Антигаджет: обзор и тест-драйв кроссовера Suzuki S-Cross Hybryd

Двойственное впечатление остается после знакомства с гибридным кроссовером Suzuki S-Cross. Вроде бы современная модель, но не целиком, а местами. Да и эффект от электрической составляющей силовой установки весьма сомнителен.

© Алексей Батушенко

Внешне Suzuki S-Cross – это старый добрый SX4 с радикально осовременненными «мордой» и кормой. Достаточно возрастная уже «база» качественно замаскирована новой радиаторной решеткой, светодиодными фарами, новым профилем колесных арок и прочей «косметикой». Но «серединка» кузова осталась прежней – ее выдают контуры силовой структуры кузова, дверей и стоек.

Салон кроссовера – забавная смесь дизайнерской архаики и современности. Радует обилие физических клавиш и олдскульные приборы с стрелочными спидометром и тахометром. Мониторчик борткомпьютера между ними – тоже вполне себе информативный. Но в отличии от предка, у S-Cross над центральной консолью возвышается мультимедийный тачскрин… аж с 7-дюймовой диагональю.

© Алексей Батушенко

В эпоху автомобилей-гаджетов с гигантскими планшетами в салоне такое решение выглядит забавно. В его меню – ничего лишнего. Стандартные пункты вроде «музыка-радио», данные об автомобиле и анимация с потоками энергии гибридной силовой установки. Никто не стал интегрировать в медиасистему управление климат-контролем, например. За это японцам отдельное «домо аригато».

Приветы из прошлого и ростки современности

При этом с салоне повсюду типичный для всех Suzuki гулкий пластик. Передние кресла с механическими регулировками довольно-таки неплохи. Особенно на фоне многих китайских моделей с укороченными «сидушками»: здесь адекватная длина горизонтальной подушки.

© Suzuki

«Ручник» тоже классический – тут механический рычаг, а не кнопка. Далее на приливе центральной консоли селектор шестиступенчатого автомата и шайба для выбора режимов работы полноприводной трансмиссии. Рулевая колонка с подрулевыми переключателями тоже выглядит так, словно конструкторы «Сузуки» последние лет 10 проспали мертвым сном. Ну и молодцы, в общем-то.

© Suzuki

Хотя, надо признать, кое в каких моментах могли бы и «проснуться». И узнать, например, что автодоводчик стеклоподъемника можно ставить не только на водительскую дверь. А при запирании машины полезно предусмотреть автоматическое складывание зеркал, которое можно предлагать покупателям хотя бы в качестве опции. А ещё неплохо бы также оснащать современную машину подогревом передних кресел, руля или хотя бы лобового стекла.

© Алексей Батушенко

На этом фоне даже не очень верится, что до камеры заднего вида и адаптивного круиз-контроля создатели S-Cross все-таки дозрели. Есть даже система предупреждения о лобовом столкновении, которая работает весьма непосредственно, например, реагируя на людей во дворе во время очень медленного движения.

Для флегматиков

На ходу S-Cross приятен, хотя и не в состоянии подарить какие-то яркие эмоции. Всё же имеем дело с обычным компактным кроссовером с динамикой чуть быстрее 10 секунд «до сотни». Моторчик выдает 129 л.с., снятых с 1,4 литров рабочего объема. «Гибридность» силовой установки заключается в наличии стартер-генератора. Электрический довесок способен добавить не более 14 лошадок в общую энерговооружённость при разгоне. Да и то не всегда.

© Алексей Батушенко

Сложно оценить, насколько велик реальный вклад электрической части в общую динамику машины. Впрочем, ее основная ее задача – экономия топлива. Но нельзя сказать, что расход «Сузуки» впечатляет. При движении по городу машина тратит чуть более 9 литров на 100 км пробега. На трассе – порядка 7 л.

© Алексей Батушенко

Зато ход комфортный, благодаря энергоёмкой и в меру мягкой подвеске. Для ухабистой грунтовки и города с его обилием лежачих полицейских – самое то. А вот шумоизоляция – слабовата. В колесных арках – самая бюджетная. В том смысле, что её там почти нет.

Цена решает

Самый сложный вопрос с Suzuki S-Cross – денежный. Формально компания Suzuki свои машины в Россию не возит. Но у кроссовера имеется официальное «одобрение типа транспортного средства». А дилеры даже поддерживают гарантийные обязательства. Ну и цены. Они устанавливаются дилерами вроде как самостоятельно. Цены стартуют от 4 млн рублей.

За аналогичную сумму можно приобрести китайский кроссовер на пару классов «старше», причем с кучей опций, недоступных для S-Cross! Но он все равно будет «китайцем», а не «японцем», возразит мне истинный ценитель Suzuki. Для таких людей «гаджеты на колесах» из Поднебесной – остаются машинами второго сорта, несмотря ни на что.

Технические характеристики Suzuki S-Cross Hibryd

Габариты, мм – 4305х1785х1585

– Колесная база, мм – 2600

– Клиренс, мм – 175

– Снаряженная масса, кг – 1305

– Объем багажника, л ‑ 430

Рабочий объем двигателя, л – 1,373

– Максимальная мощность двигателя, л.с. – 129

– Трансмиссия – 4WD, АКП-6

– Разгон 0-100 км/ч, с – 10,2

– Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км – 5,6-5,7

Плюсы Suzuki S-Cross Hibryd

Добротная подвеска

Эргономичный и удобный салон старой школы

Надежная и проверенная временем конструкция

Минусы Suzuki S-Cross Hibryd