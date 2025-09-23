С 1 ноября автомобили могут резко подорожать: 10 моделей, которые не попадают под новый утильсбор

Уже 1 ноября в силу может вступить новая методика расчёта утилизационного сбора, которая приведет с резкому росту цен на импортные автомобили. «Рамблер/авто» подобрал десяток моделей, которые не попадают под новый «утиль».

© Honda

Минпромторг предложил изменить методику расчёта утилизационного сбора на ввозимые в Россию автомобили. По новым правилам ставки будут рассчитываться не только с привязкой к возрасту и объему двигателей машин, но и мощности.

Причём, если поправки будут приняты правительством, то они распространятся не только на импортёров, но и частников, ввозящих авто для личного пользования. Исключение будет сделано лишь для машин с двигателями внутреннего сгорания мощностью менее 160 л.с.

Например, если вы решили сейчас купить за рубежом Toyota Camry с 2-литровым 173-сильным двигателем, вам достаточно будет заплатить в госбюджет 3400 рублей «утиля» за машину младше трех лет или 5200 за более возрастную модель.

После 1 ноября за свежий авто с вас возьмут уже 750 000 рублей вместо 3400, а за машину старше трех лет 1,244 миллионов рублей вместо 5200. Из-за этого стоимость новой Camry, ввезённой по параллельному импорту физическим лицом, увеличится с нынешних 3,8—4,0 миллиона рублей до 4,5 – 4,7 миллиона рублей.

Чтобы сэкономить, можно переориентироваться на авто мощностью менее 160 л.с. Подходящие модели присутствуют как на европейском, так и на азиатском рынке. Причём многие «европейцы» при ближайшем рассмотрении могут оказаться моделями с китайского или корейского рынка. Рассказываем, какие популярные модели не попадают под новый «утиль».

Volkswagen Golf

Golf восьмого поколения ввозят на российский рынок из Европы. Машины 2025 года выпуска комплектуются 160-сильным мотором объемом 1,5 литра и 7-ступенчатым роботом DSG. Соответственно повышенный утильсбор на них не распространится. Такой автомобиль можно пригнать за 3,0-3,5 миллиона рублей в зависимости от комплектации. В указанную сумму, помимо цены в Европе, входит стоимость растаможки, логистические расходы, утильсбор, а также услуги посредников, занимающихся подбором и выкупом автомобиля за рубежом.

© Volkswagen

Skoda Octavia

Skoda Octavia одна из немногих моделей, которую привозят под реализацию, а не только под заказ. Автомобили 2025-го года «под ключ в Москве» стоят в пределах 3-3,2 миллионов рублей. Они сснащены турбомотором объемом 1,4 литра и мощностью 150 л.с. В объявлениях часто встречаются машины в комплектациях Luxury Pro. Это означает, что такая Octavia – модель с китайского, а не европейского рынка.

© autohome.com.cn

BMW X1

Из Китая можно привезти и модель премиального европейского автобренда, не подпадающую под будущий большой утильсбор. Это базовые версии BMW X1. Такие машины оснащены 1,5-литровыми турбомотором мощностью 136 или 156 л.с. Привод у них исключительно передний. Цены на такие машины после доставки и растаможки составят минимум 4,5 миллиона рублей.

© BMW

Hyundai Tucson

Без уплаты повышенного утильсбора можно будет привезти и начальный Hyundai Tucson для китайского рынка. Такой автомобиль оснащается 2-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и 6-ступенчатым автоматом. Привод – передний. Итоговая цена составит около 3,5-3,7 миллионов рублей.

© Hyundai

Toyota Corolla

Не попадёт под новый утильсбор и Toyota Corolla восьмого поколения, которая оснащается 1,2-литровым 116-сильным мотором в связке с вариатором. Седан привезут вам «под ключ» из Китая за 2,8-3,1 миллиона рублей в зависимости от комплектации.

© Toyota

Honda Crider

Седан Honda Crider никогда не поставлялся в Россию, так как создавался исключительно для локального рынка Китая. Однако текущая ситуация может сделать их достаточно популярными у россиян. Машина оснащается 1-литровый двигателем мощностью 122 л.с., который сочетается с вариатором. Стоимость с доставкой может достигать 2,5-3 миллионов рублей.

© Honda

Mazda CX-5

Практически новую машину из Китая сейчас можно заказать за 3,0-3,5 миллиона рублей. Она будет оснащена 2-литровым 155-сильным силовым агрегатом, 6-ступенчатым «автоматом» в трансмиссии и передним приводом.

© Mazda

Nissan Qashqai

Этот компактный кроссовер японской марки (но в исполнении для китайского рынка) можно заполучить в Москве, заплатив компании-посреднику порядка 2,2-2,5 млн рублей. Переднеприводная модель будет оснащена 1,3-литровым двигателем мощностью 158 л.с.

© Nissan

Renault Сaptur

Renault Captur, как правило, привозят из Европы. Впрочем, этих «французов» хватает и на азиатских рынках. Переднеприводный кроссовер могут привезти, как новый, так и с небольшим пробегом по относительно невысокой цене от 1,4 до 2 миллионов рублей. Это будет переднеприводная машина с 1,3 -литровым турбомотором мощностью 150 л.с. и вариатором.

© Renault

Kia K3

Этот седан ранее продавался у нас под именем Cerato. После ухода Kia из России автомобиль успел пережить рестайлинг. Сейчас обновленный седан можно привезти из Китая под именем K3. Модель комплектуется 1,5-литровым 115-сильным атмосферной четверкой и вариатором. Цена с доставкой и растаможкой составит будет варьироваться от 2,5 до 3 миллионов рублей.

© KIA

Выводы

Приведенные выше цены машин, гарантированно не попадающих под будущий повышенный утильсбор, следует воспринимать лишь как некий ориентир. Не исключено, что после 1 ноября они также пойдут вверх, реагируя на неизбежный рост интереса покупателей именно к такого рода автомобилям.