Мощнее, быстрее, но ниже: первый тест-драйв полноприводного GAC GS4 AWD

GAC дополнил гамму среднеразмерного кроссовера GAC GS4 полноприводной модификацией. Какой получилась новинка «Рамблер/авто» выяснял в ходе тест-драйва по не очень хорошим дорогам.

© GAC

Встречи с полноприводной версией GAC GS4 я начал ждать сразу же после знакомства с переднеприводной комплектацией. В своё время она мне показалась чуть ли не самым унылым в плане динамики автомобилем во всей линейке GAC. И это несмотря на 170-сильный 1,5-литровый турбомотор и заявленные 8,8 секунды разгона до «сотни».

А теперь нам выкатили GS4 AWD — с двухлитровым 231-сильным турбомотором и 8-ступенчатым автоматом. Прибавка в полсотни «лошадей», пусть и обременённых дополнительным приводом на заднюю ось и классическим гидротрансформаторным автоматом, — это действительно серьёзная заявка.

Неизменная внешность

Со стороны полноприводную версию ничем не отличить. Малюсенькие буковки «AWD» возле шильдика GS4 на пятой двери можно заметить только если заранее знаешь, куда смотреть. А увидеть панорамную крышу, которая тоже полагается только самой дорогой версии GS4 AWD, можно лишь при взгляде сверху.

© GAC

Единственный отличительный элемент в экстерьере — это новые 19-дюймовые колёсные диски, которые тоже положены только топовой комплектации.

© GAC

Интерьер: повторение пройденного

В интерьере тоже без изменений. Визуально тут доминируют всё те же два монитора: приборной доски и мультимедийной системы по центру передней панели. Физических кнопок минимум: за настройками всего и вся — пожалуйте в меню 10-дюймового планшета. Пара оставшихся «в живых» физических клавиш на центральной консоли отвечают за базовые функции кондиционирования и включение максимального обдува ветрового стекла.

© GAC

Пластик и кожа отделки качественные, добротные. Но не более того. Рулевое колесо привычно ухватистое. Передние кресла не вызывают никаких нареканий, кроме традиционной для большинства «китайцев» укороченной подушки сиденья.

Новое оснащение

Зато опций в полноприводную версию кроссовера «досыпали» неплохо. Про панорамную крышу (без открывающегося люка) мы уже сказали выше. Кроме того, появился подогрев руля и задних сидений. А ещё машина обзавелась, наконец, электроприводом пятой двери (хотя шторки багажника как не было, так и нет — при наличии мест её крепления).

© GAC

AWD-версию также снабдили вентиляцией передних кресел и электронным «детским замком» задних дверей. Мультимедийная система получила поддержку Android Auto в дополнение к имеющемуся Apple CarPlay. Впрочем, любой владелец переднеприводного GS4 может с недавних пор заехать к дилеру бренда и перепрошить «мультимедийку», получив те же самые функции с андроидом.

© GAC

Сила – есть!

Помимо упомянутых в самом начале материала 231-сильного мотора и АКП-8 от Aisin (они же, кстати, стоят на GAC GS8), кроссовер получил полный привод, реализованный с помощью муфты типа «халдекс» шестого поколения от BorgWarner.

Она размещена на задней оси кроссовера. Любопытная деталь: клиренс GS4 AWD равен 180 мм — на 10 мм меньше, чем у переднеприводного GS4. Дело в том, что привод заднего моста заставил по-иному расположить патрубки выхлопной системы. Эта мера и «съела» сантиметр дорожного просвета.

© GAC

На ходу дополнительные «лошади» GS4 AWD ощущаются моментально — если сравнивать с переднеприводной версией машины. Кроссовер демонстрирует намного более бодрый разгон. Максимальная тяга у мотора просыпается в районе 4 000 оборотов в минуту. Первая пара передач проскакивает под отчётливо громкое жужжание из-под капота. Далее «автомат» переключает ступени вверх уже при меньших оборотах без заметного ущерба для динамики машины.

