Не приедут: 22 автомобиля из России, которые не попали в список такси

Минпромторг на минувшей неделе опубликовал первую версию списка машин, допущенных к работе в такси с 1 марта 2026 года. Перечень моделей оказался весьма неоднозначным, поскольку в нём оказались автомобили, которые сложно представить с «шашечками» на крыше. И вместе с тем там нет машин российской сборки, которые уже активно эксплуатируются таксопарками. Впрочем, само ведомство заявило, что в дальнейшем перечень будет обновляться. Рассказываем, какие ещё автомобили имеют самые высокие шансы оказаться в списке министерства.

Haval

Самые очевидные кандидаты на появление в перечне таксомоторов отечественного производства — модели Haval, которые с 2019 года производят в Тульской области. Там работает завод практически полного цикла, в котором организована штамповка, сварка и окраска кузовов, а также отдельное производство по сборке двигателей. Так что по уровню локализации автомобили бренда, скорее всего, соответствуют требованиям закона и в дальнейшем должны оказаться в заветном списке после очередной его редакции.

В Тульской области налажен выпуск кроссоверов F7 и F7x, Dargo и Jolion, H3 и H7, а в Калуге собирают модель M6. Понятно, что далеко не все из них используются в такси, но те же Haval Jolion и Haval F7 активно эксплуатируются в разных регионах, так что отсутствие как минимум этих моделей в списке разрешённых для таксопарков выглядит весьма странно.

Tenet

Марка Tenet, созданная в кооперации китайской компании Defetoo и российского холдинга «АГР», также претендует на место в перечне Минпромторга. Напомним, что «АГР» с 2023 года владеет бывшим российским заводом Volkswagen в Калужской области. На нём с августа этого года организована сборка сразу трёх автомобилей нового бренда — моделей T4, T7 и T8. Все они представляют собой вариацию на тему популярных у российских автомобилистов (включая таксистов) кроссоверов Chery.

Так, Tenet T4 — это перелицованный Chery Tiggo 4, а Tenet T7, получившийся по аналогичному рецепту, брат-близнец Chery Tiggo 7L. Именно они — главные кандидаты на место в списке машин для такси, поскольку их китайские прародители давно и успешно занимаются извозом.

Флагманский Tenet T8 (он же Chery Tiggo 8 Plus) в такси не замечен, однако вместе со своими собратьями формально мог бы заниматься этой работой — все модели бренда собираются с достаточно высокой долей локализации, которая включает сварку и окраску кузовов в Калуге.

Solaris

В 2024 году в Санкт-Петербурге был перезапущен ещё один автозавод — к жизни вернули предприятие, ранее выпускавшее модели Hyundai и Kia для российского рынка. После смены владельца и вывески завод начал собирать автомобили под маркой Solaris, которые фактически представляли собой перелицованные седаны Hyundai Solaris (Solaris HS) и Kia Rio Sedan (Solaris KRS), а также хэтчбек Kia Rio X (теперь Solaris KRX) и кроссовер Hyundai Creta (Solaris HC).

Все эти модели хорошо знакомы как водителям, так и пассажирам такси. Так что их появление в перечне было бы логичным, однако этого пока не случилось. Впрочем, по заявлению самого новоиспечённого производителя, автомобили собираются из запасов машинокомплектов, которые остались после ухода Hyundai с российского рынка. Возможно, именно это фактор повлиял на решение чиновников.

Автотор: «Амберавто»/Kaiyi/BAIC/SWM

В непростой ситуации оказался и калининградский «Автотор», который после 2022 года, чтобы сохранить предприятие, набрал контрактов на сборку автомобилей сразу нескольких марок. Абсолютное большинство из них не добились серьёзного рыночного успеха, так что включение их в список автомобилей для такси могло бы здорово подстегнуть спрос на эти модели. Однако пока на это рассчитывать не приходится.

Электромобиль «Амберавто» A5 в такси мог бы составить конкуренцию допущенному для такой работы Evolute i-Pro, седаны BAIC U5 plus и Kaiyi E5 c кроссоверами BAIC X35 и Kaiyi X3 стали бы альтернативой Lada Iskra и «Москвич 3» соответственно, а Kaiyi X7 Kunlun вместе с топовыми моделями Tenet вполне могли бы оказаться в тарифах «Комфорт +». Ну а кроссоверы SFM можно было бы пристроить в тариф «Комфорт».

«Атом»

Интересно, что отсутствует в числе допущенных к работе в такси российских машин и электромобиль «Атом», у которого уже на стадии разработки подготовлена специальная версия для такси. Игнорирование этой модели говорит либо о том, что первая версия списка Минпромторга максимально приблизительная, либо о том, что в ведомстве не верят в какое-то более-менее массовое производство «Атома». В пользу последнего предположения говорит и то, что в перечне ведомства присутствует минивэн Sollers SP7, который вроде бы уже собирается в Елабуге, но в продажу пока не поступил.

Как бы то ни было, закон о локализации такси в большинстве регионов России вступит в силу 1 марта 2026 года. Отсрочку до 2028 года получили только перевозчики в Калининграде и Сибири, а на Дальнем Востоке требование по локализации такси станет обязательным с 2030 года.

За оставшиеся полгода многое может измениться, но пока ситуация выглядит весьма необычно даже с точки зрения обычных пассажиров, которым предложено оценить потенциал трёхдверной Lada Niva Legend в качестве такси.