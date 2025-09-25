История Zeekr: от амбициозного стартапа до глобального игрока на рынке электрокаров

Всего за четыре года бренд Zeekr прошёл путь от идеи создания премиального электромобиля для Китая до публичной компании на Нью-Йоркской фондовой бирже и холдинга, объединившего под своим крылом известные марки. Эта история — яркий пример стратегической решительности Geely, технологической смелости и стремительного взлёта на высококонкурентном рынке электрокаров.

Zeekr: что это за бренд

История марки «Зикр»: рождение гиганта

Основание Zeekr Intelligent Technology Holding Limited в марте 2021 года стало не спонтанной реакцией на хайп вокруг электромобилей, а закономерным этапом многолетней стратегии Zhejiang Geely Holding Group. Основатель и идеолог концерна Ли Шуфу (Эрик Ли) ещё в конце 2010-х годов осознал, что для конкуренции с такими игроками, как Tesla и быстрорастущие китайские Nio и Xpeng, необходим отдельный технологически продвинутый бренд.

Существовавшие в портфеле Geely автомобильные марки, включая Volvo Cars и Polestar, решали свои задачи, но не покрывали нишу премиума в сегменте электромобилей. Именно поэтому была инициирована разработка собственной модульной архитектуры для электромобилей — Sustainable Experience Architecture (SEA). Представленная в 2020 году платформа стала техническим фундаментом, на котором предстояло построить новый бренд.

Ключевой фигурой, назначенной Ли Шуфу для реализации нового проекта, стал Ань Цунхуэй (Энди Ан). На момент назначения генеральным директором Zeekr Ан обладал богатым опытом работы в Geely Auto и Volvo Cars, где он курировал вопросы разработки, производства и стратегического планирования. Глубокое понимание как китайского, так и международного рынков сделало его идеальным лидером для стартапа глобального масштаба.

Энди Ан взял на себя всю операционную деятельность: от формирования команды и вывода первой модели до подготовки компании к IPO и урегулирования кризисных ситуаций, как это произошло в 2024 году с недовольством владельцев из-за слишком частого обновления модели 001.

Чтобы создать для бренда уникальный и запоминающийся дизайн, в 2021 году на должность вице-президента по дизайну был приглашен Стефан Зилафф, известный по своей работе в Audi. Возглавив глобальный дизайн-центр в шведском Гётеборге, он взялся за формирование оригинального визуального стиля, который сегодня выгодно отличает все автомобили Zeekr.

Эволюция структуры: от премиальной марки к мультибрендовому холдингу Zeekr Group

Изначально Zeekr позиционировался как моно-бренд, принадлежащий компании Zeekr Intelligent Technology. Однако его стремительный успех и стратегия Geely по консолидации электрических активов привели к серьёзным структурным изменениям.

Первым важным шагом стало привлечение внешнего финансирования. Уже в августе 2021 года, всего через несколько месяцев после основания, Zeekr привлек $500 миллионов от Intel Capital, CATL и развлекательной платформы Bilibili.

В феврале 2023 года очередной раунд финансирования на $750 миллионов повысил оценочную стоимость компании до $13 миллиардов. Кульминацией стал май 2024 года, когда Zeekr успешно провёл первичное публичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже, собрав около $441 миллионов. Это стало крупнейшим IPO китайской компании с 2021 года.

Следующим этапом стала крупная реструктуризация, начатая в ноябре 2024 года. Geely Automobile Holdings увеличила свою долю в Zeekr до 62,8%. Одновременно с этим Zeekr объявил о приобретении контрольного пакета акций (51%) другого бренда Geely — Lynk & Co. Эта сделка, официально завершённая в феврале 2025 года, привела к созданию Zeekr Group — холдинга, объединившего два бренда.

Все эти шаги позволили оптимизировать управление, объединить разработку электрических технологий и создать синергию между брендами, где Zeekr фокусируется на чистой электромобильности, а Lynk & Co — на гибридных технологиях.

Летом 2025 года Geely Auto объявила о планах полного поглощения Zeekr и его делистинга с Нью-Йоркской фондовой биржи, что свидетельствует о желании концерна получить полный контроль над своим флагманским электрическим активом.

Модельный ряд Zeekr: инженерные амбиции и рыночный успех

Первенцем бренда, представленным в апреле 2021 года, стал Zeekr 001. Эта модель имеет интересную предысторию: изначально она разрабатывалась как Lynk & Co Zero Concept, но была переведена под новый бренд для более эффектного старта.

Zeekr 001

Zeekr 001 — это полноразмерный спортивный лифтбэк, сочетающий в себе простор универсала, динамику спортивного купе и современные технологии. Электромобиль предлагает несколько вариантов силовых установок мощностью до 1 265 л.с. (модель 001 FR с разгоном до 100 км/ч за 2,07 сек.) и, что стало прорывом, запас хода свыше 1 000 км с батареей CATL Qilin.

Модель мгновенно стала хитом в Китае, а её поставки, начавшиеся в октябре 2021 года, к концу 2022 года достигли 71 941 автомобиля. Уникальность ситуации с Zeekr 001 в России заключается в том, что несмотря на полное отсутствие официальных дилеров и авторизованных сервисных центров, автомобиль поставляется параллельным импортом в таких объёмах, что уже более года стабильно занимает первое место среди новых электромобилей по регистрациям.

Цены в Китае: от 269 000 юаней (~2,9 миллиона рублей).

Цены в Европе: от 62 000 евро (~6,1 миллиона рублей).

Цены в России: от 6,5 до 10 миллионов рублей.

