Спустя 15 лет после прекращения производства «Волги» в Нижнем Новгороде планируют возобновить сборку автомобиля под легендарным именем. Правда, как и последняя на сегодняшний день Volga Siber была перелицованной иномаркой, так и новые «Волги» станут вариацией на тему зарубежной модели. «Рамблер/авто» собрал всё, что известно о проекте возрождения культовой советской модели.

Как «Волга» не получилась из Changan

Впервые о новой «Волге» заговорили в мае 2024 года, когда сразу три автомобиля под брендом Volga (применялось написание именно латиницей) стали главными экспонатами выставки «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

Нижегородский автомобильный кластер анонсировал целое семейство машин, которое фактически должно были превратить Volga в отдельный бренд с линейкой, включающей не только седан, но и кроссоверы.

Тогда премьер-министру Михаилу Мишустину показали седан D-класса Volga С40, а также два паркетника — модель класса C под названием Volga К30 и более крупный SUV c именем Volga К40. Эти модели представляли собой перелицованные машины китайского бренда Changan. Планировалось, что все автомобили получат единый силовой агрегат и общую коробку передач, а в оснащение должны были войти современные электронные системы помощи водителю и мультимедиа с отечественными онлайн-сервисами.

© Александр Миридонов/Коммерсантъ

Правда, запомнилась премьера возрождённого бренда реакцией высокопоставленного гостя стенда на степень локализации производства. Реплика про китайский руль стала мемом, однако ситуация с компонентами зарубежного происхождения полностью вписывалась в изначальный план возрождения Volga.

До конца 2024 года планировалось выпускать машины по методу крупноузловой сборки из привозных комплектующих, а уже в 2025-м перейти к производству по полному циклу со сваркой и окраской кузовов.

Амбициозный проект взялась реализовывать новая компания «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), которая намеревалась задействовать для сборки Volga мощности завода ГАЗ, освободившиеся после ухода Skoda и Volkswagen.

Продажей должны были заниматься бывшие дилеры Skoda, а общий объём инвестиций, включая вложения в НИОКР, организацию производства автомобилей и создание российской компонентной базы, оценивали более чем в 60 миллиардов рублей.

Увы, в итоге всё ограничилось лишь громким анонсом. К концу 2024 года крупноузловая сборка «Волги» не началась, а далее, и вовсе, исчезли все упоминания о новом проекте.

Официальных объявлений как о прекращении проекта, так и о завершении сотрудничества с Changan не было, однако де-факто «Волги» из «Чанганов» так и не увидели свет. Вероятно, из-за риска вторичных санкций китайская госкомпания свернула взаимодействие с ПЛА. Тогда поставщика машинокомплектов не называли, однако показанные на ЦИПР новинки представляли собой перелицованные Changan Raeton Plus Volga С40), Oshan X5 Plus (Volga К30) и Changan Uni-Z (Volga К40).

© Пресс-служба Volga

По данным портала «Дром», все три «Волги» должны были оснащаться одинаковым бензиновым турбомотором 1,5 л и мощностью 188 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Официально ни одна из моделей Changan, которые легли основу Volga, на тот момент в России не продавались. Так что формально никакой конкуренции между брендами не возникло бы. Что потенциально делало проект интересным для китайского автопроизводителя, который получил бы возможность заработать на поставках машинокомплектов.

Как отмечал телеграм-канал «Русский автомобиль», в 2024 году на учёт в России всё-таки встали три Volga — те самые прототипы, которые демонстрировались на выставке.

«Парадокс в том, что у этих Volga нет и не может быть ОТТС, а оформляя СБКТС заявитель не имеет права переименовать автомобиль. Каким образом эти машины встали на учёт именно как Volga, а не Changan – загадка», — отмечал ресурс.

До сентября 2025 года проект выглядел если не закрытым окончательно, то замороженным на неопределённый срок, однако, похоже, нашёлся новый партнёр для возрождения «Волги».

© Александр Миридонов/Коммерсантъ

Geely как основа для новой «Волги»

По сообщению всё того же канала, новая «Волга» создаётся в сотрудничестве с Geely. Уже якобы набраны сотрудники для нового московского офиса компании, а также ведётся подготовка запуску бренда. При этом про модели и возможные сроки их выхода на рынок инсайдеры подробностей не сообщают, однако обещают «как минимум одну приятную неожиданность».

Официально российский офис Geely, что ожидаемо, никак не комментирует свою причастность к новой «Волге», но модели этого бренда действительно могут опосредованно лечь в основу Volga. Одним из наиболее вероятных сценариев развития событий, если возрождение российского бренда всё-таки состоится, может быть выпуск автомобилей Belgee под маркой Volga. В гамме белорусского производителя уже есть два кроссовера — Belgee X50 (Geely Coolray) и Belgee X70 (Geely Atlas Pro), а также седан Belgee S50 (Geely Emgrand), который в ближайшее время должен появиться в продаже на российском рынке. С учётом плотного сотрудничества России и Беларуси подобный проект выглядит вполне реальным.

По другой версии под брендом Volga может появиться большой кроссовер, который будет представлять собой перелицованный Geely Monjaro. Тем более, что у китайского производителя уже есть опыт выпуска этой модели под именем Renault Grand Koleos для рынка Южной Кореи. Впрочем, в этом случае речь всё же идёт о совместном производстве известной модели на мощностях предприятия Renault Korea, а не о продаже машинокомплектов для лицензионной сборки сторонним юридическим лицом.

© Renault

Так это или нет, станет известно позже — первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью ТАСС заявил, что новый проект планирует «к весне следующего года уже начать первые этапы сборки и производства».

По информации телеканала «Авто Плюс», в качестве потенциального партнёра также рассматривалась и компания GAC, однако сотрудничество не сложилось.

При этом сам Горьковский автозавод уже открестился от возрождённой «Волги», объяснив, что «проект Volga реализует АО "Производство легковых автомобилей"». По заявлению пресс-службы предприятия АО «ПЛА» — это независимая компания, которая не является дочерним юрлицом Горьковского автозавода и не входит в периметр «Группы ГАЗ».

При этом само предприятие после 2022 года и введённых в отношении него санкций отошло от схемы выпуска всех моделей под брендом ГАЗ. Так у для выпуска основной коммерческой линейки появилось юрлицо «Нижегородский автомобильный завод», а, например, грузовики «Валдай» выросли в отдельное семейство, производством которого занимается компания «Нижегородские грузовые автомобили». И создание отдельной компании для выпуска легковушек, формально никак не связанной с основным заводом, вписывается в подобный формат.