на старших комплектациях дороже трёх миллионов.

Бонус

13. BAW 212

Цена: от 2 945 000 рублей.

Самый интересный автомобиль в подборке, поскольку BAW 212 относится к вымирающему ныне виду хардкорных внедорожников. Модель, которая своими корнями уходит к советским ГАЗ-69 и УАЗ-469, в XXI веке сохранила рамную конструкцию, неразрезные мосты спереди и сзади, подключаемый полный привод с понижающей передачей.

© BAW

В пределах трёх миллионов рублей в России доступна базовая комплектация Machinist, которая подразумевает 238-сильный бензиновый турбомотор 2,0 и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Оснащение включает в себя бесключевой доступ в салон, климат-контроль, мультимедиа с 12,3-дюймовым тачскрином и онлайн-сервисами, ряд электронных ассистентов водителя и другое оборудование.