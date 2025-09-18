Какой внедорожник выбрать в 2025 году: 10 вариантов на рынке

Чистокровные рамные внедорожники принято считать исчезающим видом. Бытует мнение, что из-за особенностей конструкции они не очень практичны для ежедневной эксплуатации в городе, а с редкими выездами на просёлочную дорогу до дачи может справиться и самый обычный кроссовер с несущим кузовом и передним приводом. Тем не менее, в нашей стране с её суровым климатом и слабо развитой дорожной сетью в регионах подобная техника востребована и даже достаточно широко представлена множеством моделей в совершенно разных ценовых сегментах. Рассказываем, какой рамный внедорожник выбрать в 2025 году из официально продаваемых в России моделей.

© BAW

УАЗ «Патриот»

Цена: от 1 835 000 рублей

Ульяновский внедорожник — самый бывалый (в августе этого года модель отметила свое 20-летие) и самый доступный в нашем обзоре. Технической основой модели остаётся проверенная временем платформа с зависимой подвеской мостов. 150-сильный двигатель ЗМЗ 409051 объёмом 2,7 литра работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

В трансмиссии используется раздаточная коробка с жёстким подключением переднего моста и понижающей передачей. Хорошую проходимость также обеспечивают дорожный просвет в 210 мм и внушительные углы въезда (35°) и съезда (30°). В настоящий момент покупателям доступны две комплектации.

Базовая версия Base Икар (от 1 835 000 рублей) предлагает минимально необходимый набор опций для комфортной эксплуатации: кондиционер, электропакет, подогрев зеркал, а также комплекс систем безопасности, включающий ABS, EBD и ЭРА-ГЛОНАСС.

© УАЗ

Технические характеристики

Длина х Ширина х Высота, мм: 4 785 × 1900 × 2 005

Колесная база, мм: 2 760

Дорожный просвет, мм: 210

Динамика, разгон 0–100 км/ч, сек.: н/д

Средний расход топлива, л/100 км: 12,5

BAIC BJ40

Цена: от 3 025 000 рублей

Этот пятидверный внедорожник собирают на заводе «Автотор» в Калининграде с 2023 года. Модель сочетает в себе брутальный и узнаваемый дизайн в духе культового Jeep Wrangler с современными силовыми агрегатами и хорошим оснащением.

BJ40 предлагает выбор из двух современных турбированных двигателей, оба соответствуют экологическому классу Евро-6. Базовый — это 2-литровый дизельный двигатель мощностью 162 л.с., а альтернатива — более мощный 2-литровый бензиновый мотор отдачей 218 л.с. Оба агрегата работают в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода Part-Time с понижающей передачей и электронным управлением.

Внедорожные возможности подчеркивают высокий дорожный просвет (210 мм), отличные углы въезда (37°) и съезда (31°), а также возможность преодоления бродов глубиной до 750 мм.

Покупателям доступны три комплектации. Базовая Exclusive (от 3 025 000 рублей) уже включает светодиодную оптику, круиз-контроль, систему выбора режимов движения, электронную комбинацию приборов на 12,3 дюйма и полноценный пакет активной безопасности (ABS, ESP, системы помощи при спуске и подъёме).

© BAIC

Технические характеристики

Длина х Ширина х Высота, мм: 4 955 × 1 871 × 4 545

Колесная база, мм: 2 745

Дорожный просвет, мм: 210

Динамика, разгон 0–100 км/ч, сек.: 14,5 (дизель), 10,9 (бензин)

Средний расход топлива, л/100 км: 8,4 (дизель), 10,4 (бензин)

BAIC BJ60

Цена: от 5 300 000 рублей

Более крупный внедорожник BJ60, сборка которого также налажена на калининградском «Автоторе» с начала 2025 года, на российском рынке позиционируется как конкурент таких крупных моделей, как Tank 500, Haval H9 и других. Автомобиль сочетает в себе классический дизайн, просторный трёхрядный салон и современную гибридную силовую установку.

За движение отвечает 2,0-литровый дизельный турбомотор мощностью 163 л.с., дополненный 48-вольтовым стартер-генератором мощностью 14 л.с. Суммарный крутящий момент системы достигает 400 Нм. Агрегат работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода Part-Time с понижающей передачей (2,64) и электронным управлением.

