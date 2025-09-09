Новые Audi, BMW, Mercedes, Skoda, Porsche и другие — все премьеры автосалона в Мюнхене

В Мюнхене стартовал Международный автомобильный салон, который продлится до 14 сентября. Традиционно на домашней для себя выставке мощнее всего выступили немецкие автоконцерны. Впрочем, не обошлось и без громких премьера от китайских производителей. «Рамблер/авто» рассказывает о самых ярких новинках мотор-шоу в Германии.

© Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Avatr Vision Xpectra

Премиальный бренд Avatr, входящий в состав китайского концерна Changan, презентовал на автосалоне в Мюнхене футуристичный концепт-кар Vision Xpectra. Он представляет собой гигантский лифтбек, который даже крупнее удлинённого Rolls-Royce Phantom. Последний 81 мм короче шоу-стоппера Avatr. При этом у Vision Xpectra отсутствуют дверные стойки, и остекление салона, по сути, представляет собой прозрачный «колпак», как на истребителе. Сами двери — распашные, причём без ручек.

© Соцсети

В салоне Vision Xpectra четыре раздельных посадочных места, которые больша напоминают кресла в бизнес-классе салона самолёта. Авиационную тему продолжает и руль, который представляет собой штурвал, разделённый на две части. На передней панели нет ни «приборки», ни экрана мультимедийной системы — вся необходимая для водителя информация проецируется на ветровое стекло. Серийное производство Vision Xpectra не планируется, однако дизайнерские и технические решения найдут воплощение в будущих моделях Avatr.

Audi Concept C

Шоу-кар Audi Concept C демонстрирует новый фирменный стиль Radical Next, который должны примерить все будущие моделей марки. Для его иллюстрации главный дизайнер марки Массимо Фраскелла форм-фактор купе, в котором видны черты и гоночных болидов 1930-х, и современной Audi TT. Причем, спорткар должен стать серийным электромобилем, который в гамме Audi заменит в том числе и TT.

© Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

BMW iX3 и i3

Компания BMW рассекретила свои новинки еще накануне открытия мюнхенской выставки. На отдельной презентации были показаны новый кроссовер iX3, а также седан Neue Klasse в камубляже. iX3 — это полноприводный кроссовер с двумя электромоторами на каждой оси суммарной мощностью 469 л.с. и тяговой батареей на 108,7 кВт⋅ч, которая обеспечивает запас хода до 805 км. Динамические характеристики впечатляют не меньше: разгон до «сотни» занимает за 4,9 секунды, а максималка достигает 210 км/ч. Кроме того, iX3 стал первенцем бренда, примерившим новый стиль. Новые узки «ноздри», объединённые с фарами черным пластиковым элементом взамен традиционной радиаторной решётки, — это отсылка к классическим моделям Neue Klasse середины 1960-х годов.

© BMW

Другой новинкой BMW стал будущий электрический седан i3, который хоть и предстал перед публикой в серийном варианте, однако был прикрыт пестрым камуфляжем. Технические характеристики этой модели пока не раскрыты, однако он, как и кроссовер, будет построен на новой электрической платформе, работающей под напряжением 800 Вольт. Работу всех агрегатов контролируют четыре электронных блока, включая специальный блок Heart of Joy, отвечающий за традиционное для BMW удовольствие от вождения.

© BMW

Mercedes-Benz GLC EQ

Электрический кроссовер GLC EQ пришел на смену флагманскому батарейному кроссоверу EQC, снятому с производства ещё несколько лет назад, и как бы примкнул в линейке обычного GLC. От бензиновых и дизельных версий GLC новая модель с литерами EQ, прежде всего, отличается дизайном экстерьера. Её декоративная фальшрадиаторная решётка фактически представляющая собой светодиодную панель с 942 миниатюрными квадратными элементами и подсвечиваемой трехлучевой звездой логотипом Mercedes.

© Mercedes-Benz

Паркетник получил сразу пять вариантов электрической силовой установки мощностью от 369 до 483 л.с. Привод может быть как полным, так и задним. Топовая версия с полным приводом, которая первой станет на конвейер, обладает двумя электромотрами(по одному на каждой оси), которые обеспесивают динамику разгона в 4,4 секунды до 100 км/ч. При этом максимальная скорость всех модификаций, к слову, ограничена на отметке 210 км/ч. Стандартная аккумуляторная батарея на 94 кВт⋅ч поддерживает мощность зарядки до 330 кВт и обеспечивает запас хода до 740 км. Наиболее интересное решение в интерьере Mercedes-Benz GLC EQ — 39-дюймовый экран, в котором объединены приборная панель и медиасистема. В компании назвали этот гигантский дисплей Hyperscreen.

