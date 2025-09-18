Какой внедорожник выбрать в 2025 году: 10 вариантов на рынке

Какой внедорожник выбрать в 2025 году: 10 лучших автомобилей на рынке
Чистокровные рамные внедорожники принято считать исчезающим видом. Бытует мнение, что из-за особенностей конструкции они не очень практичны для ежедневной эксплуатации в городе, а с редкими выездами на просёлочную дорогу до дачи может справиться и самый обычный кроссовер с несущим кузовом и передним приводом. Тем не менее, в нашей стране с её суровым климатом и слабо развитой дорожной сетью в регионах подобная техника востребована и даже достаточно широко представлена множеством моделей в совершенно разных ценовых сегментах. Рассказываем, какой рамный внедорожник выбрать в 2025 году из официально продаваемых в России моделей.
УАЗ «Патриот»
Цена: от 1 835 000 рублей
Ульяновский внедорожник — самый бывалый (в августе этого года модель отметила свое 20-летие) и самый доступный в нашем обзоре. Технической основой модели остаётся проверенная временем платформа с зависимой подвеской мостов. 150-сильный двигатель ЗМЗ 409051 объёмом 2,7 литра работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.
В трансмиссии используется раздаточная коробка с жёстким подключением переднего моста и понижающей передачей. Хорошую проходимость также обеспечивают дорожный просвет в 210 мм и внушительные углы въезда (35°) и съезда (30°). В настоящий момент покупателям доступны две комплектации.
- Базовая версия Base Икар (от 1 835 000 рублей) предлагает минимально необходимый набор опций для комфортной эксплуатации: кондиционер, электропакет, подогрев зеркал, а также комплекс систем безопасности, включающий ABS, EBD и ЭРА-ГЛОНАСС.
- Комплектация Base Икар (пакет Limited) (от 2 095 000 рублей) добавляет легкосплавные диски, навигацию с картами России и Белоруссии, камеру заднего вида, климат-контроль, более комфортабельные сиденья с подогревом, мультимедийную систему с сенсорным экраном и ряд других опций, повышающих комфорт и безопасность.
- Помимо базы Patriot предлагает неплохой выбор официальных опционных пакетов. Пакет Offroad (90 000 рублей) включает лебёдку и защиту элементов подвески, а Экспедиция Лайт (70 000–75 000 рублей) превращает автомобиль в готовое решение для путешествий, добавляя экспедиционный багажник на крышу, лестницу и фаркоп.
Технические характеристики
- Длина х Ширина х Высота, мм: 4 785 × 1900 × 2 005
- Колесная база, мм: 2 760
- Дорожный просвет, мм: 210
- Динамика, разгон 0–100 км/ч, сек.: н/д
- Средний расход топлива, л/100 км: 12,5
BAIC BJ40
Цена: от 3 025 000 рублей
Этот пятидверный внедорожник собирают на заводе «Автотор» в Калининграде с 2023 года. Модель сочетает в себе брутальный и узнаваемый дизайн в духе культового Jeep Wrangler с современными силовыми агрегатами и хорошим оснащением.
BJ40 предлагает выбор из двух современных турбированных двигателей, оба соответствуют экологическому классу Евро-6. Базовый — это 2-литровый дизельный двигатель мощностью 162 л.с., а альтернатива — более мощный 2-литровый бензиновый мотор отдачей 218 л.с. Оба агрегата работают в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода Part-Time с понижающей передачей и электронным управлением.
Внедорожные возможности подчеркивают высокий дорожный просвет (210 мм), отличные углы въезда (37°) и съезда (31°), а также возможность преодоления бродов глубиной до 750 мм.
- Покупателям доступны три комплектации. Базовая Exclusive (от 3 025 000 рублей) уже включает светодиодную оптику, круиз-контроль, систему выбора режимов движения, электронную комбинацию приборов на 12,3 дюйма и полноценный пакет активной безопасности (ABS, ESP, системы помощи при спуске и подъёме).
- Комплектация Flagship (от 3 225 000 рублей) добавляет блокировки межколёсных дифференциалов спереди и сзади, камеры кругового обзора, подогрев руля и передних сидений, а также мультимедиа с 10-дюймовым экраном.
- Флагманская версия Champion (от 3 422 000 рублей) отличается эксклюзивным матовым окрасом кузова и уникальными элементами экстерьера.