Хорошую геометрическую проходимость машине обеспечивают: дорожный просвет в 215 мм и возможность преодоления бродов глубиной до 750 мм. Важной особенностью является полностью независимая подвеска всех колёс, что обеспечивает повышенный комфорт на асфальте без серьёзного ущерба для внедорожных качеств.

На российском рынке модель представлена в единственной, но весьма насыщенной комплектации Exclusive (от 5 300 000 рублей) . Оснащение включает адаптивный круиз-контроль, систему автоматической парковки, панорамную крышу, трёхзонный климат-контроль, мультимедийный комплекс с 13-дюймовым сенсорным экраном, систему камер кругового обзора, а также полный набор активных ассистентов, включая мониторинг слепых зон и удержание в полосе.

© BAIC

Технические характеристики

Длина х Ширина х Высота, мм: 5 040 × 1 955 × 1 925

Колесная база, мм: 2 820

Дорожный просвет, мм: 215

Динамика, разгон 0–100 км/ч, сек.: 14,4

Средний расход топлива, л/100 км: 8,6

BAW 212 T01

Цена: от 2 945 000 рублей

Внедорожник, чьи продажи на российском рынке стартовали этим летом, представляет собой современную реинкарнацию классического армейского вездехода Beijing BJ212, который стоял на вооружении армии КНР. Модель сочетает в себе брутальный, унаследованный от легендарного предшественника дизайн с актуальной техникой.

Позиционируется автомобиль как доступный и максимально практичный инструмент для путешествий и преодоления серьёзного бездорожья. Машина обладает высоким потенциалом для внедорожного тюнинга и кастомизации. На раме и кузове предусмотрены штатные крепления для установки экспедиционного багажника, дополнительного освещения, запасных канистр и другого снаряжения.

В основе 212-го — классическая рамная конструкция с зависимой подвеской обоих мостов на рессорах. Решение не самое прогрессивное, но проверенное временем и ценящееся за свою прочность и ремонтопригодность. Внедорожные возможности обеспечивает система полного привода Part-Time с жёстким подключением переднего моста, понижающей передачей и блокировкой межколёсных дифференциалов. Серьёзный характер подчёркивает и дорожный просвет в 215 мм.

На российском рынке модель предлагается с 238-сильным бензиновым турбированным двигателем объёмом 2,0 литра и дизелем аналогичного рабочего объёма с отдачей в 170 л.с. Оба агрегата работают в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Производитель предоставляет на модель расширенную гарантию на пять лет или 150 000 км пробега.

Покупателям доступно пять комплектаций. Базовый вариант Machinist (от 2 945 000 рублей) включает минимально необходимый набор опций: две подушки безопасности, систему курсовой устойчивости ESP, отделку салона кожзамом, двухзонный климат-контроль и мультимедийную систему.

© BAW

Технические характеристики

Длина х Ширина х Высота, мм: 4 705 × 1 890 × 1 930

Колесная база, мм: 2 850

Дорожный просвет, мм: 215

Динамика, разгон 0–100 км/ч, сек.: 8,1

Средний расход топлива, л/100 км: 9,9 (дизель), 10,9 (бензин)

Haval H5

Цена: от 3 699 000 рублей

Полноразмерный рамный внедорожник Haval H5, официальные продажи которого стартовали в России летом 2024 года, унифицирован с пикапом Great Wall Poer. По своим габаритам автомобиль сопоставим с Nissan Patrol и Toyota Land Cruiser 300, но позиционируется как более доступный и практичный универсал для путешествий и бездорожья.

Техническая основа — классическая рамная конструкция с подключаемым полным приводом Part-Time, понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Внедорожные качества подтверждает клиренс в 200 мм и короткие свесы.

Покупателям предлагается выбор из двух турбированных двигателей: 2,0-литрового бензинового мощностью 200 л.с. (380 Нм) и 2,0-литрового дизельного мощностью 150 л.с. (400 Нм). Оба агрегата работают в паре с 8-ступенчатой гидромеханической автоматической трансмиссией.

На российском рынке для каждого мотора доступны по две комплектации. Базовая версия Elite (от 3 699 000 рублей) включает камеру кругового обзора, подогрев всех сидений и руля, 12,3-дюймовый сенсорный экран и полный пакет пассивной безопасности.