Zeekr 009

В 2023 году на рынок вышел флагманский минивэн Zeekr 009 с запасом хода свыше 800 км. Своим футуристичным дизайном и высочайшим уровнем оснащения машина бросила вызов традиционным представлениям о роскоши в классе MPV.

Цены в Китае: от 499 000 юаней (~5,4 миллиона рублей).

Цены в Европе: от 99 000 евро (~9,8 миллиона рублей).

Цены в России: от 9 до 13 миллионов рублей.

Zeekr X

Затем последовал компактный кроссовер Zeekr X, ориентированный на молодую городскую аудиторию в Европе и Азии.

Цены в Китае: от 199 000 юаней (~2,1 миллиона рублей).

Цены в Европе: от 44 990 евро (~4,4 миллиона рублей).

Цены в России: от 4,5 до 5,5 миллионов рублей.

Zeekr 007

Завершил 2023 год седан Zeekr 007 с агрессивной ценой и технологиями 800-вольтовой архитектуры, который нацелен на массовый сегмент, где доминирует Tesla Model 3.

Цены в Китае: от 209 000 юаней (~2,3 миллиона рублей).

Цены в Европе: от 45 000 евро (~4,5 миллиона рублей).

Цены в России: от 4,8 до 6 миллионов рублей.

Zeekr 7X

В 2024 году дебютировали ключевые для глобальной экспансии модели: среднеразмерный кроссовер Zeekr 7X (цена в Китае: от 269 000 юаней, ~2,9 миллиона рублей) и инновационный компактный MPV Zeekr Mix (от 239 000 юаней, ~2,6 миллиона рублей), отличающийся раздвижными дверями, поворотными сиденьями и отсутствием центральной стойки.

Zeekr RT

На аналогичной архитектуре SEA-M по заказу американской компании Waymo было разработано автономное роботакси Zeekr RT.

Плановые новинки марки «Зикр»

Zeekr 9X

Среди планируемых новинок выделяется полноразмерный внедорожник Zeekr 9X, анонсированный на третий квартал 2025 года. Примечательно, что в отличие от других моделей бренда, он будет предлагаться не только как электрокар, но и в качестве подзаряжаемого гибрида (PHEV), что указывает на гибкость подхода Zeekr Group после интеграции с Lynk & Co.

Глобальная экспансия и феномен российского рынка

Zeekr начал с продаж в Китае, но изначально планировался как глобальный бренд. Первые официальные рынки в Европе — Швеция и Нидерланды — были открыты в 2023 году. К 2025 году география расширилась до Германии, Франции, Норвегии, Дании, Израиля. Чуть позже началось проникновение на рынки Юго-Восточной Азии, Австралии, Латинской Америки (Бразилия) и подготовка к запуску в Южной Корее и Японии.

Отдельного внимания заслуживает ситуация в России. После ухода с российского рынка западных автопроизводителей образовавшийся вакуум в сегменте премиальных электромобилей начали заполнять китайские бренды, поставляемые через параллельный импорт. Среди них Zeekr, в частности модель 001, оказался в уникальной позиции. Сочетание эксклюзивного дизайна «спортивного универсала», передовой технической начинки и отсутствия прямых аналогов сделало его объектом желания для состоятельных покупателей, ищущих не просто транспорт, а технологический гаджет и предмет статуса.

Несмотря на все сложности, связанные с серым импортом (отсутствие гарантии, авторизованного сервиса и официальной поддержки), спрос на Zeekr 001 в России оказался настолько высоким, что с конца 2023 года модель стабильно лидирует в ежемесячных рейтингах продаж новых электромобилей, обходя машины даже тех брендов, которые представлены официально. Этот феномен демонстрирует, что продукт с выдающимися характеристиками и яркой индивидуальностью может завоевать рынок даже без прямой поддержки производителя.

Отзывы российских владельцев

Плюсы автомобилей Zeekr

Подавляющее большинство владельцев оценивают свои Zeekr на 4,5–5 баллов из 5. Среди преимуществ отмечают:

отличную динамику и интересную управляемость,

комфорт в длительных поездках,

внимание к деталям в отделке салона,

эффектный, привлекающий внимание внешний вид,

хорошую энергоэффективность даже в зимних условиях.

Минусы машин марки «Зикр»

За что критикуют Zeekr:

не доведённое до ума ПО на старте,

частые и «ломающие» рынок обновления, обесценивающие недавно купленные машины,

недостаточную техническую поддержку в регионах, где нет официального присутствия,

мелкие огрехи в качестве сборки первых автомобилей.

Важно понимать, что большинство этих проблем типичны для быстрорастущего технологического стартапа. В Zeekr прислушиваются к критике и стараются исправлять ошибки, что видно по улучшению ПО, анонсированию долгосрочных планов обновлений и росту качества. Критика во многом помогла бренду стать лучше, хотя неприятный осадок у некоторых ранних поклонников, конечно же, остался.

Заключение

История Zeekr — это наглядный пример того, как крупный промышленный концерн может действовать со скоростью и гибкостью стартапа. Обладая стратегическим видением Ли Шуфу, ресурсами Geely, талантом Энди Ана и передовой платформой SEA, бренд не просто занял свою нишу, а активно формирует будущее электромобильности.

Превращение в группу компаний, поглощение Lynk & Co и планы по уходу с биржи говорят о глубокой интеграции в стратегию Geely. А невероятный, хоть и стихийный, успех в России лишь подтверждает: Zeekr создаёт автомобили, которые оказываются правильными продуктами в нужное время, находя отклик у покупателей по всему миру даже без агрессивного маркетинга и наличия официальных дистрибьюторов.