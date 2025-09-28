Нерезервная копия: 10 китайских автомобилей-клонов популярных моделей

Китайский производитель пылесосов Dreame в течение нескольких недель опубликовал рендерные изображения сразу двух автомобилей, который планирует выпустить уже в 2027 году. Причём дизайн обеих машин на иллюстрациях практически в точности копирует облик таких культовых моделей, как Bugatti Chiron и Rolls-Royce Cullinan. Всё это уже больше похоже на розыгрыш или тонкий пиар-ход, нежели на реальные планы по выпуску автомобилей. Тем не менее «Рамблер/авто» вспомнил еще восемь китайских автомобилей, дизайн которых был скопирован с именитых мировых образцов.

© Dreame; Bugatti

Китайский производитель пылесосов Dreame в последние несколько недель стал главным ньюсмейкером для автомобильной прессы всего мира. Сперва компания опубликовала сообщение, в котором говорилось об амбициозных планах по созданию гиперкара, сопоставимого по скоростным характеристикам с моделями Bugatti.

© Bugatti

Bugatti Chiron

А затем, буквально 12 дней спустя, основатель Dreame Technology Юй Хао опубликовал в своих соцсетях рендеры пока безымянного гиперкара, который должен стать первенцем автомобильного подразделения компании. Ирония заключалась в том, что ультрароскошный электрический автомобиль на фото был один в один похож на Bugatti Chiron, 1500-сильный гиперкар, выпущенный тиражом в 500 штук с 2016 по 2024 год.

© Dreame

Суперкар Dreame

А на этой неделе будущий производитель распространил иллюстрации своей второй модели, которую планирует начать выпускать уже с 2027 года. На этот раз компания анонсировала кроссовер, который подозрительно похож на… Rolls-Royce Cullinan.

© Rolls-Royce

Rolls-Royce Cullinan

Внедорожник от Dreame позаимствовал у британского конкурента общий силуэт, массивную решётку радиатора с вертикальными ламелями и горизонтальную оптику. Также у новинки будут задние двери, открывающиеся против хода движения, как у Rolls-Royce.

© Dreame

Внедорожник Dreame

Это не первый случай, когда китайские компании и их конструкторы столь откровенно копируют решения именитых брендов. Причём в отличие от Dreame, у которых пока дело не продвинулось дальше изображений, у других производителей автомобили со скопированным дизайном вставали на конвейер и весьма успешно продавались не только на внутреннем рынке Поднебесной, но и за его пределами. Рассказываем про самые известные случаи плагиата китайских автодизайнеров.

BAIC BJ80 и Mercedes-Benz G-class

Китайский Gelandewagen представили в 2016 году. Рамный внедорожник BAIC BJ80 своими угловатыми формами кузова практически в точности копировал дизайн Mercedes-Benz G-Class.

© BAIC

BAIC BJ80

По сути, отличия были лишь в задних фонарях и радиаторной решётке, чья форма была стилизована под модели другой культовой марки Jeep. В гамме BJ80 были как чисто бензиновые и дизельные модификации, так и гибридная версия, которой у G-Class никогда не было. По крайней мере до смены поколений в 2018 году.

© Mersedes-Benz

Mercedes-Benz G-Class

Zotye SR9 и Porsche Macan

У китайской фирмы Zotye достаточно длительный период в линейке было сразу несколько машин, подозрительно похожих на европейские модели. Так Zotye Z700 был похож на Volkswagen Passat CC, Zotye X5 на Volkswagen Tiguan, Zotye X7 на Volkswagen Atlas Cross Sport.

© Zotye

Zotye SR9

Но потом марка увлеклась дизайном в стиле Porsche и в 2018 году выпустила кроссовер SR9, который практически в точности копировал внешность Porsche Macan. Отличались лишь более вытянутые формы фар и каплевидных фонарей. Внутри — тоже всё было оформлено в духе Porsche. Причём в тот период в Китае дилеры Zotye продавали фирменные шильдики Porsche на любые части кузова и элементы салона SR9.

© Porsche

Porsche Macan

Zotye T600 и Volkswagen Touareg

Zotye создал бюджетные копии не только Volkswagen Passat CC, Tiguan и Atlas Cross Sport, но и флагманского Touareg. Модель T600 практически в точности копировала дизайн Touareg второго поколения. Спереди модель отличалась лишь перевернутым снизу-вверх трапециевидным воздухозаборником, а вот сзади была немного иная форма фонарей и пятой двери. Более того, на презентации в Пекине Zotye представил T600 в той же цветовой гамме, что и у Touareg.

© Zotye

Zotye T600

При этом под капот машины был установлен 149-сильный бензиновый турбомотор объемом 1,5 л, который сочетался с пятиступенчатой механикой. Позднее появилась еще и версия с двухлитровым двигателем Mitsubishi мощностью 177 л.с.