© GAC

Силовые агрегаты могут работать в режимах «эко», «комфорт», «спорт». При движении по асфальту в режиме «эко» GS4 AWD очень ленив. А в «спорте», как по мне, переключения становятся слишком нервными и дёргаными. В «комфорте» всё встает на свои места. Поведение силовых агрегатов гармонизируется. И, что характерно, разгонная динамика при этом ничуть не страдает — с субъективной точки зрения, конечно. Поскольку официальных цифр «разгона до сотни» своей модели 4х4 представители GAC почему-то не раскрывают.

© GAC

В скоростные обгоны на трассе GS4 AWD выходит спокойно и уверенно, легко набирая скорость со 100 км/ч и выше. Его моноприводный 170-сильный собрат в аналогичных ситуациях производил, помнится, невесёлое впечатление. Чувствовалось, что машине не хватает мощности.

На бездорожье

У полноприводной трансмиссии есть несколько своих отдельных режимов движения. Названия у них занятные. Например, есть не просто режим «снег», а «снежное поле», не «песок», а «песчаная отмель», не «грязь», а «земля»… То ли это ирония со стороны разработчиков, то ли очередные трудности перевода с китайского на русский.

Нюансы в поведении трансмиссии и двигателя в разных режимах, конечно, присутствуют. Так, при включённом «снежном поле» на задние колеса подаётся минимум крутящего момента. На «отмели» передачи коробки явно завышаются, чтобы избежать пробуксовки и закапывания. А на «земле», наоборот, ослабляются электронные ошейники и появляется возможность буксовать, нажав педаль газа порезче, — чтобы колесо докопалось до сухой поверхности и зацепилось за неё.

© GAC

Кажется, что GS4 AWD лучше всего ведёт себя на бездорожье в режиме «спорт». Коробка переключается реже, а чувствительность педали газа повышается, позволяя точнее дозировать тягу и аккуратно держать нужные обороты двигателя в достаточно широком диапазоне. Можно, где надо, двигаться «в натяг», на минимальной тяге, а потом мгновенно (при необходимости) поддать газку, не полагаясь на сообразительность электронных «мозгов» машины. Они ведь не могут оценить характер бездорожного участка перед машиной, а водитель может.

Человек за рулём может реагировать, предвосхищая изменение ситуации под колёсами. А электроника машины делает это исключительно после получения информации от датчиков. Такое запаздывание иной раз выливается в незапланированный поход за трактором в ближайший населённый пункт.

© GAC

Что касается расхода топлива полноприводного GS4, то в «беззаторных» городских условиях его борткомпьютер показывает около 11 литров на сотню. При езде по пробкам, скорее всего, расход уверенно превысит 12 л/100 км. В режиме трассы (100–120 км/ч) машина потребляет 9–10 л/100 км. Вполне ожидаемо для полноприводной модели с 231-сильным двигателем.

© GAC

Цены и комплектации GAC GS4 AWD

Наиболее доступная версия GAC GS4 AWD, именуемая GB, обойдётся в 3 499 000 рублей. Топовая комплектация кроссовера GL стоит от 3 649 000 рублей. В отличии от первой, ей полагаются 19-дюймовые легкосплавные диски, автоматически складывающиеся зеркала, панорамная крыша с «электрической» шторкой, электропривод двери багажника, электронный детский замок задних дверей, а также шесть (а не четыре) динамиков аудиосистемы.

Технические характеристики GAC GS4 AWD

Габариты (мм) ‑ 4685×1901×1690

Колесная база (мм) – 2750

Снаряженная масса (кг) ‑ 1745

Объем двигателя (см³) – 1991

Максимальная мощность (л.с.) ‑ 231

Расход топлива л/100 км (смешанный цикл) – 9,2

Объем багажника (л) ‑ 638–1586

Плюсы GAC GS4 AWD

Хорошая динамика

Богатая комплектация

Умеренный расход топлива

Достаточно грамотно настроенный привод

Минусы GAC GS4 AWD