Технические характеристики
- Длина х Ширина х Высота, мм: 4 955 × 1 871 × 4 545
- Колесная база, мм: 2 745
- Дорожный просвет, мм: 210
- Динамика, разгон 0–100 км/ч, сек.: 14,5 (дизель), 10,9 (бензин)
- Средний расход топлива, л/100 км: 8,4 (дизель), 10,4 (бензин)
BAIC BJ60
Цена: от 5 300 000 рублей
Более крупный внедорожник BJ60, сборка которого также налажена на калининградском «Автоторе» с начала 2025 года, на российском рынке позиционируется как конкурент таких крупных моделей, как Tank 500, Haval H9 и других. Автомобиль сочетает в себе классический дизайн, просторный трёхрядный салон и современную гибридную силовую установку.
За движение отвечает 2,0-литровый дизельный турбомотор мощностью 163 л.с., дополненный 48-вольтовым стартер-генератором мощностью 14 л.с. Суммарный крутящий момент системы достигает 400 Нм. Агрегат работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода Part-Time с понижающей передачей (2,64) и электронным управлением.
Хорошую геометрическую проходимость машине обеспечивают: дорожный просвет в 215 мм и возможность преодоления бродов глубиной до 750 мм. Важной особенностью является полностью независимая подвеска всех колёс, что обеспечивает повышенный комфорт на асфальте без серьёзного ущерба для внедорожных качеств.
- На российском рынке модель представлена в единственной, но весьма насыщенной комплектации Exclusive (от 5 300 000 рублей). Оснащение включает адаптивный круиз-контроль, систему автоматической парковки, панорамную крышу, трёхзонный климат-контроль, мультимедийный комплекс с 13-дюймовым сенсорным экраном, систему камер кругового обзора, а также полный набор активных ассистентов, включая мониторинг слепых зон и удержание в полосе.
- Для бездорожья предусмотрены жёсткие блокировки межколёсных дифференциалов спереди и сзади, а также система выбора работы электроники силового агрегата и трансмиссии на разных типах поверхностей.
Технические характеристики
- Длина х Ширина х Высота, мм: 5 040 × 1 955 × 1 925
- Колесная база, мм: 2 820
- Дорожный просвет, мм: 215
- Динамика, разгон 0–100 км/ч, сек.: 14,4
- Средний расход топлива, л/100 км: 8,6
BAW 212 T01
Цена: от 2 945 000 рублей
Внедорожник, чьи продажи на российском рынке стартовали этим летом, представляет собой современную реинкарнацию классического армейского вездехода Beijing BJ212, который стоял на вооружении армии КНР. Модель сочетает в себе брутальный, унаследованный от легендарного предшественника дизайн с актуальной техникой.
Позиционируется автомобиль как доступный и максимально практичный инструмент для путешествий и преодоления серьёзного бездорожья. Машина обладает высоким потенциалом для внедорожного тюнинга и кастомизации. На раме и кузове предусмотрены штатные крепления для установки экспедиционного багажника, дополнительного освещения, запасных канистр и другого снаряжения.
В основе 212-го — классическая рамная конструкция с зависимой подвеской обоих мостов на рессорах. Решение не самое прогрессивное, но проверенное временем и ценящееся за свою прочность и ремонтопригодность. Внедорожные возможности обеспечивает система полного привода Part-Time с жёстким подключением переднего моста, понижающей передачей и блокировкой межколёсных дифференциалов. Серьёзный характер подчёркивает и дорожный просвет в 215 мм.
На российском рынке модель предлагается с 238-сильным бензиновым турбированным двигателем объёмом 2,0 литра и дизелем аналогичного рабочего объёма с отдачей в 170 л.с. Оба агрегата работают в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Производитель предоставляет на модель расширенную гарантию на пять лет или 150 000 км пробега.
- Покупателям доступно пять комплектаций. Базовый вариант Machinist (от 2 945 000 рублей) включает минимально необходимый набор опций: две подушки безопасности, систему курсовой устойчивости ESP, отделку салона кожзамом, двухзонный климат-контроль и мультимедийную систему.
- Специальная версия для России Adventurer RUS (от 3 495 000 рублей) добавляет русифицированную электронику, четыре подушки безопасности, подогрев передних сидений, рулевого колеса и лобового стекла, а также встроенный видеорегистратор.
