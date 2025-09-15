Стало известно, сколько можно сэкономить на привозе авто по параллельному импорту: топ-7 вариантов
Правительство рассматривает новый проект изменений в систему расчёта утильсбора. В поправках предлагается рассчитывать утильсбор не только с привязкой к году выпуска автомобиля и рабочему объёму двигателя, но и к мощности. В случае утверждения новые правила вступят в силу 1 ноября 2025 года. Эксперты уже спрогнозировали рост цен после принятия поправок. В течение ближайших полутора месяцев может закрыться окно возможностей для ввоза автомобилей по старым ставкам. «Рамблер/авто» узнал цены на самые ходовые модели из числа «параллельных», которые пока ещё можно выгодно ввезти в страну.
По данным аналитического агентства «Автостат», за прошлый год по схеме параллельного импорта в Россию было ввезено более полумиллиона новых и подержанных легковых машин. Судя по статистике текущего года, масштабы пока сохраняются на прежнем уровне.
Среди наиболее популярных моделей наблюдается явный перекос в сторону азиатских марок. Этому есть своё объяснение: по данным всё того же «Автостата», из Китая, Южной Кореи и Японии (напрямую или транзитом через Киргизию) в Россию попадает более 83% всего параллельного автоимпорта.
По данным за июль текущего года, в топ-5 рейтинга наиболее популярных «параллельных» моделей входят Geely Monjaro (ввезено 903 единицы), Toyota Highlander (764 единицы), Toyota RAV4 (746 единиц), Mazda CX-5 (688 единиц), Toyota Camry (549 единиц). Рассказываем, во сколько обойдётся их покупка.
1. Geely Monjaro
Несмотря на официальное присутствие Geely в России, флагманский кроссовер Monjaro — бестселлер рынка «параллельных» иномарок. В салонах дилеров такой автомобиль в топовой комплектации Flagship стоит от пяти миллионов рублей. Со всеми скидками (за трейд-ин, кредит и прочее) его цена может опуститься до 4,24 миллиона рублей. При этом фирмы-посредники, занимающиеся параллельным импортом, предлагают точно такую же машину с доставкой «под ключ» за 3,1–3,2 миллиона. Впрочем, доставку такого автомобиля придётся ждать полтора-два месяца.
При этом Monjaro — одна из немногих машин, которую можно приобрести и из наличия у таких фирм-посредников. Они, как правило, растамаживаются на физическое лицо для личного пользования, и в этом случае утилизационный сбор составляет до 5 200 рублей вместо 667 400 рублей при ввозе юридическим лицом. Впрочем, у подобного приобретения есть свои ограничения. Так, автомобиль, растаможенный как личное имущество с уплатой льготного утильсбора, нельзя продавать в течение 12 месяцев с момента оформления таможенных документов. Иначе потребуется доплатить полный (коммерческий) утильсбор.
2. Toyota Highlander
Кроссовер Toyota Highlander IV поколения 2025 года предлагается с 2-литровым (попадает под минимальный размер «коммерческого» утильсбора) бензиновым двигателем мощностью 248 л.с. Стоимость машин в наличии в Москве и Санкт-Петербурге варьируется от 5,1 до 5,3 миллиона рублей.
Если заказывать точно такой же кроссовер из Китая с доставкой напрямую в столицу или через Киргизию, то цена машины окажется ещё примерно на полмиллиона рублей дешевле — порядка 4,6–4,8 миллиона рублей.
3. Toyota RAV4
Некогда популярный на российском рынке кроссовер, который к тому же производился в нашей стране, располагается на третьей строчке рейтинга моделей «параллельного» ввоза.
Автомобиль 2025 модельного года можно приобрести из наличия примерно за три миллиона рублей. Для азиатских рынков модель оснащается двумя бензиновыми двигателями, но к нам преимущественно привозят базовый вариант с 2-литровым 171-сильным мотором. А если заказать её в Китае и подождать прибытия примерно месяц, то можно уложиться даже в 2,5–2,7 миллиона рублей.
4. Mazda CX-5
Было бы странно, если бы российские автолюбители позабыли эту марку и модель. CX-5 пользовался большой популярностью в нашей стране и даже был локализован на Владивостокском предприятии Sollers.
Кроссовер 2025 модельного года с 2-литровым 155-сильным мотором в уже растаможенном состоянии предлагается компаниями-импортерами за 3,6–3,8 миллиона рублей. Мысленно уменьшаем эту цену примерно на полмиллиона и получаем ориентировочную стоимость заказного варианта CX-5 из Китая.
5. Toyota Camry
Седан Toyota замыкает список самых популярных моделей, ввозимых по параллельному импорту. Как правило, привозят машины, оснащённые 2-литровым мотором мощностью 197 л.с. При покупке из наличия в России придётся выложить порядка 4,6–4,8 миллиона рублей. На заказ такой автомобиль стоит примерно 3,8–4,2 миллиона.
Как обстоят дела с европейскими брендами
Модели некогда популярных у нас европейских брендов сейчас тоже везут преимущественно с китайского рынка. Хотя бывают и машины, собранные не предриятиях в Старом Свете. Их стоимость варьируется сильнее, ввиду более сложной логистики и дорогостоящей доставки.
Volkswagen Tiguan
VW Tiguan 2025 модельного года предлагается импортёрами преимущественно с 2-литровым 220-сильным мотором. Модели импортируются из Китая. Автомобили в наличии стоят от 4,8–5 миллионов рублей. Варианты с доставкой и растаможкой на «собственное физлицо» обойдутся дешевле — ориентировочно от 4,3 до 4,4 миллиона рублей.
BMW X3
Наиболее распространённый в продаже вариант — это BMW xDrive30i с двухлитровым 255-сильным двигателем. Любопытно, но разница в цене между «европейскими» и «китайскими» кроссоверами этой марки практически отсутствует. Дешевле, чем за шесть миллионов рублей такую машину 2025 года выпуска не найти. А бывшие официальные дилеры BMW предлагают её же за 6,8–7 миллионов рублей.
Mercedes-Benz E-class
Для «мерседесов» европейского происхождения характерен очень большой разброс цен. Так, за 2-литровый Е-класс с 258-сильным бензиновыми мотором могут просить и 8, и даже 11 миллионов рублей. А вот за аналогичный седан из Китая — «всего» 6,8–7 миллионов рублей. Вариант на заказ потребует порядка 6,4–6,6 миллиона рублей.