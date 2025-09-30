Нюансы восприятия: обзор и тест-драйв нового Belgee S50

Российский авторынок почти целиком состоит из разномастных кроссоверов. Поэтому любые новинки в других классах вызывают большой интерес. Особенно, когда речь идёт о седанах. В Беларуси на конвейер завода «Белджи» встал трёхобъёмник Belgee S50. Подобных машин в гамме марки ранее не было. Так что компания возлагает на модель большие надежды. Оправдаются ли они? Ответ на этот вопрос мы искали за рулём новинки на дорогах Минской области.

© Belgee

В принципе, этот автомобиль российской аудитории уже знаком. Точно такой же седан уже не первый год продаётся у нас под именем Geely Emgrand. Так что опыт эксплуатации и понимание машины накоплены.

Другое дело, что получение белорусской прописки не свелось к одному лишь переименованию модели да установке новых шильдиков. Перед запуском машины в производство на заводе «Белджи» прошла масштабная модернизация производства, к которой приурочили и внесение некоторых изменений в автомобиль. Ничего серьёзного в машине не поменяли, но приятные мелочи добавили.

© Belgee

Куда масштабнее оказались перемены на производстве. В цехе сварки появились новые роботы и была внедрена лазерная сварка крыши, цех окраски обзавёлся дополнительным оборудованием, что в совокупности позволило повысить объёмы выпуска автомобилей на несколько кузовов в час.

© Belgee

Цех сборки получил линию крупногабаритного пластмассового литья для собственного производства бамперов. В итоге предприятию удалось одной модернизацией убить сразу нескольких сборочных «зайцев» — увеличилась производительность завода, выросла степень локализации машин Belgee из Беларуси, а ещё появились возможности для освоения выпуска новых, более технологичных моделей.

В ближайшей перспективе завод в Борисовском районе планирует построить собственный штамповочный цех. Так что с моделью S50 компания делает первый шаг в своё рыночное будущее. Уже в августе 2025 года бренд вошёл в топ-5 автомобильных марок российского рынка, а число выпущенных в Беларуси машин с момента запуска завода перевалило за 100 000 экземпляров. И в целом интерес к моделям Belgee растёт. А с началом продаж первого седана Belgee рассчитывает в том числе и на привлечение корпоративных клиентов.

© Belgee

Одним из факторов потенциального успеха у покупателей должен стать баланс между консервативными и современными решениями. Дизайн Belgee S50 фактически вневременной — формы кузова лишены стремительно устаревающих художественных линий, а в зависимости от цвета автомобиля он может быть как строгим (в одном из светлых или тёмных оттенков), так и дерзким (например, в ярком алом колере).

Локализация производства позволила существенно расширить палитру модели. Так что вариантов цветовых решений достаточно даже для самых отъявленных эстетов. От исходного Emgrand новинка отличается по дизайну лишь акцентами — фирменными эмблемами марки да чёрной декоративной накладкой с надписью Belgee на крышке багажника. В остальном — всё тот же Geely в лучшем смысле этого слова. Потому что дизайн исходной модели оказался настолько удачным, что особых корректировок не требует.

© Belgee

Салон Belgee S50: в классическом стиле

Впрочем, это утверждение верно и для салона. Интерьер выдержан в классическом стиле — крупный горизонтальный экран мультимедийной системы дополняет традиционный для современных автомобилей дисплей цифровой панели приборов. К счастью, на центральной панели сохранены и физические клавиши управления.

© Belgee

Руль канонической формы без ухудшающих эргономику дизайнерских экзерсисов. Приятный «аналоговый» селектор коробки передач удобно лежит в руке, а неплохое по профилю и обивке сиденье водителя формирует очень приятное ощущение от автомобиля. Удобную посадку подобрать несложно, потому что диапазона регулировок руля и кресла достаточно. Удачный профиль спинки не утомляет в дальней поездке, но вот через несколько часов в дороге даёт о себе знать отсутствие регулировки поясничного подпора. Ничего критичного, однако с ней было бы куда приятнее проводить время в пути.