- Верхние комплектации Diesel Rus (3 650 000 рублей), Long Wing (3 749 000 рублей) и Long Wing RUS (3 799 000 рублей) предлагают наиболее полное оснащение, включая электропривод сидений, камеры кругового обзора и комплекс электронных ассистентов водителя.
Технические характеристики
- Длина х Ширина х Высота, мм: 4 705 × 1 890 × 1 930
- Колесная база, мм: 2 850
- Дорожный просвет, мм: 215
- Динамика, разгон 0–100 км/ч, сек.: 8,1
- Средний расход топлива, л/100 км: 9,9 (дизель), 10,9 (бензин)
Haval H5
Цена: от 3 699 000 рублей
Полноразмерный рамный внедорожник Haval H5, официальные продажи которого стартовали в России летом 2024 года, унифицирован с пикапом Great Wall Poer. По своим габаритам автомобиль сопоставим с Nissan Patrol и Toyota Land Cruiser 300, но позиционируется как более доступный и практичный универсал для путешествий и бездорожья.
Техническая основа — классическая рамная конструкция с подключаемым полным приводом Part-Time, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Внедорожные качества подтверждает клиренс в 200 мм и короткие свесы.
Покупателям предлагается выбор из двух турбированных двигателей: 2,0-литрового бензинового мощностью 200 л.с. (380 Нм) и 2,0-литрового дизельного мощностью 150 л.с. (400 Нм). Оба агрегата работают в паре с 8-ступенчатой гидромеханической автоматической трансмиссией.
- На российском рынке для каждого мотора доступны по две комплектации. Базовая версия Elite (от 3 699 000 рублей) включает камеру кругового обзора, подогрев всех сидений и руля, 12,3-дюймовый сенсорный экран и полный пакет пассивной безопасности.
- Более дорогая комплектация Premium (от 3 999 000 рублей) добавляет панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль с функцией движения в пробках, полный набор активных ассистентов, а также электропривод багажника и аудиосистему с шестью динамиками.
Технические характеристики
- Длина х Ширина х Высота, мм: 5 190 × 1 905 × 1 835
- Колесная база, мм: 3 140
- Дорожный просвет, мм: 200
- Динамика, разгон 0–100 км/ч, сек.: н/д
- Средний расход топлива, л/100 км: 9,8 (бензин), 7,9 (дизель)
Haval H9
Цена: от 4 399 000 рублей
Внедорожник второго поколения появился у российских дилеров в августе 2024 года. Модель сохранила классическую рамную конструкцию, но получила более современное оснащение.
Внедорожные возможности обеспечивает автоматическая полноприводная система Torque on Demand (ToD) с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. В арсенале водителя — шесть режимов движения («Эко», «Стандарт», «Спорт», «Снег», «Грязь», «Песок») и система помощи при старте на подъёме и спуске. Стандартная защита двигателя, трансмиссии и топливного бака дополнительно подчёркивает готовность машины к эксплуатации в сложных условиях.
Покупателям предлагается выбор между двумя турбированными двигателями. Бензиновый 2,0-литровый агрегат развивает 218 л.с. и 380 Нм и работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Дизельный 2,4-литровый двигатель выдает 184 л.с. и 480 Нм и сочетается с 9-ступенчатым автоматом. Оба варианта обеспечивают уверенную динамику и подходят для буксировки прицепа массой до 2,5 тонн.
- На российском рынке Haval H9 доступен в двух комплектациях для каждого двигателя. Базовая версия Elite (от 4 399 000 рублей для бензиновой и от 4 499 000 рублей для дизельной) включает богатое оснащение: 18-дюймовые диски, светодиодную оптику, круиз-контроль, трёхзонный климат-контроль, подогревы руля и сидений, мультимедийную систему с сенсорным экраном с диагональю 14,6 дюймов и камеру кругового обзора.
- Комплектация Premium (от 4 899 000 рублей для бензиновой и от 4 999 000 рублей для дизельной) добавляет блокировку переднего дифференциала, панорамную крышу, вентиляцию и массаж передних сидений, полный пакет активной безопасности с адаптивным круиз-контролем, а также премиальную аудиосистему на 10 динамиков.