© Haval

Технические характеристики

Длина х Ширина х Высота, мм: 5 190 × 1 905 × 1 835

Колесная база, мм: 3 140

Дорожный просвет, мм: 200

Динамика, разгон 0–100 км/ч, сек.: н/д

Средний расход топлива, л/100 км: 9,8 (бензин), 7,9 (дизель)

Haval H9

Цена: от 4 399 000 рублей

Внедорожник второго поколения появился у российских дилеров в августе 2024 года. Модель сохранила классическую рамную конструкцию, но получила более современное оснащение.

Внедорожные возможности обеспечивает автоматическая полноприводная система Torque on Demand (ToD) с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. В арсенале водителя — шесть режимов движения («Эко», «Стандарт», «Спорт», «Снег», «Грязь», «Песок») и система помощи при старте на подъёме и спуске. Стандартная защита двигателя, трансмиссии и топливного бака дополнительно подчёркивает готовность машины к эксплуатации в сложных условиях.

Покупателям предлагается выбор между двумя турбированными двигателями. Бензиновый 2,0-литровый агрегат развивает 218 л.с. и 380 Нм и работает в паре с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией. Дизельный 2,4-литровый двигатель выдает 184 л.с. и 480 Нм и сочетается с 9-ступенчатым автоматом. Оба варианта обеспечивают уверенную динамику и подходят для буксировки прицепа массой до 2,5 тонн.

На российском рынке Haval H9 доступен в двух комплектациях для каждого двигателя. Базовая версия Elite (от 4 399 000 рублей для бензиновой и от 4 499 000 рублей для дизельной) включает богатое оснащение: 18-дюймовые диски, светодиодную оптику, круиз-контроль, трёхзонный климат-контроль, подогревы руля и сидений, мультимедийную систему с сенсорным экраном с диагональю 14,6 дюймов и камеру кругового обзора.

© Haval

Технические характеристики

Длина х Ширина х Высота, мм: 4 950 × 1 976 × 1 930

Колесная база, мм: 2 850

Дорожный просвет, мм: 224

Динамика, разгон 0–100 км/ч, сек.: н/д

Средний расход топлива, л/100 км: 10,6 (бензин), 9,1 (дизель)

Tank 300

Цена: от 4 299 000 рублей

Среднеразмерный внедорожник в стиле неоретро от суббренда Great Wall Motors дебютировал в Китае в 2020 году. Российские продажи стартовали весной 2023-го. Позиционируемая как более доступная альтернатива Jeep Wrangler и Land Rover Defender, модель сочетает брутальный, отсылающий к классическим внедорожникам дизайн с современными технологиями и высоким уровнем комфорта.

На российском рынке Tank 300 оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 224 л.с. и крутящим моментом 387 Нм, который работает в паре с 8-ступенчатой АКП. Ключевая особенность — интеллектуальная система полного привода с функцией «Tank Turn» (помощь при развороте на бездорожье) и системой выбора режимов движения, включая режим «Эксперт» для серьёзного бездорожья.

Покупателям доступны четыре основные комплектации с двумя типами привода. Модели с подключаемым полным приводом (Part-Time) представлены версиями Adventure (от 4 299 000 рублей) и Premium (от 4 699 000 рублей) . Комплектации с интеллектуальным полным приводом (Torque-On-Demand) получили названия City Adventure (от 4 499 000 рублей) и City Premium (от 4 899 000 рублей) .

© GWM

Технические характеристики

Длина х Ширина х Высота, мм: 4 760 × 1 930 × 1 903

Колесная база, мм: 2 750

Дорожный просвет, мм: 224

Динамика, разгон 0–100 км/ч, сек.: 10,6

Средний расход топлива, л/100 км: 10,7

Tank 400

Цена: от 5 399 000 рублей

Полноразмерный рамный внедорожник Tank 400 поступил в продажу в России в феврале 2025 года. Автомобиль сочетает в себе брутальный угловатый дизайн с современной технической начинкой.

На российском рынке Tank 400 оснащается исключительно 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 245 л.с. и крутящим моментом 380 Нм. Агрегат работает в паре с 9-ступенчатой гидромеханической автоматической трансмиссией.

Внедорожные возможности обеспечивают интеллектуальная полноприводная система Torque-on-Demand с муфтой автоматического подключения переднего моста, электронно-управляемым межосевым дифференциалом, жёсткими блокировками межколёсных дифференциалов спереди и сзади, а также раздаточная коробка с понижающей передачей. Кроме того, уверенно двигаться на бездорожье помогают системы помощи при спуске и подъёме.

