Названы самые надежные китайские авто: они продаются и в России
Филиал авторитетного американского агентства J.D. Power в Китае провел масштабное исследование, по результатам которого был составлен рейтинг самых надежных и качественных машин на рынке Поднебесной.
В ходе исследования было опрошено 19 913 владельцев новых автомобилей, которые приобрели свои машины в период с июля 2024 года по март 2025-го. Под анализ специалистов попало 148 моделей 39 различных марок: как китайских, так и европейских, и американских.
Автовладельцев опрашивали по 218 пунктам в 9 различных категориях, собрав самую важную информацию о работе основных узлов машин. Жалобы конвертировались в штрафные баллы, а рейтинг формировался на основе количества проблем на 100 автомобилей одной марки. Этот индекс оценки в метриках J.D. Power традиционно называется PP100, что расшифровывается как Problem Per Vehicle (проблема каждого автомобиля — прим. ред.).
Самый качественный премиум
Как это неудивительно, но в рейтинге самых качественных премиальных автомобилей самые высокие позиции заняли не японские и европейские марки, а американские и британские. В тройке лидеров лишь немецкий Porsche.
Целиком список выглядит следующим образом:
- Land Rover (208 PP100)
- Porsche (213 PP100)
- Cadillac (218 PP100)
- Volvo (220 PP100)
- Lexus (222 PP100)
- Audi (224 PP100)
- BMW (225 PP100)
Число перед PP100 обозначает количество жалоб от владельцев на 100 автомобилей этого бренда.
Аналитики американского агентства отмечают, что в последнее время увеличилось количество жалоб на качество машин с бензиновыми ДВС. Среднее значение индекса PP100, по сравнению с аналогичным показателем 2024-го года увеличилось на 17 баллов, достигнув 229. Причём наиболее часто владельцы отмечали дефекты не силовой установки, а медиасистем и салонного оборудования, а также некорректную работу водительских ассистентов, системы голосового управления. Кроме того, владельцы жаловались на качество отделки салона и обивки кресел.
Самый качественный масс-маркет
В сегменте масс-маркета лидирующие позиции заняли японские и немецкие производители. Впрочем, здесь важно отметить, что ввиду локальной специфики исследования, в перечень в первую очередь попала продукция, которая производится этими компаниями на совместных с китайскими автогигантами предприятиях. Соответственно, и сами модели этих марок для местного рынка, как правило, отличаются от глобальных, представленных в Европе, Северной Америке и ряде других стран.
Первые две места заняли модели Honda, которые выпускаются на СП GAC Honda и Dongfeng Honda, второе — за продукцией СП GAC Toyota, а на третьем расположились автомобили SAIC Volkswagen.
Целиком список выглядит следующим образом:
- GAC Honda (208 PP100)
- Dongfeng Honda (209 PP100)
- GAC Toyota (219 PP100)
- SAIC Volkswagen (219 PP100)
- Chery (220 PP100)
- GAC Trumpchi (221 PP100)
- Buick (222 PP100)
- Changan (222 PP100)
- Geely (222 PP100)
- Changan Ford (223 PP100)
- FAW Toyota (226 PP100)
- Jetour (226 PP100)
- Beijing Hyundai (227 PP100)
- MG (229 PP100)
Самые качественные китайские марки
Впрочем, американские специалисты вывели в отдельный рейтинг и исконно китайские марки, которые показали средний индекс PP100 в 233 балла. В лидерах — Chery, GAC, Ghangan, Geely и Jetour.
Целиком список выглядит следующим образом:
- Chery (220 PP100)
- GAC Trumpchi (221 PP100)
- Changan (222 PP100)
- Geely (222 PP100)
- Jetour (226 PP100)
- MG (229 PP100)
- Roewe (232 PP100)
Какие марки и модели из рейтинга продаются в России
Первая пятёрка брендов из рейтинга самых качественных китайских марок официально представлена и на российском рынке. Причём, модельные ряды автопроизводителей достаточно широки. Рассказываем коротко, что из их линейки доступно российским покупателям.
Chery:
- Кроссовер Tiggo 4 Pro (от 2 100 000 рублей)
- Кроссовер Tiggo 4 (от 2 240 000 рублей)
- Кроссовер Tiggo 7 Pro Max (от 2 610 000 рублей)
- Кроссовер Tiggo 7 L (от 2 800 000 рублей)
- Кроссовер Tiggo 8 Pro Max (от 3 040 000 рублей)
- Кроссовер Tiggo 9 (от 4 150 000 рублей)
- Седан Arizzo 8 (от 2 810 000 рублей)
GAC:
- Кроссовер GS 3 (от 2 099 000 рублей)
- Кроссовер GS 4 (от 2 349 000 рублей)
- Кроссовер GS 8 (от 3 339 000 рублей)
- Минивен M8 (от 6 649 999 рублей)
- Седан Empow (от 2 499 000 рублей)
Changan:
- Кроссовер CS35 Plus (от 2 569 900 рублей)
- Кроссовер CS55 (от Plus от 2 899 900 рублей)
- Кроссовер CS75 (от Plus от 3 590 000 рублей)
- Кроссовер CS95 (от 4 529 900 рублей)
- Седан Alsvin (от 1 850 000 рублей)
- Седан Eado plus (от 2 329 900 рублей)
- Седан Lamore (от 2 869 900 рублей)
- Пикап Hunter Plus (от 3 739 900 рублей)
- Лифтбек UNI-V (от 3 139 900 рублей)
- Седан UNI-L (от 2 869 900 рублей)
- Кроссовер UNI-K (от 3 969 900 рублей)
- Кроссовер UNI-K iDD (от 5 219 900 рублей)
- Кроссовер UNI-S (от 2 899 900 рублей)
- Кроссовер UNI-T (от 3 069 900 рублей)
Geely:
- Седан Emgrand (цена от 2 179 990 рублей)
- Седан Preface (цена от 3 357 990 рублей)
- Кроссовер Coolray (цена от 2 794 990 рублей)
- Кроссовер Cityray (цена от 2 849 990 рублей)
- Кроссовер Atlas (цена от 3 512 990 рублей)
- Кроссовер Ocavango (цена от 3 692 990 рублей)
- Кроссовер Monjaro (цена от 4 549 990 рублей)
- Электрический кроссовер EX5 (от 4 099 990рублей)
Jetour:
- Кроссовер Т2 (цена: от 3 959 900 рублей)
- Кроссовер Dashing (цена: от 2 489 900 рублей)
- Кроссовер X50 (цена: от 1 990 000 рублей)
- Кроссовер X70 (цена: от 2 649 900 рублей)
- Кроссовер X70 Plus (цена: от 2 999 900 рублей)
- Кроссовер X90 Plus (цена: от 3 479 900 рублей)