Технические характеристики
- Длина х Ширина х Высота, мм: 4 950 × 1 976 × 1 930
- Колесная база, мм: 2 850
- Дорожный просвет, мм: 224
- Динамика, разгон 0–100 км/ч, сек.: н/д
- Средний расход топлива, л/100 км: 10,6 (бензин), 9,1 (дизель)
Tank 300
Цена: от 4 299 000 рублей
Среднеразмерный внедорожник в стиле неоретро от суббренда Great Wall Motors дебютировал в Китае в 2020 году. Российские продажи стартовали весной 2023-го. Позиционируемая как более доступная альтернатива Jeep Wrangler и Land Rover Defender, модель сочетает брутальный, отсылающий к классическим внедорожникам дизайн с современными технологиями и высоким уровнем комфорта.
На российском рынке Tank 300 оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 224 л.с. и крутящим моментом 387 Нм, который работает в паре с 8-ступенчатой АКП. Ключевая особенность — интеллектуальная система полного привода с функцией «Tank Turn» (помощь при развороте на бездорожье) и системой выбора режимов движения, включая режим «Эксперт» для серьёзного бездорожья.
- Покупателям доступны четыре основные комплектации с двумя типами привода. Модели с подключаемым полным приводом (Part-Time) представлены версиями Adventure (от 4 299 000 рублей) и Premium (от 4 699 000 рублей). Комплектации с интеллектуальным полным приводом (Torque-On-Demand) получили названия City Adventure (от 4 499 000 рублей) и City Premium (от 4 899 000 рублей).
- Базовая комплектация Adventure включает блокировку заднего дифференциала, 17-дюймовые легкосплавные диски и светодиодную оптику. В оснащение также входят мультимедийная система с 12,3-дюймовым дисплеем, круиз-контроль и камеры кругового обзора. Для комфорта предусмотрены подогревы передних и задних сидений, рулевого колеса и система бесключевого доступа. Пассивную безопасность обеспечивают шесть подушек безопасности.
- Версия City Adventure включает все опции Adventure и отличается лишь более продвинутой системой полного привода Torque-On-Demand.
- Флагманская комплектация Premium предлагает более шикарное оснащение, включая кожу Nappa, премиальный аудиокомплекс с сабвуфером и систему ночного видения.
- City Premium отличают не только система полного привода Torque-On-Demand, но и полный арсенал систем пассивной и активной безопасности.
Технические характеристики
- Длина х Ширина х Высота, мм: 4 760 × 1 930 × 1 903
- Колесная база, мм: 2 750
- Дорожный просвет, мм: 224
- Динамика, разгон 0–100 км/ч, сек.: 10,6
- Средний расход топлива, л/100 км: 10,7
Tank 400
Цена: от 5 399 000 рублей
Полноразмерный рамный внедорожник Tank 400 поступил в продажу в России в феврале 2025 года. Автомобиль сочетает в себе брутальный угловатый дизайн с современной технической начинкой.
На российском рынке Tank 400 оснащается исключительно 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 245 л.с. и крутящим моментом 380 Нм. Агрегат работает в паре с 9-ступенчатой гидромеханической автоматической трансмиссией.
Внедорожные возможности обеспечивают интеллектуальная полноприводная система Torque-on-Demand с муфтой автоматического подключения переднего моста, электронно-управляемым межосевым дифференциалом, жёсткими блокировками межколёсных дифференциалов спереди и сзади, а также раздаточная коробка с понижающей передачей. Кроме того, уверенно двигаться на бездорожье помогают системы помощи при спуске и подъёме.
- Покупателям доступны две комплектации. Базовая версия Adventure (от 5 399 000 рублей) предлагает богатое оснащение, систему выбора режимов движения, 18-дюймовые легкосплавные диски, защиту двигателя, мультимедийную систему с сенсорным экраном на 16,2 дюйма, цифровую панель приборов, подогревы руля и сидений, а также камеры кругового обзора.
- Флагманская комплектация Premium (от 5 899 000 рублей) добавляет систему автоматической парковки, проекционный дисплей, вентиляцию и массаж для передних сидений, панорамную крышу с люком, премиальную аудиосистему и систему активного шумоподавления.
