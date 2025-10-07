Какой автомобиль купить за 3,5 миллиона рублей: топ-10 моделей в 2025 году

В бюджете до 3,5 миллионов рублей можно выбрать один из многочисленных кроссоверов, лифтбек с британскими корнями и даже… настоящий полноразмерный внедорожник.

© Omoda

«Рамблер/авто» подобрал наиболее интересные для покупки варианты моделей в указанном ценовом сегменте, который отмечен и весьма широким разнообразием брендов. Десять автомобилей в подборке представляют десять разных марок. Естественно, родом исключительно из Китая.

Как выбрать автомобиль за 3,5 миллиона рублей в 2025 году

Традиционно в нашу подборку входят только те автомобили, которые можно приобрести в России официально — у авторизованного компанией дилера, с заводской гарантией от производителя. Аналогичные модели у «серых» продавцов не имеют гарантии и потому, несмотря на возможную выгоду в цене, не рассматриваются нами.

Цены указываются на момент подготовки материала на основании рекомендованных розничных цен автопроизводителей без учёта акций и специальных предложений. При наличии этих скидок итоговая стоимость машины может быть ниже, но это зависит от каждого конкретного случая.

Лучшие авто до 3,5 миллионов рублей

BAIC BJ40

Цена: от 3 025 000 рублей

Рамный внедорожник BAIC BJ40 — модель необычная не только по меркам нашей подборки, но и в целом для российского рынка. Машину предлагают с турбодизелем 2,0 (162 л.с. и 380 Нм) и аналогичным по рабочему объёму бензиновым турбомотором (218 л.с. и 380 Нм). Оба агрегата сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF и полным приводом Part-time с понижающей передачей. В бюджет 3,5 миллиона вписываются все три комплектации — Exclusive, Flagship и Champion.

© BAIC

Оснащение включает в себя, в зависимости от версии, блокировки обоих межколёсных дифференциалов, 220-вольтовую розетку и ящик для инструментов в багажнике, камеру заднего вида, мультифункциональный руль, интегрированный видеорегистратор, двухзонный климат-контроль, аудиосистему с сабвуфером и ряд электронных ассистентов водителя.

Bestune T90

Цена: от 3 429 990 рублей

В обозначенный бюджет попадают автомобили в комплектации 2.0T AT Luxury с наиболее мощным для модели двигателем. Бензиновый турбомотор на 245 л.с. и 380 Нм сочетается с классической 8-ступенчатой АКП от Aisin, что является одним из преимуществ Bestune. Увы, выбора типа привода нет — все предложенные в России T90 имеют передние ведущие колёса.

© Bestune

Оснащение кроссовера в разных комплектациях отличается нюансами, но версия Luxury имеет стандартный набор электронных ассистентов водителя, включая адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения о сходе с полосы движения и предупреждения о лобовом столкновении, а к элементам комфорта можно отнести поддержку подключения смартфона к штатной мультимедиа (правда, через отдельное приложение), обогрев передних сидений и руля, а также ряд других опций.

Changan CS55 Plus

Цена: от 3 074 900 рублей

До 3,5 миллионов рублей можно позволить себе Changan CS55 Plus в топовой комплектации Tech Plus, которая оснащена бензиновым турбомотором 1,5 л на 181 л.с. в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и безальтернативным передним приводом.

© Changan

В оснащение входят адаптивный круиз-контроль с управлением на руле, камера кругового обзора, климат-контроль, аудиосистема Pioneer с шестью динамиками, система синхронизации со смартфоном Smart Connection, интегрированный видеорегистратор, панорамная крыша с люком и другое оборудование.

Chery Tiggo 8 Pro Max

Цена: от 3 040 000 рублей

Одна из самых популярных марок на российском рынке за 3,5 миллиона рублей может предложить Tiggo 8 Pro Max в комплектациях Elite и Dreamline. В обоих случаях это автомобиль с передним приводом, который оснащается бензиновым турбомотором 1,6 л в сочетании с 7-ступенчатым роботом.

С точки зрения комплектаций версия Dreamline щеголяет системой мониторинга слепых зон, функцией предупреждения об опасности при открытии дверей и системой предупреждения о заднем перекрёстном столкновении. Кроме того, есть память настроек сиденья водителя, регулировка обдува для третьего ряда сидений, штатный видеорегистратор и другие опции комфорта и безопасности.

© Chery

Любопытный факт: локализованный в России аналог Tiggo 8 Pro Max под названием Tenet T8 стоит дороже 3,5 миллионов рублей. Цены на кроссовер калужской сборки начинаются от 3 540 000 рублей.

Dongfeng Huge

Цена: от 2 990 000 рублей

Если хочется выделиться из потока, то можно обратить внимание на модель Dongfeng Huge. Доступный в двух комплектациях — Modern и Executive — автомобиль укладывается в очерченные рамки стоимости. Машина оснащается бензиновым турбированным двигателем 1,5 (197 л.с., 305 Нм), 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией Getrag и передним приводом.

