В список моделей для такси не попала продукция трех крупных российских автозаводов: как так получилось

Минпоромторг опубликовал список автомобилей, которым с 1 марта 2026 года разрешат работать в такси. В него не попали модели марок Haval, Solaris и Tenet, которые локализованы и производятся в России.

© Александр Авилов /Агентство «Москва»

Правительство России утвердило список локализованных моделей, которые будет разрешено использовать для таксомоторных перевозок с 1 марта 2026 года. В перечень допущенных автомобилей включили:

Lada : Granta, Vesta, Iskra, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel;

УАЗ : «Патриот», «Хантер»

Sollers : SP7;

Evolute: I-Pro, I-Joy, I-Sky, I-Jet, I-Space;

Voyah: Free, Dream, Passion;

«Москвич»: 3, 3е, 6, 8;

Отсрочку до 2028 года получили таксисты Калининграда и Сибири. А на Дальнем Востоке локализационные требования станут обязательными с 2030 года.

В своем сообщении Минпромторг оговаривается, что «список допущенных» будет редактироваться по мере появления новых локализованных автмобилей.

© Александр Авилов/Агентство «Москва»

Тем не менее, обращает на себя внимание факт, что в министерский список по каким-то причинам не попали машины таких брендов как Haval, Solaris и Tenet. Автомобили этих марок собираются на российских предприятиях.

В частности, у компании Haval в Тульской области налажен выпуск кроссоверо Jolion, F7, F7x, Dargo и внедорожника H9.

На автомобильном заводе «АГР» в Санкт-Петербурге (бывшем предприятии «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус») собирают автомобили новоиспеченного бренда Solaris. Там налажена сборка седанов HS (бывший Hyundai Solaris) и KRS (бывший Kia Rio седан), кроссовера HC (экс-Hyundai Creta) и хэтбека Solaris KRX (бывший Kia Rio Х).

А на калужской промышленной площадке группы «АГР» (бывшее предприятие Volkswagen) с августа выпускают кроссоверы российского бренда Tenet: T4 (он же Chery Tiggo 4), T7 (Chery Tiggo 7L) и T8 (Chery Tiggo 8 Plus).

© Tenet

Наибольшее удивление вызывает отсутствие в списке локализованных для такси моделей автомобилей марки Haval. Ведь ее производственный комплекс в Тульской области, который работает с 2019 года, включает не только сборочные мощности, но и предприятие по выпуску двигателей.

На запрос «Рамблер/авто» пресс-служба российкого офиса Haval отказалась комментировать отсутствие своих локализованных моделей в «белом списке» такси.

Представители бренда Solaris также оказались «не готовы комментировать эту тему» на момент подготовки публикации. А с пресс-службой бренда Tenet связаться и вовсе не удалось.

© Виталий Белоусов/РИА Новости

При этом сами автопроизводители предпочитают не разглашать точные данные о степени локализации собираемых ими моделей на территорий Российской Федерации.

Напомним, что согласно закону о такси С 1 марта 2026 года для работы в таксомоторных парках будут допускаться автомобили, которые соответствуют одному из двух условий: либо набрают минимум 3200 баллов локализации установленных для госзакупок, либо произведены в рамках СПИК (специальный инвестиционный контракт).