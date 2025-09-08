Новый российский автобренд Tenet: история марки, модели, цены и комплектации

Относительно недавно о себе заявил новый российский автомобильный бренд Tenet. «Рамблер/авто» рассказывает, что это за марка, откуда она взялась и почему её модели так похожи на китайские кроссоверы Chery.

Tenet: что это за бренд

Впервые о появлении в России нового автобренда Tenet было объявлено зимой 2025 года. Tenet — аббревиатура, произошедшая от сокращения фразы Take Every New Experience Together («Вместе к новым свершениям». — Прим. ред.).

О создании новой автомобильной марки объявила компания AGR Automotive Group (ООО «АГР»). Она представляет собой компанию-наследницу бывшего российского офиса Volkswagen. После официального ухода немецкого автогиганта с нашего рынка, в июне 2023 года, ООО «Фольксваген Груп Рус» сменило название на ООО «АГР» в рамках перехода активов новому российскому собственнику ООО «Арт-Финанс». Эта компания непосредственно связана с одним из крупных игроков российского авторынка — ГК «Авилон».

Выпуск машин под маркой Tenet стартовал в конце лета 2025 года на бывшем сборочном предприятии концерна Volkswagen AG в Калужской области. Этот завод, расположенный в технопарке «Грабцево», теперь также принадлежит компании AGR Automotive Group.

На его мощностях в своё время собирали такие модели как Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Škoda Rapid. В производственный комплекс, помимо прочего, входит моторный завод, рассчитанный на выпуск 150 000 двигателей в год. Максимальная производительность калужского завода составляет 225 000 машин в год.

Новый собственник предприятия некоторое время искал партнёра для загрузки производственных мощностей. И в конце концов нашёл его в лице китайской Chery Automobile. Последняя через механизм локализации в России решила вывести на наш рынок несколько своих кроссоверов линейки Tiggo под брендом Tenet. Формально китайская Chery Automobile не ведёт напрямую бизнеса с российской ООО «АГР».

С российской стороной в проекте взаимодействует технологический партнёр — компания Defetoo из китайской провинции Аньхой. Там же, кстати, «прописана» и Chery Automobile. Из Китая на завод ООО «АГР» поступают машинокомплекты для крупноузловой сборки моделей. Однако в дальнейшем планируется более глубокая локализация этих машин в России.

Какие модели выпускает Tenet

Tenet T4

Tenet T4 — компактный кроссовер B-класса размером с Hyundai Creta, который выступает в сегменте недорогих моделей вроде Haval Jolion, Belgee X50, Omoda C5, Москвич 3 и т.д. Технически Tenet T4 — это клон хорошо известного на российском рынке Chery Tiggo 4.

Модель оснащается 1,5 литровым атмосферником мощностью 113 л.с., который сочетается с 5-ступенчатой механикой или вариатором. Есть также вариант с турбомотором схожего объёма и отдачей 147 «лошадей», который работает в паре исключительно с 6-ступенчатым роботом. Привод — только передний.

Цены на Tenet T4 начинаются от 1,99 миллиона рублей за базовую версию и доходят до 2,35 миллиона рублей за топовый вариант.

Tenet T7

Как и в случае с T4 более крупный кроссовер T7 создан на основе модели Chery. Однако теперь за базу взят удлинённый Chery Tiggo 7 Pro Max. Впрочем, при схожей колёсной базе (2 670 мм) Tenet T7 на 40 мм длиннее за счёт иных бамперов и радиаторной решётки.

Пятиместный кроссовер вновь предлагается исключительно в переднеприводном исполнении. Под капотом — безальтернативный 1,6-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с., который работает в паре с уже 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

Цена на модель начинается от 2,68 миллиона рублей за базовый вариант и достигает 2,88 миллиона рублей за топовую комплектацию с системой кругового обзора, беспроводной зарядкой для смартфонов, панорамной крышей и прочим оборудованием.

Tenet T8

T8 — это флагман модельного ряда Tenet, который представляет собой перелицованный Chery Tiggo 8 Plus. Ранее эту модель Chery к нам официально не завозили. Такая машина крупнее T7: колёсная база составляет 2 710 мм, а общая длина кузова достигает 4 725 мм.

Tenet T8 — семиместный кроссовер с тремя рядами сидений, который оснащается 2-литровым 197-сильным турбомотором, работающим в паре с 7-ступенчатым роботом. Привод — полный.

Продажи модели еще не начались, однако цены на неё уже объявлены. Они стартуют с отметки 3,54 миллиона рублей за начальную комплектацию и доходят до 3,79 миллионов за топовую модификацию с двойным остеклением, вентиляцией передних кресел, продвинутой аудиосистемой с 10 динамиками и другими опциями.