© Dongfeng

Стандартная версия имеет электроприводы сиденья водителя, панорамную крышу, камеры кругового обзора, обогрев передних кресел, руля и форсунок стеклоомывателя, а также кондиционер. Топовая комплектация предлагает электропривод переднего пассажирского кресла и оттоманку для этого сиденья, электропривод двери багажника, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль и расширенный перечень электронных ассистентов водителя.

GAC GS4 AWD

Цена: от 3 499 000 рублей

С момента нашего прошлого обзора моделей на российском рынке среднеразмерный кроссовер GAC GS4 обзавёлся парой новых комплектаций, особенностью которых стал полный привод. В 3,5 миллиона рублей укладывается машина в версии GB AWD с 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 231 л.с. и 380 Нм. Такой агрегат сочетается с 8-ступенчатым автоматом Aisin и полным приводом.

© GAC

Автомобиль по оснащению от базовой комплектации с передним приводом отличается нюансами — есть подогрев рулевого колеса и сидений второго ряда, вентиляция передних кресел, а в остальном — полный паритет между версиями GB и GB AWD. Но двух дополнительных ведущих колёс и классической автоматической коробки передач достаточно, чтобы объяснить разницу в цене.

Haima 8s

Цена: от 3 200 000 рублей

Если Dongfeng Huge не кажется достаточно экзотичным вариантом, то можно обратить своё внимание на Haima 8s — машину фактически штучную не только в России, но и у себя на родине в Китае. Обе комплектации — AT Deluxe и AT Flagship — укладываются в лимит 3,5 миллиона рублей. Автомобиль имеет бензиновый турбомотор 1,6 на 195 л.с. и 280 Нм в сочетании с 6-ступенчатым автоматом и передним приводом.

© Haima

Кондиционер, электропривод водительского сиденья, панорамная крыша, парктроник сзади, камера заднего вида, электропривод пятой двери, система бесключевого доступа и круиз-контроль входят в базовое оснащение, а более богатая версия дополнительно подразумевает цифровую панель приборов, двухзонный климат-контроль, обогрев передних сидений, камеры кругового обзора, передний парктроник, видеорегистратор, адаптивный круиз-контроль и расширенный набор электронных ассистентов водителя.

Haval F7x

Цена: от 3 349 000 рублей

Истинным эксклюзивом можно считать и новый купе-кроссовер Haval F7x, которого нет даже на родине бренда в Китае. В рамках 3,5 миллионов рублей можно приобрести базовую версию Premium, которая, впрочем, для обычного Haval F7 является одной из топовых комплектаций. Купеобразная модификация имеет 192-сильный бензиновый турбомотор 2,0 л с крутящим моментом 320 Нм в сочетании с 7-ступенчатым роботом и полным приводом.

© Haval

Оснащение подразумевает цифровую 12,3-дюймовую панель приборов, мультимедиа с тачскрином 14,6 дюйма и сервисами «Яндекса», подогревы всех сидений и руля, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, вентиляцию кресла водителя, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, парктроники по кругу и другие опции.

MG 6

Цена: от 3 099 000 рублей

Лифтбек некогда британской марки, принадлежащей теперь китайским владельцам, стал интересной заменой ушедшим с российского рынка Skoda Octavia и её одноклассникам. MG 6 сочетает умеренно-консервативные решения в дизайне и оснащении, которые многим придутся по вкусу. В России предложена модель с турбомотором 1,5 на 114 л.с. и 150 Нм в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и передним приводом.

© MG

В перечень доступного для автомобиля оснащения входят мультимедиа с 10-дюймовым сенсорным экраном и поддержкой Apple Carplay и Android Auto, климат-контроль, круиз-контроль, камера заднего вида, а вот обогревами модель не богата — только подогрев зеркал заднего вида. Зато есть шесть подушек безопасности и активные системы помощи водителю.

Omoda C7

Цена: от 3 109 900 рублей

Старшая модель в линейке бренда Omoda на российском рынке сочетает в себе яркий дизайн и богатое оснащение. Кроссовер в пределах 3,5 миллионов рублей доступен в четырёх комплектациях — Joy и Lifestyle с передним приводом и Drive и Active со всеми ведущими колёсами. Автомобиль во всех вариантах оснащается бензиновым турбомотором 1,6, развивающим 150 л.с. и 275 Нм, в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

© Omoda

8,9-дюймовая панель приборов, мультимедиа с экраном 15,6 дюйма, двухзонный климат-контроль, круиз-контроль, обогрев передних и задних сидений, руля и лобового стекла, датчики света и дождя, система кругового обзора, беспроводная зарядка для смартфона и ряд других опций входят в начальное оснащение Omoda C7. Но для многих достаточно будет и того, как выглядит этот автомобиль — это, вероятно, самая стильная модель в нашей подборке.