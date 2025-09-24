Методичка по экономии: обзор и тест-драйв обновлённого Evolute i-Space

Единственный гибридный паркетник в гамме российской марки Evolute пережил плановое обновление.При минимальных внешних изменениях автомобилю здорово перетряхнули техническую начинку. Мы проверили в деле новую силовую установку и тяговую батарею увеличенной ёмкости, поездив на новинке по скоростному шоссе, горному серпантину, грунтовкам и в глухих городских пробках.

© Evolute

Как и все новоиспечённые российские автомобильные бренды, марка Evolute имеет китайские корни. В конкретном случае с i-Space донором стала E5 — модель входящей в орбиту Dongfeng марки Landian.

Этот гибрид дебютировал на китайском рынке в 2022 году, а в июле 2024-го предприятие «Моторинвест» организовало его крупноузловую сборку на своём заводе под Липецком и чуть позже запустило в продажу под маркой Evolute. Всего на сегодняшний день в России было продано 1 200 машин первого поколения. Не сказать, что это много, но для нишевой модели результат неплохой.

Обновление по наследству

Интересно, что ещё в момент запуска производства i-Space под Липецком китайцы выпустили релиз об обновлении исходной модели Landian E5 Plus. Так что вполне логично, что, распродав партию дорестайлинговых машин, российская компания переключилась на выпуск более свежей версии. И если первый i-Space у нас собирали исключительно методом крупноузловой сборки, монтируя на готовый кузов силовой агрегат и элементы подвески, то обновлённая модель будет локализована глубже. На заводе уже идёт процесс отладки сварочной линии, а к концу года будет запущен полный цикл сварки и окраски кузовов.

© Evolute

Что же касается машины, побывавшей у нас на тесте, то она была произведена еще крупноузловым методом. При этом каких-либо вопросов к качеству её сборки и покраски у нас не возникло. К слову, обновление не затронуло кузовные панели — все они точно такие же, как и у первого i-Space.

Внешне более молодую версию можно отличить по иному лицу без классической радиаторной решётки и дискам с новым, характерным для электромобилей рисунком. Сказать, что машина от этого сильно выиграла, было бы преувеличением. Это по-прежнему типичный китайский кроссовер без каких-либо выразительных и запоминающихся черт. В то же время вполне опрятный, пропорциональный и не пугающий чрезмерно экстравагантными элементами.

© Evolute

Салон: под флагом минимализма

Салону новизны досталось гораздо больше. По сути, он стал совсем иным. Никакой тебе прежде сложной геометрии передней панели, вставок, имитирующих дерево, и классического центрального селектора управления трансмиссией. Последний переехал на место правого подрулевого выключателя, передняя панель выпрямилась, а единый экран разделился на два — 8,8-дюймовый щиток приборов и большой планшет информационно-развлекательной системы на 15,6 дюймов.

© Evolute

При этом управление физическими кнопками оставили только стеклоподъёмникам, наружным зеркалам, люку с панорамной крышей, бортовому компьютеру, круиз-контролю и регулятору громкости аудиосистемы. Ещё одна кнопочка на руле активирует звукового помощника. Но его функции сильно ограничены. К примеру, он может по команде включить кондиционер, но открыть наполовину нужное окно уже не в состоянии.

И то, что теперь для управления климатом или смены режимов движения необходимо обращаться к сенсорному экрану — скорее минус, чем плюс. К тому же, несмотря на достаточно логично выстроенное меню и похвальную скорость отклика, пользовательский интерфейс системы переведён на русский язык не совсем корректно. Например, в меню настроек ближнего света, позволяющем изменять расстояние пучка, термин «очень далеко» вовсе не означает наибольшую дальность освещения. В варианте «далеко» освещённая зона распространяется дальше.

© Evolute

Сама посадка за рулём в целом удовлетворительная. В то же время подушки передних кресел, несмотря на заявления производителя о том, что их сделали чуть длиннее, для высоких водителей по-прежнему коротковаты, да и вылет руля не помешало бы сделать побольше. При этом большая площадь остекления, не очень широкие стойки ветрового стекла и крупные зеркала обеспечивают вполне приличную обзорность.

© Evolute

Пять или семь: удобство пассажиров и вместительность

С обновлением модели, помимо версии с тремя рядами сидений, покупателям стал доступен и пятиместный вариант. Увы, дивану такой машины не досталось ни продольной регулировки, ни механизма изменения наклона спинки. Хотя это было бы не лишним для комфорта в дальней поездке.