© Belgee

В топовых версиях салон отделан чёрной экокожей, претензий к которой нет, а тканевая обивка — удел начальных комплектаций. В остальном разница в уровнях оснащения, не учитывая наличия того или иного оборудования, в глаза не бросается. Визуально понять, что Belgee S50 не в топе, можно разве что по размеру экрана мультимедии. У старших версий он имеет 12,3-дюймовый «размах», а в базе предлагается более скромный тачкрин диагональю 8 дюймов.

Но эргономика от варианта оснащения сильно не зависит. За рулём седана сидеть приятно, на центральной консоли есть места для смартфона и мелочей, а при желании гаджет можно подключить к бортовой мультимедиа. В топовой версии появляется поддержка Apple CarPlay, которая существенно расширяет возможности штатной электроники. Протокол Android Auto пока не поддерживается, но не исключено, что он появится в будущем. Сейчас же владельцы смартфонов из Купертино в выигрышном положении.

© Belgee

Из минусов, которые бросились в глаза при знакомстве с машиной, можно отметить цифровую панель приборов, у которой не предусмотрено оформление с имитацией классических шкал, да досадный сверчок, поселившийся где-то сзади-слева в салоне. В целом к качеству сборки Belgee S50 вопросов нет — кузовные панели подогнаны точно, окраска проведена качественно, а в салоне материалы приятны и визуально, и тактильно.

© Belgee

Недостатком можно назвать посадку на заднем диване. При длине автомобиля 4 638 мм и колёсной базе 2 650 мм сетовать на нехватку места не получится при всём желании — места для ног хватает. Но вот если бы спинку второго ряда установили с большим уклоном, комфорта бы задним пассажирам прибавилось. В Belgee пообещали учесть это замечание. Так что, возможно, какое-то решение найдётся.

© Belgee

Но вот за что уже сейчас можно сказать спасибо, так это за парочку воздуховодов в торце центральной консоли, порт USB для зарядки гаджетов, а также за откидной подлокотник с подстаканниками, который появился в процессе локализации в Беларуси. Мелочь, но существенно улучшает общее впечатление от салона.

© Belgee

Вообще S50 хорошо приспособлен к повседневной жизни — на центральном тоннеле появился крючок, куда можно повесить пакет. А в багажнике предусмотрели тканевую ручку-петлю, которой не было у исходного Geely Emgrand. Появилась и возможность сложить спинку заднего дивана в пропорции 60:40, что позволяет увеличить объём багажника сразу на 500 литров (до 1 000 литров).

Естественно, под российский рынок предусмотрели и 4,5-литровый бачок стеклоомывателя, и возможность дистанционного запуска двигателя, и обширный «зимний пакет», включающий в себя обогревы заднего стекла, зеркал заднего вида, форсунок стеклоомывателя и зоны покоя щёток стеклоочистителя (жаль, не всего лобового стекла целиком). В салоне подогревы доступны для руля и передних кресел. А вот задний диван, увы, нельзя оборудовать подогревом даже за доплату.

© Belgee

Каков Belgee S50 на ходу: без откровений

По агрегатам и ездовым повадкам — без откровений. Модель построена на модульной платформе BMA, известной в том числе по кроссоверу Geely Coolray и его альтер-эго Belgee X50. Она имеет продуманную конструкцию и обеспечивает как высокий уровень безопасности, так и очень приятные настройки ходовой части.

Седан отлично держит прямую, охотно ввинчивается в повороты и ведёт себя предсказуемо на всех легальных скоростях. Обратная связь на руле прозрачная и позволяет точно чувствовать автомобиль. Подвеска в меру мягкая и неплохо справляется с разбитым покрытием, но при попадании на череду мелких неровностей может возникнуть неприятная вертикальная раскачка задней части кузова. По плохим дорогам лучше не гнать.