Покупателям доступны две комплектации. Базовая версия Adventure (от 5 399 000 рублей) предлагает богатое оснащение, систему выбора режимов движения, 18-дюймовые легкосплавные диски, защиту двигателя, мультимедийную систему с сенсорным экраном на 16,2 дюйма, цифровую панель приборов, подогревы руля и сидений, а также камеры кругового обзора.

© GWM

Технические характеристики

Длина х Ширина х Высота, мм: 4 985 × 1 960 × 1 905

Колесная база, мм: 2 850

Дорожный просвет, мм: 224–235

Динамика, разгон 0–100 км/ч, сек.: 9,7

Средний расход топлива, смешанный цикл, л/100 км: 10,2

Tank 500

Цена: от 6 799 000 рублей

Модель отличается не только солидными габаритами и очень просторным салоном, позволяющим выбрать 7-местное исполнение, но и широким набором силовых агрегатов — от гибридов до мощного бензинового V6 с турбонаддувом.

Все модификации оснащаются интеллектуальной полноприводной системой Torque-on-Demand, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Серьёзный характер машины подчеркивают дорожный просвет в 224 мм, угол въезда 29,5° и способность преодолевать брод глубиной до 800 мм.

Российским покупателям доступны: гибридная модификация Urban с двухлитровым турбодвигателем и электромотором (совокупная мощность 299 л.с.), подзаряжаемый гибрид Hi-Charge с запасом хода на электротяге 115 км, а также бензиновые версии без электрической надстройки. Последние включают варианты с трёхлитровым V6 мощностью 299 л.с. (комплектации Adventure и Premium) и топовую версию Blacktrail с двигателем V6, форсированным до 354 л.с. и дополнительным топливным баком на 53 литра для увеличения дальности пробега. Все двигатели агрегатируются с 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Производитель предлагает пять разных комплектаций. Минимум — 6 799 000 рублей за базовый гибридный Urban . Максимум — 8 449 000 рублей за версию Blacktrail . При этом даже начальная комплектация радует богатым оснащением: легкосплавные диски 19”, система выбора режимов движения, мультимедийный комплекс с сенсорным экраном, камеры кругового обзора и комплекс систем помощи водителю.

© GWM

Технические характеристики (для версии 3,0 V6)

Длина х Ширина х Высота, мм: 5 078 × 1 934 × 1 905 (с запасным колесом на двери)

Колесная база, мм: 2 850

Дорожный просвет, мм: 224

Динамика, разгон 0–100 км/ч, сек.: 8,8

Средний расход топлива, смешанный цикл, л/100 км: 11,5

Тank 700

Цена: от 9 499 000 рублей

Этот крупный внедорожник дебютировал на российском рынке осенью 2024 года. Флагманскую модель отличают фундаментальный рубленый дизайн в духе легендарного Mercedes G-class, мощная силовая установка и дорогая отделка салона.

Автомобиль построен на усиленной рамной платформе и оснащён интеллектуальной системой полного привода Torque-on-Demand с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала. Дорожный просвет достигает 255 мм, а угол въезда составляет 32°. Максимальная глубина преодолеваемого брода — 900 мм.

Важной особенностью Tank 700 является полностью независимая пневматическая подвеска с электронным управлением, обеспечивающая комфорт как на шоссе, так и выдающиеся возможности на бездорожье.

Силовая гамма включает две гибридные установки. Начальные версии Premium и Superior оснащаются 3,0-литровым бензиновым V6 мощностью 354 л.с. в сочетании с 48-вольтной системой. Флагманским комплектациям Hi-Performance и Edition One положен подзаряжаемый гибрид на основе того же мотора, но с дополнительным электродвигателем. Суммарная мощность таких модификаций достигает 517 л.с., а крутящий момент — 800 Нм. Запас хода на электротяге составляет до 100 км. Все версии комплектуются 9-ступенчатой автоматической трансмиссией.

Цены на машины 2025 модельного года начинаются от 9 499 000 рублей за версию Premium и доходят до 12 499 000 рублей за топовую комплектацию Edition One. Стандартное оснащение включает пневмоподвеску, систему автоматической парковки, адаптивный круиз-контроль, проекционный дисплей, кожаные сиденья Nappa с вентиляцией и массажем, а также премиальную аудиосистему на 16 динамиков.

© GWM

Технические характеристики (версия Hi-Performance)