В то же время диван второго ряда очень просторный — для ног и над головой места в избытке. Помимо обогрева, появилась вентиляция. Правда, включить и то и другое могут только сидящие спереди — кнопок для этого сзади нет. Здесь только дефлекторы и USB-разъём для зарядки мобильника. Еще один минус — низкая и не очень неудобная для высоких пассажиров подушка.

© Evolute

Диван 7-местной версии отличается лишь тем, что его правую треть можно отодвинуть вперед и, откинув спинку, пропустить пассажиров на третий ряд. На галёрке, как и прежде, будет тесновато взрослым, а вот для не очень крупных детей лет до 10–12 они вполне сгодятся. Как и раньше, сиденья галёрки можно сложить вровень с полом.

Багажник i-Space остаётся одним из самых вместительных в классе среднеразмерных кроссоверов. В пятиместной конфигурации объём грузового отсека составляет 934 литра, а при сложенных втором и третьем рядах увеличивается до 2 125 литров. Сеточек для фиксации и багажной шторки, несмотря на имеющиеся в 5-местной версии характерные пазы и направляющие, мы не обнаружили. Зато под полом разглядели удобный органайзер с двумя вместительными ёмкостями. А вот запасного колеса и даже докатки как не было, так и нет. Только набор для ремонта проколов.

© Evolute

Новые батарея, электродвигатель и ДВС: теория и практика

Вместо аккумулятора ёмкостью 17,5 кВт*ч, по паспорту обеспечивающего 87-километровый запас хода чисто на электротяге, обновлённая версия получила батарею на 25,1 кВт*ч, призванную увеличить «чистый» пробег до 165 км. Выросла со 177 до 218 л.с. и мощность электродвигателя, который в используемой i-Space последовательной гибридной схеме является основным и единственным движителем колес. А вот отдача бензинового мотора, предназначенного для зарядки батареи в связке с генератором, снизилась со 102 до 90 л.с. Последних, в теории, должно хватать для оптимальной подзарядки аккумулятора, при том, что дефорсированному агрегату потребуется меньше топлива. В данном случае — 92-го бензина.

© Evolute

За согласованность работы всех элементов системы отвечают специальные алгоритмы. Через меню инфосистемы можно задать программы:

движения только на электричестве;

с приоритетом использования батареи;

так называемого «умного» режима, когда электроника в зависимости от профиля дороги и текущей скорости сама выбирает, включать ДВС для подзарядки батареи или нет;

наконец, практически постоянной работы бензинового двигателя.

Кроме того, ползунком на экране можно задать минимальный процент уровня разряда аккумулятора в диапазоне от 18 до 80%, который должен поддерживаться принудительно.

© Evolute

И это важно, потому что динамичные разгоны (заявленные 7,8 секунд до 100 км/ч у нас не вызвали сомнений) и уверенные обгоны доступны лишь тогда, когда запас энергии батареи не ниже указанных 18%. В противном случае машина превращается в слабо реагирующего на газ «овоща» с громко работающим на высоких оборотах 1,5-литровым бензиновым мотором, которому приходится работать на пределе, чтобы генерировать энергию для движения.

Увы, мы испытали это на себе, когда с включённым «умным» режимом двигались по трассе со скоростью 100–110 км/ч и буквально за 100 км разрядили батарею до критического уровня. Позже, пробуя разные программы, мы выяснили, что ни «умный» алгоритм, ни принудительное ограничение разряда не препятствуют машине использовать аккумулятор, что называется, до донышка. Возможно, в этом виновата «сырая» прошивка первых партий, но лишь выбор приоритета работы ДВС позволяет ехать на i-Space без опаски внезапно остаться без надёжной и приятной тяги.

© Evolute

Что же касается заявленного паспортного пробега в 1 250 км, то тут надо чётко понимать, что эти цифры если и получены эмпирическим путем, то в идеальных условиях и на скоростях, вряд ли превышающих 90 км/ч. На практике полного заряда батареи и 65-литрового запаса топлива хватит километров на 800, максимум 900. Что в принципе неплохо, однако использовать i-Space для дальних поездок неудобно из-за отсутствия порта быстрой зарядки. Оснащённый разъёмом Type 2, этот гибрид принимает не более 6,5 кВт в час, и чтобы зарядить его далеко не самую ёмкую батарею хотя бы наполовину, понадобится минимум два часа.

На ходу: мягко, но волнительно

Дорестайлинговый i-Space ругали за слишком нервное поведение на неровностях. Обновлённая машина по нашим наблюдениям стала более толерантной к выбоинам и стыкам, однако мягкость подвески теперь оборачивается неприятной и дискомфортной раскачкой кормы на длинных поперечных волнах.