© Belgee

В целом S50 безопасен в повадках и очень приятен в управлении. Возможностей его шасси с лихвой хватит как степенным водителям, так и любителям азартной езды. Но вот мотора хотелось бы побольше. Автомобиль оснащён безальтернативным 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 122 л.с. и максимальным крутящим моментом 152 Нм. Проверенный временем агрегат отличается высокой надёжностью и минимальным аппетитом, но вот особой динамикой машину не наделяет. При интенсивном разгоне чувствуется, что наддув был бы в Belgee S50 не лишним.

Зато экономичность агрегата — это не просто красивые цифры из буклета. При паспортном расходе 6,4 л (допускается, кстати, 92-й бензин, но лучше всё-таки заливать АИ-95) в смешанном режиме, мне удалось в ходе поездки достичь показателя в семь литров на сотню пробега.

© Belgee

Не помешало бы и слегка подкорректировать настройки автомата. За то, что используется классический автомат с гидротрансформатором, — спасибо с точки зрения надёжности. Но вот легкие рывки при переключениях, которые особенно остро чувствуются в толчее городского трафика, как будто бы можно победить софтом. Ну или выбором базовой комплектации Active, которая — единственная доступна с 5-ступенчатой механикой.

В остальном же S50 полностью соответствует новому фирменному слогану Belgee «Надёжность в движении». Надёжность заключается и в ощущениях от езды, и в ожиданиях от ресурса агрегатов, здраво консервативных по своим решениям. Автомобиль изменился в мелочах, но даже эти нюансы влияют на восприятие машины.

© Belgee

Цены и комплектации Belgee S50

На российском рынке будут доступны все три комплектации Belgee S50. Базовая версия Active (от 1 849 990 рублей) с 5-ступенчатой механикой будет оснащена стальными 15-дюймовыми колёсами с декоративными колпаками, галогеновыми фарами ближнего и дальнего света, тканевой обивкой кресел, аналоговой приборной панелью с 3,5-дюймовым экраном борткомпьютера, медиасистемой с 8-дюймовым дисплеем, датчиком света, задним парктроником, фронтальными подушками безопасности водителя и переднего пассажира.

Active с «автоматом» (от 1 999 990 рублей) включает в себя уже однозонный климат-контроль, систему бесключевого доступа с кнопкой запуска двигателя и возможностью дистанционного пуска, автоматические электростеклоподъёмники передних и задних дверей, электромеханический стояночный тормоз.

© Belgee

Комплектация Style (от 2 089 990 рублей) отличается легкосплавными колёсными дисками уже на 16 дюймов, светодиодными фарами ближнего и дальнего света, мультифункциональным рулём с обогревом и кожаной отделкой, обогревом лобового стекла и камерой заднего вида.

Флагманский вариант Prestige (от 2 269 990 рублей) помимо всего перечисленного дополнительно имеет 17-дюймовые колёса, люк с электроприводом и механической шторкой, отделку элементов интерьера и сидений экокожей, кресло водителя с электрорегулировками в шести направлениях, светодиодные лампы освещения для пассажиров второго ряда, шесть подушек безопасности, электропривод складывания наружных зеркал заднего вида, 12,3-дюймовую цифровую приборную панель и мультимедиа с поддержкой Apple CarPlay, а также систему бесконтактного открывания багажника.

© Belgee

По уровню оснащения Belgee S50 своим немногочисленным конкурентам не уступает, а в чём-то их даже и превосходит. С учётом цены и потенциального интереса аудитории к седанам, которые из некогда сверхпопулярных моделей сегодня превратились в вымирающий вид, предложение интересное. И для обычной жизни, и для бизнес-свершений.

Плюсы Belgee S50

Классический и всегда актуальный дизайн.

Богатое по меркам класса оснащение.

Надёжные двигатель и коробка передач.

Минусы Belgee S50

Ощущение нехватки крутящего момента на разгоне.

Огрехи в настройке автомата.

Отсутствие Android Auto у медиасистемы.

Технические характеристики Belgee S50