Скидок больше не будет? Что происходит в автосалонах на фоне повышения утильсбора

Изучаем на примере пяти популярных кроссоверов, как рынок отреагировал на информацию о возможном подорожании автомобилей с 1 ноября 2025 года.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Конец квартала традиционно считается временем, когда дилеры активно закрывают планы по продажам. Это всегда было окном возможностей получить существенные скидки при покупке автомобиля. Однако не в этот раз. В ситуацию вмешался дополнительный фактор — информация о возможном повышении утилизационного сбора с 1 ноября 2025 года. Напуганные грядущим подорожанием покупатели буквально сметают со складов востребованные модели.

На примере пяти популярных полноприводных кроссоверов с двухлитровыми двигателями мы решили проверить, как ведут себя автосалоны: есть ли машины в наличии, сколько они стоят и можно ли в текущей ситуации рассчитывать на скидки.

Geely Monjaro

Этих автомобилей на складах у дилеров действительно осталось очень мало. Так что покупателям часто приходится выбирать не то, что хочется, а то, что осталось в наличии. Машины практичного серого цвета буквально наперечёт.

© Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Что касается скидок, то на большие уступки от официальных дилеров рассчитывать не приходится. От рекомендованной розничной цены в 4 852 190 рублей за комплектацию Flagship при покупке за наличные в салоне Major нам предложили прямую скидку от производителя в 260 000 рублей — ровно ту, что указана в официальном прайс-листе. В итоге флагманский Geely Monjaro обошелся бы нам в сумму 4 592 190 рублей. Еще 200 тысяч дилер пообещал скинуть при оформлении покупки в рассрочку, однако в этом случае потребовалось бы приобрести полис каско с опцией гарантированного сохранения стоимости (GAP) и ряд других страховых продуктов, что в конечном счёте существенно снижало итоговую выгоду. Менеджер другого салона, «Автомира», при общении по телефону оказался чуть более щедрым — он был готов отдать машину за 4 540 000 рублей.

Учитывая, что существенная доля продаж Monjaro до сих пор приходится на автомобили, ввозимые по так называемому параллельному импорту, мы связались с неофициальным испортёром. Его предложение оказалось самым выгодным по цене: 3 990 000 рублей — за столько можно было бы купить «серый» автомобиль в полной комплектации, правда, лишь с годовой гарантией от самого продавца.

Haval F7

Ситуация с этим кроссовером выглядит ещё более жёсткой. На наш запрос о полноприводном Haval F7 в самой доступной, но вполне состоятельной комплектации Elite дилер «Авилон» не был готов уступить ни рубля. Рекомендованная производителем цена в 3 099 000 рублей являлась окончательной. Чтобы получить хоть какую-то скидку, менеджер предложил либо оформить кредит, либо сдать свой текущий автомобиль по программе трейд-ин. Чуть более уступчивым оказался салон «БорисХоф», где нам были готовы отдать автомобиль за 3 080 000 рублей.

© Haval

Самое же выгодное предложение поступило из «Рольфа», где цену озвучили в 3 010 000 рублей, причём в эту сумму уже входил ряд допов: дополнительная шумоизоляция, стальная защита картера двигателя, а также комплект ковриков в салон и багажник.

Впрочем, ажиотаж вокруг этой модели не очень ясен. Наряду с компактным Jolion среднеразмерный F7 — одна из немногих локализованных в России моделей Haval. Так что, в теории, повышение утильсбора на неё не должно повлиять. На вариант со 150-сильным мотором уж точно. С другой стороны, если импортируемые в Россию конкуренты с моторами отдачей свыше 160 л.с. резко подорожают, то цены и на 190-сильный F7 вполне логично подтянутся за ними.

Chery Tiggo 8 Pro Max

Тем, кто присматривается к большому Chery сегодня, тоже не стоит ждать существенных скидок. К примеру, при рекомендованной цене в 3 590 000 рублей за полноприводный вариант в исполнении Dreamline, в «Автогермесе» нам согласились отдать машину за 3 490 000 рублей. Немного уступчивее оказались продавцы в «Chery Измайлово». Их цена — 3 440 000 рублей.

© Chery

А вот люберецком автосалоне «Чери Центр Великан» подвинулись только до 3 500 000 рублей. Интересно, что каждый из трёх дилеров в качестве альтернативы предлагал кроссоверы T8 российского бренда Tenet с дополнительной выгодой от цены аналогично оснащённого Chery в 40–50 тысяч рублей. Оно и понятно, их сборка недавно стартовала в Калужской области на бывшем заводе Volkswagen и, кажется, что ожидаемое я ноября резкое повышение цен модели Tenet не коснётся. На первом этапе уже точно.

GAC GS8

У дилеров этой марки мы тоже обнаружили почти пустые склады. Искомые нами машины в начальной комплектации GL оказались только в салоне «GAC Бизнес Кар Битца». Но при этом приобрести автомобиль за наличные можно было бы только по рекомендованной розничной цене в 4 099 000 рублей.

© Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Также по РРЦ в 4 499 000 рублей за следующую по уровню комплектацию GT нам предложил дилер «Петровский» на юге Москвы. На их фоне 4 280 000 рублей за ту же комплектацию GT в салоне «Автодом» на Шмидтовской выглядели весьма существенной уступкой.

К слову GAC GS8 одна из тех моделей, которая может серьёзно подорожать после 1 ноября. Во-первых, модель импортируется в Россию, во-вторых объем его двигателя достигает двух литров, а в-третьих мощность силовой установки составляет 231 л.с. Все эти факторы предусматривают расчёт утильсбора с учётом повышающих коэффициентов.

Skoda Kodiaq

Это единственный кроссовер в нашей подборке, который с 2022 года нельзя приобрести в России официально. Однако со сменой поколения он становится здесь всё более популярным.

© Skoda

В нашем поиске мы ориентировались не на китайские экземпляры, а на машины чешской сборки, ввезённые по параллельному импорту через Казахстан, и целенаправленно искали пятиместные версии. В итоге нашли только один такой вариант в «Рольфе» за 5 600 000 рублей. Именно во столько дилер оценил Kodiaq в топовой комплектации Sportline с полным набором опций и салоном, отделанным алькантарой.

При этом семиместные варианты в начальной комплектации Essence с тканевой обивкой сидений предлагаются значительно дешевле. И в «Автомире», и в «БалтАвтоТрейде» их были готовы отдать по одинаковой цене в 4 990 000 рублей.

Что касается гарантии, то каждый из обзвоненных нами дилеров предлагал её как дополнительную опцию стоимостью порядка 70 тысяч рублей, уточняя, что это продукт не самих продавцов, а сторонних страховых компаний, готовых за указанную премию возместить убытки в случае выхода из строя основных узлов автомобиля. При этом именно Kodiaq — один из тех вариантов, который может резко подорожать после 1 ноября. Самые востребованные у нас версии оснащены двухлитровым бензиновым турбомотором отдачей 220 л.с.

Выводы

Похоже, мы опять вернулись к ситуации «рынка продавца», когда популярные модели становится сложнее купить здесь и сейчас, и, пользуясь неясными перспективами ценообразования у производителей, дилеры не готовы идти на существенные уступки.

Вряд ли в ближайшей перспективе мы вернёмся к выгодным предложениям. А если новая методика расчет утильсбора всё-таки вступит в силу с 1 ноября, то импортируемые машины мощностью выше 160 л.с. неизбежно подорожают. Поэтому, если вы не рассматриваете менее мощные варианты, нет смысла откладывать покупку на потом.