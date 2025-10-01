В список моделей для такси не попала продукция трех крупных российских автозаводов: как так получилось
Минпоромторг опубликовал список автомобилей, которым с 1 марта 2026 года разрешат работать в такси. В него не попали модели марок Haval, Solaris и Tenet, которые локализованы и производятся в России.
Правительство России утвердило список локализованных моделей, которые будет разрешено использовать для таксомоторных перевозок с 1 марта 2026 года. В перечень допущенных автомобилей включили:
- Lada: Granta, Vesta, Iskra, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel;
- УАЗ: «Патриот», «Хантер»
- Sollers: SP7;
- Evolute: I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space;
- Voyah: Free, Dream, Passion;
- «Москвич»: 3, 3е, 6, 8;
Отсрочку до 2028 года получили таксисты Калининграда и Сибири. А на Дальнем Востоке локализационные требования станут обязательными с 2030 года.
В своем сообщении Минпромторг оговаривается, что «список допущенных» будет редактироваться по мере появления новых локализованных автмобилей.
Тем не менее, обращает на себя внимание факт, что в министерский список по каким-то причинам не попали машины таких брендов как Haval, Solaris и Tenet. Автомобили этих марок собираются на российских предприятиях.
В частности, у компании Haval в Тульской области налажен выпуск кроссоверо Jolion, F7, F7x, Dargo и внедорожника H9.
На автомобильном заводе «АГР» в Санкт-Петербурге (бывшем предприятии «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус») собирают автомобили новоиспеченного бренда Solaris. Там налажена сборка седанов HS (бывший Hyundai Solaris) и KRS (бывший Kia Rio седан), кроссовера HC (экс-Hyundai Creta) и хэтбека Solaris KRX (бывший Kia Rio Х).
А на калужской промышленной площадке группы «АГР» (бывшее предприятие Volkswagen) с августа выпускают кроссоверы российского бренда Tenet: T4 (он же Chery Tiggo 4), T7 (Chery Tiggo 7L) и T8 (Chery Tiggo 8 Plus).
Наибольшее удивление вызывает отсутствие в списке локализованных для такси моделей автомобилей марки Haval. Ведь ее производственный комплекс в Тульской области, который работает с 2019 года, включает не только сборочные мощности, но и предприятие по выпуску двигателей.
На запрос «Рамблер/авто» пресс-служба российкого офиса Haval отказалась комментировать отсутствие своих локализованных моделей в «белом списке» такси.
Представители бренда Solaris также оказались «не готовы комментировать эту тему» на момент подготовки публикации. А с пресс-службой бренда Tenet связаться и вовсе не удалось.
При этом сами автопроизводители предпочитают не разглашать точные данные о степени локализации собираемых ими моделей на территорий Российской Федерации.
Напомним, что согласно закону о такси С 1 марта 2026 года для работы в таксомоторных парках будут допускаться автомобили, которые соответствуют одному из двух условий: либо набрают минимум 3200 баллов локализации установленных для госзакупок, либо произведены в рамках СПИК (специальный инвестиционный контракт).