© Evolute

В остальном же гибрид приятен в управлении — крены в поворотах нельзя назвать избыточными и пугающими, руль с ростом скорости наливается адекватным реактивным усилием, а шумоизоляция, если ДВС не работает в авральном режиме, хорошо ограждает салон от внешних звуков. Если не считать раскачки, поведение этого кроссовера на ходу можно было бы назвать вполне адекватным для недорогой семейной машины.

© Evolute

Несмотря на исключительно переднеприводную конфигурацию, не беспомощен i-Space и на бездорожье. Благодаря дорожному просвету в 180 мм и электронной имитации блокировки переднего дифференциала мы достаточно уверенно забирались по кочкам на крутые горки.

Цены и комплектации Evolute i-Space

После обновления Evolute i-Space остаётся самым доступным гибридным кроссовером на нашем рынке. За пятиместную версию с салоном из эко-кожи, обогревом и вентиляцией сидений, двухзонным климат-контролем, аудио с 13 динамиками, встроенной навигацией, системой камер кругового обзора, круиз-контролем, ассистентом смены полосы движения, обогревом руля и панорамной крышей просят 3 415 000 рублей. Семиместная машина с тем же набором оборудования на 100 000 рублей дороже.

© Evolute

А так как государство субсидирует покупку производимых в стране электромобилей и гибридов, то при покупке в кредит можно от рекомендованной производителем цены получить скидку в размере 925 тысяч рублей. Другой вопрос, что даже при цене в 2 490 000 рублей этот автомобиль нельзя назвать универсальным выбором для каждой семьи.

Так кому же он подойдёт?

Оговоримся сразу, что любой гибридный автомобиль — это компромисс, проигрывающий электромобилю в экономичности, а машине с ДВС — в полноценной автономности. Последовательный гибрид — это по сути электромобиль с собственной зарядной станцией на борту. Чем больше его батарея, больше мощности у ДВС для её зарядки и, наконец, вместительнее топливный бак, — тем дальше такая машина может проехать без «дозаправок».

Пример тому — популярные гибриды Li и Voyah, оснащённые к тому же быстрыми портами зарядки для оперативного пополнения запаса энергии, что весьма актуально в поездках на дальние расстояния. Но и стоят они от шести миллионов.

i-Space заметно дешевле, но его, как мы уже говорили, быстро не зарядишь, что не позволяет его рекомендовать как машину для путешествий. Идеальная среда обитания этого автомобиля — город (и всё, что рядом), где разгоны сменяются частыми торможениями. Тогда рекуперация поможет дольше сохранять заряд аккумулятора, и потеря нескольких часов на зарядку раз в две недели уже не покажется чрезмерной платой за экономию. Ещё лучше, если у вас есть возможность использовать личную зарядную станцию и таким образом дополнительно экономить, оплачивая электричество не по коммерческим тарифам.

Плюсы:

Самый доступный гибридный кроссовер на российском рынке (особенно с учетом госсубсидий).

Вместительный салон и большой багажник.

По-прежнему доступна версия с семью местами.

Богатая комплектация.

Хорошая шумоизоляция.

Заметная экономия на топливе в городском цикле с возможностью зарядки от сети.

Минусы:

Отсутствие порта быстрой зарядки.

«Сырая» прошивка гибридной системы.

Реальный запас хода меньше заявленных 1 250 км.

Мягкая задняя подвеска, склонная к раскачке.

Пока «сырой» русскоязычный интерфейс медиасистемы.

Отсутствие запасного колеса или докатки.

Технические характеристики Evolute i-Space

Длина х ширина х высота, мм: 4 760 х 1 865 х 1 710

Колёсная база, мм: 2 785

Клиренс, мм: 180

Объём багажного отделения в семи, пяти и двухместной конфигурации, л: 187/934/2 125

Снаряжённая масса, кг: 1 975

Полная масса, кг: 2 450

Количество мест: 5/7

Привод: передний

Запас хода комбинированный по паспорту, км: 1 250

Запас хода на электротяге по паспорту, км: 165

Время разгона 0–100 км/ч, сек.: 7,8

Средний расход топлива на л/100 км: 5,6

Электродвигатель

Синхронный, с постоянными магнитами

Пиковая мощность: 160 кВт (218 л.с.)

Максимальный крутящий момент: 330 Нм

Батарея и ДВС

Тип батареи: LFP

Ёмкость батареи, кВт·ч: 25.1

Время медленной зарядки, ч: 4

Мощность ДВС, л.с.: 90