© Volkswagen

Volkswagen Touareg

Landwind X7 и Range Rover Evoque

Landwind X7 — одна из самых известных копий, из-за которой даже были судебные тяжбы. Дизайн переднеприводного кроссовера практически в точности копировал внешность Range Rover Evoque. В связи с чем Jaguar Land Rover даже подал иск в китайский суд на компанию Jiangling Motor. Однако привлечь нарушителей авторского права к ответственности не удалось.

© Landwind

Landwind X7

В итоге копия Evoque на протяжении недолгого времени даже стала бестселлером марки Landwind на местном рынке, поскольку продавалась втрое дешевле оригинала. Кроссовер оснащался двухлитровым 190-сильным турбомотором и механической коробкой передач.

© Land Rover

Range Rover Evoque

Brilliance V5 и BMW X1

Компактный кроссовер Brilliance V5 был очень похож на BMW X1 первого поколения. Отличия сводились лишь к щедро сдобренной хромом физиономии и немного иным пропорциям кузова. Brilliance V5 даже появился на российском рынке в 2014 году. Причём отверточная сборка модели была организована на заводе Derways в Черкесске.

© Brilliance

Brilliance V5

Ничего общего с «немцем», кроме внешнего сходства и почти полностью скопированного интерьера, V5 не имел. Привод — только передний, а под капотом был слабенький 1,6-литровый 110-сильный мотор. Зато цены на V5 начинались от 655 000 рублей. Почти втрое дешевле BMW X1.

© BMW

BMW X1

Chery QQ и Daewoo Matiz

Chery QQ китайская компания выпустила в первой половине 2000-х, стремясь агрессивно отхватить себе долю сегмента микролитражек, где правил балом Daewoo Matiz. Китайская копия «корейца» оснащалась либо трёхцилиндровым 0,8-литровым мотором мощностью 52 л.с., либо 1,1-литровым четырёхцилиндровым движком производительностью 68 л.с. Коробка передач предлагалась либо механическая, либо четырёхступенчатый автомат.

© Chery

Chery QQ

Ценовая конкуренция между «исходником» и «клоном» на российском рынке была жесточайшая. До рестайлинга Chery QQ в 2013-м году базовые комплектации обеих моделей стоили порядка 220 000 рублей.

© Daewoo

Daewoo Matiz

Changan X70A и Land Rover Discovery

Напоминающий британца Changan X70A сконструирован на заднеприводной базе легкого коммерческого грузовичка. Впервые модель показали публике в 2017 году на автосалоне в Гуанчжоу.

© Changan

Changan X70A

Под капотом 4,6-метровой машины располагался полуторалитровый 107-сильный мотор. Коробка передач — механическая пятиступка. Модель продавалась исключительно на внутреннем китайском рынке и стоила порядка 760 000 рублей — по курсу на момент старта продаж.

© Land Rover

Land Rover Discovery

Dongfeng Warrior и Hummer H1

Выпуск Dongfeng Warrior стартовал в 2005 году. Этому событию предшествовала работа китайских инженеров по копированию американского армейского внедорожника HMMWV. В конце 1990-х янки привезли свою машину в КНР на одну из выставок военной техники. И великодушно оставили её хозяевам — для изучения.

© Dongfeng

Dongfeng Warrior

В итоге на вооружение китайской армии встал брутальный Warrior. Полноприводная модель оснащалась лицензионным 3,9-литровым дизельным двигателем Cummins EQB мощностью 152 лошадиные силы с 520 Нм крутящего момента. Основной покупатель — китайская армия. Однако в свободной продаже были и гражданские версии.

© Hummer

Hummer H1

Huansu C60 и Lamborghini Urus

Китайский «Урус» представили публике в 2018 году на автосалоне в Чунцине. Модель родилась в недрах концерна BAIC. C60 сильно уступает Urus только в габаритах. Колёсная база «китайца» — всего 2 815 мм, на 187 мм меньше, чем у «итальянца».

© Huansu

Huansu C60

Да и «лошадей» под капотом тут отнюдь не 650 штук, как у «первоисточника». Скромный 2,0-литровый турбомотор выдает 195 л.с. исключительно на передние колеса. Цены на момент старта продаж модели в Китае начинались от 976 000 рублей по курсу того времени.

© Lamborghini

Lamborghini Urus

Lifan Smily и Mini Cooper

Smily — компактный хэтчбек, выпущенный компанией Lifan в 2010 году. В его внешности явно проглядывали черты Mini Cooper второго поколения, который выпускался с 2007 года. Впрочем, на дизайне экстерьера явное сходство между машинами и заканчивалось. Достаточно сказать, что под капотом «улыбчивого китайца» располагался 1,3-литровый бензиновый атмосферник мощностью всего 89 л.с.

© Lifan

Lifan Smily

Зато цена у Smily была более чем привлекательная. Так, в 2016 году, когда Lifan уже находился в процессе исчезновения с российского рынка, цена Smily стартовала с 319 000 рублей. Для сравнения скажем, что в тот же период времени за Mini Cooper дилеры британо-немецкого бренда просили не менее 1,19 миллиона рублей.

© Mini

Mini Cooper