Технические характеристики
- Длина х Ширина х Высота, мм: 4 985 × 1 960 × 1 905
- Колесная база, мм: 2 850
- Дорожный просвет, мм: 224–235
- Динамика, разгон 0–100 км/ч, сек.: 9,7
- Средний расход топлива, смешанный цикл, л/100 км: 10,2
Tank 500
Цена: от 6 799 000 рублей
Модель отличается не только солидными габаритами и очень просторным салоном, позволяющим выбрать 7-местное исполнение, но и широким набором силовых агрегатов — от гибридов до мощного бензинового V6 с турбонаддувом.
Все модификации оснащаются интеллектуальной полноприводной системой Torque-on-Demand, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Серьёзный характер машины подчеркивают дорожный просвет в 224 мм, угол въезда 29,5° и способность преодолевать брод глубиной до 800 мм.
Российским покупателям доступны: гибридная модификация Urban с двухлитровым турбодвигателем и электромотором (совокупная мощность 299 л.с.), подзаряжаемый гибрид Hi-Charge с запасом хода на электротяге 115 км, а также бензиновые версии без электрической надстройки. Последние включают варианты с трёхлитровым V6 мощностью 299 л.с. (комплектации Adventure и Premium) и топовую версию Blacktrail с двигателем V6, форсированным до 354 л.с. и дополнительным топливным баком на 53 литра для увеличения дальности пробега. Все двигатели агрегатируются с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.
- Производитель предлагает пять разных комплектаций. Минимум — 6 799 000 рублей за базовый гибридный Urban. Максимум — 8 449 000 рублей за версию Blacktrail. При этом даже начальная комплектация радует богатым оснащением: легкосплавные диски 19”, система выбора режимов движения, мультимедийный комплекс с сенсорным экраном, камеры кругового обзора и комплекс систем помощи водителю.
- Флагманские исполнения Premium и Blacktrail дополняют список опций системой автоматической парковки, панорамной крышей, интеллектуальным круиз-контролем, массажем и вентиляцией сидений, а также высококлассной аудиосистемой.
Технические характеристики (для версии 3,0 V6)
- Длина х Ширина х Высота, мм: 5 078 × 1 934 × 1 905 (с запасным колесом на двери)
- Колесная база, мм: 2 850
- Дорожный просвет, мм: 224
- Динамика, разгон 0–100 км/ч, сек.: 8,8
- Средний расход топлива, смешанный цикл, л/100 км: 11,5
Тank 700
Цена: от 9 499 000 рублей
Этот крупный внедорожник дебютировал на российском рынке осенью 2024 года. Флагманскую модель отличают фундаментальный рубленый дизайн в духе легендарного Mercedes G-class, мощная силовая установка и дорогая отделка салона.
Автомобиль построен на усиленной рамной платформе и оснащён интеллектуальной системой полного привода Torque-on-Demand с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Дорожный просвет достигает 255 мм, а угол въезда составляет 32°. Максимальная глубина преодолеваемого брода — 900 мм.
Важной особенностью Tank 700 является полностью независимая пневматическая подвеска с электронным управлением, обеспечивающая комфорт как на шоссе, так и выдающиеся возможности на бездорожье.
Силовая гамма включает две гибридные установки. Начальные версии Premium и Superior оснащаются 3,0-литровым бензиновым V6 мощностью 354 л.с. в сочетании с 48-вольтной системой. Флагманским комплектациям Hi-Performance и Edition One положен подзаряжаемый гибрид на основе того же мотора, но с дополнительным электродвигателем. Суммарная мощность таких модификаций достигает 517 л.с., а крутящий момент — 800 Нм. Запас хода на электротяге составляет до 100 км. Все версии комплектуются 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.
- Цены на машины 2025 модельного года начинаются от 9 499 000 рублей за версию Premium и доходят до 12 499 000 рублей за топовую комплектацию Edition One. Стандартное оснащение включает пневмоподвеску, систему автоматической парковки, адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей, кожаные сиденья Nappa с вентиляцией и массажем, а также премиальную аудиосистему на 16 динамиков.
- Более дорогие комплектации получили элементы из карбона, лазерную оптику и уникальные дизайнерские элементы.
Технические характеристики (версия Hi-Performance)
- Длина х Ширина х Высота, мм: 5 110 × 2 122 × 1 986
- Колесная база, мм: 3 000
- Дорожный просвет, мм: 205-325
- Динамика, разгон 0–100 км/ч, сек.: 5,9
- Средний расход топлива, смешанный цикл, л/100 км: 2,2