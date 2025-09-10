Названы самые надежные китайские авто: они продаются и в России

Филиал авторитетного американского агентства J.D. Power в Китае провел масштабное исследование, по результатам которого был составлен рейтинг самых надежных и качественных машин на рынке Поднебесной.

© HiPhi

В ходе исследования было опрошено 19 913 владельцев новых автомобилей, которые приобрели свои машины в период с июля 2024 года по март 2025-го. Под анализ специалистов попало 148 моделей 39 различных марок: как китайских, так и европейских, и американских.

Автовладельцев опрашивали по 218 пунктам в 9 различных категориях, собрав самую важную информацию о работе основных узлов машин. Жалобы конвертировались в штрафные баллы, а рейтинг формировался на основе количества проблем на 100 автомобилей одной марки. Этот индекс оценки в метриках J.D. Power традиционно называется PP100, что расшифровывается как Problem Per Vehicle (проблема каждого автомобиля — прим. ред.).

Самый качественный премиум

Как это неудивительно, но в рейтинге самых качественных премиальных автомобилей самые высокие позиции заняли не японские и европейские марки, а американские и британские. В тройке лидеров лишь немецкий Porsche.

Целиком список выглядит следующим образом:

Land Rover (208 PP100)

Porsche (213 PP100)

Cadillac (218 PP100)

Volvo (220 PP100)

Lexus (222 PP100)

Audi (224 PP100)

BMW (225 PP100)

Число перед PP100 обозначает количество жалоб от владельцев на 100 автомобилей этого бренда.

© Land Rover

Аналитики американского агентства отмечают, что в последнее время увеличилось количество жалоб на качество машин с бензиновыми ДВС. Среднее значение индекса PP100, по сравнению с аналогичным показателем 2024-го года увеличилось на 17 баллов, достигнув 229. Причём наиболее часто владельцы отмечали дефекты не силовой установки, а медиасистем и салонного оборудования, а также некорректную работу водительских ассистентов, системы голосового управления. Кроме того, владельцы жаловались на качество отделки салона и обивки кресел.

Самый качественный масс-маркет

В сегменте масс-маркета лидирующие позиции заняли японские и немецкие производители. Впрочем, здесь важно отметить, что ввиду локальной специфики исследования, в перечень в первую очередь попала продукция, которая производится этими компаниями на совместных с китайскими автогигантами предприятиях. Соответственно, и сами модели этих марок для местного рынка, как правило, отличаются от глобальных, представленных в Европе, Северной Америке и ряде других стран.

© GAC

Первые две места заняли модели Honda, которые выпускаются на СП GAC Honda и Dongfeng Honda, второе — за продукцией СП GAC Toyota, а на третьем расположились автомобили SAIC Volkswagen.

Целиком список выглядит следующим образом:

GAC Honda (208 PP100)

Dongfeng Honda (209 PP100)

GAC Toyota (219 PP100)

SAIC Volkswagen (219 PP100)

Chery (220 PP100)

GAC Trumpchi (221 PP100)

Buick (222 PP100)

Changan (222 PP100)

Geely (222 PP100)

Changan Ford (223 PP100)

FAW Toyota (226 PP100)

Jetour (226 PP100)

Beijing Hyundai (227 PP100)

MG (229 PP100)

Самые качественные китайские марки

Впрочем, американские специалисты вывели в отдельный рейтинг и исконно китайские марки, которые показали средний индекс PP100 в 233 балла. В лидерах — Chery, GAC, Ghangan, Geely и Jetour.

Целиком список выглядит следующим образом:

Chery (220 PP100)

GAC Trumpchi (221 PP100)

Changan (222 PP100)

Geely (222 PP100)

Jetour (226 PP100)

MG (229 PP100)

Roewe (232 PP100)

© Chery

Какие марки и модели из рейтинга продаются в России

Первая пятёрка брендов из рейтинга самых качественных китайских марок официально представлена и на российском рынке. Причём, модельные ряды автопроизводителей достаточно широки. Рассказываем коротко, что из их линейки доступно российским покупателям.

Chery:

Кроссовер Tiggo 4 Pro (от 2 100 000 рублей)

Кроссовер Tiggo 4 (от 2 240 000 рублей)

Кроссовер Tiggo 7 Pro Max (от 2 610 000 рублей)

Кроссовер Tiggo 7 L (от 2 800 000 рублей)

Кроссовер Tiggo 8 Pro Max (от 3 040 000 рублей)

Кроссовер Tiggo 9 (от 4 150 000 рублей)

Седан Arizzo 8 (от 2 810 000 рублей)

© Chery

GAC:

Кроссовер GS 3 (от 2 099 000 рублей)

Кроссовер GS 4 (от 2 349 000 рублей)

Кроссовер GS 8 (от 3 339 000 рублей)

Минивен M8 (от 6 649 999 рублей)

Седан Empow (от 2 499 000 рублей)

© GAC

Changan:

Кроссовер CS35 Plus (от 2 569 900 рублей)

Кроссовер CS55 (от Plus от 2 899 900 рублей)

Кроссовер CS75 (от Plus от 3 590 000 рублей)

Кроссовер CS95 (от 4 529 900 рублей)

Седан Alsvin (от 1 850 000 рублей)

Седан Eado plus (от 2 329 900 рублей)

Седан Lamore (от 2 869 900 рублей)

Пикап Hunter Plus (от 3 739 900 рублей)

Лифтбек UNI-V (от 3 139 900 рублей)

Седан UNI-L (от 2 869 900 рублей)

Кроссовер UNI-K (от 3 969 900 рублей)

Кроссовер UNI-K iDD (от 5 219 900 рублей)

Кроссовер UNI-S (от 2 899 900 рублей)

Кроссовер UNI-T (от 3 069 900 рублей)

© Changan

Geely:

Седан Emgrand (цена от 2 179 990 рублей)

Седан Preface (цена от 3 357 990 рублей)

Кроссовер Coolray (цена от 2 794 990 рублей)

Кроссовер Cityray (цена от 2 849 990 рублей)

Кроссовер Atlas (цена от 3 512 990 рублей)

Кроссовер Ocavango (цена от 3 692 990 рублей)

Кроссовер Monjaro (цена от 4 549 990 рублей)

Электрический кроссовер EX5 (от 4 099 990рублей)

© Geely

Jetour:

Кроссовер Т2 (цена: от 3 959 900 рублей)

Кроссовер Dashing (цена: от 2 489 900 рублей)

Кроссовер X50 (цена: от 1 990 000 рублей)

Кроссовер X70 (цена: от 2 649 900 рублей)

Кроссовер X70 Plus (цена: от 2 999 900 рублей)

Кроссовер X90 Plus (цена: от 3 479 900 рублей)