Mini The Skeg и The Machina

Британский Mini в кооперации с производителем одежды Deus Ex Machina представил сразу два новых концепт-кара. Сёрферский The Skeg создан на базе электромобиля John Cooper Works Electric. Его кузов сделан из стеклопластика, а в отделке салона используется неопрен. Другой концепт, который незатейливо называется The Machina базируется на основе бензинового хэтчбек от JСW и щеголяет развитым аэродинамическим спортивным обвесом, также гоночными аксессуарами в салоне.

© BMW

Opel Corsa GSE Vision Gran Turismo

Одна из самых ярких во всех смыслах премьер Мюнхена — концепт-кар Opel для игры Gran Turismo. Немецкая марка впервые разработала виртуальный спорткар для симулятора, но ограничиваться этим не стала и привезла на выставку вполне реальный полноразмерный прототип модели Corsa GSE Vision Gran Turismo. Несмотря на то, что серийной машина не станет, интересна она с точки зрения демонстрации будущего фирменного стиля перспективного дорожного Opel Corsa.

© Opel

Товарный хэтчбек, безусловно, не получит ни разноразмерные колёса, ни агрессивный обвес с активной аэродинамикой, ни каркас безопасности в салоне со спортивным «ковшом», но в чертах будет похож на концепт-кара. Ожидается, что помимо ДВС перспективный Opel получит и полностью электрическую версию, хотя двухмоторная 800-сильная силовая установка и полный привод точно останутся прерогативой исключительно виртуального Corsa GSE Vision Gran Turismo.

Polestar 5

Новый электрический седан, который анонсировали ещё в 2020 году, наконец-то предстал в серийном варианте. В Мюнхене Polestar показал товарный образец модели 5. Очередной «убийца Tesla» отличается аэродинамичным кузовом с необычным решением — традиционного заднего стекла нет, а его роль играет панорамная крыша, простирающаяся за головы пассажиров второго ряда. Ради улучшения обзорности предусмотрена отдельная камера заднего вида, изображение с которой транслируется на экран в салоне. Интерьер также необычен — его компоновку описывают как «4+1». Решение подразумевает четыре полноценных кресла от Recaro с обогревом, вентиляцией и массажем, а для пятого человека в салоне предусмотрено эрзац-место, которое образуется при поднятии многофункционального подлокотника между креслами второго ряда. В отделке салона используются экологичные материалы из вторсырья, но будет доступна и версия с натуральной кожей.

© Polestar

В основе Polestar 5 — платформа PPA с независимой подвеской и тормозами Brembo на передней оси. Электромобиль предложат в двух полноприводных версиях с парой электромоторов: по одному на каждой оси. При этом задний 612-сильный блок PX2 с двухступенчатым редуктором и парой сцеплений по бортам позволяет обеспечить как векторизацию тяги в системы полного привода, так и полное отключение задней оси, превращая модель в переднеприводную. В зависимости от версии мощность силовой установки составляет либо 748 л.с., либо 884 л.с., а запас хода по циклу WLTP — 670 км и 565 км соответственно при наличии одинаковых батарей на 112 кВт·ч с доступной ёмкостью 106 кВт·ч. Приём заказов на Polestar 5 в Европе уже открыт, но клиенты свои электромобили получат только в 2026 году.

Porsche 911 Turbo S

Porsche представил обновленный 911 Turbo S. Это не только самый мощный 911-й в истории, но и первый гибридный «турбак». Ранее силовая установка с электрическим довеском была прерогативой модификации Carrera GTS, однако теперь и флагманский 911-й стал гибридом. В состав комбинированной установки входят 3,6-литровая турбированная оппозитная «шестерка» и два электромотора. Их суммарная отдача достигает 711 л.с. Ассистирует им 8-ступенчатый робот PDK.

© Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

По части динамических характеристик гибридный Porsche 911 Turbo S превзошёл прежнюю чисто бензиновую версию. Так разгон до 100 км/ч занимает у него 2,5 секунды вместо 2,7; до 200 км/ч — 8,4 секунды вместо 8,9. А вот максимальная скорость снизилась с 330 км/ч до 322 км/ч. Впрочем, это не помешало гибридному 911 Turbo S ещё на предсерийных испытаниях проехать круг по Нордшляйфе за 7 минут 3,92 секунды, что на 14 секунд быстрее обычного Turbo S. Притом что гибридный спорткар на 80 кг тяжелее своего бензинового собрата.

Renault Clio

Renault Clio — cамый популярный французский автомобиль, который с 1990 года разошёлся тиражом более 17 млн экземпляров. Поэтому премьера нового поколения хэтчбека стало самым громким событием автосалона в Мюнхене. Бестселлер серьёзно обновился: модели полностью переработали дизайн кузова и салона. Экстерьер выполнен в стилистике современных моделей Renault, но фирменные черты Clio — «скрытые» ручки задних дверей и С-образные элементы светотехники — сохранены. Решётка радиатора и нижний воздухозаборник украшены десятками крошечных ромбов, что делает эти детали одними из самых ярких элементов оформления кузова наряду с массивным спойлером.

© Renault

Интерьер новинки щеголяет двумя сенсорными экранами, но при этом от физических органов управления не отказались. Под центральными дефлекторами расположен блок кнопок климат-контролем. Рычаг автомата между сиденьями заменил селектор на рулевой колонке, но в базовых версиях останется «механика» на привычном. Предусмотрены также два порта USB-C и беспроводная зарядка для смартфонов.

© Renault

Базовые версии будут оснащены 1,2-литровым трёхцилиндровым турбированным двигателем мощностью 115 л.с., работающим либо с 6-ступенчатой механикой, либо с роботом с двойным сцеплением. Флагманом станет гибридная модификация E-Tech с атмосферной рядной «четверкой» объемом 1,8 литра и двумя электромоторами. Их суммарная мощность составляет 160 л.с. Хэтчбек также предложат с 1,2-литровым двигателем Eco-G, работающим на сжиженном газе (СУГ), отдачей 120 л.с., который сочетается исключительно с «роботом».

Skoda Epiq и Vision O Concept

Volkswagen ID. Cross будет не единственной серийной «электричкой» концерна в сегменте бюджетных кроссоверов, поскольку агрегаты немецкой марки адаптируют и под модель чешского бренда. Близнецом кроссовера ID. Cross станет Skoda Epiq, которую представили в предсерийном варианте. Основная особенность машины — фирменный дизайн-код Modern Solid в полном объёме, дебютирующий именно на этой модели.

По основным агрегатам, по характеристикам, а также по уровню оснащения, не считая фирменных аксессуаров Simply Clever, новый Epiq будет идентичен перспективному Volkswagen. Премьера модели, которая станет электрическим аналогом кроссовера Skoda Kamiq, запланирована на середину 2026 года.

© Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Другая новинка Skoda — концепт-кар Vision O. Прототип, который демонстрирует будущий фирменный стиль марки, — это предвестник универсала Octavia нового поколения. Ожидается, что серийный вариант модели покажут лишь в 2028 году, однако интерьер уже проработан очень детально.

© соцсети

В верхней части передней панели расположен дисплей на всю ширину салона, а вертикально ориентированный экран медиасистемы закрывает практически всю центральную консоль. При этом машина не лишена физических кнопок управления оборудованием. Вместе с тем предусмотрен фирменный встроенный виртуальный помощник Laura c голосовым управлением.

© Skoda

Отдельного упоминания заслуживают типичные для Skoda практичные решения. Так, есть сразу четыре зонтика для пассажиров, а кроме того внутри встроены портативная Bluetooth-колонка и холодильник. Объём багажника составляет 650 литров под шторку и 1700 литров при сложенных сиденьях.

Volkswagen ID. Cross

В 2026 году немецкий концерн намерен выпустить недорогой электрический кроссовер, прообразом которого стал концепт-кар Volkswagen ID. Cross. Новинка станет чисто электрической альтернативной модели Volkswagen T-Cross. В ее основе будет платформа MEB+ с 211-сильным электромотором на передней оси и батарея, которая обеспечит запас хода на уровне 420 км.

По дизайну ID. Cross станет одной из первых моделей в новом фирменном стиле Pure Positive, который подразумевает строгость оформления кузова и «улыбку» на решётке радиатора. Он будет общим для всех электрических и бензиновых моделей немецкого концерна.

© Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Среди других ссобенностей концепта можно отметить салон в светлых тонах, возвращение физических кнопок и центральный тоннель, превращённый в мини-теплицу для растений. У серийного кроссовера ничего подобного, естественно, не будет.